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ВР (11731) протест (2250) євробляхи (192)

"Доступний автомобіль кожному українцю": власники "євроблях" пікетують Раду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні, 18 лютого, під будівлею Верховної Ради в Києві відбувається акція протесту власників автомобілів на європейській реєстрації ("євроблях") з вимогою прийняття законодавства, яке спрощує розмитнення транспортних засобів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Під будівлею Верховної Ради відбувається акція протесту власників автомобілів на європейській реєстрації ("євроблях") з вимогою прийняття законодавства, яке спрощує розмитнення транспортних засобів. Мітингувальники припаркували свої автомобілі вздовж вул. Паркова біля будівлі парламенту, а самі пікетують будівлю ВР. Основна їхня вимога - прийняття законопроєкту №3704, який спрощує розмитнення автомобілів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" обговорить на фракції законопроєкти про зброю і розмитнення євроблях

Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 01
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 02
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 03
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 04
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 05
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 06
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 07
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 08
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 09
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 10
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 11
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 12
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 13
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 14
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 15
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 16
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 17
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 18
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 19
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 20
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 21
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 22
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 23
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 24
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 25
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 26
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 27
Доступний автомобіль кожному українцю: власники євроблях пікетують Раду 28

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+47
Походу , у этой шайки хитрозделанных очень прибыльный бизнес по доставке сюда всякого хлама...
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18.02.2021 10:22
+25
Та ось вам доступні автомобілі.

"Доступный автомобиль каждому украинцу": владельцы "евроблях" пикетируют Раду - Цензор.НЕТ 2651
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18.02.2021 10:30
+25
"ми не быдло!" надпись на плакате - вы БЫДЛО! не раз проходил по локации, во время нахождения там этого "небыдла", бухие, обдолбаные, орущие, мат пере мат, бухают прямо на багажниках своих тазов, в центре города, орлам авякяновцам до лампочки, ноль внимания. Самое натуральное быдло - лохоторат зебобы, им все должны, но сами уклонисты и стране ноль помощи.
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18.02.2021 10:32
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То есть вы считаете, что я завидую мифическому коену с соленблоками на две оси за 800 гривен?
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18.02.2021 17:27 Відповісти
переплаченными 1й и недоплаченными 2й стороной - пенёнзами(мытныкам)
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18.02.2021 17:40 Відповісти
Тоесть.... продолжайте свою мысль!
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18.02.2021 17:50 Відповісти
а що мої салінблоки тебе кирилишка заділи??
погугли дебілоїд )))
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18.02.2021 18:34 Відповісти
Во поплыл. Дебилоид салінблоки заділи. Дане заділипросто просто за саленблоки коена за 800 гривен может написать полный батан.
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18.02.2021 20:39 Відповісти
ясно ,що завидуєш
Я ж його за 5000 хапнув,а ти за 5000 що купив???
дай вгадаю ти немаєш 5000 і їздиш на трамваї
Ціна за два передні салінблоки замовлені у польщі і замінені на своєму сто
Такщо викуси кирілко...
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18.02.2021 18:38 Відповісти
два передні салінблоки
Это на какой стойке только 2 саленблока поменял? Дурачек ты на такой машине 2 саленблока не сможешь поменять! А еще 2 передні. А что с остальными переднеми? На "твоем" СТО забыли посмотреть? Или они по другим дорогам ездили?
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18.02.2021 20:45 Відповісти
За 5К ты поршака в принципе не возмешь. Хотя нет жуткий биток возмешь. Я вообще считаю, что за 5К еуро машину взять нельзя, это будет или гнилое гавно, или китайско-индуское "произведение искуства". Но вам виднее. Я люблю японцев.
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18.02.2021 21:10 Відповісти
Почему евреи должны терять деньги на растаможке бедных украинцев???
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18.02.2021 14:38 Відповісти
Це правда - автівки повинні бути доступними, а не ідолом і крахом сімейного бюджету, а от як це досягається це вже інша розмова "Доступний автомобіль кожному українцю": власники "євроблях" пікетують Раду - Цензор.НЕТ 1468

А от бидлуху Южаніну треба в Сибір відіслати щоб там захищала жигулі від імпорту.
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18.02.2021 14:44 Відповісти
Вітаю усіх хто підтримав доступне розмитнення!Для євроблях уже приняли, а інші тепер хай виходять за свої інтереси.А ті ,що тут пищали і гавкали проти доступного авто,хай порадіють за євробляхерів))), і готують свої корита до розмитнення по закону попрошенка і юзаніної,вони у нас сумлінні платники і їм все підходить.Вільних людей мало,але вони у нас є!
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18.02.2021 15:04 Відповісти
Долой это кодло евробляхеров!! Бездельников и тунеядцев!! Зарабатывающих на обмане и коррупции!! Идите работать!! Хватит воровать и обманывать людей!! Ваш металлолом ни кому не нужен!!
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18.02.2021 15:08 Відповісти
))))))викуси
Мудаки у вр наш закон уже приняли,досить тут скиглити убогий
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18.02.2021 15:10 Відповісти
Ну и что они приняли? Теперь твоя бляха в законе?
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19.02.2021 00:34 Відповісти
Пусть платят как все хитроойо...баный контингент
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18.02.2021 15:21 Відповісти
МОЛОДЦЫ!
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18.02.2021 15:22 Відповісти
На хрен нам ваш металлолом!!
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18.02.2021 20:17 Відповісти
Откройте сайт любого автосалона моаквы и Киева. Выберите одну модель автомобиля и сравните цену. Я взял рено логан. В Киеве цена 367000грн. такая же машина в москве 595000руб (соответственно 13107$ в Киеве против 7933$ в москве. Кто-то мне может объяснить чем мы хуже московитов что мы переплачиваем почти в двое?
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18.02.2021 20:30 Відповісти
Так там сборка вазовская, а вообще в рашке машины дешевле стоят, но и налог транспортный там есть, особенно для машин с мощными моторами, платить прилично приходитсь
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18.02.2021 23:37 Відповісти
Потому как рэнно логан производится в россии дла стран снг
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19.02.2021 00:13 Відповісти
Автомобиль не роскошь!
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18.02.2021 21:29 Відповісти
Акуели совсем да? Пи...сы. Не хочу обидеть честных граджан, но ... От этих колымаг деваться некуда, понаставит бычье своих тазиков и насрали всем на голову своим не уважением. Так в стране ничего не поменяется. Другие лядь до...обы светофоров понатыкали на каждом углу, таймеры понакручиавают основываясь уй простишь на каких данных, и пробки е...ь что до роботу ..й добрешеься!
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18.02.2021 21:47 Відповісти
Сейчас техосмотры влупят для машин старше 5 лет, да такие что дешевле было растаможить корчи по полной стоимости и притом для всех
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18.02.2021 23:39 Відповісти
А вообще я за то чтоб начали жестко ипать за выхлопы особенно владельцев дизельных автомобилей с удаленными сажевыми фильтрами, и пусть штрафы будут равносильные стоимости новой машины, ******* просто ездить на этом чадящем дерьме, особенно ****** которые под окном свои корчи по утрам прогревают.
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18.02.2021 23:45 Відповісти
Давно нужно было принять этот закон и забыть о проблеме....Но у Зеленского все через жопу...
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19.02.2021 09:24 Відповісти
Евробляшное быдло достало.... доступный авто каждому..., доступный котедж каждому..., доступный отдых в Омане каждому... доступная любовница каждому... - платите и имеейте, про шару забудьте.
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19.02.2021 09:49 Відповісти
"Доступный автомобиль каждому украинцу": владельцы "евроблях" пикетируют Раду

Мдя! Забить все дороги евробляхами, устроить одну огромную на весь город транспортную пробку! Остановить движение. И вопрос решится сам собой.

Ребята, может сначала надо решить вопрос с дорогами и развязками, а уже потом забивать улицы евробляхами
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19.02.2021 10:00 Відповісти
я не великий экономист, но даже школьной программы достаточно, чтобы просчитать экономическую и в финале экологическую выгоду для бюджета Украины. чиновникам не нужно и пальцем шевелить, и не мешать. все делает и всем рискует гражданин, от покупки до продажи.
исходные:
- в Европе 400 млн. легковых авто с дигателями внутреннего сгорания;
- до 2025-2030 гг большая часть европейских стран переходит на электротранспорт;
- есть 10 лет для перемещения 400 млн. авто в Украину;
- растаможка 200 евро в среднем за одно авто;
- сколько поступит средств в бюджет, если пропускная способность составит: 40 млн. авто в год? сопутствующие поступления в бюджет от покупки до продажи?
расчеты (условно):
- допустим, сумма растаможки будет 200 евро х 40 млн. авто в год = 8 млрд. евро в год. ответ: за 10 лет 80 млрд. евро поступлений принесёт одна только растаможка;
- сопутствующие расходы при въезде на территорию Украины:
- индивидуально для каждого авто (километраж до места назначения/расход на 100 км): заправка, возможный мелкий ремонт, обслуживание, питание водителя+-пассажира;
- по прибытию на место назначения, подготовка к продаже: обслуживание, ремонт, доведение авто до товарного вида, документальное оформление, переоформление при продаже согласно тарифов.
- создание рабочих мест, самозанятость торговцев авто и соответственно поступление налогов в бюджет;
- обновление парка б/у авто, в том числе и ввоз электро и вывоз утиля в соседние страны снг
итак:
Перенос из Европы в Украину рынка авто повлечёт за собой:
1. поступления в бюджет за растаможку авто (при условии, если не будет ограничений количества авто для провоза на одного человека, максимально быстрый оборот средств);
2. ПДВ за топливо, продукты при транзите;
3. поступления от подготовки к продаже, оформления, переоформления, нотариусы и т.д.;
4. создание рабочих мест в сфере ремонта, обслуживания, продажи запасных частей;
5. продажа утиля в соседние страны снг и постепенное обновление парка владельцов авто "свежими" авто и в дальнейшем замена авто с двигателями внутреннего сгорания на электро транспорт.
Литва берет за растаможку 120 евро (если не обманули) со своих граждан и не парится. просто так капают деньги в бюджет.
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19.02.2021 12:36 Відповісти
зажувавціпокштани
Совершенно идиотский пост. Такое количество авто окончательно убьет экологию Украины. Затраты на борьбу с отравленной атмосферой превысят поступления в бюджет. В Украине один из самых низких в мире средних возрастов жизни. Население сокращается со скоростью от 300 до 500 тысяч людей в год. И в 2050 г украинцы как народ просто исчезнут. Покойникам еврики не нужны!
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19.02.2021 17:49 Відповісти
Собрать весь мусор Европы в Украину и наслаждаться. Увеличить число ДТП до максимума. От всего этого т. е. от отравленной атмосферы и столкновений на дорогах "Слуги народа" будут страдать на равных со всеми.
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19.02.2021 17:56 Відповісти
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