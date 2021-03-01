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Степанов вакцинировался от коронавируса. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Здоровье

Министр здравоохранения Максим Степанов публично привился от коронавируса в ходе визита в Александровскую клиническую больницу Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, пресс-служба Минздрава вела прямую трансляцию вакцинации министра здравоохранения.

Сначала министру измеряли давление, а затем он получил первую дозу вакцины. Он также призвал всех медиков последовать его примеру.

Отметим, что Степанов стал первым украинским чиновником, который сделал прививку от коронавируса.

Читайте также: В пятницу Степанов отчитается в Раде о ситуации с вакцинацией в Украине, - "слуга народа" Корниенко

"По-моему, чувствую себя даже лучше, чем до вакцинации", - пошутил он после процедуры.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+18
Забьіли уточнить какой вкциной)
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01.03.2021 13:54
+13
Степанов вакцинировался от коронавируса - Цензор.НЕТ 1316
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01.03.2021 13:58
+12
Ему плацебо укололи?
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01.03.2021 13:52
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Ну тепер вже всі точно побіжать вакцинуватися. Степанов вакцинировался от коронавируса - Цензор.НЕТ 393
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01.03.2021 13:52 Ответить
pfizer небось вколол
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01.03.2021 20:10 Ответить
Вроде бы он уже переболел коронавирусом. Зачем тогда вакцинироваться?
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02.03.2021 00:28 Ответить
Ему плацебо укололи?
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01.03.2021 13:52 Ответить
физраствор
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01.03.2021 13:58 Ответить
А можливо і вітамін С.
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01.03.2021 14:06 Ответить
я на глюкозу ставлю... Степанов вакцинировался от коронавируса - Цензор.НЕТ 924
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01.03.2021 14:06 Ответить
Индийским просроченым шмурдяком, или...? Степанов вакцинировался от коронавируса - Цензор.НЕТ 7237
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01.03.2021 13:52 Ответить
Забьіли уточнить какой вкциной)
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01.03.2021 13:54 Ответить
от бешенства
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01.03.2021 15:50 Ответить
Не забыли, а специально умолчали... Если-бы, той, что для простых смертных, обязательно бы проакцентировали и кричали на каждом углу, мол, власть с нАрИдом! А так, всё очевидно...
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01.03.2021 20:35 Ответить
Степанов вакцинировался от коронавируса - Цензор.НЕТ 4057
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01.03.2021 13:55 Ответить
это скорее ЮАРская. где пляма на лобе?
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01.03.2021 13:59 Ответить
Степанов вакцинувався проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 4638 виноват-с.Степанов вакцинувався проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 6745
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01.03.2021 14:23 Ответить
Степанов вакцинировался от коронавируса - Цензор.НЕТ 1316
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01.03.2021 13:58 Ответить
А чи CoviShield/ом він вакцинувався? Не вірю.
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01.03.2021 14:01 Ответить
Расчитана на лохов ЗЕленого окраса. Какая вакцина, вы что? Уверен на все 100%, что вкололи ему комплекс витаминов.
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01.03.2021 14:04 Ответить
Комплекс "веселых" витаминов.))
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02.03.2021 10:06 Ответить
Так оно ж уже болело. При чем совсем недавно))
Клоуны! Кто вам поверит???
Дебилы, .лять!
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01.03.2021 14:05 Ответить
шість місяців від лікрняного не минуло. Правда. Десь минуло три місяці...
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01.03.2021 14:08 Ответить
Юлька сьогодні на погоджувальній раді заявила, що в Одесі кожен другий медик, який вакцинувався CoviShield/ом, отримував температуру понад 38градусів
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01.03.2021 14:07 Ответить
Справедливості раді, температуру 38-39 фіксують і у польських освітніх працівників яким колять астрозенеку. Правда на відміну від Степанова вони не дуже добре себе почувають. Але якоби це швидко минає.
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01.03.2021 18:03 Ответить
"По-моему, чувствую себя даже лучше, чем до вакцинации". Степанов вакцинировался от коронавируса - Цензор.НЕТ 5315

Потому что его у Пальчевского привили, причём анализом Зели на кокс. Степанов вакцинировался от коронавируса - Цензор.НЕТ 7480
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01.03.2021 14:07 Ответить
Какой вакциной вакцинировался этот коррупцонер, шо прикидываетесь идиотами?
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01.03.2021 14:07 Ответить
"По-моему, чувствую себя даже лучше, чем до вакцинации"

Похоже все они все там на "особых" уколах. Степанов вакцинувався проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 6489 Иначе этот ****** в стране не обьяснить по другому.
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01.03.2021 14:12 Ответить
Чего только не сделешь, как только с ума не сойдёшь, если БОЖЬЯ БЛАГОДАТЬ принесла прибыль в миллионы долларов!
===========
Витаминки ДОКТОР-ШМУРДЯК себе кольнул?
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01.03.2021 14:18 Ответить
Решил откосить от отчета в парламенте
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01.03.2021 14:18 Ответить
чем вакцинировался?)
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01.03.2021 14:19 Ответить
кто ж знает...
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01.03.2021 14:21 Ответить
Шагают бараны в ряд,
Бьют барабаны, -
Кожу для них дают
Сами бараны.
Степанов вакцинувався проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 1734
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01.03.2021 14:24 Ответить
Дайте путину шприц з вакцинкой и пусть он зделает укольчик! Тогда,может быть,и поверят!!!!
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01.03.2021 14:27 Ответить
якщо не здохне, то коловся не своєю, індійською, вакциною..
і да - Зєлю Чемпіонку, з її сожитєлєм по лікарні Єрмаком, також треба вколоти, вони також "льоХко перехворіли"..
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01.03.2021 14:35 Ответить
Верю-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.03.2021 14:41 Ответить
Первый пошел. Теперь Зелепуцкий! Я сказал, Зелепуцкий!
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01.03.2021 14:42 Ответить
Дмитрий Корнейчук

38 мин. ·

Степанов вакцинировался индийской вакциной.

А вы бы не вакцинировались, если бы «подняли» сотни миллионов на китайской и индийской вакцинах? Да вы бы эту вакцину из чашки пили в прямом эфире))))))
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01.03.2021 14:45 Ответить
У Харкові в двох лікарнях відмовилися робити щеплення індійською вакциною:
Чекають Pfizer, а на Covishield бажаючих немає.

У Харкові лікарі і медики двох лікарень, де лікують пацієнтів з коронавірусом, відмовилися робити щеплення вакциною Covishield індійського виробництва.

Про це повідомляє місцеве видання KHARKIV Today з посиланням на керівництво лікарень.
Відмовилися від вакцинації в Харківському обласному спеціалізованому диспансері радіаційного захисту населення та колишньому офтальмологічному відділенні Харківської обласної клінічної лікарні.

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/vakcinaciya-harkivski-mediki-boykotuyut-vakcinu-covishield-novini-ukrajini-50144931.html
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01.03.2021 14:59 Ответить
все, у кого голова на плечах не только для "а я в нее ем", откажутся от этой бодяги. это родной брат ***********.
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01.03.2021 15:16 Ответить
В ВСУ мабудь тяжче відмовитись.
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01.03.2021 15:31 Ответить
Министерство здравоохранения Канады (Health Canada) 26 февраля разрешило использование двух вакцин против СOVID-19: произведенной «AstraZeneca» и разработанной в партнерстве с Оксфордским университетом (University of Oxford), а также версии вакцины «AstraZeneca» Индийского института сывороток (Serum Institute of India - SII) - Covishield. Эффективность вакцины против симптоматического COVID-19 в двух стандартных дозах (по данным, собранным до 4 ноября 2020 г.), составила 62,1%. Местные побочные реакции отмечали чуть более чем у половины участников исследований и были менее распространены у участников в возрасте ≥65 лет. Хотя это и не требуется для утверждения, в настоящее время в Индии проводится клиническое исследование иммуногенности и безопасности для сравнения вакцин Covishield и «AstraZeneca». Промежуточные данные этого исследования фазы II/III свидетельствуют об отсутствии различий в безопасности и иммунном ответе между вакцинами.https://www.apteka.ua/article/585810
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01.03.2021 15:42 Ответить
якою вакциною це чмо укололося і чи вакцина це була, видео для 73-х процентних дебілів.
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01.03.2021 15:57 Ответить
не верю!
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01.03.2021 16:13 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·1 ч

Министр здравоохранения Максим Степанов публично привился от коронавируса в ходе визита в Александровскую клиническую больницу Киева. Не первый но самый интересный ляпсус в жизни Степанова. По его заявлениям он уже "переболел" COVID-19 в декабре 2020 г. но забыв о том, что врал в феврале уже "вакцинируется". Ждем на вакцинации "переболевших" Зеленского, Ермака и Разумкова. Хроника
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01.03.2021 16:23 Ответить
Хроник вакцинироваться отказался.
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02.03.2021 00:02 Ответить
Уже те,що всі відео з "вакцинуванням" Стєпанова,зняті тремтячими руками на шестипіксельку,говорить за себе...
Чороновіл:

"....А диявол завжди ховається в деталях. Степанов не плакав і не ридав, а був дуже веселим. І навіть поспішив заявити за секунди після уколу, що почувається краще, ніж до вакцинації. До його відома, навіть перші можливі прояви побічних дій, як висипка на шкірі, не кажучи вже про позитивний ефект, появляються значно пізніше. Друге - щеплення якраз Степанова не мало жодного сенсу, бо він недавно переніс хворобу й ще має дієвий ефект природних антитіл (цей імунітет з часом спадає, але ж не настільки скоро).

Таке публічне щеплення провели без зайвих свідків і додаткових пояснень. Усе знімали ніби на смартфон медсестри, а потім масово поширили в ЗМІ. А ми не змогли ні побачити, ні почути, чим саме щепили міністра? Нам не показали флакон і не дали інформації про історію його використання. Один флакон вакцини залежно від фасування використовується на 10 щеплень. Чи це було перше використання флакона, чи ним уже привили в цьому ж відділенні попередніх пацієнтів? Хто і звідки дістав флакон: із холодильника медзакладу,. ачи з портфеля міністра, чи може головлікар сам подав медсестрі? Чи на ньому взагалі була індійська етикетка та чи заводським способом наклеєна? Яка доля флакона з залишками вакцини після щеплення Степанова: чи їх невідкладно продовжувати прививати наступним пацієнтам, або відклали, а може забрав супровід Степанова..."
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01.03.2021 17:08 Ответить
ЄС перевіряє індійського виробника вакцини AstraZeneca - Reuters

Європейський регулятор з лікарських засобів проводить аудит виробничого майданчика Індійського інституту сироваток (Serum Institute of India, SII). Як повідомляє Reuters, це є необхідним кроком перед тим, як вакцина AstraZeneca від COVID-19, вироблена там, може бути експортована в блок.
Індійський інститут сироваток, найбільший у світі виробник вакцин, випускає вакцину AstraZeneca, розроблену спільно з Оксфордським університетом, для десятків країн з низьким і середнім рівнем доходів.
Джерело агентства зазначило, що точна причина аудиту виробничих процесів і виробничих потужностей SII не була зрозуміла, але «зелене світло» буде означати, що препарат може бути експортований в Європейський Союз.
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) і Європейська комісія, які контролювали контракти на поставку з AstraZeneca, відмовилися коментувати конкретно аудит. SII і AstraZeneca також відмовилися коментувати це питання.
Днями виконавчий директор AstraZeneca Паскаль Соріо заявив законодавцям ЄС, що сподівається збільшити поставки в блок з 27 країн в ІІ кварталі після падіння в перші три місяці року. Згідно з контрактом з ЄС, компанія зобов'язалася доставити 180 млн доз в ІІ кварталі. Він сказав, що компанія збільшить обсяг виробництва у ІІ кварталі, використовуючи заводи за межами ЄС, у яких не було виробничих проблем, в тому числі в США. Він не згадав SII. Високопоставлений чиновник ЄС, який брав участь в переговорах з AstraZeneca, раніше повідомив Reuters, що SII може бути потенційним постачальником.
Як відомо, Брюссель поставив мету вакцинувати 70% дорослого населення ЄС до кінця літа.
Як повідомлялося, 23 лютого в Україну з Індії прибула перша партія з 500 000 доз вакцини проти COVID-19 AstraZeneca (Covishield).
Вакцина Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія), має локальну (торговельну) назву Covishield. Цю вакцину для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.
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01.03.2021 20:03 Ответить
Та конешно! Когда накупили гов...а за откаты, а паганые скотыняки не желают им вакцинироваться, то не только положительные статейки и укольчик витаминками на камеру - Степанов будет прохожим руки заламывать и с дупы штаны стягивать собственноручно шоб ширнуть неблагодарных
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01.03.2021 20:25 Ответить
от вируса ***** сделай прививку)
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01.03.2021 20:51 Ответить
не верим. это он файзером укололся. или спутником. или физраствором. короче, вы фсё врётии и зрада. хихи.
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02.03.2021 00:47 Ответить
 
 