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ВР (28734) время (161) Пидласа Роксолана (31)

Рада предварительно одобрила отмену сезонного перевода часов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №4201 об исчислении времени, который предусматривает отмену сезонного перевода часов.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за проголосовали 277 нардепов.

Законопроект предусматривает, что Украина должна остаться на зимнем времени.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина в этом году не перейдет на летнее время, если Рада успеет проголосовать закон, - "слуга народа" Кравчук

По словам нардепа "Слуги народа" Роксоланы Пидласы, парламент надеется принять законопроект до 25 марта во втором чтении, чтобы в этом году не переходить на летнее время.

Она также рассказала, что если законопроект не успеют принять в марте, то последний переход на зимнее время произойдет в октябре 2021 года.
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Топ комментарии
+38
Ці ідіоти крадуть в українців годину світлого часу наприкінці дня, і змушують спати чи не серед ночі під сяючим сонцем.
Крім того, вони похєрили необхідність діяти синхронно з ЄС у цьому питанні.
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03.03.2021 13:13
+36
Это, может, и удобно, чтобы не было путанницы с переводом времени, но летом, ночь будет наступать примерно в 21:00, а светать в 2 часа ночи. С летним временем было как-то удобней в этом плане.
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03.03.2021 13:13
+24
Бред.
В марте месяце будет в 5 утра светло. Зачем?
Умные люди придумали подарить этот час вечеру...
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03.03.2021 13:16
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А может это время Грузии или Турции??? У вас уже комплекс от москалей... Надо жить как НАМ удобно а не сверяться по москалям!
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03.03.2021 17:02 Ответить
Стадо дебилов... Весь день под лампочкой сижу, домой под лампочкой иду, дома тоже под лампочкой живу, как пещерный житель.. Жду не дождусь, когда то летнее время настанет, а нет, на тебе фашист гранату... Мне кажется, это они специально хотят ещё подтолкнуть жителей востока в сторону светлого мордора...
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03.03.2021 14:25 Ответить
электроолигархи хотят прибыли
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03.03.2021 18:31 Ответить
А "житєлі востока" не пробували раніше на роботу приходити? Місцева влада має на це право. Але навіщо робити зручно? Хоча про що це я? Для мене термін "житєль востока" асоціюється з композицією "Машини времени" Кафе Лира.
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03.03.2021 22:15 Ответить
Ответный вопрос. А жители запада не пробовали ходить на работу позже? Две трети страны живет в +3 по Гринвичу.
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04.03.2021 12:40 Ответить
А зачем тебе Гривич?
Встаёшь с рассветом, ложишься с закатом - и будет тебе счастье!
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06.03.2021 12:52 Ответить
Нужно кончать эту тупую дискуссию, давайте лучше поюморим))
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06.03.2021 11:54 Ответить
В Украине должно быть два часовых пояса.Закарпатский и Луганский и области сами решат к какому им лучше присоединиться.Если в Харькове жить по Закрпатскому ,то летом в 7 вечера уже темно,а 7 утра - солнце почти в зените.Хорошо только лентяюгам.Строителям и селянам -полная хана.
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03.03.2021 14:25 Ответить
Может быть на то и рассчитано. Чтобы считать Закарпатье - это что-то одно, а Луганск - что-то другое. Разделить еще и за часовым поясом. Идея хорошая, но ... только после окончания войны.
Сейчас она неуместна.
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03.03.2021 14:42 Ответить
Во многом именно из таких мелочей и складывается негатив.Я,например ,искренне радовался Ещё при савке,когда мне было едва за 30 ,после работы,в летнюю спеку, окунуться вместе с семьёй на карьере и у меня и семьи был лишний час активно провести свой отдых.А утром по прохладе ,а не в спеку облачаться в сварочную робу и варить,варить варить.Столько рабочего времени и времени для отдыха теряется зря.А сейчас нас вообще хотят оставить на зимнем.Это боком выйдет придуркам -депутатам.Гарантирую.
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03.03.2021 16:01 Ответить
А мне, Тёма, западло вовращаться домой после работы, когда солнце ещё палит в окна. Лучше по вечерней прохладе!
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06.03.2021 12:54 Ответить
Этим же рыги занимались , чтол было как у Рассеи и Беларассеи
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03.03.2021 14:27 Ответить
Иди лечись уже! Я лично хочу, чтобы было как в Турции.
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04.03.2021 12:42 Ответить
Мне кажется по такому вопросу как летнее или зимнее время нужно провести референдум или опрос. Уверен что вменяемые люди однозначно за летнее время
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03.03.2021 14:47 Ответить
О чём вы..? 73% невменяемых в стране...
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03.03.2021 14:51 Ответить
Тех 73% "вменяемых" давно нет. Новые тарифы их немного привели в чувства Рада попередньо схвалила скасування сезонного переведення годинників - Цензор.НЕТ 5561
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03.03.2021 15:16 Ответить
73% голосовали против твоего хозяина.
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04.03.2021 12:43 Ответить
Зимнее время. Только зимнее.
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03.03.2021 14:53 Ответить
Когда сцобаке делать нечего она самизнаетечто лижет. Так и тут.
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03.03.2021 15:06 Ответить
Маладцы! Теперь в августе темно уже в пол-седьмого будет. Очень правильно.
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03.03.2021 15:13 Ответить
За то светло будет в 2 часа ночи Рада попередньо схвалила скасування сезонного переведення годинників - Цензор.НЕТ 2327
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03.03.2021 15:17 Ответить
И это победа!
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03.03.2021 15:21 Ответить
Да ваще, мля, дня не будет. Что там говорить?
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03.03.2021 17:38 Ответить
Не, день будет, но только ночью))
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03.03.2021 20:39 Ответить
Берут примкр с кацапстана
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03.03.2021 15:49 Ответить
Да заплатила им раша- этому свинарчуку - стефачуку 😀😀😀
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03.03.2021 16:37 Ответить
Саме зимовий час наш за астрономією, тому або залишити зміну часу весною та восени, або залишити який зараз, бо літній час це час москалів.
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03.03.2021 16:00 Ответить
Весняний час грузинів, а осінній -китайців А може літній час він урецький. Турція на тих самих мередіанах як і Україна в них теперішний наший літній час без переводів, і головне в них не має комплексів "Пачему как в Маскве".
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03.03.2021 16:16 Ответить
А может это час Турции и Эфиопии причем тут кацапы?
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03.03.2021 16:44 Ответить
Замечечательно((( Теперь на юге Украины летом в 3 часа ночи будет светло, а в 7 часов вечера - темно.
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03.03.2021 16:12 Ответить
Я не біла миша, а держава не тоталітарний Бог щоб маніпулювати сонцем і часом. Пора це гвалтування часом заборонити. Залишити час, який відповідає часовому поясу в Україні без всіляких + або -
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03.03.2021 16:26 Ответить
Нечего рашкиным тролям подпевать !!!!

Хотя Вы сам явно из них , судя по нулевому нику .
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03.03.2021 16:35 Ответить
Та переведите уже на Московское.
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03.03.2021 16:55 Ответить
Мне больше подходит турецкое
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04.03.2021 12:44 Ответить
Зимнее время! Только зимнее!
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03.03.2021 17:36 Ответить
Дибилы. Лучше бы вечером день дольше был чем в 3 часа ночи утро.
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03.03.2021 17:42 Ответить
В свое время мотался по европе раз в месяц минимум. Могу сказать на своем опыте точно что разницу в пару часа человеческий ЗДОРОВЫЙ организм практически не замечает от слова совсем. Уж лучше бы оставили перевод. Раз перевел и забыл. Даже мой кот на третий день привыкает еду просить на час позже или раньше, а тут для некоторых людей проблема. Биологи итить)
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03.03.2021 18:03 Ответить
нарешти
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03.03.2021 18:27 Ответить
Нам лучше летнее время, осенью после работы можно что-то возле дома сделать и летом на час дольше в темноте поспать..
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03.03.2021 18:41 Ответить
А знаете почему зеленая слизь оставила зимнее время?

Потому, что чем короче световой день и раньше начинает темнеть, тем раньше люди по всей стране включают свет, тем больше мы потребляем электроэнергии, тем больше мы платим по платежкам.
Вместе с этим мы и наши дети будем проводить меньше времени на улице и больше времени в квартирах/помещениях, что плохо для здоровья нации в целом.
Все эти отмазки про наше астрономическое время и т.д. - это детский лепет. Реально надо было провести опрос, вам каждый адекватный родитель скажет, по какому времени они и их дети хотели бы жить. Да и не нужно приплетать мокселей, они здесь не причем.
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03.03.2021 18:49 Ответить
А ведь верно: с установлением "зимнего времени" потребление электроэнергии вечерами увеличится на протяжении почти всего года. Кому это выгодно?..
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03.03.2021 21:37 Ответить
Ребята, подписываем петицию за летнее время https://petition.president.gov.ua/petition/113950
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03.03.2021 19:11 Ответить
Да вообще пох.
Почему эта новость в топе???
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03.03.2021 19:50 Ответить
какое на х* зимнее время???
они охренели??
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03.03.2021 20:22 Ответить
два варианта..либо забивать...либо возврат в 19 век когда освещали газовіми фонарями и керосинками...соответсвенно максиамльно захватівая рабочий день на заводах и фабриках...
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03.03.2021 21:50 Ответить
Люди добрі!
Світ давно вже вирішив проблеми з часом у таких країнах, які займають трохи більше, ніж один часовий пояс. У східних районах школи, садочки, установи, організації, сфера обслуговування тощо розпочинають свій робочий день на 20-40 хвилин раніше, ніж, наприклад, у Києві (доречі, південь у Києві наступає десь за 10 хвилин після півдня). Західні області на такий же самий час, але пізніше. І не потрібно маніпулювати, як той циган, Сонцем.
Згадалося, як у дев'яності роки обговорювали це питання. Коли мешканцям сходу запропонували цю ідею, то головним аргументом було: "Ето што, наші дєті будут іті в школу на 8 часов утра, вместо 9? Да нікагда". А той факт, що по сонцю чи 8 ранку по Києву, чи 9 ранку "по літньому" (москві), це одне й теж, то це дуже висока математика. І зрозуміти це можна мабуть лиш тоді, коли вдягнути кашкет, бо звивина в голові з'явиться.
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03.03.2021 22:03 Ответить
Чуть что, сразу - москали, москали.. Летом до 10 вечера должно быть светло и точка. Зачем лучшую часть года проводить в потёмкахъ, когда хочется отдыхать и гулять взрослым и джетям?
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03.03.2021 22:53 Ответить
у зРады не двойные, у нее проституционные стандарты... го они говорят об уходе от расии, то сами же двигают Украину в ту сторону... особенно уродливой выглядит морда небрито-немытого жирного борова стефанчука... баран, переставь на 2 часа вперед и заморозь... уйдешь от расии и приблизишься в Европе...
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04.03.2021 06:16 Ответить
1. Прочитал закон об исчислении времени и не нашёл в нём главного! В законе нет привязки часов к положению Солнца на небе. Дебутаты скурили астрономию! Написано, что начало суток - 0 часов и 0 минут. А где при этом должно находиться Солнце - не известно.
А тем временем привязка существует исторически: стрелки часов должны показывать 12-00, (точнее 13-00) когда Солнце зените в Киеве. (13-00 - это так называемое декретная добавка).
2. Закон не указывает начало работы предприятий и организаций. Начало работы любого предприятия определяет трудовой коллектив при голосовании за трудовой договор. Кому не нравится начало работы, может написать заявление в администрацию о переносе начала работы для него лично, или выйти с предложением перенести начало работы для всего предприятия, то есть внести изменения в колдоговор.
3. Понятия зимнее/летнее время существует только при сезонных переходах. Закон отменил сезонные переходы, забудьте про них. Но останется привычка короткий световой день зимой обьяснять тем, что теперь мы остались на "зимнем" времени. Хотя длина светового дня не зависит от сезонных сдвигов в плюс или минус..
4. Ранее действовавший закон про сезонные переходы на 1 час опять же не запрещал на предприятиях сдвигать начало работы в -1 час в тот же день, когда стрелки переводили в +1.
И наоборот. Новый закон тоже не запрещает. Люди не знают своих прав!
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04.03.2021 12:49 Ответить
Думаю тут ще й олігархи замішани.
Щоб ми платили більше за електрику на годину.
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04.03.2021 21:47 Ответить
Не, я за зимнее летом!
Раньше темнеет и жара хоть чуть-чуть спадает!
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06.03.2021 12:56 Ответить
Було би дивно, як би наша влада щось зробила б не через сідницю. Вони навіть не можуть порахувати на якому часовому поясі Україні краще жити. Не можуть скласти 1+1, тупі клоуни.
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14.03.2021 14:18 Ответить
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