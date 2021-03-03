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Рада предварительно одобрила отмену сезонного перевода часов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №4201 об исчислении времени, который предусматривает отмену сезонного перевода часов.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за проголосовали 277 нардепов.
Законопроект предусматривает, что Украина должна остаться на зимнем времени.
По словам нардепа "Слуги народа" Роксоланы Пидласы, парламент надеется принять законопроект до 25 марта во втором чтении, чтобы в этом году не переходить на летнее время.
Она также рассказала, что если законопроект не успеют принять в марте, то последний переход на зимнее время произойдет в октябре 2021 года.
Топ комментарии
+38 Михайло Козочкін
показать весь комментарий03.03.2021 13:13
+36 Сергей Глушко 0a23ec55
показать весь комментарий03.03.2021 13:13
+24 Харьков Сумской
показать весь комментарий03.03.2021 13:16
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Встаёшь с рассветом, ложишься с закатом - и будет тебе счастье!
Сейчас она неуместна.
Хотя Вы сам явно из них , судя по нулевому нику .
Потому, что чем короче световой день и раньше начинает темнеть, тем раньше люди по всей стране включают свет, тем больше мы потребляем электроэнергии, тем больше мы платим по платежкам.
Вместе с этим мы и наши дети будем проводить меньше времени на улице и больше времени в квартирах/помещениях, что плохо для здоровья нации в целом.
Все эти отмазки про наше астрономическое время и т.д. - это детский лепет. Реально надо было провести опрос, вам каждый адекватный родитель скажет, по какому времени они и их дети хотели бы жить. Да и не нужно приплетать мокселей, они здесь не причем.
Почему эта новость в топе???
они охренели??
Світ давно вже вирішив проблеми з часом у таких країнах, які займають трохи більше, ніж один часовий пояс. У східних районах школи, садочки, установи, організації, сфера обслуговування тощо розпочинають свій робочий день на 20-40 хвилин раніше, ніж, наприклад, у Києві (доречі, південь у Києві наступає десь за 10 хвилин після півдня). Західні області на такий же самий час, але пізніше. І не потрібно маніпулювати, як той циган, Сонцем.
Згадалося, як у дев'яності роки обговорювали це питання. Коли мешканцям сходу запропонували цю ідею, то головним аргументом було: "Ето што, наші дєті будут іті в школу на 8 часов утра, вместо 9? Да нікагда". А той факт, що по сонцю чи 8 ранку по Києву, чи 9 ранку "по літньому" (москві), це одне й теж, то це дуже висока математика. І зрозуміти це можна мабуть лиш тоді, коли вдягнути кашкет, бо звивина в голові з'явиться.
А тем временем привязка существует исторически: стрелки часов должны показывать 12-00, (точнее 13-00) когда Солнце зените в Киеве. (13-00 - это так называемое декретная добавка).
2. Закон не указывает начало работы предприятий и организаций. Начало работы любого предприятия определяет трудовой коллектив при голосовании за трудовой договор. Кому не нравится начало работы, может написать заявление в администрацию о переносе начала работы для него лично, или выйти с предложением перенести начало работы для всего предприятия, то есть внести изменения в колдоговор.
3. Понятия зимнее/летнее время существует только при сезонных переходах. Закон отменил сезонные переходы, забудьте про них. Но останется привычка короткий световой день зимой обьяснять тем, что теперь мы остались на "зимнем" времени. Хотя длина светового дня не зависит от сезонных сдвигов в плюс или минус..
4. Ранее действовавший закон про сезонные переходы на 1 час опять же не запрещал на предприятиях сдвигать начало работы в -1 час в тот же день, когда стрелки переводили в +1.
И наоборот. Новый закон тоже не запрещает. Люди не знают своих прав!
Щоб ми платили більше за електрику на годину.
Раньше темнеет и жара хоть чуть-чуть спадает!