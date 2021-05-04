Отель в Турции закрыли после вечеринки с участием украинцев. ВИДЕО
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В Турции закрыли 5-звездочный отель после шумной вечеринки с участием украинцев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.
Администрация устроила вечеринку без соблюдения карантинных требований.
Мероприятие успел снять и выложить в сеть аниматор-украинец.
У отеля уже отобрали туристический сертификат, без которого он не сможет работать. Туристов расселили по другим отелям.
Топ комментарии
+44 Vitaliy Mauler
показать весь комментарий05.05.2021 00:00
+20 Vladimir Longer
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+14 Дмитро Черних 794bd8a2
показать весь комментарий05.05.2021 00:10
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А диванные воины так и остаются на своем диване)
По моему опыту, пенсы на минималке - или работали на себя всю жизнь, или работали так мало и на таких низкооплачиваемых работах что чему удивляться?
Сосед родителей в селе - на минималке. Машина, два гектара с женой обрабатывают, продают кур, сало, молоко, овощи, ягоды-фрукты - огромное хозяйство ведет.
И вы знаете - ездит в Турцию раз в год, или в Египет. И раз - в Одессу или в Кириловку.
а всьому виною тотальна фальсифікація та знищення архівів.
Єдиний вихід це суд, але де ти візьмеш ДВОХ свідків наприклад з Раші ?))
На , тут більше правди про село ніж у тебе:
https://www.youtube.com/watch?v=Qhctr33fRzY
Яка, на хрін літом Кирилівка .
Юморист.
зимою в египет ще повірю, а от влітку навіть аграрій що не працює особисто в полі не поїде відпочивати в час коли він потрібен на господарстві.
на все є свій час, хто працює на землі той це знає.
І так ми дискутували на тему "Сосед родителей в селе - на минималке. Машина, два гектара с женой обрабатывают, продают кур, сало, молоко, овощи, ягоды-фрукты - огромное хозяйство ведет.
И вы знаете - ездит в Турцию раз в год, или в Египет. И раз - в Одессу или в Кириловку."
тим паче якщо то овочі, плюс кури та інше господарство.
людина яка то писала просто поняття білого немає що то таке робота на себе в малому фермерстві.
про які відпочинки, замітьте мова там йшла про 2, може йти мова, хіба зимою в Египті., коли земля відпиває а господарка мінімальна і є її на кого залишити.
п.с. на землі реально можна за рік 10к уе (з парників навіть більше) за рік мати, але Вам "городським" невідома та важка ЩОДЕННА праця.
Один придурок - это еще не "украинцы"!?
Идиот, сам лишился работы, так еще отелю убытки и людям менингит с переселением.
Какого хера подставлять всех???
Турція, дякуй хахлам!