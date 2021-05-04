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Отель в Турции закрыли после вечеринки с участием украинцев. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

В Турции закрыли 5-звездочный отель после шумной вечеринки с участием украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.

Администрация устроила вечеринку без соблюдения карантинных требований.

Мероприятие успел снять и выложить в сеть аниматор-украинец.

У отеля уже отобрали туристический сертификат, без которого он не сможет работать. Туристов расселили по другим отелям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти Турции: Локдаун никак не коснется украинских туристов
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Топ комментарии
+44
Гастроли "зеленого квартала"?)
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05.05.2021 00:00
+20
Отдыхать в Одессе могут позволить себе только очень обеспеченные люди. Турция и Египет дешевле...
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05.05.2021 00:22
+14
Ну пенси з мінімалкою ,навіть якщо і не диванні воїни ,на жаль відпочивають хіба що в найблищому селі !!!)))
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05.05.2021 00:10
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Гастроли "зеленого квартала"?)
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05.05.2021 00:00 Ответить
Наверное Богдан,он парень веселый,любит нежданчики!
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05.05.2021 00:12 Ответить
Так Так !! Це фани "зеленого квартала" Вони всі голосували за ЗЕ! Що не видно ??
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05.05.2021 08:09 Ответить
Пятизвездочный при всеобщем высоком уровне жизни просто прекрасно...ведь каждый гражданин Украины как минимум раз в год отдыхает на средиземье в отеле не менне трех звезд
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05.05.2021 00:04 Ответить
Ну те, кто работают - да отдыхают и да в 5* отелях на All incl.
А диванные воины так и остаются на своем диване)
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05.05.2021 00:08 Ответить
Ну пенси з мінімалкою ,навіть якщо і не диванні воїни ,на жаль відпочивають хіба що в найблищому селі !!!)))
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05.05.2021 00:10 Ответить
для вас новость, что в мире есть богатые и бедные?

По моему опыту, пенсы на минималке - или работали на себя всю жизнь, или работали так мало и на таких низкооплачиваемых работах что чему удивляться?

Сосед родителей в селе - на минималке. Машина, два гектара с женой обрабатывают, продают кур, сало, молоко, овощи, ягоды-фрукты - огромное хозяйство ведет.

И вы знаете - ездит в Турцию раз в год, или в Египет. И раз - в Одессу или в Кириловку.
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05.05.2021 00:19 Ответить
Отдыхать в Одессе могут позволить себе только очень обеспеченные люди. Турция и Египет дешевле...
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05.05.2021 00:22 Ответить
Я на мінімалці,маю два бусіка і крамничку!! На початку 90-их заводи позакривали ,в селі родичів немає і що робити ?? А як відновити стаж ,зараз по колишньому СРСР не наїздишься ?? Мені ЗиЛ,Москва ,Нальчик геоекспедицію ,та станкозавод не зарахували!!!)))
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05.05.2021 00:25 Ответить
Трудовую книжку конечно же просрал?
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05.05.2021 03:02 Ответить
трудова без "підтвердження" до одного місця, будете виходити на пенсію дізнаєтесь про це.
а всьому виною тотальна фальсифікація та знищення архівів.
Єдиний вихід це суд, але де ти візьмеш ДВОХ свідків наприклад з Раші ?))
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05.05.2021 10:47 Ответить
Знаємо ми про ту "мінімалку", як і про з/п "у конвертах", або про роботу, завуальовану під цпх, з фіктивними винагородами максимум по 1000 грн. за місяць. Типовий метод ухиляння від сплати податків, як бізнесменів, так і їх роботяг. Увесь малий та середній бізнес так і працює, як бувший інспектор праці кажу.
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05.05.2021 17:41 Ответить
В мене пенсія-1700 з хвостиком !! Читай уважніше !!)))
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05.05.2021 17:47 Ответить
Отель в Турции закрыли после вечеринки с участием украинцев - Цензор.НЕТ 2230. Я би тобі повірив, якби мав таке ж уявлення про життя в селі, як у тебе.

На , тут більше правди про село ніж у тебе:
https://www.youtube.com/watch?v=Qhctr33fRzY

Яка, на хрін літом Кирилівка Отель в Турции закрыли после вечеринки с участием украинцев - Цензор.НЕТ 3385.
Юморист.
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05.05.2021 02:55 Ответить
та да влітку селяни які працюють на городах, так по морям їздять що аж гай шумить
зимою в египет ще повірю, а от влітку навіть аграрій що не працює особисто в полі не поїде відпочивати в час коли він потрібен на господарстві.
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05.05.2021 10:49 Ответить
Отож. З листопада по березень, якщо тільки городи чи з грудня по лютий, якщо фермер. От і весь сезон відпочинку.
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05.05.2021 17:34 Ответить
Хехе спроси у МХП😂🤫💶
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05.05.2021 17:36 Ответить
мова йшла про багача з 2 га землі, який в час пік по курортах катається
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05.05.2021 18:12 Ответить
«....а от влітку навіть аграрій що не працює особисто в полі не поїде відпочивати в час коли він потрібен на господарстві » а я вважав шо про це мова))))
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06.05.2021 01:30 Ответить
ну якщо Ви аж так далеко зайшли та навіть у МХП та інших холдингах хіба вище керівництво відпочиває коли хоче.
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06.05.2021 09:06 Ответить
Косяк реально далеко зашел.... даже по міркам відпочинку мільйонерів Франції .... це за рахунок самої зубожілої страни по міркам Европи
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06.05.2021 12:59 Ответить
питання не в доровизні відпочинку а у датах, якщо аграрій працює на землі то він ніколи в житті не поїде відпичивати в турцію чи одесу, бо це те саме якби власник маленької турбази в залізному порті полетів відчивати на канари в розпал сезону.
на все є свій час, хто працює на землі той це знає.
І так ми дискутували на тему "Сосед родителей в селе - на минималке. Машина, два гектара с женой обрабатывают, продают кур, сало, молоко, овощи, ягоды-фрукты - огромное хозяйство ведет.

И вы знаете - ездит в Турцию раз в год, или в Египет. И раз - в Одессу или в Кириловку."
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06.05.2021 14:09 Ответить
То він «господар» в прямому сенсі.... а це різні речі. Він як «фермер» сам працює на себе
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06.05.2021 16:49 Ответить
повірте ті хто працюють на землі так гарують у сезон......
тим паче якщо то овочі, плюс кури та інше господарство.
людина яка то писала просто поняття білого немає що то таке робота на себе в малому фермерстві.
про які відпочинки, замітьте мова там йшла про 2, може йти мова, хіба зимою в Египті., коли земля відпиває а господарка мінімальна і є її на кого залишити.
п.с. на землі реально можна за рік 10к уе (з парників навіть більше) за рік мати, але Вам "городським" невідома та важка ЩОДЕННА праця.
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06.05.2021 17:04 Ответить
на имнималке те кто работал в черную или не выработали стаж (реальный или обманом), у емня мать по состоянию здоровью была вынуждена уйти с вредного производства не дорабтав несколько лет до полног остажа, ей влепили минималку. Через суд долго бодалить и накинули ещё тысячу т.к. мы нашли ещё доказательства, что она во время учебы работала несколько лет. С боев продолжительностью в 2 года выбили положенных долбаных +1000грн, такого нигде в мире нет, обворовывают людей на эти койпеки поголовно.
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05.05.2021 06:50 Ответить
А мне военкомат не смог дать справку о денежном содержании за 12 лет службы в СА - говорят мы сожгли твое личное дело. А думал у них взять справку для пенсии "за любые 10 лет"... И тоже минималка.
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05.05.2021 08:12 Ответить
1200 евро минималка ..... ну это так .... для лекарства от ностальгии...
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06.05.2021 01:31 Ответить
опыт у тебя так себе, не очень. в Украине пенсию больше 9 тыс. грн. получает всего 6% пенсионеров. и эти 6% в основном состоят из верхушки прокуроров и мусоров, судей, чиновников высших рангов и депутатов. по твоему "опыту", неожиданно, в Украине одни бездельники или воры. а как раз воры и бездельники, по твоему "опыту", и есть настоящие трудяги.
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05.05.2021 08:46 Ответить
трындешь, отец имеет пенсию порядка 12тыс грн, он юристом работал на нескольких работах , в конвертал не получал + УБД (афганистан).
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06.05.2021 15:38 Ответить
не свисти. чтобы у него пенсия 12 штук была, он должен был зарплату в размере около 1500 рублей в совке получать, и потом пропорционально. это где же он юристом работал с таким окладом? у миши горбачева?
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06.05.2021 16:43 Ответить
да мне плевать, во что ты там веришь или не веришь, в отлчиии от тебя я не *****л интернетный.
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06.05.2021 18:07 Ответить
а мне плевать на тебеподобных не "*****л интернетных", а пиз*оболов обыкновенных.
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06.05.2021 20:02 Ответить
что и требовалось доказать
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07.05.2021 06:27 Ответить
доказательства в виде официальной статистики я выложил выше, а ты тут только брешешь как собака.
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07.05.2021 08:39 Ответить
ага, да, шагай дятел интернетный
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07.05.2021 16:30 Ответить
да, давай досвиданья, дятел реальный
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07.05.2021 19:39 Ответить
всё на что у тебя хватает того, что у тебя вместо мозгов - повторять сказанное, не более. Вместо того, чтобы прочесть сказанное ранее, осмыслить и умолкнуть, ты начинаешь нести какуе-то чушь с "официальными статистиками" отписавшись с вопросами и недовериями под комментом где уже были даны прямые ответы! но посколкьу ты тупой - ты этого не увидел и продолжаешь тупить и дерзить в интернете дальше. Таков тернистый путь мистера climbitdasdasdas или как там тебя, "статист" долбаный.
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07.05.2021 23:24 Ответить
треба було у 1991 році не соплі жувати та за бувших комуняк голосувати... а вибирати вже тоді своє майбутне, як це зробили країни Балтії і не жити у міфічному братстві з кацапією... Але і з того часу нічого не змінилося. Наступати на грабельки - наша гаціональна риса...(((
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05.05.2021 10:54 Ответить
При расценках что за единицу работ таких шо в месяц не более 7000 и махаться целый день...да и к тому же народ ожлобел чаевые не дает...хотя бы соточку каждый и уже бы было 800 грн в день...а так 300-400...суки
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05.05.2021 00:11 Ответить
Сейчас отдыхать в Турции дешевле Затоки...
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05.05.2021 00:19 Ответить
Тем более, что Затока еще не открылась
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05.05.2021 01:06 Ответить
Откроется через 2 месяца не раньше
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05.05.2021 03:04 Ответить
Сменить работу(или специализацию) не пробовали?) Или не работать задаром?))) Выбор всегда есть...
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05.05.2021 00:22 Ответить
Освоил новую на пенсии)))
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05.05.2021 00:25 Ответить
Після 50-ти років важкувато змінювати фах !!!)))
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05.05.2021 00:27 Ответить
Та знаю))) Не обязательно же кардинально менять, хотя вижу много примеров, когда именно смена специализации приносила, уже не молодым людям, успех)))
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05.05.2021 00:38 Ответить
с полтинником лет ты сможешь сменить специализация только на дворника или охранника в 80% случаев, не мели ерунды
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06.05.2021 15:40 Ответить
Для довідки: до ковіда (в 2018 і 2019 роках) в Туреччині відочивало понад мільйон українців на рік... І в Єгипті - десь мільйон на рік. В Болгарії, Чорногорії, Хорватії, Греції кількість українських туристів вимірювалась сотнями тисяч на рік. Мало?
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05.05.2021 00:12 Ответить
Турція ,це не Україна , це не в Велюрі Днюхи салютовати !!!)))
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05.05.2021 00:05 Ответить
"Гулять, так гулять..." !!!)))
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05.05.2021 00:08 Ответить
Подосрали конкуренты, аниматоры другого отеля. Это они снимали и в сеть выложили
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05.05.2021 00:09 Ответить
Не, у нас все строго. Все закрыто еще на 2 недели.
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05.05.2021 00:43 Ответить
Администратор идиот? Сам себе в ногу стрельнул.
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05.05.2021 00:10 Ответить
Аниматор....
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05.05.2021 00:13 Ответить
Украинцы ДАУНбасса Отель в Турции закрыли после вечеринки с участием украинцев - Цензор.НЕТ 7868
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05.05.2021 00:11 Ответить
быдло, оно и в Турции быдло
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05.05.2021 00:11 Ответить
Аниматор,ошибся.
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05.05.2021 00:11 Ответить
Отель в Турции закрыли после вечеринки с участием украинцев - Цензор.НЕТ 1661
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05.05.2021 00:13 Ответить
В эпоху короны с вирусом жрать и ржать запрещено... Отель в Турции закрыли после вечеринки с участием украинцев - Цензор.НЕТ 2622
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05.05.2021 00:14 Ответить
Это вам не бразильский карнавал с полуголыми тётьками Отель в Турции закрыли после вечеринки с участием украинцев - Цензор.НЕТ 1502 Отель в Турции закрыли после вечеринки с участием украинцев - Цензор.НЕТ 1502
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05.05.2021 00:15 Ответить
придурки!
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05.05.2021 00:16 Ответить
Отель в Турции закрыли после вечеринки с участием украинцев - Цензор.НЕТ 3860Отель в Турции закрыли после вечеринки с участием украинцев - Цензор.НЕТ 2216
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05.05.2021 00:19 Ответить
Отель в Турции закрыли после вечеринки с участием украинцев - Цензор.НЕТ 7323 Отель в Турции закрыли после вечеринки с участием украинцев - Цензор.НЕТ 2417
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05.05.2021 00:19 Ответить
Мендель надо поучаствовать в карнавалах - как-никак - карошая девачка.
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05.05.2021 10:02 Ответить
старая группа друзей отмечала "прибытие "мрии" в турцию" )
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05.05.2021 00:20 Ответить
В Турции тоталитарный режим Эрдогана,может нащелкать по мордасам... Отель в Турции закрыли после вечеринки с участием украинцев - Цензор.НЕТ 4128Но Турция старается быть светской страной... Отель в Турции закрыли после вечеринки с участием украинцев - Цензор.НЕТ 6617
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05.05.2021 00:22 Ответить
Тоталитарный режим Эрдогана ощущается малость свободнее демократичной демократии в Украине. Ну, может не свободнее, но однозначно спокойнее и безопаснее.
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05.05.2021 00:44 Ответить
Все что не подчиняется Западу это не демократия, и вообще нецивилизованные.
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05.05.2021 02:58 Ответить
Вот поэтому нас не ждут в ЕС.
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05.05.2021 00:28 Ответить
Зачем обобщать - "украинцы"!?
Один придурок - это еще не "украинцы"!?
Идиот, сам лишился работы, так еще отелю убытки и людям менингит с переселением.
Какого хера подставлять всех???
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05.05.2021 01:12 Ответить
Якщо хтось був без маски, то штрафуйте. А до чого тут "українці"?
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05.05.2021 05:40 Ответить
Відпочивальники, мля...

Турція, дякуй хахлам!
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05.05.2021 05:55 Ответить
При бажанні там можна будь-який отель закрити таким же чином. Бар під відкритим небом, стрічки... така собі "вечірка". Хтось, мабуть, з сусідів постарався.
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05.05.2021 07:58 Ответить
Г+Г как всегда правду наполовину- кто еще учавствовал в этой вечеринке?
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05.05.2021 08:17 Ответить
Турки привыкли кацапов развлекать. Хохлам тоже зашло на ура.
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05.05.2021 10:09 Ответить
..нуу раз открыт-значит можно???)
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05.05.2021 10:56 Ответить
Причому тут туристи? Вечірку організовував готель,відповідальність несе готель. От і відповіли.Доречі згідно турецьких законів, карантин туристів не стосується.
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05.05.2021 12:00 Ответить
Подставили людей... дикари...
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05.05.2021 15:28 Ответить
 
 