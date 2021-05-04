Отель в Турции закрыли после вечеринки с участием украинцев. ВИДЕО

В Турции закрыли 5-звездочный отель после шумной вечеринки с участием украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.

Администрация устроила вечеринку без соблюдения карантинных требований.

Мероприятие успел снять и выложить в сеть аниматор-украинец.

У отеля уже отобрали туристический сертификат, без которого он не сможет работать. Туристов расселили по другим отелям.

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