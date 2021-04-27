Власти Турции: Локдаун никак не коснется украинских туристов

Введение в Турции полного локдауна с 29 апреля никак не повлияет на туристов, которые приезжают в страну на отдых из-за рубежа.

Об этом министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил на встрече с министром культуры и информационной политики Украины Александром Ткаченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Ограничения, которые были введены, направлены на уменьшение количества случаев инфицирования в нашей стране. Комендантский час не касается туристов, прибывших в страну из-за рубежа", - сказал Эрсой.

По его словам, в Турции действует сертификация безопасного туризма, которая в этом году усилена. Программа предусматривает выполнение требований эпидограничений отелями, ресторанами, музеями и другими туристическими местами. Министр сообщил, что в ближайшее время пройдет вакцинация работников туристической сферы, что также повысит уровень безопасности для отдыхающих.

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Напомним, 26 апреля власти Турции ввели полный локдаун на территории страны с 29 апреля по 17 мая. Закрываются все офисы и рабочие места. Магазины будут работать с 10:00 до 17:00. Междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, общественный транспорт будет работать с 50-процентной загруженностью. Отменяются занятия в детсадах и школах. Остальные учебные заведения перейдут на удаленную форму обучения, будут отложены экзамены. Отели прекратят оформление брони и введут жесткий карантинный режим.

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