Власти Турции: Локдаун никак не коснется украинских туристов
Введение в Турции полного локдауна с 29 апреля никак не повлияет на туристов, которые приезжают в страну на отдых из-за рубежа.
Об этом министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил на встрече с министром культуры и информационной политики Украины Александром Ткаченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Ограничения, которые были введены, направлены на уменьшение количества случаев инфицирования в нашей стране. Комендантский час не касается туристов, прибывших в страну из-за рубежа", - сказал Эрсой.
По его словам, в Турции действует сертификация безопасного туризма, которая в этом году усилена. Программа предусматривает выполнение требований эпидограничений отелями, ресторанами, музеями и другими туристическими местами. Министр сообщил, что в ближайшее время пройдет вакцинация работников туристической сферы, что также повысит уровень безопасности для отдыхающих.
Читайте на Цензор.НЕТ: Локдаун введут с 29 апреля в Турции, - Эрдоган
Напомним, 26 апреля власти Турции ввели полный локдаун на территории страны с 29 апреля по 17 мая. Закрываются все офисы и рабочие места. Магазины будут работать с 10:00 до 17:00. Междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, общественный транспорт будет работать с 50-процентной загруженностью. Отменяются занятия в детсадах и школах. Остальные учебные заведения перейдут на удаленную форму обучения, будут отложены экзамены. Отели прекратят оформление брони и введут жесткий карантинный режим.
Также на Цензор.НЕТ: Локдаун в Турции: комендантский час не будет распространяться на иностранных туристов
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Минулого року на вулицях міста могли ввічливо попросити (хоч на мигах) щоби турист сховав ніс під маску. І тримав дистанцію навіть у черзі з двох осіб.