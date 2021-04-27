РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8607 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 375 9

Власти Турции: Локдаун никак не коснется украинских туристов

Власти Турции: Локдаун никак не коснется украинских туристов

Введение в Турции полного локдауна с 29 апреля никак не повлияет на туристов, которые приезжают в страну на отдых из-за рубежа.

Об этом министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил на встрече с министром культуры и информационной политики Украины Александром Ткаченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Ограничения, которые были введены, направлены на уменьшение количества случаев инфицирования в нашей стране. Комендантский час не касается туристов, прибывших в страну из-за рубежа", - сказал Эрсой.

По его словам, в Турции действует сертификация безопасного туризма, которая в этом году усилена. Программа предусматривает выполнение требований эпидограничений отелями, ресторанами, музеями и другими туристическими местами. Министр сообщил, что в ближайшее время пройдет вакцинация работников туристической сферы, что также повысит уровень безопасности для отдыхающих.

Читайте на Цензор.НЕТ: Локдаун введут с 29 апреля в Турции, - Эрдоган

Напомним, 26 апреля власти Турции ввели полный локдаун на территории страны с 29 апреля по 17 мая. Закрываются все офисы и рабочие места. Магазины будут работать с 10:00 до 17:00. Междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, общественный транспорт будет работать с 50-процентной загруженностью. Отменяются занятия в детсадах и школах. Остальные учебные заведения перейдут на удаленную форму обучения, будут отложены экзамены. Отели прекратят оформление брони и введут жесткий карантинный режим.

Также на Цензор.НЕТ: Локдаун в Турции: комендантский час не будет распространяться на иностранных туристов

Автор: 

карантин (16729) туризм (1543) Турция (3371) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
только сдохнет из них половина по возвращении. Но то такое...
показать весь комментарий
27.04.2021 19:35 Ответить
Почему по возвращению, там, на месте, вернее, все еще в прошлом году там умерли.
показать весь комментарий
27.04.2021 19:50 Ответить
Улицы пустые, все везде закрыто, а так то конечно никак не коснется. Ехать туда чтоб в отеле посидеть в номере.))
показать весь комментарий
27.04.2021 19:44 Ответить
Абсолютное большинство так и делает.
показать весь комментарий
27.04.2021 19:58 Ответить
Сидите на пляже, загорайте, пейте сок, зачем эти магазины, бары-рестораны, клубы... это всё дома есть.
показать весь комментарий
27.04.2021 21:46 Ответить
У кацапов только крім крима остался только крим . Ну шо ж , пресная питьевая вода вамвпомощь !!! .
показать весь комментарий
27.04.2021 19:45 Ответить
Пересічні турки дуже дисципліновані щодо дотримання карантинних заходів.
Минулого року на вулицях міста могли ввічливо попросити (хоч на мигах) щоби турист сховав ніс під маску. І тримав дистанцію навіть у черзі з двох осіб.
показать весь комментарий
27.04.2021 19:58 Ответить
То такі ж перелякані, як і в нас. Решта просто боїться штрафів, а не корони. Вже після посилення карантину в вересні тіки один поліцай в аеропорту попросив натягнути маску, там же бачили іншого поліцая з маскою під носом. У персонала маски часто на ліктях висіли. А про дистанції - це взагалі нереально в умовах готелю, і пляж забитий.
показать весь комментарий
27.04.2021 20:43 Ответить
по вулицям ходитимуть лише туристи? і на пляжУ тільки туристи полежУ?
показать весь комментарий
27.04.2021 20:31 Ответить
 
 