Влада Туреччини: Локдаун ніяк не зачепить українських туристів

Запровадження повного локдауну з 29 квітня в Туреччині ніяк не вплине на туристів, які приїздять до країни на відпочинок з-за кордону.

Про це повідомляє міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой заявив під час зустрічі з міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Обмеження, які були введені, спрямовані на зменшення кількості випадків інфікування в нашій країні. Комендантська година не стосується туристів, які прибули в країну з-за кордону", – сказав міністр.

За його словами, в Туреччині діє сертифікація безпечного туризму, яка цьогоріч посилена. Програма передбачає виконання вимог епідобмежень готелями, ресторанами, музеями та іншими туристичними місцями. Міністр повідомив, що найближчим часом пройде вакцинація працівників туристичної сфери, що також підвищить рівень безпеки для відпочивальників.

Нагадаємо, 26 квітня влада Туреччини ввела повний локдаун на території країни з 29 квітня по 17 травня. Закриваються всі офіси і робочі місця. Магазини працюватимуть з 10:00 до 17:00. Міжміські поїздки здійснюватимуться за обов'язковим дозволом, громадський транспорт працюватиме з 50-відсотковою завантаженістю. Скасовуються заняття у дитсадках і школах. Інші навчальні заклади перейдуть на віддалену форму навчання, буде відкладено іспити. Готелі припинять оформлення броні і введуть жорсткий карантинний режим.

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