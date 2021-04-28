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Новини Коронавірус і карантин
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Влада Туреччини: Локдаун ніяк не зачепить українських туристів

Влада Туреччини: Локдаун ніяк не зачепить українських туристів

Запровадження повного локдауну з 29 квітня в Туреччині ніяк не вплине на туристів, які приїздять до країни на відпочинок з-за кордону.

Про це повідомляє міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой заявив під час зустрічі з міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Обмеження, які були введені, спрямовані на зменшення кількості випадків інфікування в нашій країні. Комендантська година не стосується туристів, які прибули в країну з-за кордону", – сказав міністр.

За його словами, в Туреччині діє сертифікація безпечного туризму, яка цьогоріч посилена. Програма передбачає виконання вимог епідобмежень готелями, ресторанами, музеями та іншими туристичними місцями. Міністр повідомив, що найближчим часом пройде вакцинація працівників туристичної сфери, що також підвищить рівень безпеки для відпочивальників.

Нагадаємо, 26 квітня влада Туреччини ввела повний локдаун на території країни з 29 квітня по 17 травня. Закриваються всі офіси і робочі місця. Магазини працюватимуть з 10:00 до 17:00. Міжміські поїздки здійснюватимуться за обов'язковим дозволом, громадський транспорт працюватиме з 50-відсотковою завантаженістю. Скасовуються заняття у дитсадках і школах. Інші навчальні заклади перейдуть на віддалену форму навчання, буде відкладено іспити. Готелі припинять оформлення броні і введуть жорсткий карантинний режим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Локдаун у Туреччині: комендантська година не поширюватиметься на іноземних туристів

Автор: 

карантин (18172) туризм (1560) Туреччина (3491) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) локдаун (339)


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только сдохнет из них половина по возвращении. Но то такое...
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27.04.2021 19:35 Відповісти
Почему по возвращению, там, на месте, вернее, все еще в прошлом году там умерли.
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27.04.2021 19:50 Відповісти
Улицы пустые, все везде закрыто, а так то конечно никак не коснется. Ехать туда чтоб в отеле посидеть в номере.))
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27.04.2021 19:44 Відповісти
Абсолютное большинство так и делает.
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27.04.2021 19:58 Відповісти
Сидите на пляже, загорайте, пейте сок, зачем эти магазины, бары-рестораны, клубы... это всё дома есть.
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27.04.2021 21:46 Відповісти
У кацапов только крім крима остался только крим . Ну шо ж , пресная питьевая вода вамвпомощь !!! .
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27.04.2021 19:45 Відповісти
Пересічні турки дуже дисципліновані щодо дотримання карантинних заходів.
Минулого року на вулицях міста могли ввічливо попросити (хоч на мигах) щоби турист сховав ніс під маску. І тримав дистанцію навіть у черзі з двох осіб.
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27.04.2021 19:58 Відповісти
То такі ж перелякані, як і в нас. Решта просто боїться штрафів, а не корони. Вже після посилення карантину в вересні тіки один поліцай в аеропорту попросив натягнути маску, там же бачили іншого поліцая з маскою під носом. У персонала маски часто на ліктях висіли. А про дистанції - це взагалі нереально в умовах готелю, і пляж забитий.
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27.04.2021 20:43 Відповісти
по вулицям ходитимуть лише туристи? і на пляжУ тільки туристи полежУ?
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27.04.2021 20:31 Відповісти
 
 