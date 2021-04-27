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Новини Коронавірус і карантин
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Локдаун у Туреччині: комендантська година не поширюватиметься на іноземних туристів

Локдаун у Туреччині: комендантська година не поширюватиметься на іноземних туристів

МВС Туреччини роз'яснило, що лише іноземні туристи не підпадають під дію комендантської години, запровадженої владою з 29 квітня по 17 травня. Іноземці, що перебувають у Туреччині тимчасово, зможуть продовжувати користуватися свободою пересування, як і в попередні періоди запровадження Анкарою обмежувальних заходів.

Про це йдеться в циркулярі Міністерства, опублікованому на його сайті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Виняток щодо режиму комендантської години поширюється тільки на іноземних громадян, які перебувають у Туреччині з короткими візитами або тимчасово як туристи", - наголошується в документі. Однак для інших іноземців - які "мають посвідку на проживання, осіб з наданим їм статусом міжнародного захисту, які не перебувають у країні з туристичною метою, - дотримання заборони на вихід на вулицю обов’язкове".

26 квітня влада Туреччини запровадила з 29 квітня до 17 травня повний локдаун на території країни у зв’язку з поширенням коронавірусу. Закриваються всі офіси, робочі місця, крім окремо обумовлених підприємств, де закриття неможливо з виробничих міркувань. Магазини працюватимуть з 10:00 до 17:00. Міжміські поїздки будуть здійснюватися з обов’язкового дозволу, громадський транспорт буде працювати з 50-відсотковою завантаженістю. Скасовуються заняття у дитсадках і школах. Інші навчальні заклади перейдуть на віддалену форму навчання, будуть відкладені іспити. Готелі припинять оформлення броні і запровадять жорсткий карантинний режим.

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Метою цих заходів є зниження темпів захворюваності на коронавірус до 5 тис. випадків на добу. Раніше влада запровадила часткові обмеження на перші два тижні священного для мусульман місяця Рамадан, але кардинально виправити ситуацію з темпами поширення коронавірусу не вдалося. В останні дні добовий приріст кількості хворих досягав 40-50 тис.

Коронавірус був вперше виявлений у Туреччині 10 березня минулого року у місцевого жителя, який повернувся з Європи. Загальна кількість інфікованих у країні на цей момент перевищила 4,446 млн, померли 36 975 осіб, видужали 3,844 млн пацієнтів.

Згідно зі статистикою ВООЗ - у Туреччині 4 629 969 випадків захворювання, 38 358 осіб загинули.

Автор: 

карантин (18172) комендантська година (264) Туреччина (3490) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Локдаун в Турции: комендантский час не будет распространяться на иностранных туристов

Иллюстрация к выражению " и рыбку съесть, и... "
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27.04.2021 11:07 Відповісти
Как везде. Война, войной ( пандемия) а обед ( бизнес) по расписанию.
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27.04.2021 11:08 Відповісти
Пандемия - это тоже обед. Просто иначе подают.
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27.04.2021 11:10 Відповісти
" отравившихся" только "обедом" многовато, а у многих вообще становится " поперек горла".
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27.04.2021 12:04 Відповісти
Магазины работать не будут...кафе..бары рестораны тоже...эти туристы будут бухать в номерах...затарившись бухлом днем...
Турки умные...они все просчитали...
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27.04.2021 11:11 Відповісти
«Удочки не доставать, из автобуса не выходить». Тогда уж лучше дома бухать - по крайней мере дешевле.
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27.04.2021 11:19 Відповісти
Все закрыто и одни туристы шарятся по пустым улицам, ну и куча полиции что проверять на каждом углу местный это гуляет или турист.))
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27.04.2021 11:14 Відповісти
какие туристы? вы о чем?
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27.04.2021 11:40 Відповісти
 
 