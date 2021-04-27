Локдаун у Туреччині: комендантська година не поширюватиметься на іноземних туристів

МВС Туреччини роз'яснило, що лише іноземні туристи не підпадають під дію комендантської години, запровадженої владою з 29 квітня по 17 травня. Іноземці, що перебувають у Туреччині тимчасово, зможуть продовжувати користуватися свободою пересування, як і в попередні періоди запровадження Анкарою обмежувальних заходів.

Про це йдеться в циркулярі Міністерства, опублікованому на його сайті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Виняток щодо режиму комендантської години поширюється тільки на іноземних громадян, які перебувають у Туреччині з короткими візитами або тимчасово як туристи", - наголошується в документі. Однак для інших іноземців - які "мають посвідку на проживання, осіб з наданим їм статусом міжнародного захисту, які не перебувають у країні з туристичною метою, - дотримання заборони на вихід на вулицю обов’язкове".

26 квітня влада Туреччини запровадила з 29 квітня до 17 травня повний локдаун на території країни у зв’язку з поширенням коронавірусу. Закриваються всі офіси, робочі місця, крім окремо обумовлених підприємств, де закриття неможливо з виробничих міркувань. Магазини працюватимуть з 10:00 до 17:00. Міжміські поїздки будуть здійснюватися з обов’язкового дозволу, громадський транспорт буде працювати з 50-відсотковою завантаженістю. Скасовуються заняття у дитсадках і школах. Інші навчальні заклади перейдуть на віддалену форму навчання, будуть відкладені іспити. Готелі припинять оформлення броні і запровадять жорсткий карантинний режим.

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Метою цих заходів є зниження темпів захворюваності на коронавірус до 5 тис. випадків на добу. Раніше влада запровадила часткові обмеження на перші два тижні священного для мусульман місяця Рамадан, але кардинально виправити ситуацію з темпами поширення коронавірусу не вдалося. В останні дні добовий приріст кількості хворих досягав 40-50 тис.

Коронавірус був вперше виявлений у Туреччині 10 березня минулого року у місцевого жителя, який повернувся з Європи. Загальна кількість інфікованих у країні на цей момент перевищила 4,446 млн, померли 36 975 осіб, видужали 3,844 млн пацієнтів.

Згідно зі статистикою ВООЗ - у Туреччині 4 629 969 випадків захворювання, 38 358 осіб загинули.