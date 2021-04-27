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Новости Коронавирус и карантин
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Локдаун в Турции: комендантский час не будет распространяться на иностранных туристов

Локдаун в Турции: комендантский час не будет распространяться на иностранных туристов

МВД Турции разъяснило, что только иностранные туристы не подпадают под действие комендантского часа, введенного властями с 29 апреля по 17 мая. Находящиеся в Турции временно иностранцы смогут продолжать пользоваться свободой передвижения, как и в предыдущие периоды введения Анкарой ограничительных мер.

Об этом говорится в циркуляре министерства, опубликованном на его сайте, передет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Исключение из режима комендантского часа распространяется только на иностранных граждан, находящихся в Турции с короткими визитами или временно как туристы", - отмечается в документе. Однако для остальных иностранцев — "имеющих вид на жительство, лиц с предоставленным им статусом международной защиты, не пребывающих в стране с туристическими целями — соблюдение запрета на выход на улицу обязательно".

26 апреля власти Турции ввели с 29 апреля до 17 мая полный локдаун на территории страны в связи с распространением коронавируса. Закрываются все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных предприятий, где закрытие невозможно по производственным соображениям. Магазины будут работать с 10:00 до 17:00. Междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, общественный транспорт будет работать с 50-процентной загруженностью. Отменяются занятия в детсадах и школах. Остальные учебные заведения перейдут на удаленную форму обучения, будут отложены экзамены. Отели прекратят оформление брони и введут жесткий карантинный режим.

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Целью этих мер является снижение темпов заболеваемости коронавирусом до 5 тыс. случаев в сутки. Ранее власти ввели частичные ограничения на первые две недели священного для мусульман месяца рамадан, но кардинально исправить ситуацию с темпами распространения коронавируса не удалось. В последние дни суточный прирост числа заболевших достигал 40-50 тыс.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта прошлого года у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 4,446 млн, умерли 36 975 человек, выздоровели 3,844 млн пациентов.

Согласно статистике ВОЗ — в Турции 4 629 969 случаев заболевания, 38 358 человек погиб

карантин (16729) комендантский час (165) Турция (3370) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Локдаун в Турции: комендантский час не будет распространяться на иностранных туристов

Иллюстрация к выражению " и рыбку съесть, и... "
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27.04.2021 11:07 Ответить
Как везде. Война, войной ( пандемия) а обед ( бизнес) по расписанию.
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27.04.2021 11:08 Ответить
Пандемия - это тоже обед. Просто иначе подают.
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27.04.2021 11:10 Ответить
" отравившихся" только "обедом" многовато, а у многих вообще становится " поперек горла".
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27.04.2021 12:04 Ответить
Магазины работать не будут...кафе..бары рестораны тоже...эти туристы будут бухать в номерах...затарившись бухлом днем...
Турки умные...они все просчитали...
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27.04.2021 11:11 Ответить
«Удочки не доставать, из автобуса не выходить». Тогда уж лучше дома бухать - по крайней мере дешевле.
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27.04.2021 11:19 Ответить
Все закрыто и одни туристы шарятся по пустым улицам, ну и куча полиции что проверять на каждом углу местный это гуляет или турист.))
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27.04.2021 11:14 Ответить
какие туристы? вы о чем?
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27.04.2021 11:40 Ответить
 
 