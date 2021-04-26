Локдаун введуть з 29 квітня в Туреччині, - Ердоган

У Туреччині з 29 квітня до 17 травня вводять локдаун: підприємства переходять на віддалену роботу, в транспорт пускатимуть за дозволом.

Про це повідомив президент країни Реджеп Таїп Ердоган, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

Так, у Туреччині припинять роботу всі підприємства, крім тих, які внесло до переліку Міністерство внутрішніх справ. Всі поїздки між містами можна буде здійснювати тільки за наявності дозволу, а міжміський громадський транспорт зможе працювати з 50-відсотковим заповненням.

На час локдауну в країні припинять навчання у всіх установах, в тому числі в дитячих садках, а очні іспити - скасують. У неділю не працюватимуть ринки, а в інші дні - тільки в окремі години.

Ердоган очікує, що нові заходи допоможуть знизити кількість заражень за добу до 5 тисяч.

Ці заходи Туреччина вводить додатково до тих, які ввели з 14 квітня, зазначає hromadske. Тоді в країні встановили нічну комендантську годину з 21:00 до 5:00, а на вихідних обмежили вихід на вулицю.

За даними Університету Джонса Хопкінса, в Туреччині вже підтвердили понад 4,6 мільйона випадків COVID-19. З них понад 38 тисяч людей померли від ускладнень захворювання.

За останню добу, 26 квітня, в Туреччині виявили понад 37 тисяч випадків інфікування, також 353 особи померли.

З 14 січня в країні почалася масова вакцинація проти коронавірусу. За даними Bloomberg, 15,9% населення отримали щонайменше одну дозу вакцини, а 9,6% завершили вакцинацію, тобто отримали обидві дози.

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