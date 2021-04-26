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Новини Коронавірус і карантин
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Локдаун введуть з 29 квітня в Туреччині, - Ердоган

Локдаун введуть з 29 квітня в Туреччині, - Ердоган

У Туреччині з 29 квітня до 17 травня вводять локдаун: підприємства переходять на віддалену роботу, в транспорт пускатимуть за дозволом.

Про це повідомив президент країни Реджеп Таїп Ердоган, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

Так, у Туреччині припинять роботу всі підприємства, крім тих, які внесло до переліку Міністерство внутрішніх справ. Всі поїздки між містами можна буде здійснювати тільки за наявності дозволу, а міжміський громадський транспорт зможе працювати з 50-відсотковим заповненням.

На час локдауну в країні припинять навчання у всіх установах, в тому числі в дитячих садках, а очні іспити - скасують. У неділю не працюватимуть ринки, а в інші дні - тільки в окремі години.

Ердоган очікує, що нові заходи допоможуть знизити кількість заражень за добу до 5 тисяч.

Ці заходи Туреччина вводить додатково до тих, які ввели з 14 квітня, зазначає hromadske. Тоді в країні встановили нічну комендантську годину з 21:00 до 5:00, а на вихідних обмежили вихід на вулицю.

За даними Університету Джонса Хопкінса, в Туреччині вже підтвердили понад 4,6 мільйона випадків COVID-19. З них понад 38 тисяч людей померли від ускладнень захворювання.

За останню добу, 26 квітня, в Туреччині виявили понад 37 тисяч випадків інфікування, також 353 особи померли.

З 14 січня в країні почалася масова вакцинація проти коронавірусу. За даними Bloomberg, 15,9% населення отримали щонайменше одну дозу вакцини, а 9,6% завершили вакцинацію, тобто отримали обидві дози.

Читайте також: У Туреччині новий рекорд хворих на COVID-19 - майже 60 тис. осіб: влада посилює карантин і вводять комендантську годину

Автор: 

карантин (18172) Туреччина (3490) Ердоган Реджеп Таїп (927) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) локдаун (339)


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Топ коментарі
+1
Сейчас в Турции в отеле Дельфин Империал. В отеле можно ходить без масок Если же выйдешь за пределы отеля без маски штраф 800 долларов. Полиция за этим очень тщательно следит
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26.04.2021 22:52
+1
Там так і минулого року було, та туристів не чіпляли. Тамтешні карантини - для боротьби з небажаними гостями з дружньої Сирії та іншими *************** - зі слів місцевих. Маски, звісно, ні до чого, могли б, якось, і без них, може, для чистоти експерименту юзають.
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27.04.2021 06:19
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Сейчас в Турции в отеле Дельфин Империал. В отеле можно ходить без масок Если же выйдешь за пределы отеля без маски штраф 800 долларов. Полиция за этим очень тщательно следит
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26.04.2021 22:52 Відповісти
А Шмыгаль турков зовёт отдыхать в Украине.
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26.04.2021 22:55 Відповісти
А логіку у цьому Ви пробували знайти ?
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26.04.2021 23:04 Відповісти
Там так і минулого року було, та туристів не чіпляли. Тамтешні карантини - для боротьби з небажаними гостями з дружньої Сирії та іншими *************** - зі слів місцевих. Маски, звісно, ні до чого, могли б, якось, і без них, може, для чистоти експерименту юзають.
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27.04.2021 06:19 Відповісти
З пакращенням вже сьогодні.
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26.04.2021 23:08 Відповісти
Немцев в отеле валом Много так же туристов из Прибалтики Польши и что удивительно из Англии
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26.04.2021 23:32 Відповісти
 
 