Локдаун введут с 29 апреля в Турции, - Эрдоган

В Турции с 29 апреля до 17 мая вводят локдаун: предприятия переходят на удаленную работу, в транспорт будут пускать по разрешению.

Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

Так, в Турции прекратят работу все предприятия, кроме тех, которые внесло в перечень Министерство внутренних дел. Все поездки между городами можно будет осуществлять только при наличии разрешения, а междугородный общественный транспорт сможет работать с 50-процентным заполнением.

На время локдауна в стране прекратят обучение во всех учреждениях, в том числе в детских садах, а очные экзамены - отменят. В воскресенье не будут работать рынки, а в остальные дни - только в отдельные часы.

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Эрдоган ожидает, что новые меры помогут снизить количество заражений за сутки до 5 тысяч.

Эти меры Турция вводит дополнительно к тем, которые ввели с 14 апреля, отмечает hromadske. Тогда в стране установили ночной комендантский час с 21:00 до 5:00, а на выходных ограничили выход на улицу.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Турции уже подтвердили более 4,6 миллиона случаев COVID-19. Из них более 38 тысяч человек умерли от осложнений заболевания.

За последние сутки, 26 апреля, в Турции обнаружили более 37 тысяч случаев инфицирования, также 353 человека умерли.

С 14 января в стране началась массовая вакцинация против коронавируса. По данным Bloomberg, 15,9% населения получили по меньшей мере одну дозу вакцины, а 9,6% завершили вакцинацию, то есть получили обе дозы.

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