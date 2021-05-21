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После действий Зеленского у Медведчука открылось новое дыхание, - Кива. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Открытие производства против Виктора Медчедчука принесло ему влияние и популярность.

Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"В партии внутрипартийная борьба сохранялась. И вот именно Зеленский поставил в этом вопросе жирную точку, определив четко для всей страны оппозицию. Именно после действий Зеленского у Медведчука открылось новое дыхание и началась писаться новая история. Раньше он был никому не нужен, раньше его сильно никто не воспринимал. Он всегда был чуть в стороне от политики. Теперь Виктор Владимирович стал тем кем должен быть в нашей стране - человеком, который возродит Украину, восстановит территориальную целостность", - отметил он,

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+27
У Кивина, как у кандидата рукоблудных наук так же открылось второе зловонное дыхание?
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21.05.2021 10:57
+27
После действий Зеленского у Медведчука открылось новое дыхание, - Кива - Цензор.НЕТ 7655
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21.05.2021 11:02
+25
науківець

После действий Зеленского у Медведчука открылось новое дыхание, - Кива - Цензор.НЕТ 6682
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21.05.2021 11:01
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У Кивина, как у кандидата рукоблудных наук так же открылось второе зловонное дыхание?
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21.05.2021 10:57 Ответить
Як із жомової ями?
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21.05.2021 11:19 Ответить
Ще гірше.
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21.05.2021 11:21 Ответить
куди ще гірше - безмізка скотина в людській подобі представляє владу, це ж який нарід окрім рашапоїдного дожився до такої ганьби? відповідь очевидна для всіх.
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21.05.2021 14:48 Ответить
Хуже него те кто за него голосовали и будут голосовать.
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22.05.2021 07:33 Ответить
зеля сделал медведчуку искусственное дыхание? давай подробности - шо, куда и как. Зеля наш, оказывается, шалун.
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21.05.2021 10:57 Ответить
Сделал, через писю. Після дій Зеленського у Медведчука відкрилося нове дихання, - Кива - Цензор.НЕТ 4826
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21.05.2021 11:59 Ответить
давно не дивуюсь, подивіться як Зе!зу на дЄрмака дивиться... Взагалі ОПа- це свінгер-клаб де проводять процедури по прочистці органів чи оргАнів...
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21.05.2021 12:15 Ответить
Вернет Украину взад в СССР После действий Зеленского у Медведчука открылось новое дыхание, - Кива - Цензор.НЕТ 1058
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21.05.2021 10:59 Ответить
Ага, открылось, и мертведчук щас дышит жопой. После действий Зеленского у Медведчука открылось новое дыхание, - Кива - Цензор.НЕТ 5330 После действий Зеленского у Медведчука открылось новое дыхание, - Кива - Цензор.НЕТ 5330 После действий Зеленского у Медведчука открылось новое дыхание, - Кива - Цензор.НЕТ 5330
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21.05.2021 10:59 Ответить
Попердывает от страху, иногда даже жидким. Після дій Зеленського у Медведчука відкрилося нове дихання, - Кива - Цензор.НЕТ 9587
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21.05.2021 11:34 Ответить
Фу, какая же вонище...
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21.05.2021 19:12 Ответить
да ладно.. разве медведчук ДОЦЕНТ как Кива) яйцечес...? а ручками то как машет, прямо как фюрер...
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21.05.2021 10:59 Ответить
забагато дебілів в Україні...зокрема на Цензорі...їм тілько того і треба...
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21.05.2021 11:00 Ответить
После действий Зеленского у Медведчука открылось новое дыхание, - Кива - Цензор.НЕТ 7721
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21.05.2021 11:01 Ответить
служил, служил. В очистку как раз с такой мордой лица и берут. Після дій Зеленського у Медведчука відкрилося нове дихання, - Кива - Цензор.НЕТ 1009
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21.05.2021 11:58 Ответить
науківець

После действий Зеленского у Медведчука открылось новое дыхание, - Кива - Цензор.НЕТ 6682
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21.05.2021 11:01 Ответить
По пытливым глазам ученого видно ,что он задумался над докторской (не колбасой ,хотя х.з кандидатская колбаса тоже прославилась )
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21.05.2021 11:17 Ответить
Единственное слово написал без подсказки, и на тебе...
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21.05.2021 12:06 Ответить
это полтавский русский
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21.05.2021 16:28 Ответить
это животное бывший пациент полтавской психушки --- он там прятался от тюрьмы за взятки --- история болезни лежит в архиве больницы им. мальцева . какая партия такие и ..депутаты..
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22.05.2021 06:54 Ответить
я о языке написания, а не о носителе специального звания "полковник полиции" и "инвалид ІІ групы в связи с псохотизацией личности" одновремено.
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22.05.2021 08:36 Ответить
После действий Зеленского у Медведчука открылось новое дыхание, - Кива - Цензор.НЕТ 7655
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21.05.2021 11:02 Ответить
Ну и что, что не та ориентиция? За то целый кандидат наук. Після дій Зеленського у Медведчука відкрилося нове дихання, - Кива - Цензор.НЕТ 5940 Після дій Зеленського у Медведчука відкрилося нове дихання, - Кива - Цензор.НЕТ 5940 Після дій Зеленського у Медведчука відкрилося нове дихання, - Кива - Цензор.НЕТ 5940
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21.05.2021 11:49 Ответить
Что у власти что у апазиции едет крыша, видимо пришла в страну свежая партия кокса!!!!!
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21.05.2021 11:03 Ответить
вместо объединения страны и людей, сейчас "писатели" цензора начнут обсерать зелю и восхвалять пороха.
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21.05.2021 11:05 Ответить
С идиотами никто и никогда объединяться не будет ,потому что, они ведут к тоталитаризму,а это путь в никуда! Обратите внимание на слова Венедиктова с Эхо Москвы.

https://www.youtube.com/watch?v=***********
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21.05.2021 11:15 Ответить
а кто у нас из политиков есть "тоталитарным"? зеля, который 2 года у власти, или сабаков, баба юля, порох, мертветчуки, бойко и шуфричи?
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21.05.2021 11:45 Ответить
знову ці підлоги країни та лінгвістичні борошна... А що, ви називаєте "у власти"? Бути владою чи стояти поряд? Після дій Зеленського у Медведчука відкрилося нове дихання, - Кива - Цензор.НЕТ 3775
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21.05.2021 12:19 Ответить
а как вы определяете кто у власти а кто рядом?
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21.05.2021 16:24 Ответить
а що для вас, влада? Чи, що ви, вкладаєте в це значення?
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21.05.2021 18:21 Ответить
Питання об*єднання країни адресуйте в першу чергу до депутатських фракцій Ради і політичному керівництву країни.
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21.05.2021 11:17 Ответить
все депутаты прошли в ВР через "выборы", выбирал их народ, а здесь все собачатся вместо того чтобы думать про завтрашний день.
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21.05.2021 11:43 Ответить
Після дій Зеленського у Медведчука відкрилося нове дихання, - Кива - Цензор.НЕТ 1287
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21.05.2021 11:05 Ответить
будем последовательны - кто раньше слышал о киве? но! пару раз вздрочнуть в вр, написать и защитить диссертацию без, судя по всему, и среднего образования за плечами - и вот она, слава! еще сериал с собой снять, что-то типа микса "слуга народа" и "физрук", и через три года 73% твои!
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21.05.2021 11:06 Ответить
Защитить диссер без среднего образования - это еще не беда, ибо история знает примеры самоучек. А вот защитить диссертацию без диссертации и вообще без научных результатов - это таки да плохо.
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21.05.2021 11:19 Ответить
Думаєте, що Мародер таки вскочить у другий тур? Тепер з Ківою?
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21.05.2021 11:33 Ответить
думаю, що порошенко (це ж він мародер, я правильно розумію йулєфільську мову?) варто сидіти в наметі, за прикладом ахілла. україну тільки шкода, але вона це заслужила.
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21.05.2021 11:44 Ответить
ваня, я понимаю, что Порох насрал тебе и твоей хозяйке бабе Тюле в штаны и у вас от этого истерика, но ваня, 2 года прошло, выборы закончились. Пора-бы уже постирать свои обосранные штаны, а за одно и бабе Тюле, а то ходите до сих пор обосранные и воняете.
Після дій Зеленського у Медведчука відкрилося нове дихання, - Кива - Цензор.НЕТ 7146 Після дій Зеленського у Медведчука відкрилося нове дихання, - Кива - Цензор.НЕТ 7146 Після дій Зеленського у Медведчука відкрилося нове дихання, - Кива - Цензор.НЕТ 7146
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21.05.2021 11:54 Ответить
щодо суліВани- це так, але ж бабка ТЮля купила молодильні яблучка та скинула 42 рочки... Правда, тепер її від інших повалій не відрізниш, "лікар" лекало не міняє та клепає сестричок по харі... Після дій Зеленського у Медведчука відкрилося нове дихання, - Кива - Цензор.НЕТ 2793
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21.05.2021 12:24 Ответить
Если так дальше пойдет, то бабу Тюлю отправят в детсад. Після дій Зеленського у Медведчука відкрилося нове дихання, - Кива - Цензор.НЕТ 6553
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21.05.2021 12:33 Ответить
ні, бо щось та через отвір не влізе... Там де жало стирчить на ж починається та на а- закінчується, синонім сраки... Після дій Зеленського у Медведчука відкрилося нове дихання, - Кива - Цензор.НЕТ 3339
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21.05.2021 12:40 Ответить
Шла бы кива в туалет где вантуз на него стоит...
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21.05.2021 11:08 Ответить
Дененерат)))
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21.05.2021 11:10 Ответить
Все розтлумачив. Проти науки не попреш. Після дій Зеленського у Медведчука відкрилося нове дихання, - Кива - Цензор.НЕТ 7234
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21.05.2021 11:11 Ответить
Господи , ну как это могли выбрать, ну как?????????
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21.05.2021 11:14 Ответить
Та ніхто його не вибирав, він по списку пройшов.
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21.05.2021 11:22 Ответить
Дебилы, сэр. ЗЕбанутые.
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21.05.2021 11:55 Ответить
Советский народ выбирает социально близких
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21.05.2021 12:09 Ответить
Папе стало легче - реже стал дышать...
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21.05.2021 11:15 Ответить
"В переполненном автобусе, развозившем артистов после спектакля, раздался неприличный звук. Фаина Раневская наклонилась к уху соседа и шепотом, но так, чтобы все слышали, выдала: - Чувствуете, голубчик? У кого-то открылось второе дыхание!"
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21.05.2021 11:16 Ответить
какое отношение ЗАЖОПУ имеет к оппозиции? почему пятую колонну ***** называют в Украине оппозицией?
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21.05.2021 11:18 Ответить
Такое ляпать может только недокандидат не известных наук. Его психологический образ аболютно не напоминает о присутствии в нем мэтра наук. Его удел - с арапником возглавлять ватагу бурлаков, тянущих не поддающуюся шхуну по песку, где он может по полной использовать свой специфический лексикон. Ну сколько можно выпускать его на "экран"? Эта его белая сорочка уже стала символом человека, напрвляющегося в баню для отмывания подозрительных наростов!
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21.05.2021 11:19 Ответить
Открытие производства против Виктора Медчедчука принесло ему такое влияние и популярность, как и жлобу Киве "защита диссертации" ума "добавила".....
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21.05.2021 11:19 Ответить
второе дыхание?..ооо...пусть бы искусственное ))))))
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21.05.2021 11:29 Ответить
Послухав Ківу - викинув свій час на вітер. Пан добре грає подразника для українців. Щоб відволікати їх від життєво важливих питань - продажу України з молотка.
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21.05.2021 11:30 Ответить
Напоминает песню про смех "Эскандеров" , надо Зеле усиливать свои потуги по мертветчуку, если ему с проффесором киви, нравится !
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21.05.2021 11:32 Ответить
Еще бы,быть обвиненным в госизмене и сидеть не в тюряге,а на собственной вилле и продолжать управлять подельниками - такое может только вдохновлять на новые преступления и махинации.
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21.05.2021 11:33 Ответить
Це щє одно підтвердження , що ЗЕ - це проект Коломойського і являється перехідним етапом до влади ОПЗЖ. А лохи-73 були використані і навіть не усвідомили цього .І не тільки вони не усвідомили Багатьом українцям треба признати ,що даремно топили проти Пороха, та підтримати його, бо реально тільки ЄС на чолі з Порохом зможе протистояти втраті державності через агресію рф або через владу опзж
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21.05.2021 11:44 Ответить
Твої хазяї і привели мертвичука в Україну і дали змогу стати депутатом...
А ти розпинаєшся, що ці пі...д..а.. р. будуть їм протистояти))
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21.05.2021 12:11 Ответить
Отчет Пуйлу о потраченых милионах " был никому не нужен, раньше его сильно никто не воспринимал. Он всегда был чуть в стороне от политики." А ведь правду говорит, . Юля и экономику уничтожила и в долги втянула и где-то у власти осталась.
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21.05.2021 11:56 Ответить
Всего один поцелуй.....
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21.05.2021 12:13 Ответить
...Илько то всеукраинский, после защиты дисера, совсем мозгой то поехал...вернуть в дурку пора чепушилу, пока не загрыз кого.. ))
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21.05.2021 12:18 Ответить
ще 7 років назад, молодий, тупенький хлопець сидів десь, дрочив і мріяв про багате життя. хтось з впливових людей побачив що ця особа за гроші продасть все що тільки можна уявити і взяв його в (оборот). тепер з дрочера- профессіаанала получився кандидат підлизувальних наук. а що в ційбіографії погане, то це те що в Україні таких, переважна більшість. знаю особисто пацана, убд, інвалід, піщов у місцеві депутати. за маленьку посаду і ліві доходи продався з патрахами а того хто його туда порадив, зрадив зразу ж після співбесіди з керівництвом, ще й підставив. всі хороші поки не коло корита. а там усі одинакові стають.
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21.05.2021 12:29 Ответить
Сімейне фото вчьоної династії Ківі , Іллюша з папом і дідо . Після дій Зеленського у Медведчука відкрилося нове дихання, - Кива - Цензор.НЕТ 5455.
Після дій Зеленського у Медведчука відкрилося нове дихання, - Кива - Цензор.НЕТ 388 .
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21.05.2021 12:32 Ответить
++++++++++++
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22.05.2021 06:58 Ответить
Цілує дупу Медведчука с причмоком, с причмоком.
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21.05.2021 13:04 Ответить
Тут намедни прочитал, что ученые выяснили, что млекопитающие, в том числе и люди, могут дышать через... кишечник. Может "ученый" Кива выяснил, что и Медведчук задышал через жопу?
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21.05.2021 13:21 Ответить
а как иначе если у него башка в заднице у путина
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21.05.2021 13:30 Ответить
дурдомовец
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21.05.2021 14:00 Ответить
Дайте Киве галоперидол
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21.05.2021 14:01 Ответить
галоперидол этому животному не поможет --- смирительную рубашку ему и в изолятор
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22.05.2021 07:01 Ответить
Идиот!
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21.05.2021 14:19 Ответить
Пачка Орбита спасёт русскую демократию куме.
-Там вже ничого не допоможе.Нi Орбит нi Дирол нi мятные конфетки.Лише очищающий вогонь
Після дій Зеленського у Медведчука відкрилося нове дихання, - Кива - Цензор.НЕТ 812 Після дій Зеленського у Медведчука відкрилося нове дихання, - Кива - Цензор.НЕТ 9425
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21.05.2021 15:12 Ответить
Дайте ему селедки... Заработал...
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21.05.2021 15:53 Ответить
Після дій Зеленського у Медведчука відкрилося нове дихання, - Кива - Цензор.НЕТ 5116Після дій Зеленського у Медведчука відкрилося нове дихання, - Кива - Цензор.НЕТ 1465
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21.05.2021 18:21 Ответить
два дебила это сила
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21.05.2021 18:22 Ответить
до чего же смрадная потвора
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21.05.2021 19:08 Ответить
Верьте Киве! Кива - кандидат наук. Кива делает науку Украины по 100 раз на дню. Кива знает.
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21.05.2021 19:17 Ответить
Після дій Зеленського у Медведчука відкрилося нове дихання, - Кива - Цензор.НЕТ 4247
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22.05.2021 03:22 Ответить
Після дій Зеленського у Медведчука відкрилося нове дихання, - Кива - Цензор.НЕТ 4950
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22.05.2021 03:24 Ответить
А ЕМУ ПО..Х......на вашу писанину Після дій Зеленського у Медведчука відкрилося нове дихання, - Кива - Цензор.НЕТ 7563
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22.05.2021 10:42 Ответить
Медвед жопой дышать чтоли начал?
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22.05.2021 14:15 Ответить
 
 