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После действий Зеленского у Медведчука открылось новое дыхание, - Кива. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Открытие производства против Виктора Медчедчука принесло ему влияние и популярность.
Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.
"В партии внутрипартийная борьба сохранялась. И вот именно Зеленский поставил в этом вопросе жирную точку, определив четко для всей страны оппозицию. Именно после действий Зеленского у Медведчука открылось новое дыхание и началась писаться новая история. Раньше он был никому не нужен, раньше его сильно никто не воспринимал. Он всегда был чуть в стороне от политики. Теперь Виктор Владимирович стал тем кем должен быть в нашей стране - человеком, который возродит Украину, восстановит территориальную целостность", - отметил он,
Топ комментарии
+27 Старый зольдат
показать весь комментарий21.05.2021 10:57
+27 Олег Карпов b569f323
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+25 саша паламарчук
показать весь комментарий21.05.2021 11:01
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https://www.youtube.com/watch?v=***********
алій не відрізниш, "лікар" лекало не міняє та клепає сестричок по харі...
А ти розпинаєшся, що ці пі...д..а.. р. будуть їм протистояти))
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-Там вже ничого не допоможе.Нi Орбит нi Дирол нi мятные конфетки.Лише очищающий вогонь