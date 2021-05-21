После действий Зеленского у Медведчука открылось новое дыхание, - Кива. ВИДЕО

Открытие производства против Виктора Медчедчука принесло ему влияние и популярность.

Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

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"В партии внутрипартийная борьба сохранялась. И вот именно Зеленский поставил в этом вопросе жирную точку, определив четко для всей страны оппозицию. Именно после действий Зеленского у Медведчука открылось новое дыхание и началась писаться новая история. Раньше он был никому не нужен, раньше его сильно никто не воспринимал. Он всегда был чуть в стороне от политики. Теперь Виктор Владимирович стал тем кем должен быть в нашей стране - человеком, который возродит Украину, восстановит территориальную целостность", - отметил он,

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