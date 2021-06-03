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Рада вернула тюремное заключение за ложь в декларациях. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает возобновление наказания в виде заключения за ложь в декларации, раннее отмененное КСУ.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, 307 народных депутатов проголосовали за Проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления с учётом нескольких правок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венецианская комиссия поддержала законопроект о тюремном сроке за ложь в декларациях и предлагает обязать повторно подать е-декларации за 2020 год, - Шабунин

Народные депутаты поддержали правки №50, 59 и 65.

В частности, правкой №59 нардепы заменили формулировку "лишение" свободы на "ограничение" свободы за не подачу декларации. Вместе с тем, ложь в декларации наказывается "лишением" свободы. Таким образом, за просто не подачу декларации установлена более мягкая отсетственность, чем за ложь в декларации.

Правками №50 и 65 депутаты установили, что декларанты должны внести только те ведомости, о которых им сообщили члены их семьи: "если член семьи субъекта декларирования подал субъекту декларирования сведения о таких объектах декларирования в любом виде".

Закон вносит изменения в статью 366-2 Уголовного кодекса. Для депутатов, госслужащих и представителей органов местного самоуправления предусмотрели ограничение свободы на срок до 2 лет и штраф от 3000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан, если указанные лица не внесли в декларации активы и недвижимость на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Если же стоимость незадекларированного будет более 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то депутату, госслужащему или представителю органов местного самоуправления грозит 2 года тюрьмы или штраф от 4000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Изменения в статью 366-3 Уголовного кодекса усиливают ответственность за непредставление декларации госслужащими и представителями органов местной власти. В случае доказательства вины указанные лица могут получить до двух лет тюремного заключения.

В законе прописано, что лицо, совершившее уголовные правонарушения по выше указанным статьям, не сможет быть освобождено от уголовной ответственности. Даже в случае, если после совершения правонарушения оно искренне раскаялось, активно способствовало раскрытию правонарушения и полностью возместило причиненный ущерб или устранило причиненный вред.
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Топ комментарии
+14
Это шо теперь вiслюка посадят? Рада вернула тюремное заключение за ложь в декларациях - Цензор.НЕТ 5339
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03.06.2021 13:57
+9
Первый уже пошёл на кичу? Рада вернула тюремное заключение за ложь в декларациях - Цензор.НЕТ 5355
Рада вернула тюремное заключение за ложь в декларациях - Цензор.НЕТ 489
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03.06.2021 14:04
+7
юзик, агрохимия, татаров, дерьмак, зеленский за ложь в декларациях уже должны быть на нарах. Или зебилов этот закон не касается?
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03.06.2021 13:58
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Это шо теперь вiслюка посадят? Рада вернула тюремное заключение за ложь в декларациях - Цензор.НЕТ 5339
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03.06.2021 13:57 Ответить
нит. в новость насквозь лживая
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03.06.2021 14:02 Ответить
Не переживай, Педро не за це сяде, а за зраду
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03.06.2021 14:03 Ответить
Так он уже два года сидит! Или не сидит? А шо случилось?
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03.06.2021 14:04 Ответить
за него брат сел. он мертвый, ему все равно.
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03.06.2021 14:51 Ответить
він сидить на мішках з грошима
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03.06.2021 19:16 Ответить
два года зебилы и ватники ищут "зраду" Порошенко в википедии и по зомбоящикам. Рада повернула тюремне ув'язнення за брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 4000
Зебилы явно тупее своих 87% "мышебратьев" в рашке..))
Рада повернула тюремне ув'язнення за брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 8745 Рада повернула тюремне ув'язнення за брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 42
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03.06.2021 14:10 Ответить
Появление Михаила Александровича в сумасшедшем доме объяснялось делами довольно простыми, житейскими. Он был крупный нэпман, невзначай не доплативший сорока трех тысяч подоходного налога. Это грозило вынужденной поездкой на север, а дела настойчиво требовали присутствия Михаила Александровича в Черноморске.(с)
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03.06.2021 14:51 Ответить
на пляшку
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03.06.2021 17:45 Ответить
Та для него это обычное дело.
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03.06.2021 17:51 Ответить
бо у них з цього ж кнв починався.... бо зеля хоч куди козак
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03.06.2021 18:05 Ответить
юзик, агрохимия, татаров, дерьмак, зеленский за ложь в декларациях уже должны быть на нарах. Или зебилов этот закон не касается?
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03.06.2021 13:58 Ответить
КСУ скасував перед подачею декларацій.. норма не діяла..
щоб декларації за 2020 рік підпали під норму, їх треба подати повторно..
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03.06.2021 14:04 Ответить
а вот соберут снбо и постановят на енм что они под тот закон не попадают и декларации могут не сдавать!
вова-зелох и его гоп-компания - крыворожские урЫсты, кули.. сдавали зачет в бане с мужиками))
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03.06.2021 14:12 Ответить
Садомазохисты эти "Слуги нарИда" Зеленского. Сами себя хотят посадить на кичу. Рада вернула тюремное заключение за ложь в декларациях - Цензор.НЕТ 3695
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03.06.2021 13:59 Ответить
пендель від Блінкена..
а тепер всі мають переподати декларації за минулий рік ..
здається, цей хід придумав Шабунін..
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03.06.2021 14:02 Ответить
брехня
Vitaliy Shabunin

! Щойно РАДА фактично знищила систему електронного декларування (відкорегувавши правками президентський законопроект #4651)!

Депутати проголосували поправку Ігоря Фріса №50 (Слуга народу), яка робить неможливим покарання за брехню щодо майна родичів (навіть, якщо декларант знає про майно!).

Більш того, тепер зазначати майно, яким користується чи володіє член сім'ї тепер треба лише коли сам член сім'ї надав таку інформацію декларанту. Раніше декларант мав вказати усю відому йому інформацію, а щодо іншого - вказати, що член сім'ї відмовився надати дані.

В такій редакції законопроект робить ЩЕ ГІРШЕ, НІЖ БУЛО ДО ЦЬОГО. Сподіваюся, що Зеленський його ветує.

Або нам усім попрощатися з європейською інтеграцією.

Іншою правкою 59 Ковальова депутати знесли покарання у вигляді позбавлення волі за умисне неподання декларацій.
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03.06.2021 14:02 Ответить

значить пендель був заслабенький
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03.06.2021 14:06 Ответить
Первый уже пошёл на кичу? Рада вернула тюремное заключение за ложь в декларациях - Цензор.НЕТ 5355
Рада вернула тюремное заключение за ложь в декларациях - Цензор.НЕТ 489
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03.06.2021 14:04 Ответить
сажают за ложь. за невнесение - ничего
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03.06.2021 14:04 Ответить
"...если указанные лица не внесли в декларации активы и недвижимость..." Рада вернула тюремное заключение за ложь в декларациях - Цензор.НЕТ 8077
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03.06.2021 14:07 Ответить
имущество родственников вносят, если они дали сами информацию. если нет - то нет.
т.е мама с папой получат особняк и все
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03.06.2021 14:09 Ответить
Мама с папой сухие окорочка в Кривом Рогу доедают, куда им особняк? Рада повернула тюремне ув'язнення за брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 4863
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03.06.2021 17:18 Ответить
Ну і що, що відшукали незадекларовану віллу Зеленського в Італії, че ж вілла не Порошенко?
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03.06.2021 14:41 Ответить
Уже давно. А вы только проснулись? Рада повернула тюремне ув'язнення за брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 1058
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03.06.2021 17:17 Ответить
а сидеть будут пенсионеры которые наврали для получения субсидии....
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03.06.2021 14:04 Ответить
Удивительно почему Бубасоиды не трубят об этом ,,достижении ,,- сначала отменяют уголовную ответственность ,потом возвращают - это ж какие рехвормы , да и депутаты без дела не сидят !!!
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03.06.2021 14:05 Ответить
Это непременно достижение зеленой команды, вернуть то, что было при "барыгах" и не считалось, чем то особенным.
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03.06.2021 14:07 Ответить
а недекларування якихось доходів чи майна - є такою брехнею?
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03.06.2021 14:14 Ответить
Влада замкнутого цикла.
Спочатку- відміняють прийняте попередниками. Потім - "героїчно" приймають.
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03.06.2021 14:15 Ответить
Але нікого не засудять, бо в якого суддю не ткни - то вовк то тупицький
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03.06.2021 14:24 Ответить
Почему без конфискации всего найденного имущества? Рада повернула тюремне ув'язнення за брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 1937
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03.06.2021 14:24 Ответить
Цирковая рада ..
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03.06.2021 15:44 Ответить
Так в раде ж никого не останется...
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03.06.2021 16:45 Ответить
Теперь высылайте автозаки к Верховной Раде!!!!!!!
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03.06.2021 17:56 Ответить
короче, поки не створиться повноцінне громадянське суспільство вся срань при владі, будь то депутат любого формату, суддя чи прокурор, силовик або ж чиновник, всі вони можуть спокійно грабувати країну і набивати кармани подачками від олігархів і просто бізнесменів бо покарання за зловживання нікчемне, смішне і практично нездійсненне. якщо хто все ще сподівається на "справедливого царя" той дурень несусвітній.
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03.06.2021 19:21 Ответить
 
 