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Более 500 овец убило ударом молнии в грузинском селе. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

В горном селе возле грузинского города Ниноцминда более 500 овец убило ударом молнии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ущерб от гибели овец составил около 62 тыс. долларов. Животных сожгут на месте, так как спустить с гор такое количество туш невозможно.

В администрации Ниноцминда сообщили, что для получения компенсации фермеру теперь нужно предоставить заключение специалистов о причине гибели целого стада.

"Мы не слышали, чтобы из-за грозы могло погибнуть столько овец. Конечно, мэрия окажет поддержку, но для начала сам фермер должен принести заключение специалистов, чтобы с точностью определить причину массовой гибели".

Сам пастух во время удара молнии потерял сознание, но пострадал несерьёзно.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+26
Найкоротший відвідав Грузію. Более 500 овец убило ударом молнии в грузинском селе - Цензор.НЕТ 7024
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16.08.2021 11:58
+14
Молния бьёт точечно. Как она могла убить сразу 500 овец??
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16.08.2021 12:02
+13
Понад 500 овець убило ударом блискавки в грузинському селі - Цензор.НЕТ 7789
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16.08.2021 12:08
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Найкоротший відвідав Грузію. Более 500 овец убило ударом молнии в грузинском селе - Цензор.НЕТ 7024
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16.08.2021 11:58 Ответить
США приготовиться.
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16.08.2021 12:00 Ответить
.... і зустрівся зі своїми виборцями. Понад 500 овець убило ударом блискавки в грузинському селі - Цензор.НЕТ 7577
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16.08.2021 12:09 Ответить
Понад 500 овець убило ударом блискавки в грузинському селі - Цензор.НЕТ 9834
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16.08.2021 12:57 Ответить
эбонитовую палочку больших размеров надо искать ..
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16.08.2021 14:17 Ответить
бред какой то
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16.08.2021 12:00 Ответить
Однозначно.
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16.08.2021 12:04 Ответить
Група дятлова? Более 500 овец убило ударом молнии в грузинском селе - Цензор.НЕТ 3721
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16.08.2021 12:00 Ответить
Молния бьёт точечно. Как она могла убить сразу 500 овец??
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16.08.2021 12:02 Ответить
Автоматной очередью била
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16.08.2021 12:03 Ответить
Понад 500 овець убило ударом блискавки в грузинському селі - Цензор.НЕТ 9800
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16.08.2021 12:05 Ответить
Может под землёй супер проводник был. ))
Но в любом случае животинок жалко.
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16.08.2021 12:09 Ответить
Для овец лучше так, чем стоять в очереди на бойню. Скорее хозяев жалко. Убыток большой.
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16.08.2021 13:18 Ответить
Там хотя бы очередь, а не моментально.
Кстати человеки примерно на таких же же правилах.
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16.08.2021 15:23 Ответить
Молния бьет в землю! Может, несколько овец и погибли бы и то не факт! Жир - хороший изолятор!
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16.08.2021 12:10 Ответить
Шаговое напряжение.
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16.08.2021 12:25 Ответить
А сопротивление грунта? Разве оно не должно было погасить шаговое напряжение в определенном радиусе? Что-то слишком большая площадь поражения.
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16.08.2021 12:33 Ответить
в горах\ именно Кавказа \ такое часто . молнии бьют рядом на площади и часто одна разделяется на до 5-8 и большую площадь поражает .
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16.08.2021 12:40 Ответить
Хм. Ну тогда придётся предположить что на это несчастное стадо целенаправленно ударил пучок молний точно по его рассеиванию на местности. Вероятность ничтожна но теоретически всё-таки есть.
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16.08.2021 12:45 Ответить
И да и нет. Тут скорее зависит от пластов под грунтом.
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16.08.2021 15:28 Ответить
мокрый тонкий слой грунта, мокрые овцы. А у овец большое расстояние между "ногами". Вот и возникла на каждой овце высокая разность потенциалов.
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16.08.2021 16:03 Ответить
Честно говоря, об этом не подумал...
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16.08.2021 17:08 Ответить
Гроза. Дождь. Влага. Да и напряжение там миллионы вольт.
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16.08.2021 19:42 Ответить
Как убивает если лежит после грозы оборванный провод под напряжением? Причем на расстоянии от места падения провода.
Шаговым напряжением. Земля имеет свое сопротивление. Следовательно в разных точках возникнет разность потенциалов, т.е. те самые вольты. Пастух стоял не в раскоряку а ноги вместе. Поетому и не сильно пострадал. У овец задние, передние ноги уже попадают в разность и имеем результат.
Подобный случай был в Киеве лет сто назад. Вроде как утечка была на кабеле в земле. Человеку ничего, а лошадь убило. Потому что на задние и передние ноги пришлась разность потенциалов, достаточная для того, чтобы убило
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16.08.2021 14:12 Ответить
Да, но это расстояние тоже должно иметь свой предел. А судя по видео шаговое напряжение там гуляло на километр как минимум. Разве такое возможно?
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16.08.2021 14:21 Ответить
Ну так там и 380 вольт было. Там миллионы вольт. Следовательно радиус растекания большой
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16.08.2021 14:27 Ответить
Вот прям заинтересовали) Порылся в источниках. Пишут, что вопрос как бы не столь однозначный, зависит от ряда факторов, но в целом расстояние в 20 метров может считаться безопасным.
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16.08.2021 14:43 Ответить
не берусь утверждать, но скорее всего 20 метров - это для "бытового"(т.е. и отчасти промышленного напряжения - 0,4 Кв)
Разряд небесной канцелярии исчисляется миллионами вольт. Условно говоря влупила молния за 100 метров. До передних ног овцы "докатилось" 1000 вольт, а до задних 700. Вот эта разность потенциалов в 300 вольт и убьет овцу.
А возможно там было много разрядов(молний) в землю от одного источника - кто его знает. Но факт есть факт. Овцы погибли из-за проделок небесной канцелярии
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18.08.2021 23:38 Ответить
При ударе молнии, разумеется.
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16.08.2021 14:44 Ответить
шаговое напряжение может?
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16.08.2021 14:22 Ответить
Мобилки забыли выключить)
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16.08.2021 12:04 Ответить
От чому не в з'їзд партії СН? А вівці жаль.
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16.08.2021 12:04 Ответить
Надо фракции СН подсказать провести сборы на вершине Говерлы, желательно в грозовой день.
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16.08.2021 13:19 Ответить
блин....разве удар молнии может охватить такую территорию со столькими животными (ну понятно что мокро было...но...)
в Книгу рекордов Гиннесса надо подавать (пока не завонялись)
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16.08.2021 12:05 Ответить
Нет, не может. Более того, масса случаев, когда молния поражала человека а рядом стоявший оказывался абсолютно невредим.
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16.08.2021 12:07 Ответить
может
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16.08.2021 12:20 Ответить
помню видео было как табун лошадей убило молнией
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16.08.2021 12:19 Ответить
Ну, если "Градом" или "Ураганом", то может быть.
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16.08.2021 15:30 Ответить
Одну убило, остальные умерли с перепугу
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16.08.2021 12:06 Ответить
Шашликів буде валом.
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16.08.2021 12:07 Ответить
Понад 500 овець убило ударом блискавки в грузинському селі - Цензор.НЕТ 7789
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16.08.2021 12:08 Ответить
Так мангальчики винце...гуляют усе!!
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16.08.2021 12:09 Ответить
Животных сожгут на месте, так как спустить с гор такое количество туш невозможно - полный бред. Для того что бы их сжечь туда придется поднять дров минимум в 3-4 раза больше по весу.
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16.08.2021 12:12 Ответить
Напалм....
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16.08.2021 12:47 Ответить
У овец расстояние между ногами больше, чем у человека.
Может шаговое напряжение? Как ещё могло накрыть такую площадь - трудно понять.
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16.08.2021 12:12 Ответить
Не схоже...
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16.08.2021 12:17 Ответить
Только что знакомый нарыл:
"ПУЕ" ("Правила улаштування електроустановок")

1.7.174. В зоне размещения животных в полу должно быть выполнено выравнивание потенциалов при помощи металлической сетки или другого устройства, которое должно быть соединено с дополнительной системой уравнивания потенциалов.
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16.08.2021 12:26 Ответить
Це ж треба стільки металевої сітки в горах прикопати....
Рептилоїди напевно..))
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16.08.2021 12:45 Ответить
шо им сапоги резинови выдавать и инструкции по техбезпеке...,,,,?
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16.08.2021 12:27 Ответить
вы не представляете что такое гроза в горах Грузии . молнии бьют практически как из пулемёта ..в секунду может быть несколько ударов рядом по площади
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16.08.2021 12:31 Ответить
схоже на крокову напругу.
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16.08.2021 14:23 Ответить
Сколько шашлыка пропадает
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16.08.2021 12:13 Ответить
-Ти чув- Петра током вбило!!
-Як??!!
-Аккумулятор на голову впав....
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16.08.2021 12:13 Ответить
Строили пирамиду из овец, и тут грянула молния!
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16.08.2021 12:22 Ответить
Мы - бедные овечки , никто нас не пасет , мы таем , словно свечки , ну , кто же нас спасет ?..(с)
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16.08.2021 12:28 Ответить
От испуга впали в ступор . Если хорошо пнуть , вскочит и побежит. А фермер , молодец . Требует компенсации как за погибших. Но мы-то знаем.
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16.08.2021 12:45 Ответить
Пожет не молния а метеор ударной волной? И пастух контужен..
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16.08.2021 12:54 Ответить
Вот так бы и с "ихтамнетами".
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16.08.2021 12:55 Ответить
Ще раз прошу: давайте гівнокомандуючого відкомардируємо до Кремля. *******, рашка розпадеться, а креміль в болота піде.
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16.08.2021 13:02 Ответить
надо сапоги на копыта натягивать для изоляции.
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16.08.2021 13:16 Ответить
от би в верховну раду пи39ануло!
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16.08.2021 13:19 Ответить
А на месте освежевать не пытались? Много соли и большие емкости для мяса закинуть на гору проще + человек 10 мясников. Половину наработанного отдать в качестве гонорара. Нафига сжигать такое количество мяса? Понад 500 овець убило ударом блискавки в грузинському селі - Цензор.НЕТ 2260
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16.08.2021 13:43 Ответить
Вже пізно. Бачите як понадувались тіла...
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16.08.2021 14:17 Ответить
А чого їх не порізали? Он вже понадувалися на сонці...
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16.08.2021 14:17 Ответить
Молния, понятно, к такой картине не имеет отношения. Думаю, что причина банальнее и проще - пастереллез. Это инфекция, которая с 2015-го года косит скот в Средней Азии (см. Вики). Стадо, скорее всего, было заражено, обессилело при перегонке и акклиматизации. А гроза сыграла роль катализатора фатальных кровоизлияний. Понятно, что падали они не одновременно, но в течение ночи, например, вполне реально.
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16.08.2021 15:46 Ответить
Не молния а залп "Катюш".
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16.08.2021 18:35 Ответить
армагедддждддддддддддддддддддддддддддддддддд
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17.08.2021 00:18 Ответить
 
 