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Более 500 овец убило ударом молнии в грузинском селе. ВИДЕО
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В горном селе возле грузинского города Ниноцминда более 500 овец убило ударом молнии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ущерб от гибели овец составил около 62 тыс. долларов. Животных сожгут на месте, так как спустить с гор такое количество туш невозможно.
В администрации Ниноцминда сообщили, что для получения компенсации фермеру теперь нужно предоставить заключение специалистов о причине гибели целого стада.
"Мы не слышали, чтобы из-за грозы могло погибнуть столько овец. Конечно, мэрия окажет поддержку, но для начала сам фермер должен принести заключение специалистов, чтобы с точностью определить причину массовой гибели".
Сам пастух во время удара молнии потерял сознание, но пострадал несерьёзно.
Топ комментарии
+26 5 копійок
показать весь комментарий16.08.2021 11:58
+14 M P a8340966
показать весь комментарий16.08.2021 12:02
+13 Rhodesian
показать весь комментарий16.08.2021 12:08
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Но в любом случае животинок жалко.
Кстати человеки примерно на таких же же правилах.
Шаговым напряжением. Земля имеет свое сопротивление. Следовательно в разных точках возникнет разность потенциалов, т.е. те самые вольты. Пастух стоял не в раскоряку а ноги вместе. Поетому и не сильно пострадал. У овец задние, передние ноги уже попадают в разность и имеем результат.
Подобный случай был в Киеве лет сто назад. Вроде как утечка была на кабеле в земле. Человеку ничего, а лошадь убило. Потому что на задние и передние ноги пришлась разность потенциалов, достаточная для того, чтобы убило
Разряд небесной канцелярии исчисляется миллионами вольт. Условно говоря влупила молния за 100 метров. До передних ног овцы "докатилось" 1000 вольт, а до задних 700. Вот эта разность потенциалов в 300 вольт и убьет овцу.
А возможно там было много разрядов(молний) в землю от одного источника - кто его знает. Но факт есть факт. Овцы погибли из-за проделок небесной канцелярии
в Книгу рекордов Гиннесса надо подавать (пока не завонялись)
Может шаговое напряжение? Как ещё могло накрыть такую площадь - трудно понять.
"ПУЕ" ("Правила улаштування електроустановок")
1.7.174. В зоне размещения животных в полу должно быть выполнено выравнивание потенциалов при помощи металлической сетки или другого устройства, которое должно быть соединено с дополнительной системой уравнивания потенциалов.
Рептилоїди напевно..))
-Як??!!
-Аккумулятор на голову впав....