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Зеленский подписал закон о противодействии жестокому обращению с животными

Зеленский подписал закон о противодействии жестокому обращению с животными

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о противодействии жестокому обращению с животными. Документ вступит в силу через три месяца, то есть в ноябре 2021-го.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карточку закона на сайте парламента.

Документом запрещается эвтаназия как метод регулирования численности бездомных животных, контрабанда диких животных, фотоуслуги с дикими животными, пропаганда жестокого обращения с животными, передает Суспільне. Также запрещено бить, убивать, травить и калечить бездомных животных, попрошайничать с животными, содержать диких больших животных в заведениях общественного питания и других неприспособленных для этого местах, замуровывать животных в подвальных помещениях, оставлять животных в салоне автомобиля при температуре окружающей среды, превышающей +20°С и ниже по -5ºС.

Закон усиливает уголовную и административную ответственность за жестокое обращение с животными, меры по борьбе с браконьерством, права местных советов по защите животных от жестокого обращения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада проголосовала за законопроекты о контроле за выбросами в атмосферу и о защите животных

Закон совершенствует правила обращения с животными в сельском хозяйстве, скотоводстве и при получении продукции животного происхождения.

Закон вводит административную ответственность за жестокое или безответственное обращение с животными с 16 лет. Уголовную ответственность за жестокое или безответственное обращение с животными с 14 лет. Возможность временного изъятия животных (в случаях жестокого обращения с животными) полицией до рассмотрения дела в суде. Конфискации животных в случаях жестокого обращения. Лишение права лица, совершившего жестокое обращение с животным, содержать животных в течение 5 лет. Обязанность проведения экспертизы для установления причин смерти животного.

Автор: 

животные (930) закон (3176) Зеленский Владимир (20290) защита животных (79)


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Топ комментарии
+27
Зеленский подписал закон о противодействии жестокому обращению с животными - Цензор.НЕТ 8430
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07.08.2021 19:47
+22
Ослы тоже животные...о себе значит побеспокоилось..
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07.08.2021 19:45
+17
Зеленский подписал закон о противодействии жестокому обращению с животными - Цензор.НЕТ 7786
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07.08.2021 19:50
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Ослы тоже животные...о себе значит побеспокоилось..
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07.08.2021 19:45 Ответить
Віслючок ,то священна тваринка ,кашерна,як корова в індусів !!!)))
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07.08.2021 20:04 Ответить
Зеленский подписал закон о противодействии жестокому обращению с животными - Цензор.НЕТ 8430
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07.08.2021 19:47 Ответить
Зеленський підписав закон про протидію жорстокому поводженню із тваринами - Цензор.НЕТ 370
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07.08.2021 21:17 Ответить
И где взялся тот Дарвин со своей эволюцией!?? Сидели бы на дереве и было бы и нам счастье!
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07.08.2021 19:47 Ответить
СКОТИНЯКИ.
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07.08.2021 19:58 Ответить
Важнейший вопрос в преддверии новой атаки путлеровцев!
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07.08.2021 19:48 Ответить
Зеленский подписал закон о противодействии жестокому обращению с животными - Цензор.НЕТ 7786
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07.08.2021 19:50 Ответить
Евтаназія,це ще нормально.
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07.08.2021 19:51 Ответить
но я за то шо если шавка кому-то порвала штаны, то эвтаназию - хозяину. а если брюки - то перед процедурой хозяина и оштрафовать можно)
в Голландии и Нидерландах пишут шо 0(ноль) бродячих псов. а тут - даже если откусят ж..пу, то огреть тварей теперь даже дубинкой нельзя будет
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07.08.2021 19:54 Ответить
Ну а з хворими бездомними що робити? Хто буде витрачати гроші,яких і так немає?
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07.08.2021 19:55 Ответить
Ты из тех социопатов что приравнивают людей к животным?
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07.08.2021 20:54 Ответить
І в чому прирівнюю? Це такими законами якраз прирівнюють.
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07.08.2021 21:56 Ответить
Пардон. Думал вы про бездомных людей.
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07.08.2021 22:00 Ответить
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08.08.2021 11:49 Ответить
неадекват, а в твоем совке зэк например - был дешевле служебной шавки - зэков нарожают, а шавок учить надо и нормально кормить
и что? тоже мне мать терезка
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10.08.2021 08:43 Ответить
в ООН провозгласить: Мы жалкие папуасы, у нас на улицах миллионы крутых тачек, но на то шоп быть похожими на людей нет денег, подайте бедным на собачек и прочих кошек, да побольше, побольше.
что делать - взорвать ядерными зарядами гггг)
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10.08.2021 08:46 Ответить
Саме цікаве що американська зоошиза дивним чином не помічає як в США відловлоюють і присиплояють бродячих тварин.
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07.08.2021 19:59 Ответить
Вона помічає тільки вибірково.Це ж зараз так в різних напрямках.
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07.08.2021 20:04 Ответить
Холоп Герасим ты зачем утопил МУМУ? РАБссиянско-Татарский писатель Турген,в смысле Ваня Тургенев был провидцем... дохтор Ванга...
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07.08.2021 20:03 Ответить
Людей за людей ніхто не вважає, ніякі закони не діють, бандитизм всюди і мєнти його прикривають, а той ішак оманський собачками переймається, яких розплодилось велика кількість і ніхто не знає що з ними робити.
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07.08.2021 20:03 Ответить
Питання тільки в тому чи діятиме цей закон і хто і як буде його виконувати. Поліції і так двоногих тварин вистачає, а тут ще і "собак будуть вішати".
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07.08.2021 20:03 Ответить
Так саме як і решта законів України ,включно з Конституцією !!!))))
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07.08.2021 20:05 Ответить
В принципі питання було риторичне, закони "штампують", але не притримуються їх і не виконують, аби відрапортувати перед міжнародними інституціями.
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07.08.2021 20:32 Ответить
Тому що зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація !!!)))
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07.08.2021 20:42 Ответить
І не лише для іноземців ,а це ще локшина для зебілоїдів !!!))))
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07.08.2021 20:46 Ответить
Так повисший рейтинг треба ж хоч так підтримувати.
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07.08.2021 20:53 Ответить
То так ,зебілоїдів слід локшиною годувати ,бо вимре ,як мамонти !!!)))
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07.08.2021 20:59 Ответить
І регулярно поливати "божою росою".
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07.08.2021 21:11 Ответить
Та, це, швидше за усе розрахунок на електорат собачників і кошатників. У них собаки і кішки - "мальчікі" і "дєвочкі"
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07.08.2021 21:17 Ответить
На це все потрібно великі гроші. Може візьмемо додатково кредити в МВФ?
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07.08.2021 20:06 Ответить
Для дотримання чинного законодавства потрібна реальна українська державна влада ,а не кремлівська лялькова імітація !!))
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07.08.2021 20:07 Ответить
Треба було до новини пришпандьорили фото з віслюком, а не бібізяною )))))
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07.08.2021 20:07 Ответить
Чомусь нагадалася фраза з фільму "Кін-Дза-Дза": маімуна - вірішвілі.
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07.08.2021 20:24 Ответить
Шариков устами Михаила Булгакова,признес сакраментальную РАБссиянскую фразу...Душили Душили,душили душили... Классика Жанра...Зеленський підписав закон про протидію жорстокому поводженню із тваринами - Цензор.НЕТ 4580
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07.08.2021 20:07 Ответить
Подсыкает зеля! Законом себя защищяет, животное.
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07.08.2021 20:09 Ответить
Треба ввести податок, хоча б в 5-10%, і скерувати кошти на притулки та на корма для бродячих тварин.
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07.08.2021 20:15 Ответить
За свой счёт корми - и притуляй.
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07.08.2021 20:52 Ответить
Ага, виділи на це кошти, на другий день цих притулків на папері збільшиться в 3 рази, а в існуючих популяція за ніч різко зросте.
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07.08.2021 23:21 Ответить
Мавзолейная Мымра Ольга ********* напала на украинского борца Жана Беленюка,типа на РАБссии нет боксеров американцев другого цвета кожи...Крыса тупая а как же Рой Джонс младший получивший РАБссиянскую ксиву и продул первый же бой....
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07.08.2021 20:16 Ответить
Зеленський підписав закон про протидію жорстокому поводженню із тваринами - Цензор.НЕТ 438
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07.08.2021 20:18 Ответить
Два РАБссиянца пля...
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07.08.2021 20:18 Ответить
Тепер шуфріча чипати не можна???
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07.08.2021 20:20 Ответить
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07.08.2021 21:09 Ответить
закон правильный, НО нужно вводить не административную, а уголовную ответственность за жестокое обращение с животными!!!!!!!
П.С. у меня самого хозяйство и доложу я вам - даже курица имеет чувства и мозги, не говоря про других животных крупнее - это мое наблюдение за достаточно много лет
А цирки с животными?
- что за них?
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07.08.2021 20:22 Ответить
Поняття "почуття" до тваринного світу не має ніякого відношення.
"Почуття - це специфічні людські, узагальнені переживання, задоволення або незадоволення яких викликає позитивні або негативні емоції - радість, любов, гордість або сум, гнів, сором тощо".
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07.08.2021 21:34 Ответить
Популизм Панове штука конечно хорошая,но до поры до времени...,как говорил Наполеон Бонапартис,легче составлять массу Законов,чем исполнять Их.. Но круче сказал Монтескье...,Законы это ПАУТИНА,крупн ые Мухи сквозь него прорываются,а мелкие застревают...
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07.08.2021 20:29 Ответить
ну вот почему?
у меня сосед алкаш к примеру собаку на цепи посадил взрослой уже, забывает кормить и поить - она воет часто и стонет..
не раз дело доходило с ним до драк - не помогает
я не могу справится - может закон сможет.
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07.08.2021 20:36 Ответить
Та хто ж з ним звязуватися буде, це ж треба отримати дозвіл суду, щоб зайти до нього в двір!
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07.08.2021 20:56 Ответить
НедавноЗеленський підписав закон про протидію жорстокому поводженню із тваринами - Цензор.НЕТ 6922 На Кубани в июне 2020 года осудили отца за то что держал родного 10 летнего сына на цепи...Осужден всего на 3 года...РАБссия гуманная СРАНА...
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07.08.2021 20:40 Ответить
З бодуна видно переплутав сина з собакою, має право на помилку як наші депутати.
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07.08.2021 20:58 Ответить
А кого он имел ввиду?По всему видно что на ослов содержащих своими налогами правительство в этот список не входят.
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07.08.2021 20:50 Ответить
Шутка юмора в том,что квартальные слуги лепят любую туфту в форме законов,хотя юристов среди них раз два и нету...Кроме Ржача это ничего не вызывает.. Главное какличество,а не какчество,як колись казав Аркадий Райкин...
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07.08.2021 20:59 Ответить
бедные охотники... они же без позасудовых казней беззащитных животных, для своего удовольствия, жить не могут.. или им как и мусорам всегда можно всё?
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07.08.2021 21:00 Ответить
Внесудебных казней жывотных? Во ты ********...
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07.08.2021 21:14 Ответить
Вегетарианец?
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07.08.2021 21:16 Ответить
..не воспринимаю грабежи, разбой и убийства, в дикой природе в том числе
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07.08.2021 22:40 Ответить
Т.е., предпочитаете, шоб то мясо, которое Вы кушаете, убивал за Вас кто-то другой.
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08.08.2021 01:53 Ответить
..расслабьтесь, "кровожадный вы мой": моё первое техническое образование и работа были именно в мясомолочной промышленности, с технологией знаком со всех её неприглядных сторон..
ЗЫ походу, вы не воспринимаете довольно простой смысл моих комментов..(
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08.08.2021 13:14 Ответить
Недалеко от меня живет любитель животных.содержит около 100 псов различных пород.и все в клетках сидят сутками...вой стоит неимоаверный круглые сутки...,за вонизм не говорю...
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07.08.2021 21:04 Ответить
Мабуть псы тех донецких родителей,которые приучали себя к рождению ребёнка.Прежде чем завести ребёнка,заведи щенка.Он подготовит будущих мам и пап.И вот все щенки,оказались в клетках,а родители в непонятках.Як вариант
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07.08.2021 21:36 Ответить
Дива чи лицемірство
Людина, яка дала наказ про викрадення Чауса, перевезення його в багажнику автомобіля, тримання його місяцями прикутим до ліжка, підписує закон про протидію жорстокому поводженню із тваринами
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07.08.2021 21:27 Ответить
_Немецкие фашисты тоже собачек любили, фюрер их бесноватый особенно. И они приняли закон о запрете опытов над жывотными, вместо этого опыты полагалось ставить над унтерменшами...
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07.08.2021 22:05 Ответить
Короче наехал на цирк.Бо цирк маэ назву Свати,або Квартал.Ну конечно скорректировали всё под Закон..Ну согласитесь сколько Цирк отжимает бабла у ОП
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07.08.2021 21:28 Ответить
А закон про закон про протидію жорстокому поводженню із клоунами буде ?
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07.08.2021 21:31 Ответить
Если собака разорвала горло ребенку, а хозяин стоит рядом и ухмыляется - что в этом случае? Погладить собаку и дать ей конфету? Какое-то недоделанное государство - если усиливаете эту ответственность, тогда пропорционально усиливайте ответственность хозяев этих животных, которые не утруждали себя воспитанием и дрессировкой - таких пруд пруди.
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07.08.2021 21:31 Ответить
Пристрелить обоих как по мне,не дожидаясь суда
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07.08.2021 21:39 Ответить
А инспекция с мерседесами,кофеледями,охраной,шоферами и секретутками будет?
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07.08.2021 21:37 Ответить
Зеля сказав : Чемодан-Вокзал-Якутия взорвал Мавзолейных Хмырей... РАБссия резко возмущам-с....,особенно Мымра №1 Ольга *********
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07.08.2021 21:40 Ответить
І шо тепер,зелених киздить ніззя??
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07.08.2021 21:43 Ответить
То скоти,їх не можно,а потрібно й бажано ногами,де побачиш.
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07.08.2021 23:32 Ответить
Скорее всего с окупированной части Донбасса получивших ксивы РАБссии переселят в Якутию...
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07.08.2021 21:44 Ответить
Донбасс строит БАМ,от Байкала до Амура
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07.08.2021 21:45 Ответить
Хоть что-то хорошее в потоке зелёного говна.
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07.08.2021 22:15 Ответить
Сочуствие понятно.
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07.08.2021 22:20 Ответить
презедент на цьому фото такий засмаглий і навіть симпатичний
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07.08.2021 23:18 Ответить
А тримає його Дерьмак? Він же начебто в США. Скотиняку одну кинув,чи з самкою?
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07.08.2021 23:35 Ответить
Закон правильный - поддерживаю.... Дети, воспитанные на примерах жестокого обращения с животными, с удовольствием перерезают глотку собственным родителям... Человеком может считаться только тот, кто не доставляет боли беспомощным , беззащитным животным....
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08.08.2021 00:01 Ответить
То есть зелебобиков обижать низзя.
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08.08.2021 13:41 Ответить
 
 