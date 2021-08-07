Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о противодействии жестокому обращению с животными. Документ вступит в силу через три месяца, то есть в ноябре 2021-го.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карточку закона на сайте парламента.

Документом запрещается эвтаназия как метод регулирования численности бездомных животных, контрабанда диких животных, фотоуслуги с дикими животными, пропаганда жестокого обращения с животными, передает Суспільне. Также запрещено бить, убивать, травить и калечить бездомных животных, попрошайничать с животными, содержать диких больших животных в заведениях общественного питания и других неприспособленных для этого местах, замуровывать животных в подвальных помещениях, оставлять животных в салоне автомобиля при температуре окружающей среды, превышающей +20°С и ниже по -5ºС.

Закон усиливает уголовную и административную ответственность за жестокое обращение с животными, меры по борьбе с браконьерством, права местных советов по защите животных от жестокого обращения.

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Закон совершенствует правила обращения с животными в сельском хозяйстве, скотоводстве и при получении продукции животного происхождения.

Закон вводит административную ответственность за жестокое или безответственное обращение с животными с 16 лет. Уголовную ответственность за жестокое или безответственное обращение с животными с 14 лет. Возможность временного изъятия животных (в случаях жестокого обращения с животными) полицией до рассмотрения дела в суде. Конфискации животных в случаях жестокого обращения. Лишение права лица, совершившего жестокое обращение с животным, содержать животных в течение 5 лет. Обязанность проведения экспертизы для установления причин смерти животного.