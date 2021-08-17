Новейший российский самолет Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье. ВИДЕО катастрофы
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Опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента падения опубликована в соцсетях.
Ил-112В небоевой самолет, полностью спроектированный в России после распада СССР. Он должен был участвовать в форуме "Армия-2021".
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https://www.youtube.com/watch?v=1ReGd3KHY7s
смотреть с 06:45 по 09:00 минут..
рюзгэдух чемто занят был толи бухал толи ворон считал.... замечательные новости жаль суб-
марина у берегов Дании к курской матери не отправилась и всё бы хорошо ещё бы лет с 10
санкциев и орда окончательно превратится в обезЪянник без вольеров.... то-то фрау штази
засуетилась понимает к чему дело идёт старушка.
видео за 2019 год о том как появился самолет ил-112в.. и последняя фраза автора видео оказалась пророческой.. самолет таки упал..
https://www.youtube.com/watch?v=PTOfV-n3asQ
Ил-112в - самолет-призрак
Не имеющий аналогов в мире, новейший российский самолет Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье.
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