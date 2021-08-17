Новейший российский самолет Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье. ВИДЕО катастрофы

Опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента падения опубликована в соцсетях.

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Ил-112В небоевой самолет, полностью спроектированный в России после распада СССР. Он должен был участвовать в форуме "Армия-2021".

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