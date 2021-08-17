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Новейший российский самолет Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье. ВИДЕО катастрофы

Видео Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом Технологии

Опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента падения опубликована в соцсетях.

Ил-112В небоевой самолет, полностью спроектированный в России после распада СССР. Он должен был участвовать в форуме "Армия-2021".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Арендованный у России пожарный самолет Бе-200 разбился в Турции

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+117
и спонсор Ил-112В ПВО Вейшнории)) Новейший российский самолет Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье - Цензор.НЕТ 513
Новейший российский самолет Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье - Цензор.НЕТ 6619
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17.08.2021 12:22
+112
Еще минус один военный преступник!
Новейший российский самолет Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье - Цензор.НЕТ 5578
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17.08.2021 12:29
+69
ПВО Вейшнории сообщает статистику за месяц Ми-8, Бе-200, Ил-112в, и напоминает, что август еще не закончился)) Новейший российский самолет Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье - Цензор.НЕТ 1119

Новейший российский самолет Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье - Цензор.НЕТ 1802
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17.08.2021 12:26
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карма працює.....Бог споглядає
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17.08.2021 21:53 Ответить
хорошее видео про ИЛ-112В..
https://www.youtube.com/watch?v=1ReGd3KHY7s

смотреть с 06:45 по 09:00 минут..
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17.08.2021 21:54 Ответить
аналогов нет - новейшии, это не шутка, весь мир замер смотря на это - вот и всё.
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17.08.2021 22:06 Ответить
анало говнет
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18.08.2021 00:20 Ответить
не летаетЪ рюзгэ чудо-самоварЪ нет шамановской поддержки снизу.... недошаманили да и
рюзгэдух чемто занят был толи бухал толи ворон считал.... замечательные новости жаль суб-
марина у берегов Дании к курской матери не отправилась и всё бы хорошо ещё бы лет с 10
санкциев и орда окончательно превратится в обезЪянник без вольеров.... то-то фрау штази
засуетилась понимает к чему дело идёт старушка.
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18.08.2021 07:04 Ответить
Воронеж уже бомбит
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18.08.2021 08:00 Ответить
видео на 100 000 000 просмотров
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18.08.2021 09:43 Ответить
гарні новини
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18.08.2021 09:43 Ответить
Хтось в соціальних мережах казав, що якщо їх залишити в спокої вони самі передохнуть від своєї тупості, то мабуть таки воно й дійсно так....
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18.08.2021 10:46 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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18.08.2021 11:21 Ответить
новейший кацаполет оказался тяжелее воздуха.
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18.08.2021 12:03 Ответить
Новітній російський літак Іл-112В зазнав аварії в Підмосков'ї - Цензор.НЕТ 5361
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18.08.2021 12:45 Ответить
кому интересно:
видео за 2019 год о том как появился самолет ил-112в.. и последняя фраза автора видео оказалась пророческой.. самолет таки упал..
https://www.youtube.com/watch?v=PTOfV-n3asQ

Ил-112в - самолет-призрак
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18.08.2021 12:07 Ответить
Яка сумна новина! Новітній російський літак Іл-112В зазнав аварії в Підмосков'ї - Цензор.НЕТ 3747
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18.08.2021 12:26 Ответить
Назва нвини має бути какою:
Не имеющий аналогов в мире, новейший российский самолет Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье.

І немає "аналога" Новітній російський літак Іл-112В зазнав аварії в Підмосков'ї - Цензор.НЕТ 5370
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18.08.2021 12:44 Ответить
жалко что не над кремлем летел...
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20.08.2021 18:46 Ответить
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