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авиакатастрофа (1661) самолет (3328) Турция (3231)

Арендованный у России пожарный самолет Бе-200 разбился в Турции

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Арендованный у России пожарный самолет Бе-200 разбился в Турции

На юге Турции в провинции Кахраманмараш разбился арендованный у России пожарный самолет Бе-200, на его борту было семь человек.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в субботу агентство "Анадолу".

К зоне крушения направлены поисково-спасательные команды.

Самолет находился на балансе у управления лесным хозяйством Турции.

О судьбе экипажа и находившихся на борту людей не сообщается.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские пожарные самолеты продолжают борьбу с огнем в Турции, - консульство в Анталии. ВИДЕО
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Топ комментарии
+39
На борту було 2 людини і 6 росіян.
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14.08.2021 16:07
+28
Мля в Лаптестане дым от пожаров в колонии Якутия дошел до СП а кацапы пожарные самолеты в аренду сдают! Арендованный у России пожарный самолет Бе-200 разбился в Турции - Цензор.НЕТ 629
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14.08.2021 16:08
+24
Людей жалко. Не летайте с кацапами!
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14.08.2021 16:19
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кацапы рукожопые))
Арендованный у России пожарный самолет Бе-200 разбился в Турции - Цензор.НЕТ 4183
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14.08.2021 16:05 Ответить
Турция - Россия 2:0!
один сбили - второй сам упал...
Орендований у Росії пожежний літак Бе-200 розбився в Туреччині - Цензор.НЕТ 8201
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14.08.2021 16:14 Ответить
Московитьі опять турецкие помидоры запретят. Орендований у Росії пожежний літак Бе-200 розбився в Туреччині - Цензор.НЕТ 1043
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14.08.2021 16:15 Ответить
Не 2:0. А 3:0 Орендований у Росії пожежний літак Бе-200 розбився в Туреччині - Цензор.НЕТ 1042 Победу "Ашота" над руцьким корытом забыл Орендований у Росії пожежний літак Бе-200 розбився в Туреччині - Цензор.НЕТ 7667? Третий - утонул
Орендований у Росії пожежний літак Бе-200 розбився в Туреччині - Цензор.НЕТ 7226
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14.08.2021 21:58 Ответить
А , ведь скажут ***********, что виной катастрофы оказались украинские двизаиели
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14.08.2021 16:07 Ответить
При чем тут дизели? И так понятно - человеческий фактор. Все претензии - диспетчеру Карлосу.
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14.08.2021 16:18 Ответить
На борту було 2 людини і 6 росіян.
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14.08.2021 16:07 Ответить
Людей жалко. Не летайте с кацапами!
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14.08.2021 16:19 Ответить
Мля в Лаптестане дым от пожаров в колонии Якутия дошел до СП а кацапы пожарные самолеты в аренду сдают! Арендованный у России пожарный самолет Бе-200 разбился в Турции - Цензор.НЕТ 629
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14.08.2021 16:08 Ответить
Ну сам полюс хоть не горит? С кацапов станется...Еще и смазку с оси вращения сольют.
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14.08.2021 16:20 Ответить
аналоговнет
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14.08.2021 16:09 Ответить
Просто Турция страна НАТО и скрепы не позволяют летать над вражеской территорией, поэтому он решил совершить акт самоубийства
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14.08.2021 16:10 Ответить
Нормально подзаработали дикари, ну Орендований у Росії пожежний літак Бе-200 розбився в Туреччині - Цензор.НЕТ 2091
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14.08.2021 16:12 Ответить
И этот тяжелее воздуха оказался Орендований у Росії пожежний літак Бе-200 розбився в Туреччині - Цензор.НЕТ 1648

Орендований у Росії пожежний літак Бе-200 розбився в Туреччині - Цензор.НЕТ 6432
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14.08.2021 16:16 Ответить
Н-да. Задорнов покойный, как в воду смотрел.
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14.08.2021 16:21 Ответить
Эта тварь шутила, другая тварь свой пупок захоронила.
Обе твари умерли. Надеюсь хлоркой залили уродов.
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14.08.2021 16:33 Ответить
Привет Макс.
Авиатехника требует обслуживания. Импортозамещение не прокатило.
Учитывая жару и рукожопость техников, штурвал на себе , та й у хмари не пройшло. Просадка, та й задимленості, не знання місцевості, виставлення висотоміра. От і горе.
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14.08.2021 16:29 Ответить
Тут такой фактик есть. Штаты покупают аж 10 этих аналоговнетов. На первых двух должны быть Украинские движки, на остальных - Французские. Поставки, по контракту, должны были начаться в 2020.
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14.08.2021 16:39 Ответить
Не начались. По ходу канадер CL-215 хоть и старичок, но в обслуживании дешевле. Да в принципе быстрее заправка. Бешке лучше работать с рек и водоемов. Учет дистанции - предполетное, послеполетное. Короче, головняк.
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14.08.2021 17:03 Ответить
Das ist zer gut, як кажуть у Львовi
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14.08.2021 17:05 Ответить
Силова установка включає в себе два двоконтурних турбореактивних двигуна Д-436ТП розробка ЗМКБ «Прогрес». Випускали Мотор-Січ і УМПО. Також розглядалася можливість оснащення експортної версії двигунами Роллс-Ройс Еллісон, але це б зажадало провести заново 70 % робіт з сертифікації[7]. Крім того, вже на 2008 рік здійснювалося тільки дрібносерійне виробництво двигунів BR-715, зважаючи на їх старіння.

З 19 лютого 2018 року Україною накладено заборону на поставку двигунів сімейства Д-436 в Росію[8]. У зв'язку з чим в Об'єднаної двигунобудівної корпорації (ОДК) розпочалися заходи щодо заміни української силової установки на франко-російську силову установку SaM146[9]. І вже 7 вересня цього ж року ОДК в рамках Міжнародної виставки «Гідроавіасалон-2018», що проходила в Геленджику, провела презентацію створеного проекту[10]. Але в квітні 2019 року Генпрокуратура РФ заборонила замінювати українські двигуни у російського літака-амфібії Бе-200 на мотори з деталями виробництва країн НАТО[11]
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14.08.2021 16:49 Ответить
Да и йух с ним.
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14.08.2021 16:13 Ответить
Орендований у Росії пожежний літак Бе-200 розбився в Туреччині - Цензор.НЕТ 8560
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14.08.2021 16:27 Ответить
Коррпция (от лат. corrumpere «растлевать», лат. corruptio «подкуп, продажность; порча, разложение; растление») - термин, обозначающий обычно использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам. Коррупцией называют также подкуп должностных лиц, их продажность, подкупность, что типично для мафиозных государств. Соответствующий термин в европейских языках обычно имеет более широкую семантику, вытекающую из первичного значения исходного латинского слова.
У одного горит и заливает, справиться уж который день не может, у второго служебные офицеры честь совесть и репутацию пропили в халявной надежде на то, что при случае, "бог не выдаст - свинья не съест".
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14.08.2021 16:13 Ответить
Взятый в аренду самолет вряд ли имел на борту иностранцев...
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14.08.2021 16:14 Ответить
Я выше писал- на борту было 2 человека и 6 россиян. Самолет врезался в гору (не вытянул).
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14.08.2021 16:20 Ответить
Совсем как российский Суперджет-100 в Джакарте. Там они тоже от более мощных украинских движков гордо отказались и там стояли менее мощніе SaM146 такие же, как и на этом самолете. Совпадение? Не думаю.
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14.08.2021 17:03 Ответить
С Суперджетом в Джакарте там вообще лихо получилось. Российский ас проводил демонстрационный полет для индонезийских заказчиков и расфигачил самолёт со всей делегацией об гору. Так сказать, продемонстрировал.
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14.08.2021 20:00 Ответить
Там они тоже от более мощных украинских движков гордо отказались и там стояли менее мощніе SaM146

А у Украины есть двигатели какие сертифицированы по стандарту EASA??? Вообще то с созданием СП и совместной с Францией разработкой двигателя заморочились потому, что двигателей которые можно сертифицировать по EASA (а данный самолёт разрабатывался строго под это) на постсоветском пространстве не производилось, а на американские могли наложить санкции и запретить поставку.
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14.08.2021 20:14 Ответить
Ну, зря заморачивались Орендований у Росії пожежний літак Бе-200 розбився в Туреччині - Цензор.НЕТ 2809
"Но в апреле 2019 года Генпрокуратура РФ запретила заменять украинские двигатели у российского самолёта-амфибии Бе-200 на моторы с деталями производства стран НАТО[13]"
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14.08.2021 22:46 Ответить
..удивитесь...))) даже старенький движок АИ-24ВТ.... стоящий на Ан-26 сертифицирован EASA!!!)))) Д-36 серии 4А..... Д-18Т....Вы расстроились????))))
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15.08.2021 03:29 Ответить
Ну шо, нормально політали?!!!!!
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14.08.2021 16:14 Ответить
Это все предательская кривизна земли.
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14.08.2021 16:14 Ответить
Енота!
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14.08.2021 16:15 Ответить
У Туреччині під час гасіння лісових пожеж розбився літак Бе-200 МНС росії. На борту перебувало семеро людей. Шість з семи членів екіпажу літака, що розбився в Туреччині літака - мокшани.

Значить, з людей там був тільки один.
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14.08.2021 16:19 Ответить
Все . Пропали баяны Орендований у Росії пожежний літак Бе-200 розбився в Туреччині - Цензор.НЕТ 3453
Орендований у Росії пожежний літак Бе-200 розбився в Туреччині - Цензор.НЕТ 2565
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14.08.2021 16:20 Ответить
якщо ТІ сім у кацапському лутаку - кацапи, то нехай - може ж таки менше повітряних гОмконвоїв з Мокши буде на нашу голову
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14.08.2021 16:21 Ответить
Орендований у Росії пожежний літак Бе-200 розбився в Туреччині - Цензор.НЕТ 2282
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14.08.2021 16:21 Ответить
кавказ центр пишет что люди не пострадали Слава Богу..




Kavkaz Center

@newkc14

·4 мин

В Турции упал российский самолет, тушивший пожары, который турки арендовали у России за крупную сумму. Пятеро русских погибли
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14.08.2021 16:22 Ответить
Шесть свинособак сдохло!
https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1426527033182629898
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14.08.2021 16:24 Ответить
КС пишет 5 - всего было 7
- я так думаю и турки тоже - но они не погибли Слава Богу...
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14.08.2021 16:27 Ответить
Борт принадлежал морской авиации ВМФ Пидароссии. Данный борт был принят в состав МА ВМФ только в начале 2020 года. А "Мотор-Сич" поставил для него двигатели по серой схеме... Орендований у Росії пожежний літак Бе-200 розбився в Туреччині - Цензор.НЕТ 431
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14.08.2021 16:29 Ответить
Мотор Сич внє палітікі. Орендований у Росії пожежний літак Бе-200 розбився в Туреччині - Цензор.НЕТ 9662
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14.08.2021 16:29 Ответить
Экипаж разбившегося в Турции пожарного самолета Бе-200 состоял из восьми человек. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление лесного хозяйства Турции, в их числе были шестеро россиян и двое турок.
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14.08.2021 16:28 Ответить
надеюсь с турками все нормально..
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14.08.2021 16:29 Ответить
Перевернулся в Украине автобус с кацапами. Приезжают спасатели. Видят обгорелый автобус и ни одного кацапа. Только дедок характерный сидит и задумчиво трубку курит. Они к нему:
- Панове, а де пасажири?
- Та поховали вже геть усіх.
- Живих не було?
- Жодного. Деякі репетували "я жа живой, ***". Але хіба ж ми такі дурні, щоб москалю вірити?
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14.08.2021 16:23 Ответить
Орендований у Росії пожежний літак Бе-200 розбився в Туреччині - Цензор.НЕТ 7889
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14.08.2021 16:34 Ответить
значит так, отвечают за все ацтеки.
ето ж их худые черти мутят воду во пруду и ето все придумал Черчиль в 18м году...
а може просто не бухать перед вылетом и накануне?
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14.08.2021 16:24 Ответить
Орендований у Росії пожежний літак Бе-200 розбився в Туреччині - Цензор.НЕТ 9226
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14.08.2021 16:25 Ответить
На юге Турции потерпел крушение пожарный самолет; восемь человек погибли



В субботу, 14 августа, на юге Турции потерпел крушение пожарный самолет Бе-200, арендованный в РФ, сообщает РИА Новости.

В район крушения направлены спасатели. На борту находились пятеро российских военнослужащих и трое представителей министерства лесного хозяйства Турции. Никто из них не выжил.
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14.08.2021 16:26 Ответить
Кратко, Четко, информативно.
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14.08.2021 21:07 Ответить
Орендований у Росії пожежний літак Бе-200 розбився в Туреччині - Цензор.НЕТ 9603
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14.08.2021 16:27 Ответить
Орендований у Росії пожежний літак Бе-200 розбився в Туреччині - Цензор.НЕТ 5352
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14.08.2021 16:27 Ответить
Хоч одна приємна новина на сьогодні.
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14.08.2021 16:31 Ответить
Если Эрдоган прочитает твое сообщение, боюсь что он тебя не поймет и не простит
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14.08.2021 16:48 Ответить
Та то ше не простий лєтавєц був, а цілого мо -Пожарный самолет Бе-200, который потерпел крушение в Турции, принадлежал Минобороны России. Об этом «Ленте.ру» заявили в ведомстве в субботу, 14 августа.
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14.08.2021 16:38 Ответить
беее..безбендерских деталей
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14.08.2021 16:47 Ответить
Орендований у Росії пожежний літак Бе-200 розбився в Туреччині - Цензор.НЕТ 5308. упаль . Вах ..!
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14.08.2021 16:49 Ответить
Да чтоб еще летали трезвые, цены б им не было.
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14.08.2021 16:52 Ответить
А где енот ????
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14.08.2021 17:34 Ответить
Все даже интереснее. Росиянцы так пишут: Разбившийся борт был принят в состав авиации ВМФ в начале 2020 года и летом того же года участвовал в главном военно-морском параде, который традиционно проводится в Петербурге.
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14.08.2021 17:35 Ответить
куда кацап не придет везде всё рушится и падает, турок жалко, свинособак не жалко
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14.08.2021 18:11 Ответить
Оказывается он был арендован!
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14.08.2021 18:23 Ответить
А значит и застрахован. Могли подсунуть еле живое судно именно для такого результата.
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14.08.2021 20:01 Ответить
Кацапско-козлине БЕ-е-ме-е-е стало стало 200-м!
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14.08.2021 23:27 Ответить
оно с рождения таким было)
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15.08.2021 01:14 Ответить
Слава Аллаху!!!!!!!
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15.08.2021 00:13 Ответить
В кремле могли устроить падёж старой амфибии чтобы поставить Эрдогана
в неловкое положение.
Но если экипаж был московитским - нет проблем.
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15.08.2021 00:47 Ответить
токо полный идиоттт даст индекс 200 литаку))))))))))))))))))))))))))))))))))
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15.08.2021 01:14 Ответить
Потому что говно только плавает хорошо, а летает оно как говно...
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15.08.2021 10:15 Ответить
Одними помидорами не отделаетесь
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15.08.2021 16:37 Ответить
Орендований у Росії пожежний літак Бе-200 розбився в Туреччині - Цензор.НЕТ 9711
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15.08.2021 17:51 Ответить
 
 