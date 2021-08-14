Арендованный у России пожарный самолет Бе-200 разбился в Турции

На юге Турции в провинции Кахраманмараш разбился арендованный у России пожарный самолет Бе-200, на его борту было семь человек.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в субботу агентство "Анадолу".

К зоне крушения направлены поисково-спасательные команды.

Самолет находился на балансе у управления лесным хозяйством Турции.

О судьбе экипажа и находившихся на борту людей не сообщается.

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