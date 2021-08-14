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Орендований у Росії пожежний літак Бе-200 розбився в Туреччині
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
На півдні Туреччини в провінції Кахраманмараш розбився орендований у Росії пожежний літак Бе-200, на його борту було сім осіб.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в суботу агентство "Анадолу".
До зони аварії направлені пошуково-рятувальні команди.
Літак був на балансі в управлінні лісовим господарством Туреччини.
Про долю екіпажу й осіб, які перебували на борту, не повідомляється.
Топ коментарі
+39 Владислав Носковский
показати весь коментар14.08.2021 16:07
+28 Владимир Пономаренко 336ef173
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+24 Igor Budnik b2adf589
показати весь коментар14.08.2021 16:19
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Будь ласка, зачекайте...
один сбили - второй сам упал...
Обе твари умерли. Надеюсь хлоркой залили уродов.
Авиатехника требует обслуживания. Импортозамещение не прокатило.
Учитывая жару и рукожопость техников, штурвал на себе , та й у хмари не пройшло. Просадка, та й задимленості, не знання місцевості, виставлення висотоміра. От і горе.
З 19 лютого 2018 року Україною накладено заборону на поставку двигунів сімейства Д-436 в Росію[8]. У зв'язку з чим в Об'єднаної двигунобудівної корпорації (ОДК) розпочалися заходи щодо заміни української силової установки на франко-російську силову установку SaM146[9]. І вже 7 вересня цього ж року ОДК в рамках Міжнародної виставки «Гідроавіасалон-2018», що проходила в Геленджику, провела презентацію створеного проекту[10]. Але в квітні 2019 року Генпрокуратура РФ заборонила замінювати українські двигуни у російського літака-амфібії Бе-200 на мотори з деталями виробництва країн НАТО[11]
У одного горит и заливает, справиться уж который день не может, у второго служебные офицеры честь совесть и репутацию пропили в халявной надежде на то, что при случае, "бог не выдаст - свинья не съест".
А у Украины есть двигатели какие сертифицированы по стандарту EASA??? Вообще то с созданием СП и совместной с Францией разработкой двигателя заморочились потому, что двигателей которые можно сертифицировать по EASA (а данный самолёт разрабатывался строго под это) на постсоветском пространстве не производилось, а на американские могли наложить санкции и запретить поставку.
"Но в апреле 2019 года Генпрокуратура РФ запретила заменять украинские двигатели у российского самолёта-амфибии Бе-200 на моторы с деталями производства стран НАТО[13]"
Значить, з людей там був тільки один.
Kavkaz Center
@newkc14
·4 мин
В Турции упал российский самолет, тушивший пожары, который турки арендовали у России за крупную сумму. Пятеро русских погибли
https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1426527033182629898
- я так думаю и турки тоже - но они не погибли Слава Богу...
- Панове, а де пасажири?
- Та поховали вже геть усіх.
- Живих не було?
- Жодного. Деякі репетували "я жа живой, ***". Але хіба ж ми такі дурні, щоб москалю вірити?
ето ж их худые черти мутят воду во пруду и ето все придумал Черчиль в 18м году...
а може просто не бухать перед вылетом и накануне?
В субботу, 14 августа, на юге Турции потерпел крушение пожарный самолет Бе-200, арендованный в РФ, сообщает РИА Новости.
В район крушения направлены спасатели. На борту находились пятеро российских военнослужащих и трое представителей министерства лесного хозяйства Турции. Никто из них не выжил.
в неловкое положение.
Но если экипаж был московитским - нет проблем.