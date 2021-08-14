Орендований у Росії пожежний літак Бе-200 розбився в Туреччині

На півдні Туреччини в провінції Кахраманмараш розбився орендований у Росії пожежний літак Бе-200, на його борту було сім осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в суботу агентство "Анадолу".

До зони аварії направлені пошуково-рятувальні команди.

Літак був на балансі в управлінні лісовим господарством Туреччини.

Про долю екіпажу й осіб, які перебували на борту, не повідомляється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вертоліт із туристами впав у Курильське озеро в Росії, ЗМІ повідомляють про загиблих