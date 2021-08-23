Флаг Украины запустили в небо возле Кремля. ВИДЕО

День Государственного Флага Украины в столице страны-агрессора Москве неизвестные отметили поднятием сине-желтого флага возле Кремля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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