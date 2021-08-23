Флаг Украины запустили в небо возле Кремля. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
День Государственного Флага Украины в столице страны-агрессора Москве неизвестные отметили поднятием сине-желтого флага возле Кремля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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поднимай галактический крейсер ВКС РФ
зливайте це лайно в каналiзацiю...
Бендеры в городе 😄😄😄
Как отмечает «Царьград», это происшествие стало уже пятым ЧП с
авиатранспортом с начала августа текущего года. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/incidents/47065423/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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Молодці !!
флагi - то у свинособак-*********...