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украинцы (3733) Ющенко (11773) нация (24)

Ющенко назвал украинцев "квазинацией". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Третий президент Украины Виктор Ющенко считает, что у украинцев еще нет того, что "характерно для здоровой, сильной, консолидированной нации".

Об этом он сказал 24 августа в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ.

"Вынужден искренне и без глубоких комментариев сказать: мы еще "квазинация". Многого, что характерно для здоровой, сильной, консолидированной нации, у нас нет. Поэтому много вопросов, которые на повестку дня следует ставить, – это как раз вопросы, относящиеся к формированию глубокого национального осознания", - сказал Ющенко.

Он добавил, что "от этого только сила набирается".

Также читайте: Ющенко: Украина не получила ПДЧ в НАТО в 2008-м из-за Меркель и Саркози. ВИДЕО

"Слабые национальные процессы - я считаю, главная беда наша сегодня", - добавил Ющенко.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+89
А в чем Ющенко не прав?
73 процента, чей смыл жизни пожрать/посмотреть сватов, голосующих за персонажа из сериала тому яркое подтверждение
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26.08.2021 01:38
+76
нажаль, Ющ правий.
коли хтось захищає Україну, а хтось називає його бидлом (і таких надто багато) - це не нація
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26.08.2021 01:34
+63
Я згоден- кількість ватних ідіотів серед українців дуже велика. Тіж самі поляки набагато більше консолідовані як нація.
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26.08.2021 01:40
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Страница 3 из 3
Но это и есть Украина. По вашему в Украине должны голосовать только люди предки которых жили в Украине 350 лет назад? Представляете что бы началось в Америке если бы люди начали рассуждать как вы? Не в этом ли причина что Украина никак не может стать единой? В таких как вы. И кто даст гарантии что вы тоже не приезжая?
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26.08.2021 10:42 Ответить
Waw! And who did you vote last time for?
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26.08.2021 12:08 Ответить
Мадам Валентіна! При вашому народженні вам не нанесли татуаж,
що ви істинна українка а лише отримали право на життя! Про так
званий Інститут громадянства так то повна несинітниця! Наприклад
у Франції українцю треба прожити 10 років щоб набути право стати
ії громадянином.А що ви скажете про Канаду,Італію та про інши високо-
розвинуті країни? Не існує якогось єдиного міжнародного стандарту
отримання громадянства іншої країни.Ніхто не стверджує що ця процедура
є перший закон державотворення! В кожної країні своі закони і свої погляди
на цю проблему.Питання. Пояснить мені як громадяни України можуть мати
кілька паспортів інших держав?Згідно яких таких міжнародних стандартів
вони іх отримали? І як це впливає на державотворення цих країн? Ющенко назвав українців "квазінацією" - Цензор.НЕТ 1222
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26.08.2021 12:38 Ответить
Имея в Россией общую границу и общую советскую историю
с миллионами уничтоженных ЛУЧШИХ представителей нашего народа
по-другому быть не может.
Только термин не верный: не "квази-нация", а постгеноцидная нация.
У беларусов ещё хуже, и это не оправдание, это иллюстрация.
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26.08.2021 10:30 Ответить
Я лайкнул єтой статье ,несмотря на то ,что большинство лайкнувших - это рашисты -неофашисты пригожинские и коллаборанты-власовцы .Просто они (вот эти рашистские пдрсы очень глупые) подразумевают , что смогут снова вернуть в рабство народ Украины за счет совков-пенсов и неграмотных лохов птэушников, я же уверен, что Засраха уже начала рушиться после 14го и парад нароТных рЫспублик не за горами...
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26.08.2021 10:57 Ответить
В совкам-пенсам добавились лохи птэушники? Это что-то новое. Неужели так плохо с молодежью.
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26.08.2021 11:09 Ответить
Не так плохо,скорее даже хорошо , а малєйша-индонєйша идутнах
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26.08.2021 12:13 Ответить
Ющенко назвав українців "квазінацією" - Цензор.НЕТ 7230
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26.08.2021 13:01 Ответить
Меньше надо было с януковичами целоваться взасос с 2006 года, пасечник
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26.08.2021 11:21 Ответить
Не буде великим гріхом плюнути в пику цьому "пасечнику",
потім вилляти йому на голову ведро лайна. Це він підтримав
кацапського "*****",котрий стверджує що українського народу
не їснує. Жалюгідна.бездарна особа яка називалася президентом,
але ним не була!!! Ющенко назвав українців "квазінацією" - Цензор.НЕТ 7069
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26.08.2021 11:36 Ответить
Это потому что у нас никогда не было НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА! Все нации имели свое государство, а нас всегда раздирали и пытались завоевать.Вот мы и научились сопротивляться , но не научились строить государство!
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26.08.2021 11:32 Ответить
Хто ці- ми? Знову: кожен з нас президент? Народ і не має знати, як лікувати зуби чи пілотувати літак.
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26.08.2021 11:40 Ответить
Ви вкатали суцільну беліберду!Назовить мені хоч одну
"національну державу", де проживає чисто одна нація.
Наприклад історії становлення європейських держав це
криваві дороги! Американська держава-успішний приклад
тяжкої праці людей різних національностей і зараз вони
називають себе амеріканським народом.Українська держава
вже їснує і народ вчиться ії розбудовувати.
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26.08.2021 11:59 Ответить
Є нації, а є національності! «Назвіть мені одну націю із однією нацією»- це оксюморон. Представники багатьох національностей складають одну націю.
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26.08.2021 12:12 Ответить
Ваша цитата невірна! В мене склалося враження,
що ви не вмієте уважно прочитувати написане.
Щось схоже на "масло масляне". Ющенко назвав українців "квазінацією" - Цензор.НЕТ 6199
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26.08.2021 12:52 Ответить
Чого це беліберда? Це зараз у державах проживає кілька націй , а формувались вони як національні держави! Навіть у древньому Римі спочатку були римляни, а потім вже склалась імперія. Франція що не національна держава? Так у неї ввійшли кілька малих націй. Німеччина? Так німці різні є і навіть розмовляють по різному! Англія ? Англійці які приєднали Шотландію і частину Ірландії а потім колонії по усьому світу і стали імперією фактично. Але основу кожної держави складає нація ! США , це приклад успішної співпраці різних націй, але всі вони боролись за свободу бо були колонією ,і це їх сгуртувало і сплавило в один конгломерат. Це ,до речі , дуже добрий приклад для нас ! А щодо Української держави ,то ви помиляєтесь , не існує вона поки що. Замість влади - злочинці ! І основне питання - що ми розбудовуємо??? Кормушку для олігархів , чи державу для громадян? Якак модель нашої держави?? Ми розбудовуємо самі не знаємо що! І це основна проблема , бо ми чекаємо що за нас її хтось побудує! Поки ми навчились тільки супротиву ,а не будівництву. .
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26.08.2021 21:06 Ответить
З останнього тезіса щодо української держави і починали б. Немає ніякої помилкі!
Україна як держава була признана самою постраждалою, до речи як і Білорусь,
по висновкам 2-ї Світової війни. Що і явилося підставою до включення ії в ООН!
Що ми розбудовуємо? А народ коли йде на вибори думає про це?За жалюгідні
подачки у вигляді пачки гречки та пляшки олії продає свій голос за обіцянки відвертих
махлярів. Це я бачив ще в 2000 році в Київі і був дуже здивований тим. Продажне
українське ТБ на ніц засрало мозги людям, особливо старим совкам яки мріють про
сесесерю. Молодь голосує "по приколу" в надії що недобиті комуняки щось ім там
набудують. За нас і нам ніхто нічого не зробить. Хіба що знищать і чим займається
рашка. До речи чи відомо Вам що з точки зору міжнародного права СССР-незаконне
утворення! В ООН були прийняті СССР,Україна та Білорусь. Аде ж там Росія,га? Ющенко назвав українців "квазінацією" - Цензор.НЕТ 3935
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27.08.2021 20:31 Ответить
Звіздун виліз із нафталіна. Кого він знає в світі крім свого кола? Бджоли не рахуються. Це, він говорить про своє оточення, "єліту" бізнесменів та політиків, для яких важливі тільки гроші і бажано в закордонному банку. Він навіть не вважає що, отримав владу за рахунок людей, а вважає що, то він з друзями так парєшал.
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26.08.2021 11:39 Ответить
ЗІ: і прошу дописувачів не соромити себе пояснююючи що, хотіло висловити оте мумійо.
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26.08.2021 11:44 Ответить
Те саме можна сказати про тебе. Тільки Ющенко президент України, а ти старий і смердячий троль під ніком.
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26.08.2021 12:14 Ответить
Добре хоч не з Чикотилом порівняли бо, і тоді б я залишився старим тролем, а той аж цілий Чикотило!
На відміну від Ющенко, я обіцянок не давав і не казав що виведу вас до світла.
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26.08.2021 12:45 Ответить
І перестаньте робити два рази "ку" жовтим штаням. таке вже тут не купляють.
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26.08.2021 12:47 Ответить
Бджоли точно не рахуються бо якось давно бачив по тєліку як він ходив по пасіці, а дивилися і качали мед наймані працівники так що він не пасічник, а власник пасіки
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26.08.2021 21:51 Ответить
Дебил!
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26.08.2021 11:52 Ответить
Ющенко назвав українців "квазінацією" - Цензор.НЕТ 8148
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26.08.2021 12:54 Ответить
нєдогосударство, нєдонація, недогарант…
московський дискурс
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26.08.2021 13:22 Ответить
Ющенко назвав українців квазінацією
українці назвали Ющенка квазіпрезидентом
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26.08.2021 13:48 Ответить
Самый никчёмный и бесхребетный президент Украины.
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26.08.2021 13:52 Ответить
Проте є кандидат "побити цей рекорд".
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27.08.2021 09:59 Ответить
Витя Ющенко, в поддержку которого люди вышли в 2004-м, в ходе президентства проср@л всё, что мог, и сдал страну регионалам, а теперь рассказывает про "квазинацию". Ну разве он не прекрасен...
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26.08.2021 13:59 Ответить
100%
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26.08.2021 14:25 Ответить
Так он не один "проср@л и сдал",некоторые герои ещё в топ политике.
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27.08.2021 16:23 Ответить
Ющенко назвал украинцев "квазинацией"__________ хорошо что хоть не квазисенсорным репульсатором...
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26.08.2021 14:07 Ответить
ржавому и невдомек, что НАЦИЯ ЕСТЬ! просто на территории проживают 25% врагов и 35% малороссов кому "какая разница", такое себе наследие ссср.
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26.08.2021 14:18 Ответить
Не можу пробачити 2004 рік. Невдаха зі своїми кумами і 'любими друзями' ...
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26.08.2021 14:23 Ответить
ти напевно дурнем і вродився
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26.08.2021 14:48 Ответить
За "ЛЮБИХ ДРУЗІВ" образливо? Про порошенка розродися інтелектуал, адже теж любий кум і т.д. Плачте, голосіть, але вони вже в історії... Нема віри після Помаранчевої революції!
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26.08.2021 15:37 Ответить
слухай ти напевно неповноцінний як і усі зелебобіки,я ніколи не підтримував порошенка і ніколи його не захищав,але за ЗЕлупу я бніколи не віддав би свій голос...але якщо зрівняти їх обох то краще обрати "баригу" ніж малороса-клоуна ригоАнала.
Якщо чесно то я б краще за юлю проголосував чим за ЗЕлупу,тільки тупориле бидло може голосувати за відвертого ворога України.
73% обрали людину, що зробилa кар'єру на ТБ каналах олігархів; людину, яка зі сцени плюндрувала ім'я нашої країни; людину, яка плюндрувала події на майдані; людину, яка скакала перед терористами у вже захопленій Горлівці; людину, яка за розумом поступається шимпанзе, бо кожна пресс-конференція зе це іспанський сором; людину яка все життя працювала на телеканалах олігархів (коломойша та ахмєтка); людину яка навіть української мови досконало не знає; людину, яка казала, що народ України та россії це один народ і тд. Отже, тепер 73% будуть гинути від коронавірусу, адже обрана ними популістська влада не має професійності і близько, а тому вакцинацію провалила повністю, без кредитів МВФ. Сподіваюсь 73% ще із зеленським повоюють проти РФ, виконуючи накази членороялеграя та розглядаючи мир в очах путіна. За все треба платити і я сподіваюсь 73% біо сміття заплатять сповна. Може перестануть голосувати за популістів

Мешканці України так і не навчились бути її громадянами, обов"язком яких є: збереження її державності і територіальної цілісності, відповідальне ставлення до вибору своїх очільників та економічного і політичного курсу країни. Допоки так буде - допоки й будуть такі зеленські.
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26.08.2021 17:48 Ответить
Це мабуть ти з великою кількість хромосом, чим безмежно пишаєшся. 73% прихильники зелених клоунів і з цим нічого не вдієш. Їх знищиів-принизив реально телевізор. Звісно, що деякі можливо і задумуються над своїми діями під час голосування, але запізно. Порошенко відійшов історію, хоча він і набагато сильніший у всіх аспектах від свого кума ющенка та 'зе'. Все, крапка. Тепер місце його лише в ложі гостей. А те що вам перестануть платити гроші за ваші дописи. то вже інша історія
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26.08.2021 19:26 Ответить
цікаво а з якого дива ти мене приписуєш до ботів порошенка?напевно хромосом не вистачає,так?ЛОЛ
тим більш ботоферми порошенка я ще не чув такого а от ЗЕлупи ботоферму на фейсбуці забанили,значіть таки була вона у зеледебілів.
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26.08.2021 20:03 Ответить
А що до Порошенка,так я згідний що він повинен бути в історії країни,але ж на даний час я не бачу ні одного нового проукраїнського лідера,і якщо знову відбудеться таке як це було на президентських виборах то я звісно що оберу найменше "зло" - Порошенка.Тому що я не пішов на другий тур виборів демаю що даремно,тому що допоміг ЗЕлупі прйти до влади.
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26.08.2021 20:07 Ответить
А я з ним повністю згідний.Якщо цей нарід і до тепер обирають у владу ватників-малоросів-крадіїв-олігархів то це не народ це нарід-квазінація
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26.08.2021 14:47 Ответить
Згоден на 1000 % ,навколо все москальомовне !!!!!!!
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26.08.2021 15:10 Ответить
Ющенко СОВЕРШЕННО НЕ ПРАВ !
Не может нация, существующая более 1000 лет быть квази !
Могут быть не верные руководители, неверные цели, неверны шаги у этой нации! Которые приводят не туда... , которые в последствии получают отрицательный результат - в результате которые недоумки начинают нации считать "квази"...
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26.08.2021 15:19 Ответить
А это стандартный прием, лови вора называется. Вытеснив все национальное из управления, заменив дешевой симуляцией, евреи и масоны рассказывают это не мы вас грабим, это вы неправильные.
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26.08.2021 16:23 Ответить
точно, очень много идиотов которые считают что это порох развязал войну
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26.08.2021 15:38 Ответить
Сначала ты обещаешь построить"Больницу будущего".Потом мутишь из Фонда гроши,а когда тебя спрашивают"Где больница?",с умным видом аргументируешь,що больница нужна нации,а не квазинации.Поскольку вы ще квазинация,то и на больницу вы не заслужили Ющенко назвав українців "квазінацією" - Цензор.НЕТ 1146
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26.08.2021 15:55 Ответить
Его братва, масоноглобализаторы, заменяют европу мигрантами, уничтожают национальную идентичность, а он заливает про формирование сильной нации путем на кладбище миграции.
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26.08.2021 15:56 Ответить
ты не переживай, я тоже часто думал что они такие тупые,но нет, это они нас такими дебилами считают, мол- схааавввают
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26.08.2021 18:50 Ответить
Ці руки нічого не крали, а язик не брехав... Як я розумію "націю" він створював, коли з Януковичем Універсал підписував та коли його в премьєр-міністри пропихував та коли потім за противсіх агітував.
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26.08.2021 18:46 Ответить
+++
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26.08.2021 20:07 Ответить
Ющенко = Зеленський = брехуни = нездійснені надії і трагічна помилка нації
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26.08.2021 20:13 Ответить
тут он прав, но всё из-за примеров таких прэзидентов как ющенко, отправьте этого героя на передовую ,пусть пример покажет
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26.08.2021 18:47 Ответить
!!!
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26.08.2021 20:08 Ответить
Нафіг воно там потрібне обісране чмо?
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26.08.2021 21:05 Ответить
Хіба що, аби орки потруїлися від того аромату.
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27.08.2021 01:34 Ответить
А хто ж її консолідує, -- квазипрезиденти і квазипатріоти, руки яких ,,ніколи не крали", поки не стали президентськими?
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26.08.2021 20:05 Ответить
Обісраний чорт,зникни назавжди,ти все просрало коли українці тебе обрали,універсали підписувало з овочем,твоя вина у війні з московитами найбільша!!!
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26.08.2021 21:03 Ответить
ци руки ни чього ни крали я квазимода
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26.08.2021 21:29 Ответить
Третий президент Украины Виктор Ющенко считает, что у украинцев еще нет того, что "характерно для здоровой, сильной, консолидированной нации". Источник: https://censor.net/ru/v3284571

ВСЕ - ПАСІЧНИКУ БІЛЬШЕ НЕ НАЛИВАЙТЕ Ющенко назвав українців "квазінацією" - Цензор.НЕТ 6527
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26.08.2021 21:30 Ответить
Народ, какойто не патриотичный попался, мало патриотизма, мало самопожертвования, все о материоальном думают,то ли дело "элиита" - истинные "рыночные" профессионалы и патриоты. Себе все - населению закон. Крокодил не ловится не растет экономика, та и фик с ним им хватит.
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26.08.2021 21:36 Ответить
Это страшко (Ющенко) не было президентом ни одного дня.Сразу, как уселось на трон,стало заниматься газовыми схемами и антикварными глиняными горшками для своей коллекции...А потом простил регионалов прокремлёвских и пропихнул во власть Януковоща....Вот и все его заслуги...
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26.08.2021 23:20 Ответить
А як назвати Йуща за те, що він привів Шапкокрада до влади? Найлегше слово, котре приходить в голову, - поц.
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26.08.2021 23:56 Ответить
мабуть й Юща віднесемо до квазі... як він з Фірташем васькався , вже не кажучи про Яника...
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27.08.2021 01:21 Ответить
До "квазі" цей мерзотник ще не доріс.
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27.08.2021 01:31 Ответить
бояре хорошие, это народ ...
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27.08.2021 07:56 Ответить
Перед выборами 2004: Бандити рвуцця до влади, бандити вкрали Криворiжсталь, бандитам тюрми! Стал Ющ президентом и оказалось шо нiяких бандитiв немае, а все эти Ахметовы, Пинчуки, Коломойские- нормальные ребята. А Таруты с Гайдуками так и вообще лучшими друзьями оказались.
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29.08.2021 20:44 Ответить
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