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Ющенко назвал украинцев "квазинацией". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Третий президент Украины Виктор Ющенко считает, что у украинцев еще нет того, что "характерно для здоровой, сильной, консолидированной нации".
Об этом он сказал 24 августа в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ.
"Вынужден искренне и без глубоких комментариев сказать: мы еще "квазинация". Многого, что характерно для здоровой, сильной, консолидированной нации, у нас нет. Поэтому много вопросов, которые на повестку дня следует ставить, – это как раз вопросы, относящиеся к формированию глубокого национального осознания", - сказал Ющенко.
Он добавил, что "от этого только сила набирается".
"Слабые национальные процессы - я считаю, главная беда наша сегодня", - добавил Ющенко.
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+76 Алекс Мышкевич
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+63 Myroslav Hrabovsky
показать весь комментарий26.08.2021 01:40
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Пожалуйста, подождите...
що ви істинна українка а лише отримали право на життя! Про так
званий Інститут громадянства так то повна несинітниця! Наприклад
у Франції українцю треба прожити 10 років щоб набути право стати
ії громадянином.А що ви скажете про Канаду,Італію та про інши високо-
розвинуті країни? Не існує якогось єдиного міжнародного стандарту
отримання громадянства іншої країни.Ніхто не стверджує що ця процедура
є перший закон державотворення! В кожної країні своі закони і свої погляди
на цю проблему.Питання. Пояснить мені як громадяни України можуть мати
кілька паспортів інших держав?Згідно яких таких міжнародних стандартів
вони іх отримали? І як це впливає на державотворення цих країн?
с миллионами уничтоженных ЛУЧШИХ представителей нашего народа
по-другому быть не может.
Только термин не верный: не "квази-нация", а постгеноцидная нация.
У беларусов ещё хуже, и это не оправдание, это иллюстрация.
потім вилляти йому на голову ведро лайна. Це він підтримав
кацапського "*****",котрий стверджує що українського народу
не їснує. Жалюгідна.бездарна особа яка називалася президентом,
але ним не була!!!
"національну державу", де проживає чисто одна нація.
Наприклад історії становлення європейських держав це
криваві дороги! Американська держава-успішний приклад
тяжкої праці людей різних національностей і зараз вони
називають себе амеріканським народом.Українська держава
вже їснує і народ вчиться ії розбудовувати.
що ви не вмієте уважно прочитувати написане.
Щось схоже на "масло масляне".
Україна як держава була признана самою постраждалою, до речи як і Білорусь,
по висновкам 2-ї Світової війни. Що і явилося підставою до включення ії в ООН!
Що ми розбудовуємо? А народ коли йде на вибори думає про це?За жалюгідні
подачки у вигляді пачки гречки та пляшки олії продає свій голос за обіцянки відвертих
махлярів. Це я бачив ще в 2000 році в Київі і був дуже здивований тим. Продажне
українське ТБ на ніц засрало мозги людям, особливо старим совкам яки мріють про
сесесерю. Молодь голосує "по приколу" в надії що недобиті комуняки щось ім там
набудують. За нас і нам ніхто нічого не зробить. Хіба що знищать і чим займається
рашка. До речи чи відомо Вам що з точки зору міжнародного права СССР-незаконне
утворення! В ООН були прийняті СССР,Україна та Білорусь. Аде ж там Росія,га?
На відміну від Ющенко, я обіцянок не давав і не казав що виведу вас до світла.
московський дискурс
українці назвали Ющенка квазіпрезидентом
Якщо чесно то я б краще за юлю проголосував чим за ЗЕлупу,тільки тупориле бидло може голосувати за відвертого ворога України.
73% обрали людину, що зробилa кар'єру на ТБ каналах олігархів; людину, яка зі сцени плюндрувала ім'я нашої країни; людину, яка плюндрувала події на майдані; людину, яка скакала перед терористами у вже захопленій Горлівці; людину, яка за розумом поступається шимпанзе, бо кожна пресс-конференція зе це іспанський сором; людину яка все життя працювала на телеканалах олігархів (коломойша та ахмєтка); людину яка навіть української мови досконало не знає; людину, яка казала, що народ України та россії це один народ і тд. Отже, тепер 73% будуть гинути від коронавірусу, адже обрана ними популістська влада не має професійності і близько, а тому вакцинацію провалила повністю, без кредитів МВФ. Сподіваюсь 73% ще із зеленським повоюють проти РФ, виконуючи накази членороялеграя та розглядаючи мир в очах путіна. За все треба платити і я сподіваюсь 73% біо сміття заплатять сповна. Може перестануть голосувати за популістів
Мешканці України так і не навчились бути її громадянами, обов"язком яких є: збереження її державності і територіальної цілісності, відповідальне ставлення до вибору своїх очільників та економічного і політичного курсу країни. Допоки так буде - допоки й будуть такі зеленські.
тим більш ботоферми порошенка я ще не чув такого а от ЗЕлупи ботоферму на фейсбуці забанили,значіть таки була вона у зеледебілів.
Не может нация, существующая более 1000 лет быть квази !
Могут быть не верные руководители, неверные цели, неверны шаги у этой нации! Которые приводят не туда... , которые в последствии получают отрицательный результат - в результате которые недоумки начинают нации считать "квази"...
ВСЕ - ПАСІЧНИКУ БІЛЬШЕ НЕ НАЛИВАЙТЕ