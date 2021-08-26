Ющенко назвал украинцев "квазинацией". ВИДЕО

Третий президент Украины Виктор Ющенко считает, что у украинцев еще нет того, что "характерно для здоровой, сильной, консолидированной нации".

Об этом он сказал 24 августа в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ.

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"Вынужден искренне и без глубоких комментариев сказать: мы еще "квазинация". Многого, что характерно для здоровой, сильной, консолидированной нации, у нас нет. Поэтому много вопросов, которые на повестку дня следует ставить, – это как раз вопросы, относящиеся к формированию глубокого национального осознания", - сказал Ющенко.

Он добавил, что "от этого только сила набирается".

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"Слабые национальные процессы - я считаю, главная беда наша сегодня", - добавил Ющенко.