Курды в Сирии забросали камнями российских военных. ВИДЕО

Камни полетели в колонну российской бронетехники на севере страны.

Видео случившегося публикуют в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

На записи видно, как местные жители стоят вдоль обочины дороги возле населённого пункта Талль-Тамир и ожидают проезда российской военной техники, а затем бросают в неё камни.

Причина таких действий - то, что Россия не реагирует на бомбардировки турецких ВВС.

Российские БТР-82А специально оснащены дополнительными противокумулятивными решетчатыми экранами, предотвращающими повреждения.

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