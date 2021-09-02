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Курды в Сирии забросали камнями российских военных. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Камни полетели в колонну российской бронетехники на севере страны.

Видео случившегося публикуют в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

На записи видно, как местные жители стоят вдоль обочины дороги возле населённого пункта Талль-Тамир и ожидают проезда российской военной техники, а затем бросают в неё камни.

Причина таких действий - то, что Россия не реагирует на бомбардировки турецких ВВС.

Российские БТР-82А специально оснащены дополнительными противокумулятивными решетчатыми экранами, предотвращающими повреждения.

Читайте: Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории Сирии

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+84
Курды в Сирии забросали камнями российских военных - Цензор.НЕТ 3736
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01.09.2021 19:54
+54
Курды в Сирии забросали камнями российских военных - Цензор.НЕТ 2652
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01.09.2021 19:54
+45
Курды в Сирии забросали камнями российских военных - Цензор.НЕТ 808
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01.09.2021 19:55
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очень рисковано..русские твари могут и шмальнуть по мирняку
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01.09.2021 19:49 Ответить
рано радуетесь. Эти же курды готовы русским пятки лизать за любую помощь. И много чего от россии получают - и оружие и инструкторов..
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01.09.2021 20:00 Ответить
и среди Курдов есть курвы
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01.09.2021 20:02 Ответить
жаль, что они без гранатометов были...
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01.09.2021 21:39 Ответить
и до коктейлей молотова не додумались...
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01.09.2021 21:43 Ответить
Узбагойзя лишнехромосом, курвы только на копростане вылупляются, от свинособак! =)))
"Дебил б#ля..!" ;- )
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01.09.2021 21:54 Ответить
Це така дружба. За гроші.
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01.09.2021 20:37 Ответить
За ржубли (карбованці)???
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01.09.2021 22:03 Ответить
А крсмчаков в той колонне случайно не было?
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01.09.2021 19:50 Ответить
ніт, вони збитки рахують від відсутності туріздо і непроданих чабуреків
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01.09.2021 21:46 Ответить
Сейчас сливнойбачок скажет что это были бандервцы переодетые в курдов.
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01.09.2021 19:50 Ответить
Й не треба у цьому сумніватися. Ми усюди 😈!!!
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01.09.2021 19:55 Ответить
Сливной бачок уже сказал, что камни в кацапов за то, что турки бомбят.

А Цензор этот бред повторил.

Странно, что не "Безмерно благодарные сирийские мирные жители радостно встречают российских освободителей".
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01.09.2021 19:56 Ответить
все банально просто...в 99 году их лидера кацапье выдворило из страны.догадайтесь хто за этим стоит.такое не прощается
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01.09.2021 20:01 Ответить
Камні з неба.
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01.09.2021 19:51 Ответить
Лучше бы кумулятивними гранатами, или контейнерами с напалмом.
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01.09.2021 19:51 Ответить
Та хоча б лайном.
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01.09.2021 19:53 Ответить
Причина таких действий - то, что Россия не реагирует на бомбардировки турецких ВВС.


Точняк!!! Не за то, что кацапы в Сирии оккупанты, а за то, что турки бомбят. Но закидывают кацапов.

Видео случившегося публикуют в соцсетях

Я даже догадываюсь из чьих соцсетей взята новость с таким уникальным выворачиванием смысла происходящего.
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01.09.2021 19:53 Ответить
Не реагують,бо сцять,кацапські кабиздохи.
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01.09.2021 21:28 Ответить
А американці - визволителі...
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02.09.2021 01:07 Ответить
Американцы прагматики.

Хотя вам было бы приятнее, чтобы Сирию отдали на растерзание *****.
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02.09.2021 01:49 Ответить
А з якого пуйла американці повинні щось там вирішувати? Там є свій народ і тільки він повинен вирішувати, кому що в Сірії віддавати.
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02.09.2021 22:54 Ответить
Курды в Сирии забросали камнями российских военных - Цензор.НЕТ 3736
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01.09.2021 19:54 Ответить
Курди в Сирії закидали камінням російських військових - Цензор.НЕТ 1385
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01.09.2021 20:10 Ответить
Курды в Сирии забросали камнями российских военных - Цензор.НЕТ 2652
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01.09.2021 19:54 Ответить
Курди в Сирії закидали камінням російських військових - Цензор.НЕТ 8277
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01.09.2021 20:06 Ответить
Прага 1968

Курди в Сирії закидали камінням російських військових - Цензор.НЕТ 9366
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01.09.2021 20:14 Ответить
Совєцкіє собакі. Курди в Сирії закидали камінням російських військових - Цензор.НЕТ 1652

Курди в Сирії закидали камінням російських військових - Цензор.НЕТ 5783
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01.09.2021 20:16 Ответить
Терміново вислати рецепт коктейлю молотова братньому народу.
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01.09.2021 19:54 Ответить
Краще б гранатами.
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01.09.2021 19:55 Ответить
Курды в Сирии забросали камнями российских военных - Цензор.НЕТ 808
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01.09.2021 19:55 Ответить
Что скажешь про убийства украинцев коцапами на украинской земле?Вопрос понятен?
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01.09.2021 20:26 Ответить
Так Московія завжди лізла сама на чужі територїї! Віками! До речі - ти не чув про блокаду СПБ у Кримську війну англійськими паровими фрегатами? Адже Микола І тільки зубами скрипів на березі коли вони обстрілювали форти що прикривали СПБ - дальність стрільби з нарізних гармат фрегатів була більшою ніж у гладкоствольної артилерії фортів! І флот був запертий - адже у Росії він був тільки парусним!
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01.09.2021 20:39 Ответить
На этом сайте твоя миссия провалена.Пшло вон😂🌷
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01.09.2021 20:42 Ответить
С тухачевским.
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01.09.2021 20:46 Ответить
А сралин отсосал у Рузвельта и
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01.09.2021 22:19 Ответить
Не все!
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01.09.2021 20:31 Ответить
Курды в Сирии забросали камнями российских военных - Цензор.НЕТ 9051
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01.09.2021 19:56 Ответить
курдобендеровцы
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01.09.2021 19:56 Ответить
везде сплошная русофобия
- не любят нигде рус-ивана с его широкой руськой душой и обоссанными березками.. Курды в Сирии забросали камнями российских военных - Цензор.НЕТ 1129
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01.09.2021 19:57 Ответить
Говном в них бросайте! Они это любят.
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01.09.2021 19:59 Ответить
Говном в говно? Курди в Сирії закидали камінням російських військових - Цензор.НЕТ 8904
Оригинально! Курди в Сирії закидали камінням російських військових - Цензор.НЕТ 4419
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01.09.2021 20:03 Ответить
бросайте фруктами:
гранаты, лимонки... Курди в Сирії закидали камінням російських військових - Цензор.НЕТ 7196
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01.09.2021 20:03 Ответить
недавно смотрел чет и - амеров афганцы реально забросали камнями, а тут - ролик шоб снять какой то?
https://www.youtube.com/watch?v=bmu3ZElz6_M
это надо к нашим что вывозили канадцев.
ну, буду краок - надо чем то гордиться
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01.09.2021 20:01 Ответить
Судя по заголовку, я думал, что поймали русских солдат, кинули в яму и забросали камнями... А на деле сплошная профанация...
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01.09.2021 20:02 Ответить
Не торопите события, всё ещё впереди! PS: Надейся и жди...
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01.09.2021 22:24 Ответить
кацапи, ще таке гівно. Курди в Сирії закидали камінням російських військових - Цензор.НЕТ 1411
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01.09.2021 20:02 Ответить
«Булы́жник - ору́жие пролетариа́та» - скульптура, выполненная советским скульптором И. Д. Шадром в 1927 году из гипса и в 1947 году отлитая в бронзе.©
🤑
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01.09.2021 20:03 Ответить
Лучше коктейлем. Молотова.
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01.09.2021 20:04 Ответить
ващета не коктейль молотова, а коктейль для молотова, фины придумали, когда этот дипломат заявил,что советские самолеты сбрасывают гуманитарную помощь для финнов, а не бомбы.
ничего не напоминает?
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01.09.2021 20:08 Ответить
Прикольна фінська пісенька часів Зимової війни з совєтами "Ньєт, Молотоф".
Є кацапські субтитри. )))
https://www.youtube.com/watch?v=p8PEMI_xyoI

30 ноября 1939 года СССР напал на Финляндию.
Оправдать свою агрессию Москва пыталась сказками о "помощи угнетенным финским рабочим в борьбе против эксплуататоров".
Молотов в Лиге Наций врал, что советские бомбардировщики сбрасывали на Хельсинки "не бомбы, а хлеб для голодающего населения". Финны так и прозвали советские зажигательны бомбы РРАБ - "хлебные корзины Молотова".
14 декабря 1939 года СССР был исключен из Лиги Наций за систематические бомбардировки гражданских объектов зажигательными бомбами.
В одном из своих выступлений Молотов заявил, что "уже завтра мы будем ужинать в Хельсинках". После этого бутылки с зажигательной смесью, которые изготавливать на финских алкогольных заводах, финны стали называть «коктейлями Молотова» .
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01.09.2021 20:44 Ответить
видел раньше, еще раз пересмотрел, не помешает.
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01.09.2021 21:00 Ответить
А таку пісню чули? "Uraliin". - "За Урал. Там, за ним русские бегут, мешая грязь..."
Теж із субтитрами.
https://www.youtube.com/watch?v=X_q_B41rTVI
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01.09.2021 21:13 Ответить
Не знал эту. Спасибо.
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01.09.2021 22:01 Ответить
Одна з фінських листівок для червоноармійців, щоб заохотити здаватися в полон.
Наївна, але прикольна. )))

Курди в Сирії закидали камінням російських військових - Цензор.НЕТ 8972
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01.09.2021 22:05 Ответить
Невірно! Коктейль ДЛЯ молотова! Курди в Сирії закидали камінням російських військових - Цензор.НЕТ 6825
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01.09.2021 21:48 Ответить
Курди в Сирії закидали камінням російських військових - Цензор.НЕТ 7941
Курди в Сирії закидали камінням російських військових - Цензор.НЕТ 8383
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01.09.2021 21:10 Ответить
Финны придумали название, а использовать зажигательную смесь в бутылках против советских танков начали бойцы испанского Иностранного легиона, воевавшие в составе армии генерала Франко против местных красных и русских ихтамнетов. Они ещё в 1937 году в битве под Тэруэлем таким способом сожгли больше 10 танков Т-26
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01.09.2021 21:16 Ответить
я одного узнал, это Ярош был.
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01.09.2021 20:05 Ответить
Для преемника еще не пришло время (Путин 2035)
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01.09.2021 20:11 Ответить
Окупантам раді всі.
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01.09.2021 20:12 Ответить
Если кацапские вояки в Мацкве впадают в коматозное состояние от пластиковых стаканчиков и бутылок, то представляю сколько они навалили в штаты от курдского камнепада !!!
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01.09.2021 20:12 Ответить
нет к сожалению у этих курдов военторга ...
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01.09.2021 20:20 Ответить
Окупантів ніде не поважають.
Ну хіба що секта какая разніца до них лояльна.
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01.09.2021 20:30 Ответить
В Сирії "окупанти" для курдів це алавіти , а ********* це кафіри . В Туретчинні турки для курів . В Іраку - усі араби , в Ірані - перси . П"ять країн захопили Курдістан з населенням в 60 млн. курдів й жодна падла в світі не хоче визнавати права курдів на свою державу .

Це трохи про т.з. світову спільноту (що їй грець наступив) . ********** лише очолює список світовиї "гравців" які відмовляють курдам в їх прагненні до незалежності . США й Ізраїль підтримали державу Північний Курдістан й тому відносини до цих кафірів значно крайщі у народу Курдістану .
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01.09.2021 21:19 Ответить
Єгипетський султан Салах ад-Дін, який відвоював Єрусалим у хрестоносців, за національністю теж був курдом.
Між іншим, значно благородніше вчинив, не влаштувавши при цьому кривавої різанини. Дозволив християнам покинути місто, заплативши викуп. Тоді як хрестоносці раніше під час взяття Єрусалиму залили вулиці кров'ю мирних жителів.
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01.09.2021 21:33 Ответить
Як всі кацапів *******. Ну не нація, а золото.
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01.09.2021 20:36 Ответить
Звісно я люблю кацапів, але мертвими. Ти як представник цієї сволоти теж дуже гарно будеш виглядіти трохи згнившим.
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01.09.2021 22:26 Ответить
Підораси це росіяни і напали на Україну вони. Ти й досі думаєш що українці тобі, свинособака, братній народ? Та кожен укоаїнець хоче бачити тебе в гробу, і твоїх всіх родичів, і твоїх виродків. Ви будете прокляті сотні років і друзями українцям не станете ніколи. Можливо, років через 150 просто нейтральной націєй, як що себе дуже добре вести будете, або взагалі існуватимете.
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02.09.2021 08:33 Ответить
Курди в Сирії закидали камінням російських військових - Цензор.НЕТ 4346
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02.09.2021 14:39 Ответить
простите, а кто этот человек на вашей фотографии?
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02.09.2021 20:48 Ответить
Від того що тобі не подобраться слово "кацап", українці ними не стали. Кацапи це росіяни і це факт.
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02.09.2021 08:22 Ответить
Курди в Сирії закидали камінням російських військових - Цензор.НЕТ 5517
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02.09.2021 14:39 Ответить
Скрєпи.🙂
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02.09.2021 14:43 Ответить
Правильно сделали. Одна пенсионерка как-то эти мощи погрызла. Так вот это профилактика..
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02.09.2021 18:09 Ответить
Гранатами треба було закидати. Всюди ця смердюча наволоч пхається.
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01.09.2021 20:50 Ответить
Я бы деткам по гранатометику бы дал.
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01.09.2021 20:52 Ответить
Як швидко пи***ть! Скоро отак будуть і із Донбасу і із Криму.
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01.09.2021 21:00 Ответить
Кабы в СССР даже была курдская социалистическая республика, организованная на территории оккупированного Ирана.
Ликвидирована в 1946 году по требованию ООН
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01.09.2021 21:15 Ответить
Ваня Go Home Курди в Сирії закидали камінням російських військових - Цензор.НЕТ 9969
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01.09.2021 22:50 Ответить
Этих "освободителей" очень многие народы так же любят.
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01.09.2021 23:00 Ответить
русофобствующие курдобандеровцы
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01.09.2021 23:35 Ответить
Руслики - это нелюди! Увидел руслика - ипашь его!
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02.09.2021 00:09 Ответить
НЕОБХОДИМО ВЕРБОВАТЬ КУРДОВ ЧТОБЫ ОНИ УНИЧТОЖАЛИ ДЕТЕЙ ВЕРХУШКИ РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ ПО ВСЕМУ МИРУ !!!
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02.09.2021 01:02 Ответить
вперёд и с песней. Мы желаем тебе удачи.
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02.09.2021 18:10 Ответить
Бідолашні курди. Спочатку американці їх використали і кинули, віддавши на знищення туркам, тепер ще й кацапи не хочуть їх захищати...
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02.09.2021 01:12 Ответить
Курди в Сирії закидали камінням російських військових - Цензор.НЕТ 3374
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02.09.2021 14:38 Ответить
 
 