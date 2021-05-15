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Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории Сирии
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Вечером 14 мая территория Израиля подверглась очередному ракетному обстрелу. Однако на этот раз огонь велся не из Сектора Газа, а с территории Сирии.
как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Армия обороны Израиля на странице в Twiiter.
По информации ЦАХАЛа, по территории Израиля выпустили три ракеты. Одна из них не долетела до Израиля и упала на территории Сирии.
Кто стрелял с территории Сирии по Израилю, пока неизвестно. Есть ли пострадавшие или погибшие в результате ракетного обстрела, в ЦАХАЛе также не рассказали.
Напомним, вчера территорию Израиля обстреляли из Ливана. Три ракеты были выпущены с юга Ливана по северной части Израиля, но они упали в пустынной местности.
Топ комментарии
+43 Vitaliy Mauler
показать весь комментарий15.05.2021 01:28
+33 Amber
показать весь комментарий15.05.2021 01:23
+21 Чужиездесь Неходят
показать весь комментарий15.05.2021 00:54
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Пожалуйста, подождите...
По друге , мова йшла про обстріли , а не про один обстріл з території Сирії . ! Ферштейн ?? Дійшло .. ? Перший массований удар по Ізраілю відбувся з території яку контролює ХАМАС , давній соратник кацапів в терористичних справах . Це так важко скласти пазл в кучу шо пц . Да .?
Просто все кинулись только на одну версию происходящего, а их может быть несколько, и в том числе такая, что Израиль превысил недавно жестокость против мусульман, вот ответки со всех сторон и полетели.
А может быть след Катара, для которого действия Израиля, ухудшающие проход катарских газовозов через Персидский залив и Суэцкий канал, в интересах своего месторождения "Левиафан", не совсем приемлемы. А ведь недавно открыто гигантское, Ливантийское месторождение газа, за которое схлестнулись сразу четыре государства...
Те що в кремлі на словах засуджують ісламський радикалізм , це - фількіна грамота . Кацапів давно підозрівають у постачані зброї на схід , різним ісламским радикалам , ХАМАСу , а раніше ФАТХу .
"Военно-морские силы Израиля (ивр. חיל הים Хейль ха-ям) - военно-морские силы в составе Армии обороны Израиля. Включают в себя флотилию ракетных катеров - Шайетет 3, флотилию подводных лодок, три эскадры сторожевых катеров, разведывательно-диверсионную часть - Шайетет 13 и подразделения обеспечения".
Военно-морские силы Израиля (ивр. חיל הים Хейль ха-ям) - военно-морские силы в составе Армии обороны Израиля. Включают в себя флотилию ракетных катеров - Шайетет 3, флотилию подводных лодок, три эскадры сторожевых катеров, разведывательно-диверсионную часть - Шайетет 13 и подразделения обеспечения.
А при этом войска от границ Украины не отведены
8 ч. ·
Алікаб Муґаблі:
-Як цікаво.,,Дівчинка з Тель-Авіву розказує, що їх ******** и закінчує свій ролик словами "Русскіє нє здаються !".
Я чогось не розумію?
- Покажіть їй це фото - щоб не помилялась.
"Маланця" можна вивезти з "совка", але "совок" з "маланця" - неможливо...".
- Жене изменял?!...
- Ну, понимаете... Как-бы...
- Ясно!... Налоговую обманывал?
- Нет, ну не то, чтобы, но...
- Тоже ясно...
И так - по всем пунктам... Понятно, что "живой человек"... Кто без греха? Подводят итог:
- В общем, человек ты неплохой, но "накосячил" изрядно... Одно липовое банкротство чего стоит!!!. Короче, хотели тебя поддержать, но не выходит... В ад!...
Заходят сопровождающие, вежливо, но строго берут под руки и уводят...
Бесконечный коридор, двери, двери, двери... Откуда-то доносятся, крики, вопли, стоны... Палёным пахнет...
Таблички на дверях: "Ирландцы", "малайцы". На одной двери даже "Иннуиты" написано.... Подводят к двери с надписью "Евреи"...
- Ну, удачи тебе, грешник! - и заталкивают в дверь с криком: - Принимайте пополнение!...
Заходит... Озирается, со страхом, по сторонам. Жарища!... Однако, вон виноградники вдали, домики рядом симпатичные, беленькие. Поля ухоженые, кругом автоматические системы орошения... На горизонте - мегаполис...
Тут подъезжает к нему мужичок, на квадроцикле, и шлем мотоциклетный протягивает:
- Новенький? Поехали.... Подброшу к жилью...
- А-а-а... Скажите, а вот это всё вокруг - это АД?!...
- Эх, мужик... Не видел ты, что тут лет шестьдесят назад было!..
Сначала Израиль продавал для кацапенСС беспилотные летающие аппараты и кацапенСС следили с них за украинскими войсками... Евреи отвечали, что это просто бизнес.
Теперь кто-то поставил немного ракет противникам Израиля и так же будет отвечать, что это просто бизнес...
Там де тероризм, там і Кремляндія