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Израиль (1760) обстрел (20241) Сирия (3023)

Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории Сирии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории Сирии

Вечером 14 мая территория Израиля подверглась очередному ракетному обстрелу. Однако на этот раз огонь велся не из Сектора Газа, а с территории Сирии.

как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Армия обороны Израиля на странице в Twiiter.

По информации ЦАХАЛа, по территории Израиля выпустили три ракеты. Одна из них не долетела до Израиля и упала на территории Сирии.

Кто стрелял с территории Сирии по Израилю, пока неизвестно. Есть ли пострадавшие или погибшие в результате ракетного обстрела, в ЦАХАЛе также не рассказали.

Напомним, вчера территорию Израиля обстреляли из Ливана. Три ракеты были выпущены с юга Ливана по северной части Израиля, но они упали в пустынной местности.

Читайте также: Путин об обострении палестино-израильского конфликта: Это напрямую затрагивает интересы безопасности РФ

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+43
Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории Сирии - Цензор.НЕТ 6707
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15.05.2021 01:28
+33
Невже не ясно , чиї вуха стирчать в цих обстрілах Ізраілю ?
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15.05.2021 01:23
+21
Это кацапы пытались помочь братьям-израильтянам сбивать хамасовские ракеты Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории Сирии - Цензор.НЕТ 8339
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15.05.2021 00:54
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Это кацапы пытались помочь братьям-израильтянам сбивать хамасовские ракеты Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории Сирии - Цензор.НЕТ 8339
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15.05.2021 00:54 Ответить
Диклэнд спонсор мирового террора
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15.05.2021 00:55 Ответить
каарочи , мини передвижная кацапо -катюша на 3 недоперелетные ракеты
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15.05.2021 01:06 Ответить
Из-за уральских Военторг магазинов 60х.... консервы
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15.05.2021 18:09 Ответить
Невже не ясно , чиї вуха стирчать в цих обстрілах Ізраілю ?
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15.05.2021 01:23 Ответить
Бг-ггг... кацапы, со своими недоперелетными недоракетами как не маскируйтесь, свиное рыло вам не спрятать...ХЕХ...
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15.05.2021 02:25 Ответить
ПРАЗДНИК ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 17-ГО
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15.05.2021 02:31 Ответить
13-ГО был всеобщий гужбан.
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15.05.2021 02:32 Ответить
типо , розговение
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15.05.2021 02:44 Ответить
А ти уявляєш, як це - сидіть у підземному бункері, з заваленими виходами, без надії на порятунок? Ізраїльтян ці дикуни бородаті вже так "дістали" своїм "викаблучуванням", що вони і в полон брать їх не стануть... А на заклики ООН Ізраїль, як завжди, "покладе "товстий" і "довгий"... Хоч і обрізаний...
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15.05.2021 08:58 Ответить
Шо да , то да. Пане Яр, вы помiтили, що коли терористи починають своi агресивнi дii, у даному выпадку 1000-ракетний напад, ООН з кацапами - шовковi, бо мовчазливi, як той плохий( в значеннi лагiдний) бичечок, що не брикаеться? Та тiльки но терорист отримуе належне по пицi, ООН з нарабсiею, та як хто ix пiдмiняе, починають волати (ГВАЛТ!!!).
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15.05.2021 12:40 Ответить
повідомляли про 1600 ракет. де вони їх взяли? в шахтах повідкопували, чи що?
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16.05.2021 08:01 Ответить
Чьи?
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15.05.2021 03:50 Ответить
Свинособачьи
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15.05.2021 08:14 Ответить
Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории Сирии - Цензор.НЕТ 6214 .Хіба не зрозуміло що - того хто , десятки років вже , підтримує і озброює ХАМАС ,, паРаші тобто . Невже це ще й треба озвучувати , кожен раз .
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15.05.2021 08:15 Ответить
Ізраїль зазнав ракетного обстрілу з території Сирії - Цензор.НЕТ 4450 ...Яка ще за- мазанка в сєлє .? Що ти верзеш , чувак ? Взагалі то мешкаю в центрі Полтави , а не - в сєлє .
По друге , мова йшла про обстріли , а не про один обстріл з території Сирії . ! Ферштейн ?? Дійшло Ізраїль зазнав ракетного обстрілу з території Сирії - Цензор.НЕТ 9303 .. ? Перший массований удар по Ізраілю відбувся з території яку контролює ХАМАС , давній соратник кацапів в терористичних справах . Це так важко скласти пазл в кучу шо пц . Да .?
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15.05.2021 11:29 Ответить
Ізраїль зазнав ракетного обстрілу з території Сирії - Цензор.НЕТ 5201 ..О , та ти хвореньке ,, ну так би зразу і сказав . Ізраїль зазнав ракетного обстрілу з території Сирії - Цензор.НЕТ 2164 .
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15.05.2021 13:35 Ответить
А из Ливана КТО стрелял ракетами?
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15.05.2021 18:50 Ответить
Ізраїль зазнав ракетного обстрілу з території Сирії - Цензор.НЕТ 9034 .. Як - хто !? Терористи звісно .!
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15.05.2021 19:35 Ответить
А Ливан Путин контролирует?
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15.05.2021 19:40 Ответить
Ні , але він контролює терористів . А ти шо , став адвокатом ***** ? Ізраїль зазнав ракетного обстрілу з території Сирії - Цензор.НЕТ 6376 . Чи шо тобі - не так .?
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15.05.2021 19:51 Ответить
Нет, адвокатом Путлера я не стал.
Просто все кинулись только на одну версию происходящего, а их может быть несколько, и в том числе такая, что Израиль превысил недавно жестокость против мусульман, вот ответки со всех сторон и полетели.
А может быть след Катара, для которого действия Израиля, ухудшающие проход катарских газовозов через Персидский залив и Суэцкий канал, в интересах своего месторождения "Левиафан", не совсем приемлемы. А ведь недавно открыто гигантское, Ливантийское месторождение газа, за которое схлестнулись сразу четыре государства...
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15.05.2021 21:06 Ответить
Можливо все , але те що ***** пов'язаний з ХАМАСОМ - незаперечно . Його лідери чи не щорічно гостюють у мацькві . З якого б це дива ? Ізраїль зазнав ракетного обстрілу з території Сирії - Цензор.НЕТ 2018 .
Те що в кремлі на словах засуджують ісламський радикалізм , це - фількіна грамота . Кацапів давно підозрівають у постачані зброї на схід , різним ісламским радикалам , ХАМАСу , а раніше ФАТХу .
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15.05.2021 21:37 Ответить
Так и я не спорил про связи Путина с ХАМАС. Просто считаю именно эту версию менее близкой к истине. Межрелигиозные, межрасовые и межнациональные конфликты, имеют гораздо более глубокие корни, чем обычно считают, и вспыхивают такие конфликты, как правило неожиданно для абсолютного большинства политологов, да и спецслужб, особенно тех, кто смотрит невнимательно.
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15.05.2021 22:34 Ответить
количество версий - это интересно, конечно. было сообщение о запуске 1600 ракет. смотрим на производителя, на военторг и понимаем: все версии могут быть под управлением пуйла.
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16.05.2021 08:04 Ответить
Можно подумать, что арабы не могут перекупать это старье у стран Африки, куда путин их продаёт за бесценок, лишь бы иметь хоть какое-то влияние в Африке.
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16.05.2021 13:25 Ответить
Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории Сирии - Цензор.НЕТ 6707
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15.05.2021 01:28 Ответить
надеемся шо к сирийскому вагнер фаршу прибавилтся и секторгазовский... ХАЙ ЖИВЕ КАБЫСДОХ !!!
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15.05.2021 02:34 Ответить
Все красиво и всЁ же...какие орудия военноморского флота Израиля? у них вообще есть флот военный?
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15.05.2021 08:43 Ответить
На "Цензор" лізеш, а Інтернетом користуваться не вмієш...
"Военно-морские силы Израиля (ивр. ‏חיל הים‏‎ Хейль ха-ям) - военно-морские силы в составе Армии обороны Израиля. Включают в себя флотилию ракетных катеров - Шайетет 3, флотилию подводных лодок, три эскадры сторожевых катеров, разведывательно-диверсионную часть - Шайетет 13 и подразделения обеспечения".
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15.05.2021 09:01 Ответить
13 поймали торговые суда намедни с «посылками» для ХАМСЫ
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15.05.2021 18:11 Ответить
Ну скорее не орудия а ракеты...
Военно-морские силы Израиля (ивр. ‏חיל הים‏‎ Хейль ха-ям) - военно-морские силы в составе Армии обороны Израиля. Включают в себя флотилию ракетных катеров - Шайетет 3, флотилию подводных лодок, три эскадры сторожевых катеров, разведывательно-диверсионную часть - Шайетет 13 и подразделения обеспечения.
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15.05.2021 09:02 Ответить
Недавно еще купили 4 корвета зробленых в Германии. Для защиты своей развивающейся морской нефтеиндустрии. Так и писали. Конкурент на поставку нефти и газа в Европу.
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15.05.2021 09:58 Ответить
Да, есть. Небольшого тоннажа правда , но есть. Сопровождают и проверяют практически все суда суда , следующие в порты Израиля, кого -то по радио ,кого -то высаживанием досмотровых групп со своих катеров, сторожевиков.
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15.05.2021 10:11 Ответить
Тока вчера хто-то меня спросил чего это вдруг ***** высказалось о заинтересованности кацапов в этом конфликте. Падальщики. Будут все делать чтоб разжечь дальше конфликт
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15.05.2021 02:38 Ответить
кто погибель ищет, тот всегда ее найдет
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15.05.2021 02:43 Ответить
Отвлекают кацапы внимание лидеров стран от создания коалиции Украины с США КАНАДОЙ БРИТАНИЕЙ И ЕС против раши - это основная цель организации конфликта .
А при этом войска от границ Украины не отведены
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15.05.2021 06:57 Ответить
панночко , не хвилюйтеся , в цiй темi рука - на пульсi, й доволi хапко.
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15.05.2021 12:47 Ответить
почему бы и нет, нефть то уже подорожала ..
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15.05.2021 07:14 Ответить
Если ракетам помешала попасть в цель кривизна земли, то понятно чьих рук это дело.
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15.05.2021 03:14 Ответить
Африка, дерева мало, вот - главная причина, почему ракеты капутина не долеают Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории Сирии - Цензор.НЕТ 9487
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15.05.2021 04:23 Ответить
А всего то надо было так бахнуть по логову чечено-кремлевской мафии:Грозному и Москве иииииииииии восстановиться мир на всей Земле.21 век-а мракобесы везде устраивают прециденты а потом прут свое ржавое вооружение-воры,дегенетераты,сволочи,мародеры-не могут развиваться-заточены на грабеж.
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15.05.2021 05:56 Ответить
Или на паразитирование. Жить за счет других. А другие время от времени взбрыкивают.
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15.05.2021 06:43 Ответить
Ниче себе обстрел. Только почему то ракеты не долетели. Обстрел был но и нет! Да...
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15.05.2021 06:42 Ответить
кремль провокує войнушку на Близькому Сході
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15.05.2021 06:51 Ответить
Подпалив ближний восток, куйло тем самым перевел фокус мирового внимания с парашии - страны террориста на хамас. Шах и мат гейропа и омерика.
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15.05.2021 06:59 Ответить
И еще захочет стать пожарником! А Европа и США просто отмахнутся -и лысая дрянь перевернется вверх лапами!
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15.05.2021 07:05 Ответить
И ещё он хочет распались религиозную войну и чтобы европейцы- христиане не покупали газ и нефть у арабов- мусульман и турок- мусульман, а только у скрепных россиян.
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15.05.2021 07:18 Ответить
Рашен- Иранские террористы из исламских фундаменталистов развязывают по команде патронов и кураторов полномасштабную круговую войну против Израиля ( Из сектора Газа, Ливана, Сирии еще в "запале" западный берег Иордана и палестинская автономия там и подпольные радикалы внутри Израиля ( напомню все арабское население Израиля это порядка 21% всего населения). Раша отвлекает внимание мира и США от РФ и то что творится в ней, от Беларуси, Украины, Грузии, Карабаха., от . ЕС, НАТО, Северного потока и т.д. И переключает на Ближний Восток. Как говорили " ищи кому выгодно" ( РФ, Ирану, исламским фундаменталистам, международным террористам и Китаю ( да и им.. у них с США тоже терки - Тайвань, Гонконг, острова , экономика и т.д)
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15.05.2021 07:15 Ответить
Израиль подвергся ракетному обстрелу /Украинский флажок: фуйло - зашкварилось))все ж таки ракеты - фабричные, да в таком количестве что явно сделаны где-нить в рашке.То же говорят флажки израильские. А официальный Израиль Путина не обвиняет и не осуждает гневно. Как, к примеру, МИД Израиля осудил прошедший в Киеве марш к годовщине создания СС "Галичина"
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15.05.2021 07:31 Ответить
пускай лупят евреев пока до них не дойдет что путин это зло
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15.05.2021 07:38 Ответить
Ракета ХАМАС вызвала взрыв и пожар в порту города Ашдода
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15.05.2021 07:44 Ответить
Толку стрелять если так мало и криво?
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15.05.2021 08:04 Ответить
КСІР бавиться? Пртім знову будуть завивати, коли якогось їх генерала замінусують.
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15.05.2021 08:06 Ответить
Дмитрий Чекалкин

8 ч. ·

Алікаб Муґаблі:

-Як цікаво.,,Дівчинка з Тель-Авіву розказує, що їх ******** и закінчує свій ролик словами "Русскіє нє здаються !".
Я чогось не розумію?
- Покажіть їй це фото - щоб не помиляласьИзраиль подвергся ракетному обстрелу с территории Сирии - Цензор.НЕТ 9882.
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15.05.2021 08:18 Ответить
потому что бомбят русскими ракетами
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15.05.2021 08:24 Ответить
Близько 20% ******** громадян Ізраїлю - вихідці з СРСР. Більшість з них - "узкаязичныє маланцы".
"Маланця" можна вивезти з "совка", але "совок" з "маланця" - неможливо...".
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15.05.2021 09:14 Ответить
Близко 20% ******** громадян Ізраїлю - араби. І цей відсоток стрімко зростає.
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15.05.2021 13:17 Ответить
Ага именно халявщики 2-3 волны которые уже сваливали пораспродавши имущество и сколотив бабла на дорожку -за лучшей жизнью и шаровой пенсией. Это не те первые репатрианты которых выпускали лишив гражданства и только в одной верхней одежде без чемодана...
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15.05.2021 18:16 Ответить
Умирает старый еврей. Страшный суд, архангелы, "Личное дело" на столе...
- Жене изменял?!...
- Ну, понимаете... Как-бы...
- Ясно!... Налоговую обманывал?
- Нет, ну не то, чтобы, но...
- Тоже ясно...
И так - по всем пунктам... Понятно, что "живой человек"... Кто без греха? Подводят итог:
- В общем, человек ты неплохой, но "накосячил" изрядно... Одно липовое банкротство чего стоит!!!. Короче, хотели тебя поддержать, но не выходит... В ад!...
Заходят сопровождающие, вежливо, но строго берут под руки и уводят...
Бесконечный коридор, двери, двери, двери... Откуда-то доносятся, крики, вопли, стоны... Палёным пахнет...
Таблички на дверях: "Ирландцы", "малайцы". На одной двери даже "Иннуиты" написано.... Подводят к двери с надписью "Евреи"...
- Ну, удачи тебе, грешник! - и заталкивают в дверь с криком: - Принимайте пополнение!...
Заходит... Озирается, со страхом, по сторонам. Жарища!... Однако, вон виноградники вдали, домики рядом симпатичные, беленькие. Поля ухоженые, кругом автоматические системы орошения... На горизонте - мегаполис...
Тут подъезжает к нему мужичок, на квадроцикле, и шлем мотоциклетный протягивает:
- Новенький? Поехали.... Подброшу к жилью...
- А-а-а... Скажите, а вот это всё вокруг - это АД?!...
- Эх, мужик... Не видел ты, что тут лет шестьдесят назад было!..
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15.05.2021 18:20 Ответить
Что ты знаешь про это фото- это 2 армии под Харьковом в окружении из-за недалекого командования и наплевательского отношения к жизням простых солдат...Генералитет удрал)))) также как и Литвин из под Саур могилы
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15.05.2021 18:14 Ответить
Я нічого про це фото не знаю , тому його й не коментую . Мій комент то репост , там же вказаний автор - Дмитро Чекалкін .
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15.05.2021 19:45 Ответить
Полєстінанаш?))
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15.05.2021 08:24 Ответить
ваш ваш ,только не нервничайте
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15.05.2021 08:26 Ответить
🤭
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15.05.2021 08:49 Ответить
Ждем новостей ,об отправке непобедимая витязей домой ,в коробках из под обуви.
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15.05.2021 08:39 Ответить
Думаю не дождетесь...скорее всего будут делать руками зомбированных бибизян местных...не рискнут они ихтамнетов отправить на утилизацию
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15.05.2021 08:48 Ответить
Ждем новостей ,об отправке непобедимая витязей домой ,в коробках из под обуви./ Непременно.Именно так вернутся в Израиль наёмники, воюющие с ВСУ на стороне террористов.
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15.05.2021 09:01 Ответить
Ракеты упали в пустыне. Одна вообще не долетела до территории Израиля. Какой же это обстрел. Не серьезно как то. Имитация. Боятся ответных действий однозначно.
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15.05.2021 09:31 Ответить
Одного не пойму, каким макаром события вокруг Израиля могут угрожать национальной безопасности роSSии, как утверждает *****?
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15.05.2021 10:57 Ответить
Русолімнаш)))
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15.05.2021 11:18 Ответить
А как же! Они волнуются о качестве российских ракет!)
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16.05.2021 08:53 Ответить
Ізраїль зазнав ракетного обстрілу з території Сирії - Цензор.НЕТ 9968
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15.05.2021 12:18 Ответить
НАДА ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ... звертаюся до пересчних: " Народе , в чому полягае спокуса , ходити на заднх лапках перед довпойо.пом-з народження?"
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15.05.2021 12:56 Ответить
У зелика давно «купол» отключен
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15.05.2021 18:18 Ответить
У палки два конца.
Сначала Израиль продавал для кацапенСС беспилотные летающие аппараты и кацапенСС следили с них за украинскими войсками... Евреи отвечали, что это просто бизнес.
Теперь кто-то поставил немного ракет противникам Израиля и так же будет отвечать, что это просто бизнес...
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15.05.2021 19:02 Ответить
А СИРИЮ НЕОБХОДИМО С ТЕРРИТОРИИ ИРАКА И С МОРЯ ОБСТРЕЛЯТЬ !!!
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15.05.2021 20:37 Ответить
А МОЖНО И ТУРЦИЮ ПОДКРЕПИТЬ !)
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15.05.2021 20:39 Ответить
54 года назад кацапсиновые людоеды коммурастической Москаль Орды мобилизовали около 1 миллиона арабов,сотни тысяч СССРовецкой авиации и бронетехники и организовали нападение на Израиль!За 6 дней войны, экспедиционный корпус ВС США разнес на атомы 50 тыс. срусских "советников-палководцев" и пол дюжины арабских стран! Стараниями "непобедимой красной армии,КПСС и советского нарота" территория Израиля увеличилась в 4 раз !!!
Ізраїль зазнав ракетного обстрілу з території Сирії - Цензор.НЕТ 513
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15.05.2021 21:27 Ответить
Багато палестинських "патріотів" практику в Мацкві проходили і в Підмацков ї.
Там де тероризм, там і Кремляндія Ізраїль зазнав ракетного обстрілу з території Сирії - Цензор.НЕТ 5371
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15.05.2021 21:46 Ответить
палестинские террористы из ХАМАС и Хезболлы бомбят списанными ракетами, подаренными им паРашей, там же, на паРаше, их руководителя в свое время учились и защищали диссертации по "еврейскому фОшизму"(кстати, в научных руководителях у "молодых учОных из ХАМАС" и Хезболлы был небезызвестный гэбнюк примаков).
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15.05.2021 22:55 Ответить
 
 