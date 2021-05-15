Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории Сирии

Вечером 14 мая территория Израиля подверглась очередному ракетному обстрелу. Однако на этот раз огонь велся не из Сектора Газа, а с территории Сирии.

как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Армия обороны Израиля на странице в Twiiter.

По информации ЦАХАЛа, по территории Израиля выпустили три ракеты. Одна из них не долетела до Израиля и упала на территории Сирии.

Кто стрелял с территории Сирии по Израилю, пока неизвестно. Есть ли пострадавшие или погибшие в результате ракетного обстрела, в ЦАХАЛе также не рассказали.

Напомним, вчера территорию Израиля обстреляли из Ливана. Три ракеты были выпущены с юга Ливана по северной части Израиля, но они упали в пустынной местности.

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