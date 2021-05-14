РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5605 посетителей онлайн
Новости За рубежом Агрессия России против Украины
15 978 82
Израиль (1760) Палестина (152) Путин (29870) Сектор Газа (159)

Путин об обострении палестино-израильского конфликта: Это напрямую затрагивает интересы безопасности РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Путин об обострении палестино-израильского конфликта: Это напрямую затрагивает интересы безопасности РФ

Президент России Владимир Путин во время сегодняшнего совещания с членами Совета безопасности поручил доложить ему об обострении конфликта между Израилем и Палестиной

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

"Это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности", – подчеркнул глава российского государства.

Как сообщалось, армия Израиля начала наземную операцию в Секторе Газа.

Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль. Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАСом в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.

Одна из ракет, выпущенных террористической группировкой ХАМАС по территории Израиля, пробила систему защиты "Железный купол".

Власти Израиля сообщили о гибели 16 членов вооруженного подразделения ХАМАС в результате обстрела сектора Газа. По данным органов здравоохранения Палестины, с момента начала эскалации конфликта в Газе были убиты по меньшей мере 56 человек. В Израиле, по данным властей, погибли шесть человек.

Арабское меньшинство составляет около 21% израильских граждан - в основном это люди, которые жили в стране еще до создания государства Израиль в 1948 году и остались в своих городах.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+60
А чо у параши есть граница с Израилем или Палестиной?
показать весь комментарий
14.05.2021 15:31
+31
Путин об обострении палестино-израильского конфликта: Это напрямую затрагивает интересы безопасности РФ - Цензор.НЕТ 1882
показать весь комментарий
14.05.2021 15:41
+16
фуйло - зашкварилось))
все ж таки ракеты - фабричные, да в таком количестве что явно сделаны где-нить в рашке..
А тут, понимаете ли, евреи - обнаглели и сбивают их! фОшисты!
показать весь комментарий
14.05.2021 15:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чо у параши есть граница с Израилем или Палестиной?
показать весь комментарий
14.05.2021 15:31 Ответить
"православные скрепы" на Ближнем Востоке в опасности)
показать весь комментарий
14.05.2021 15:32 Ответить
Путин об обострении палестино-израильского конфликта: Это напрямую затрагивает интересы безопасности РФ - Цензор.НЕТ 1882
показать весь комментарий
14.05.2021 15:41 Ответить
хз, может глобусы старик попутал
показать весь комментарий
14.05.2021 15:33 Ответить
Ви забули висловлювання маразматика )(уйла... "У Раші немає кордонів..."
показать весь комментарий
14.05.2021 15:35 Ответить
тем более там русскоговорящих больше половины, ***** введи в Израиль войска, там гибнут русские люди, там много распятых мальчиков и биндеровцев.
показать весь комментарий
14.05.2021 15:55 Ответить
по ходу ... "жидобандерівців" ... Путін про загострення палестино-ізраїльського конфлікту: Це безпосередньо зачіпає інтереси безпеки РФ - Цензор.НЕТ 7122
показать весь комментарий
14.05.2021 16:27 Ответить
Путін про загострення палестино-ізраїльського конфлікту: Це безпосередньо зачіпає інтереси безпеки РФ - Цензор.НЕТ 4343 Путін про загострення палестино-ізраїльського конфлікту: Це безпосередньо зачіпає інтереси безпеки РФ - Цензор.НЕТ 4343 Путін про загострення палестино-ізраїльського конфлікту: Це безпосередньо зачіпає інтереси безпеки РФ - Цензор.НЕТ 4343
показать весь комментарий
14.05.2021 16:35 Ответить
У парашки везде границы где можно протянуть трубу из Катара в Европку.
Если сионисты с арафатами вдруг помирятся и трубу протянут - рашке піська настанет лет за пять максимум, Косюк с Бахматюком у них за гречку и окорочка и Крым, и флот, и ядерные бомбы отберут.
показать весь комментарий
14.05.2021 15:37 Ответить
согласен, на все сто !
показать весь комментарий
14.05.2021 15:44 Ответить
Да они и в Сирии участвуют по тем же соусом, мол, Сирия в непосредственной близости от границ))) Что тогда делать Узбекистану, Казахстану и прочим десяткам стран? Вообще непонятно...
PS/ Зря какой-то холуй, по приколу, подарил путьке сувенирный глобус c ненастоящими границами РФ. Дед, ведь, по нему и ориентируется...
показать весь комментарий
14.05.2021 15:42 Ответить
Так він же сказав: "У России нет границ...".
показать весь комментарий
14.05.2021 15:47 Ответить
"У России нет границ 3,14здоВатизму".
показать весь комментарий
14.05.2021 16:45 Ответить
А что, у США есть граница с Китаем или Россией, что они заявляют об угрозе от этих стран?
показать весь комментарий
14.05.2021 15:47 Ответить
С территории кацапии и китая совершаются хакерские атаки на США, зафиксировано вмешательство в вьіборьі США.
Израиль атакует в какой-либо форме россию?
показать весь комментарий
14.05.2021 15:54 Ответить
КАРТУ КУПИ, ЛАПОТЬ валера! Аляска с кем-чем граничит???????
показать весь комментарий
14.05.2021 16:44 Ответить
Ты географию по пачке Беломора учил? Страна-помойка как раз имеет границу с США.
показать весь комментарий
14.05.2021 17:11 Ответить
так теперь гитлер оккупировал Сирию
показать весь комментарий
14.05.2021 15:56 Ответить
Раздавленный, на просторах Бурунди, или Южного Судана восьмикрылый-семихуй из подвида скрепомуупоротых, уже напрямую(возможно кишку) затрагивает интересы их, лишнехромосомных!!!, ибо это происходит... ... ...(дальше по тексту) бункерного *****.
показать весь комментарий
14.05.2021 16:09 Ответить
У ***** есть совместные дела с Беней Нетаньяху и израильской ватой.Поэтому ***** в бункере и закоптило.
показать весь комментарий
14.05.2021 16:33 Ответить
Там Єрусалімський патріархат і ціла купа лавок, які продають свічки, хрестики і різні сувеніри і це все контролює московська церква. А уявляєте скільки там за день проходить народу? Навіть ми їхали в автобусі, де гідом була російськомовна єврейка і ми заїзджали на річку Йордан, де хрестився Ісус Христос і пропонували промямо в автобусі сорочки для купання по 10 доларів і говорили, щоб там біля річки не брали у арабів, бо вони іншої віри. І що, там араби дійсно продавали такі самі сорочки від 3 і навіть по 1лдолару за штуку. Те саме було і в крамничках - водили в московські і просили не купувати в арабів, хоча в них на порядок ціни нижчі.
показать весь комментарий
14.05.2021 16:54 Ответить
Лод и на Рамлу уже тоже перекинулось, город по соседству с преимущественно арабским населением
показать весь комментарий
14.05.2021 15:31 Ответить
фуйло - зашкварилось))
все ж таки ракеты - фабричные, да в таком количестве что явно сделаны где-нить в рашке..
А тут, понимаете ли, евреи - обнаглели и сбивают их! фОшисты!
показать весь комментарий
14.05.2021 15:32 Ответить
то что кацапские - видно не только по количеству, но и по "точности" ракет - половина из них летят куда хотят и падают - в морях...
Вспомним как кацапы в 2015 пальнули "калибром" из Каспийского моря - по Сирии: половину ракет вообще не нашли - куда улетели, а вторую половину - нашли остатки ракет между Сирией и Касп.морем))
показать весь комментарий
14.05.2021 15:35 Ответить
А как же,помним-знатный залп был. Путин об обострении палестино-израильского конфликта: Это напрямую затрагивает интересы безопасности РФ - Цензор.НЕТ 8627
показать весь комментарий
14.05.2021 15:46 Ответить
Там проходить утилізація непридатних( протермінованих) ракет для "смерчів" і "ураганів"
показать весь комментарий
14.05.2021 16:04 Ответить
все ж таки ракеты - фабричные, да в таком количестве что явно сделаны где-нить в рашке./Но Израиль о том, что ракеты российские , молчит. Боится Путина.
показать весь комментарий
14.05.2021 17:31 Ответить
это каким же боком границы ********* непосредственно вблизи?
показать весь комментарий
14.05.2021 15:32 Ответить
граница оркостана, по убеждению плешфюрера, нигде не заканчиваются !
показать весь комментарий
14.05.2021 15:34 Ответить
только там где мордва получает по е.алу
показать весь комментарий
14.05.2021 15:36 Ответить
Вот это точно! Именно там у них КСП проходит!
показать весь комментарий
14.05.2021 16:28 Ответить
Доповіли всеж дебілу)))
показать весь комментарий
14.05.2021 15:33 Ответить
родная говень в опасности , все на войну , здохнуть во имя ...чего нибудь , святая обязанность каждого мокши
показать весь комментарий
14.05.2021 15:33 Ответить
"зсдохнуть во имя" - всегда и неизменно во имя кучки упырей в кремле.
показать весь комментарий
14.05.2021 15:36 Ответить
"Это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности", - подчеркнуло *****

...и где ж эта непосредственная близость???? кукуха кукарекнула полностью
показать весь комментарий
14.05.2021 15:34 Ответить
А ну ка, заява про защиту рюзькоговорящих будет?
Нет, конечно, за такое в форточку бункера прилететь может Путин об обострении палестино-израильского конфликта: Это напрямую затрагивает интересы безопасности РФ - Цензор.НЕТ 4208
показать весь комментарий
14.05.2021 15:35 Ответить
теперь нужно больше ракет штамповать, в расчёте на арабских союзников ..
показать весь комментарий
14.05.2021 15:36 Ответить
Совсем ГНИДА *************** уже не боиться спалиться.
Оно изначально и было понятно, что у ********** РЫЛО в пуху Путин об обострении палестино-израильского конфликта: Это напрямую затрагивает интересы безопасности РФ - Цензор.НЕТ 7853
показать весь комментарий
14.05.2021 15:37 Ответить
Если начнется военный конфликт в долекой Океании, на каких-либо островах, например Кирибати и Вануату, то Россия завизжит, что конфликт угрожает безопасности России. Путин об обострении палестино-израильского конфликта: Это напрямую затрагивает интересы безопасности РФ - Цензор.НЕТ 1582
показать весь комментарий
14.05.2021 15:37 Ответить


Старшина Запаса@StarshinaZapasa 13 мая

Палестина обогнала «Роскосмос» по количеству запущенных ракет за год.
показать весь комментарий
14.05.2021 15:37 Ответить
Самое интересное то ,что Хезболла воюет с евреями в Израиле и в то же время получает помощь и поддержку как финансовую так и политическую от евреев при власти в Маскве. Похоже, что Израиль сам придумал себе Хезболлу для получения помощи от своей диаспоры в США. Иначе такое государство само не протянет на продаже ********** и грязи с Мертвого моря
показать весь комментарий
14.05.2021 15:40 Ответить
Насправді так і є. На просторах тернету пишуть, що у витоків Хезболли колись стояв Моссад (грали проти Арафата).
показать весь комментарий
14.05.2021 16:32 Ответить
Дивуюсь поблажливому ставленню заходу до кацапопомийки. Заморщіть, нарешті, потвору. Усім стане легше.
показать весь комментарий
14.05.2021 15:42 Ответить
Ох. Якби ***** вліз ще в той конфлікт було б чудово!
показать весь комментарий
14.05.2021 15:42 Ответить
ще б ця кремллівська курва стала десь посередині канфликта, то було би зовсім чудово !
показать весь комментарий
14.05.2021 15:47 Ответить
Таки да, на защиту прав "русскоязычного гражданского общества". ))
Огрёб бы по полной, как "вагнеровцы" в Сирии.
показать весь комментарий
14.05.2021 16:11 Ответить
Так Карабах же был гораздо ближе - или там стремно турков было ?
показать весь комментарий
14.05.2021 15:45 Ответить
пуйло обрезанный????
показать весь комментарий
14.05.2021 15:46 Ответить
ОДНОЗНАЧНО! Дважды!
показать весь комментарий
14.05.2021 16:35 Ответить
Очень-очень коротко!
показать весь комментарий
14.05.2021 16:44 Ответить
"Это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности", - подчеркнул глава российского государства.
Шо он там курит, какая "непосредственная близость от наших границ"? Путин об обострении палестино-израильского конфликта: Это напрямую затрагивает интересы безопасности РФ - Цензор.НЕТ 2137
Хотя да, хамас и крымль - братья навек.
показать весь комментарий
14.05.2021 15:52 Ответить
Братья то братьями, но "в непосредственной близости от наших границ"... То ли от старости в маразм впал, то ли головой ударился...
*****, одним словом, оно и в Африке *****.
показать весь комментарий
14.05.2021 20:42 Ответить
Ага когда вовочка сам создал этот конфликт а потом типа хамас предлагают сесть за стол переговоров в посредниках срашка а Израиль посылает на йух прямым текстом и действует.И тут у вовочки пригорело он понял что не проконало так ещё и ответочка скоро будет.Израиль не дурачки и понимают от куда ноги растут.
показать весь комментарий
14.05.2021 16:03 Ответить
Сейчас они начнут кричать, что Сектор Газа исконно русская земля
показать весь комментарий
14.05.2021 16:04 Ответить
А разве еще нет? Перешинкуют там, много-много бурятских ихтамнетов, удобрят ими пустыню и можно об искнности заявлять!
показать весь комментарий
14.05.2021 16:39 Ответить
Подарите этому кацапскому дебилу карту мира или глобус !!!
Оно малахольное... Путін про загострення палестино-ізраїльського конфлікту: Це безпосередньо зачіпає інтереси безпеки РФ - Цензор.НЕТ 1652
показать весь комментарий
14.05.2021 16:06 Ответить
уже кто-то прогнулся: на том глобусе у лаптестана нет границ.
показать весь комментарий
14.05.2021 16:08 Ответить
Пока улетали кацапоракеты в сторону Израиля, муйлуша помалкивал. Но израильский купол их изничтожил... Пыня продолжает молчать, бо в ступоре, не поймет, шо за нах такое деется... Но кульминация не заставила себя ожидать, последовала весомая ответка - пыня молчит, чешет репу , шо сказать. 4-ый день - начинается зачистка территорий от лапте-палестинских террористов - муйлуша заскыглыв... Такая же картинка была и со збитием малазийского боинга - пыня молчал 3 дня , наваляв в штаны...Такая же картинка была и с подорванным ФСБэшниками в воздухе египетским рейсом , натрамбованным ааленями.
показать весь комментарий
14.05.2021 16:06 Ответить
Израиль вперёд! Никаких переговоров с террористами. ХАМАС и их руководство в Москве будут поверженны в Ад!
показать весь комментарий
14.05.2021 16:11 Ответить
***** араб чи іудей? Путін про загострення палестино-ізраїльського конфлікту: Це безпосередньо зачіпає інтереси безпеки РФ - Цензор.НЕТ 4458 Путін про загострення палестино-ізраїльського конфлікту: Це безпосередньо зачіпає інтереси безпеки РФ - Цензор.НЕТ 590
показать весь комментарий
14.05.2021 16:24 Ответить
Какаяразница, ответил бы нелох!
показать весь комментарий
14.05.2021 16:40 Ответить
И кто это интересно, на официальном уровне, красные дорожки стелет перед террористами Хамас и Хезболлы? Кто их ПТУРами снабжает? Раките кто им продает? Через кого Сев. Корея Ирану ядерные технологии передает? И откуда они в Северной Корей? Что за Террорашка с бункерным педофилом во главе?
показать весь комментарий
14.05.2021 16:25 Ответить
Но а так да. Фашистская Федерация на официозе сотрудничает со всеми террористами Ближнего Востока, но Беня Нетаньяху с израильской ватой ищет бандеровцев в Украине. Так что тут как бы все закономерно.
показать весь комментарий
14.05.2021 16:27 Ответить
***** видать решил подстраховать своего партнера-братишку Нетаньяху. А Израилю меньше нужно было бабло от ***** принимать. Еще одно доказательство совместных дел и договоренностей с **********. Что сеют то и жнут.
показать весь комментарий
14.05.2021 16:31 Ответить
..ещё бы - зря что ли кацапы старались
показать весь комментарий
14.05.2021 16:35 Ответить
Какая же тварь !!! Само подожгло ближний восток в надежде что от этого костра разгорится и весь мир..
показать весь комментарий
14.05.2021 16:36 Ответить
Сектор Газа сакральная руцке земля как и сирия, и не болоццо! Путін про загострення палестино-ізраїльського конфлікту: Це безпосередньо зачіпає інтереси безпеки РФ - Цензор.НЕТ 7314 ..придется таки асвабаждать ее от ивреев, цар вот еще малеха репу почешут и рванет дранх нах саут для зачистки территорий исконно руцке!)))
показать весь комментарий
14.05.2021 16:44 Ответить
главное перестать стрелять и начать мирный цивилизованный диалог...
показать весь комментарий
14.05.2021 16:50 Ответить
Да уж.Где нет границ,так это в потоке бреда с мокшанских болот Путін про загострення палестино-ізраїльського конфлікту: Це безпосередньо зачіпає інтереси безпеки РФ - Цензор.НЕТ 346
показать весь комментарий
14.05.2021 17:07 Ответить
если учесть,что "хамас" , есть аналогия "ордло" ,"Преднистровья","Осетии", Нагорного-Карабаха и т,д где рашист расписывает свои национальные интересы кровью, тогда без сомнения это так
показать весь комментарий
14.05.2021 18:47 Ответить
Подарите дебилу карту мира вместе с учителем географии.
показать весь комментарий
14.05.2021 20:31 Ответить
"это происходит в непосредственной близости от наших границ"

Нда... У старого х... совсем с головой плохо стало. Покажите ему наконец где на карте Израиль, пусть старик удивится.
показать весь комментарий
14.05.2021 20:37 Ответить
Всё в пределах логики. Как только Нетаньяху вновь, как вареник в пасть, накинет на себя колорадовскую ленточку - тотчас и возникнет угроза кремлёвской псевдофедерации..
показать весь комментарий
14.05.2021 20:47 Ответить
Ракетой ,, Корнет,, российского производства был поражен джип ЦХАЛа на границе с Газой. Плешивая крыса и суда свой кровавый нос сует.
показать весь комментарий
14.05.2021 22:17 Ответить
Борис Немцов: "Он @Бнутый, Владимир Путин, чтоб вы поняли"
показать весь комментарий
15.05.2021 01:47 Ответить
интересы безопасности РФ... - не той тепер пиня, москва-рiчка не та.
показать весь комментарий
15.05.2021 05:21 Ответить
у ***** майонез в башке прокис? это ж где там границы ********** возле Израиля и Палестины?
показать весь комментарий
15.05.2021 05:29 Ответить
 
 