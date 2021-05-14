Путин об обострении палестино-израильского конфликта: Это напрямую затрагивает интересы безопасности РФ
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Президент России Владимир Путин во время сегодняшнего совещания с членами Совета безопасности поручил доложить ему об обострении конфликта между Израилем и Палестиной
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".
"Это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности", – подчеркнул глава российского государства.
Как сообщалось, армия Израиля начала наземную операцию в Секторе Газа.
Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.
Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль. Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.
Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАСом в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.
Одна из ракет, выпущенных террористической группировкой ХАМАС по территории Израиля, пробила систему защиты "Железный купол".
Власти Израиля сообщили о гибели 16 членов вооруженного подразделения ХАМАС в результате обстрела сектора Газа. По данным органов здравоохранения Палестины, с момента начала эскалации конфликта в Газе были убиты по меньшей мере 56 человек. В Израиле, по данным властей, погибли шесть человек.
Арабское меньшинство составляет около 21% израильских граждан - в основном это люди, которые жили в стране еще до создания государства Израиль в 1948 году и остались в своих городах.
Пожалуйста, подождите...
Если сионисты с арафатами вдруг помирятся и трубу протянут - рашке піська настанет лет за пять максимум, Косюк с Бахматюком у них за гречку и окорочка и Крым, и флот, и ядерные бомбы отберут.
PS/ Зря какой-то холуй, по приколу, подарил путьке сувенирный глобус c ненастоящими границами РФ. Дед, ведь, по нему и ориентируется...
Израиль атакует в какой-либо форме россию?
все ж таки ракеты - фабричные, да в таком количестве что явно сделаны где-нить в рашке..
А тут, понимаете ли, евреи - обнаглели и сбивают их! фОшисты!
Вспомним как кацапы в 2015 пальнули "калибром" из Каспийского моря - по Сирии: половину ракет вообще не нашли - куда улетели, а вторую половину - нашли остатки ракет между Сирией и Касп.морем))
зсдохнуть во имя" - всегда и неизменно во имя кучки упырей в кремле.
...и где ж эта непосредственная близость???? кукуха кукарекнула полностью
Нет, конечно, за такое в форточку бункера прилететь может
Оно изначально и было понятно, что у ********** РЫЛО в пуху
Старшина Запаса@StarshinaZapasa 13 мая
Палестина обогнала «Роскосмос» по количеству запущенных ракет за год.
Огрёб бы по полной, как "вагнеровцы" в Сирии.
Шо он там курит, какая "непосредственная близость от наших границ"?
Хотя да, хамас и крымль - братья навек.
*****, одним словом, оно и в Африке *****.
Оно малахольное...
Нда... У старого х... совсем с головой плохо стало. Покажите ему наконец где на карте Израиль, пусть старик удивится.