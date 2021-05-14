Путін про загострення палестино-ізраїльського конфлікту: Це безпосередньо зачіпає інтереси безпеки РФ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Росії Володимир Путін під час сьогоднішньої наради з членами Ради безпеки доручив доповісти йому про загострення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА "Новости".
"Це відбувається в безпосередній близькості від наших кордонів і безпосередньо зачіпає інтереси нашої безпеки", - наголосив глава російської держави.
Як повідомлялося, армія Ізраїлю почала наземну операцію в Секторі Гази.
Нагадаємо, ракетні удари між Ізраїлем і Сектором Гази тривають з 10 травня.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.
Глава політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні, на Ізраїль. Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді запровадили надзвичайний стан.
Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом у Секторі Гази. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершений.
Одна з ракет, випущених терористичним угрупуванням ХАМАС по території Ізраїлю, пробила систему захисту "Залізний купол".
Влада Ізраїлю повідомила про загибель 16 членів збройного підрозділу ХАМАС у результаті обстрілу Сектору Гази. За даними органів охорони здоров'я Палестини, з моменту початку ескалації конфлікту в Газі було вбито щонайменше 56 осіб. В Ізраїлі, за даними влади, загинули шестеро людей.
Арабська меншина становить приблизно 21% ізраїльських громадян - переважно це люди, які жили в країні ще до створення держави Ізраїль у 1948 році і залишилися у своїх містах.
Будь ласка, зачекайте...
Если сионисты с арафатами вдруг помирятся и трубу протянут - рашке піська настанет лет за пять максимум, Косюк с Бахматюком у них за гречку и окорочка и Крым, и флот, и ядерные бомбы отберут.
PS/ Зря какой-то холуй, по приколу, подарил путьке сувенирный глобус c ненастоящими границами РФ. Дед, ведь, по нему и ориентируется...
Израиль атакует в какой-либо форме россию?
все ж таки ракеты - фабричные, да в таком количестве что явно сделаны где-нить в рашке..
А тут, понимаете ли, евреи - обнаглели и сбивают их! фОшисты!
Вспомним как кацапы в 2015 пальнули "калибром" из Каспийского моря - по Сирии: половину ракет вообще не нашли - куда улетели, а вторую половину - нашли остатки ракет между Сирией и Касп.морем))
зсдохнуть во имя" - всегда и неизменно во имя кучки упырей в кремле.
...и где ж эта непосредственная близость???? кукуха кукарекнула полностью
Нет, конечно, за такое в форточку бункера прилететь может
Оно изначально и было понятно, что у ********** РЫЛО в пуху
Старшина Запаса@StarshinaZapasa 13 мая
Палестина обогнала «Роскосмос» по количеству запущенных ракет за год.
Огрёб бы по полной, как "вагнеровцы" в Сирии.
Шо он там курит, какая "непосредственная близость от наших границ"?
Хотя да, хамас и крымль - братья навек.
*****, одним словом, оно и в Африке *****.
Оно малахольное...
Нда... У старого х... совсем с головой плохо стало. Покажите ему наконец где на карте Израиль, пусть старик удивится.