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Путін про загострення палестино-ізраїльського конфлікту: Це безпосередньо зачіпає інтереси безпеки РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путін про загострення палестино-ізраїльського конфлікту: Це безпосередньо зачіпає інтереси безпеки РФ

Президент Росії Володимир Путін під час сьогоднішньої наради з членами Ради безпеки доручив доповісти йому про загострення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА "Новости".

"Це відбувається в безпосередній близькості від наших кордонів і безпосередньо зачіпає інтереси нашої безпеки", - наголосив глава російської держави.

Як повідомлялося, армія Ізраїлю почала наземну операцію в Секторі Гази.

Нагадаємо, ракетні удари між Ізраїлем і Сектором Гази тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні, на Ізраїль. Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді запровадили надзвичайний стан.

Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом у Секторі Гази. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершений.

Одна з ракет, випущених терористичним угрупуванням ХАМАС по території Ізраїлю, пробила систему захисту "Залізний купол".

Влада Ізраїлю повідомила про загибель 16 членів збройного підрозділу ХАМАС у результаті обстрілу Сектору Гази. За даними органів охорони здоров'я Палестини, з моменту початку ескалації конфлікту в Газі було вбито щонайменше 56 осіб. В Ізраїлі, за даними влади, загинули шестеро людей.

Арабська меншина становить приблизно 21% ізраїльських громадян - переважно це люди, які жили в країні ще до створення держави Ізраїль у 1948 році і залишилися у своїх містах.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+60
А чо у параши есть граница с Израилем или Палестиной?
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14.05.2021 15:31
+31
Путин об обострении палестино-израильского конфликта: Это напрямую затрагивает интересы безопасности РФ - Цензор.НЕТ 1882
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14.05.2021 15:41
+16
фуйло - зашкварилось))
все ж таки ракеты - фабричные, да в таком количестве что явно сделаны где-нить в рашке..
А тут, понимаете ли, евреи - обнаглели и сбивают их! фОшисты!
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14.05.2021 15:32
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А чо у параши есть граница с Израилем или Палестиной?
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14.05.2021 15:31 Відповісти
"православные скрепы" на Ближнем Востоке в опасности)
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14.05.2021 15:32 Відповісти
Путин об обострении палестино-израильского конфликта: Это напрямую затрагивает интересы безопасности РФ - Цензор.НЕТ 1882
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14.05.2021 15:41 Відповісти
хз, может глобусы старик попутал
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14.05.2021 15:33 Відповісти
Ви забули висловлювання маразматика )(уйла... "У Раші немає кордонів..."
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14.05.2021 15:35 Відповісти
тем более там русскоговорящих больше половины, ***** введи в Израиль войска, там гибнут русские люди, там много распятых мальчиков и биндеровцев.
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14.05.2021 15:55 Відповісти
по ходу ... "жидобандерівців" ... Путін про загострення палестино-ізраїльського конфлікту: Це безпосередньо зачіпає інтереси безпеки РФ - Цензор.НЕТ 7122
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14.05.2021 16:27 Відповісти
Путін про загострення палестино-ізраїльського конфлікту: Це безпосередньо зачіпає інтереси безпеки РФ - Цензор.НЕТ 4343 Путін про загострення палестино-ізраїльського конфлікту: Це безпосередньо зачіпає інтереси безпеки РФ - Цензор.НЕТ 4343 Путін про загострення палестино-ізраїльського конфлікту: Це безпосередньо зачіпає інтереси безпеки РФ - Цензор.НЕТ 4343
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14.05.2021 16:35 Відповісти
У парашки везде границы где можно протянуть трубу из Катара в Европку.
Если сионисты с арафатами вдруг помирятся и трубу протянут - рашке піська настанет лет за пять максимум, Косюк с Бахматюком у них за гречку и окорочка и Крым, и флот, и ядерные бомбы отберут.
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14.05.2021 15:37 Відповісти
согласен, на все сто !
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14.05.2021 15:44 Відповісти
Да они и в Сирии участвуют по тем же соусом, мол, Сирия в непосредственной близости от границ))) Что тогда делать Узбекистану, Казахстану и прочим десяткам стран? Вообще непонятно...
PS/ Зря какой-то холуй, по приколу, подарил путьке сувенирный глобус c ненастоящими границами РФ. Дед, ведь, по нему и ориентируется...
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14.05.2021 15:42 Відповісти
Так він же сказав: "У России нет границ...".
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14.05.2021 15:47 Відповісти
"У России нет границ 3,14здоВатизму".
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14.05.2021 16:45 Відповісти
А что, у США есть граница с Китаем или Россией, что они заявляют об угрозе от этих стран?
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14.05.2021 15:47 Відповісти
С территории кацапии и китая совершаются хакерские атаки на США, зафиксировано вмешательство в вьіборьі США.
Израиль атакует в какой-либо форме россию?
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14.05.2021 15:54 Відповісти
КАРТУ КУПИ, ЛАПОТЬ валера! Аляска с кем-чем граничит???????
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14.05.2021 16:44 Відповісти
Ты географию по пачке Беломора учил? Страна-помойка как раз имеет границу с США.
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14.05.2021 17:11 Відповісти
так теперь гитлер оккупировал Сирию
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14.05.2021 15:56 Відповісти
Раздавленный, на просторах Бурунди, или Южного Судана восьмикрылый-семихуй из подвида скрепомуупоротых, уже напрямую(возможно кишку) затрагивает интересы их, лишнехромосомных!!!, ибо это происходит... ... ...(дальше по тексту) бункерного *****.
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14.05.2021 16:09 Відповісти
У ***** есть совместные дела с Беней Нетаньяху и израильской ватой.Поэтому ***** в бункере и закоптило.
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14.05.2021 16:33 Відповісти
Там Єрусалімський патріархат і ціла купа лавок, які продають свічки, хрестики і різні сувеніри і це все контролює московська церква. А уявляєте скільки там за день проходить народу? Навіть ми їхали в автобусі, де гідом була російськомовна єврейка і ми заїзджали на річку Йордан, де хрестився Ісус Христос і пропонували промямо в автобусі сорочки для купання по 10 доларів і говорили, щоб там біля річки не брали у арабів, бо вони іншої віри. І що, там араби дійсно продавали такі самі сорочки від 3 і навіть по 1лдолару за штуку. Те саме було і в крамничках - водили в московські і просили не купувати в арабів, хоча в них на порядок ціни нижчі.
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14.05.2021 16:54 Відповісти
Лод и на Рамлу уже тоже перекинулось, город по соседству с преимущественно арабским населением
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14.05.2021 15:31 Відповісти
фуйло - зашкварилось))
все ж таки ракеты - фабричные, да в таком количестве что явно сделаны где-нить в рашке..
А тут, понимаете ли, евреи - обнаглели и сбивают их! фОшисты!
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14.05.2021 15:32 Відповісти
то что кацапские - видно не только по количеству, но и по "точности" ракет - половина из них летят куда хотят и падают - в морях...
Вспомним как кацапы в 2015 пальнули "калибром" из Каспийского моря - по Сирии: половину ракет вообще не нашли - куда улетели, а вторую половину - нашли остатки ракет между Сирией и Касп.морем))
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14.05.2021 15:35 Відповісти
А как же,помним-знатный залп был. Путин об обострении палестино-израильского конфликта: Это напрямую затрагивает интересы безопасности РФ - Цензор.НЕТ 8627
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14.05.2021 15:46 Відповісти
Там проходить утилізація непридатних( протермінованих) ракет для "смерчів" і "ураганів"
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14.05.2021 16:04 Відповісти
все ж таки ракеты - фабричные, да в таком количестве что явно сделаны где-нить в рашке./Но Израиль о том, что ракеты российские , молчит. Боится Путина.
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14.05.2021 17:31 Відповісти
это каким же боком границы ********* непосредственно вблизи?
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14.05.2021 15:32 Відповісти
граница оркостана, по убеждению плешфюрера, нигде не заканчиваются !
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14.05.2021 15:34 Відповісти
только там где мордва получает по е.алу
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14.05.2021 15:36 Відповісти
Вот это точно! Именно там у них КСП проходит!
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14.05.2021 16:28 Відповісти
Доповіли всеж дебілу)))
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14.05.2021 15:33 Відповісти
родная говень в опасности , все на войну , здохнуть во имя ...чего нибудь , святая обязанность каждого мокши
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14.05.2021 15:33 Відповісти
"зсдохнуть во имя" - всегда и неизменно во имя кучки упырей в кремле.
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14.05.2021 15:36 Відповісти
"Это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности", - подчеркнуло *****

...и где ж эта непосредственная близость???? кукуха кукарекнула полностью
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14.05.2021 15:34 Відповісти
А ну ка, заява про защиту рюзькоговорящих будет?
Нет, конечно, за такое в форточку бункера прилететь может Путин об обострении палестино-израильского конфликта: Это напрямую затрагивает интересы безопасности РФ - Цензор.НЕТ 4208
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14.05.2021 15:35 Відповісти
теперь нужно больше ракет штамповать, в расчёте на арабских союзников ..
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14.05.2021 15:36 Відповісти
Совсем ГНИДА *************** уже не боиться спалиться.
Оно изначально и было понятно, что у ********** РЫЛО в пуху Путин об обострении палестино-израильского конфликта: Это напрямую затрагивает интересы безопасности РФ - Цензор.НЕТ 7853
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14.05.2021 15:37 Відповісти
Если начнется военный конфликт в долекой Океании, на каких-либо островах, например Кирибати и Вануату, то Россия завизжит, что конфликт угрожает безопасности России. Путин об обострении палестино-израильского конфликта: Это напрямую затрагивает интересы безопасности РФ - Цензор.НЕТ 1582
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14.05.2021 15:37 Відповісти


Старшина Запаса@StarshinaZapasa 13 мая

Палестина обогнала «Роскосмос» по количеству запущенных ракет за год.
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14.05.2021 15:37 Відповісти
Самое интересное то ,что Хезболла воюет с евреями в Израиле и в то же время получает помощь и поддержку как финансовую так и политическую от евреев при власти в Маскве. Похоже, что Израиль сам придумал себе Хезболлу для получения помощи от своей диаспоры в США. Иначе такое государство само не протянет на продаже ********** и грязи с Мертвого моря
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14.05.2021 15:40 Відповісти
Насправді так і є. На просторах тернету пишуть, що у витоків Хезболли колись стояв Моссад (грали проти Арафата).
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14.05.2021 16:32 Відповісти
Дивуюсь поблажливому ставленню заходу до кацапопомийки. Заморщіть, нарешті, потвору. Усім стане легше.
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14.05.2021 15:42 Відповісти
Ох. Якби ***** вліз ще в той конфлікт було б чудово!
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14.05.2021 15:42 Відповісти
ще б ця кремллівська курва стала десь посередині канфликта, то було би зовсім чудово !
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14.05.2021 15:47 Відповісти
Таки да, на защиту прав "русскоязычного гражданского общества". ))
Огрёб бы по полной, как "вагнеровцы" в Сирии.
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14.05.2021 16:11 Відповісти
Так Карабах же был гораздо ближе - или там стремно турков было ?
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14.05.2021 15:45 Відповісти
пуйло обрезанный????
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14.05.2021 15:46 Відповісти
ОДНОЗНАЧНО! Дважды!
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14.05.2021 16:35 Відповісти
Очень-очень коротко!
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14.05.2021 16:44 Відповісти
"Это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности", - подчеркнул глава российского государства.
Шо он там курит, какая "непосредственная близость от наших границ"? Путин об обострении палестино-израильского конфликта: Это напрямую затрагивает интересы безопасности РФ - Цензор.НЕТ 2137
Хотя да, хамас и крымль - братья навек.
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14.05.2021 15:52 Відповісти
Братья то братьями, но "в непосредственной близости от наших границ"... То ли от старости в маразм впал, то ли головой ударился...
*****, одним словом, оно и в Африке *****.
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14.05.2021 20:42 Відповісти
Ага когда вовочка сам создал этот конфликт а потом типа хамас предлагают сесть за стол переговоров в посредниках срашка а Израиль посылает на йух прямым текстом и действует.И тут у вовочки пригорело он понял что не проконало так ещё и ответочка скоро будет.Израиль не дурачки и понимают от куда ноги растут.
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14.05.2021 16:03 Відповісти
Сейчас они начнут кричать, что Сектор Газа исконно русская земля
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14.05.2021 16:04 Відповісти
А разве еще нет? Перешинкуют там, много-много бурятских ихтамнетов, удобрят ими пустыню и можно об искнности заявлять!
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14.05.2021 16:39 Відповісти
Подарите этому кацапскому дебилу карту мира или глобус !!!
Оно малахольное... Путін про загострення палестино-ізраїльського конфлікту: Це безпосередньо зачіпає інтереси безпеки РФ - Цензор.НЕТ 1652
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14.05.2021 16:06 Відповісти
уже кто-то прогнулся: на том глобусе у лаптестана нет границ.
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14.05.2021 16:08 Відповісти
Пока улетали кацапоракеты в сторону Израиля, муйлуша помалкивал. Но израильский купол их изничтожил... Пыня продолжает молчать, бо в ступоре, не поймет, шо за нах такое деется... Но кульминация не заставила себя ожидать, последовала весомая ответка - пыня молчит, чешет репу , шо сказать. 4-ый день - начинается зачистка территорий от лапте-палестинских террористов - муйлуша заскыглыв... Такая же картинка была и со збитием малазийского боинга - пыня молчал 3 дня , наваляв в штаны...Такая же картинка была и с подорванным ФСБэшниками в воздухе египетским рейсом , натрамбованным ааленями.
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14.05.2021 16:06 Відповісти
Израиль вперёд! Никаких переговоров с террористами. ХАМАС и их руководство в Москве будут поверженны в Ад!
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14.05.2021 16:11 Відповісти
***** араб чи іудей? Путін про загострення палестино-ізраїльського конфлікту: Це безпосередньо зачіпає інтереси безпеки РФ - Цензор.НЕТ 4458 Путін про загострення палестино-ізраїльського конфлікту: Це безпосередньо зачіпає інтереси безпеки РФ - Цензор.НЕТ 590
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14.05.2021 16:24 Відповісти
Какаяразница, ответил бы нелох!
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14.05.2021 16:40 Відповісти
И кто это интересно, на официальном уровне, красные дорожки стелет перед террористами Хамас и Хезболлы? Кто их ПТУРами снабжает? Раките кто им продает? Через кого Сев. Корея Ирану ядерные технологии передает? И откуда они в Северной Корей? Что за Террорашка с бункерным педофилом во главе?
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14.05.2021 16:25 Відповісти
Но а так да. Фашистская Федерация на официозе сотрудничает со всеми террористами Ближнего Востока, но Беня Нетаньяху с израильской ватой ищет бандеровцев в Украине. Так что тут как бы все закономерно.
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14.05.2021 16:27 Відповісти
***** видать решил подстраховать своего партнера-братишку Нетаньяху. А Израилю меньше нужно было бабло от ***** принимать. Еще одно доказательство совместных дел и договоренностей с **********. Что сеют то и жнут.
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14.05.2021 16:31 Відповісти
..ещё бы - зря что ли кацапы старались
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14.05.2021 16:35 Відповісти
Какая же тварь !!! Само подожгло ближний восток в надежде что от этого костра разгорится и весь мир..
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14.05.2021 16:36 Відповісти
Сектор Газа сакральная руцке земля как и сирия, и не болоццо! Путін про загострення палестино-ізраїльського конфлікту: Це безпосередньо зачіпає інтереси безпеки РФ - Цензор.НЕТ 7314 ..придется таки асвабаждать ее от ивреев, цар вот еще малеха репу почешут и рванет дранх нах саут для зачистки территорий исконно руцке!)))
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14.05.2021 16:44 Відповісти
главное перестать стрелять и начать мирный цивилизованный диалог...
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14.05.2021 16:50 Відповісти
Да уж.Где нет границ,так это в потоке бреда с мокшанских болот Путін про загострення палестино-ізраїльського конфлікту: Це безпосередньо зачіпає інтереси безпеки РФ - Цензор.НЕТ 346
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14.05.2021 17:07 Відповісти
если учесть,что "хамас" , есть аналогия "ордло" ,"Преднистровья","Осетии", Нагорного-Карабаха и т,д где рашист расписывает свои национальные интересы кровью, тогда без сомнения это так
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14.05.2021 18:47 Відповісти
Подарите дебилу карту мира вместе с учителем географии.
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14.05.2021 20:31 Відповісти
"это происходит в непосредственной близости от наших границ"

Нда... У старого х... совсем с головой плохо стало. Покажите ему наконец где на карте Израиль, пусть старик удивится.
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14.05.2021 20:37 Відповісти
Всё в пределах логики. Как только Нетаньяху вновь, как вареник в пасть, накинет на себя колорадовскую ленточку - тотчас и возникнет угроза кремлёвской псевдофедерации..
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14.05.2021 20:47 Відповісти
Ракетой ,, Корнет,, российского производства был поражен джип ЦХАЛа на границе с Газой. Плешивая крыса и суда свой кровавый нос сует.
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14.05.2021 22:17 Відповісти
Борис Немцов: "Он @Бнутый, Владимир Путин, чтоб вы поняли"
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15.05.2021 01:47 Відповісти
интересы безопасности РФ... - не той тепер пиня, москва-рiчка не та.
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15.05.2021 05:21 Відповісти
у ***** майонез в башке прокис? это ж где там границы ********** возле Израиля и Палестины?
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15.05.2021 05:29 Відповісти
 
 