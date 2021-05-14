Армія Ізраїлю почала наземну операцію в Секторі Гази
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
ВПС ЦАХАЛ і наземні сили Ізраїлю завдають ударів по Сектору Гази. Операція почалася у відповідь на ракетний обстріл.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Армії оборони Ізраїлю.
"Наземні та повітряні підрозділи армії оборони Ізраїлю нині ведуть атаку в Секторі Гази", - написала у своєму офіційному акаунті в Twitter ізраїльська армія.
Як пише ВВС, наземного вторгнення поки немає, а ізраїльські підрозділи відкрили масований вогонь по цілях на півночі Сектору.
Пізніше офіційний представник ізраїльської армії уточнив, що війська до Гази не увійшли.
Northern Gaza is being crushed by warplanes! pic.twitter.com/ohorBPgIPq— Muhammad Smiry 🇵🇸 (@MuhammadSmiry) May 13, 2021
За даними видання Times of Israel, ізраїльські підрозділи відкрили масований вогонь по цілях на півночі Гази, використовуючи літаки і вертольоти, а також танки і артилерію.
У відповідь на це палестинські збройні формування відновили обстріл території Ізраїлю. У напрямку південних міст, таких як Ашдод і Ашкелон, були випущені десятки ракет, там лунають сирени повітряної тривоги. Більшість ракет, які випускаються із Сектору Гази, перехоплює ізраїльська система ППО "Залізний купол".
Агентство Reuters також посилається на ізраїльських військових кореспондентів, які стверджують, що наземного вторгнення поки немає, і ізраїльські війська ведуть обстріл Гази зі своєї території. Жителі північних районів сектору, розташованих біля кордону, кажуть, що ізраїльських солдатів не бачать, але чують активний артилерійський вогонь і повітряні удари.
За словами свідків, багато палестинських сімей, які живуть біля кордону, залишили свої будинки, деякі з них ховаються в школах, що працюють під управлінням ООН.
Як повідомляє Інтерфакс-Україна, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху виступив із заявою, у якій говориться, що Ізраїль має намір завдати великої шкоди палестинському руху ХАМАС і буде продовжувати операцію в секторі Газа "стільки, скільки буде потрібно"
"Я сказав, що ХАМАС заплатить високу ціну, ми будемо рішуче продовжувати домагатися цього. Останнє слово ще не сказано, і ця операція триватиме стільки, скільки буде потрібно", - сказав він.
Нетаньяху зазначив, що Ізраїль веде боротьбу на два фронти: в Секторі Гази, а також з конфліктами між євреями і арабами всередині країни. Він пообіцяв відновити порядок у країні, а також закликав ізраїльтян "не брати закон у свої руки".
Нагадаємо, ракетні удари між Ізраїлем і Сектором Гази тривають з 10 травня.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.
Глава політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні, на Ізраїль. Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді запровадили надзвичайний стан.
Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом у Секторі Гази. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершений.
Одна з ракет, випущених терористичним угрупуванням ХАМАС по території Ізраїлю, пробила систему захисту "Залізний купол".
Влада Ізраїлю повідомила про загибель 16 членів збройного підрозділу ХАМАС у результаті обстрілу Сектору Гази. За даними органів охорони здоров'я Палестини, з моменту початку ескалації конфлікту в Газі було вбито щонайменше 56 осіб. В Ізраїлі, за даними влади, загинули шестеро людей.
Арабська меншина становить приблизно 21% ізраїльських громадян - переважно це люди, які жили в країні ще до створення держави Ізраїль у 1948 році і залишилися у своїх містах.
Будь ласка, зачекайте...
По-перше - антисЕмітизм. А по-друге - араби та євреї відносятся до семітських народів і коли вони вбивають один одного, то це, в деякій мірі, атисемітизм. Ото таке...
отож
Дмитрий Табачник Украину грабил или нет? Но точно известен факт разграбления им и Пшонкой частной коллекции холодного оружия, у одного пенсионера МВД из Днепра (найдены экспонаты в домах Пшонки и Табачника). Или вы поддерживаете воров?
Эдуард Ставицкий даже специальную комнату в здании министерства организовал, куда свозили и упаковывали неучтенный нал правящей банды Януковичей. Или вы оправдываете вора Ставицкого, оставившего на столе кабинета 5 млн долларов наличными, коллекцию ручных часов, стоимостью примерно 5,5 млн долларов и несколько кг золота? Кстати, Яценюк тогда лгал про 160 тысяч грн на казначейских счетах (сколько Ставицкий на столе налом оставил?) и молчал про примерно 5 млрд долларов в гос хранилищах, которые банда со сцены Майдана тихонько увела у народа Украины после бегства Бандюковича...
Израильская служба тыла публикует имена погибших, наверное, присосать к этому списку каких-то уголовников, неуместно и манипулятивно.
У Яценюка есть теперь несколько офисов, в разных странах, там, куда он перевел наворованное тут. Есть офис и в Израиле, и в США...
Про наворованный офис в Израиле дайте ссылку, если таковая есть.
Яценюк получил денег на строительство "Восточного вала". Где стена?
Обложил налогами фермеров. Где фермеры?
Сссылку на то, как он кормился с контрабандной поставки продовольствия, в оккупированный Крым, дать не могу, потому как мне про это рассказали гайцы, дежурившие там на блок-посту и которым Аваков запрещал трогать фуры Яценюка.
В Казначействе, когда Яценюк стал Премьер-министром, лежало 5 млрд долларов наличными, но вот где они растворились, на то ссылок нет.
Я понимаю, что вы считаете Яценюка тупым бараном, раз требуете ДОКУМЕНТАЛЬНОГО подтверждения его воровства, но он не совсем тупой баран, к тому же юрфак закончил и кое что за лобовые кости зацепилось.
Ну и есть видео, как Яценюк ЛИЧНО, с калькулятором в руках, пояснял гражданам, что газ для населения должен стоить 7 грн 20 коп за куб. А Шуфрич, владеющий газодобывающей компанией в Украине, утверждает, что стоимость добычи куба, не превышает 3 грн/куб (с 30% рентабельности), ну плюс доставка, итого 3,3 грн/куб, ну пусть 4 грн., но остальное = воровство и Яценюк ЛИЧНО за это ВОРОВСТВО АГИТИРОВАЛ!!!
Хотя бы заведенные уголовные дела на эту тему.
Собственно вам пояснять нет смысла, вы же наверняка подельник, по крайней мере именно так это описывает книга Аккерман Роуз "Государство и коррупция".
И много шариковых ведется на такую туфту?
А социалистическую идеологию, как и грабящую народы, либеральную, придумали именно евреи.
У детского сказочника Волкова есть такая книга "Урфин Джюс и его деревянные солдаты". Вот Урфин, это образ еврея, а деревянные Дуболомы, это как раз его подручные-кацапы.
Еще протоколы сионских мудрецов вспомните.
https://lenta.ru/news/2021/05/08/jesus/
Я вообще не слежу за кацапскими СМИ, но внимательнейшим образом слушаю выступления, типа оппозиционных россссиян на украинских площадках - по крупицам можно многое понять.
Покайтесь. Покаяться никогда не бывает ЛИШНИМ разом.