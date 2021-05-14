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Армія Ізраїлю почала наземну операцію в Секторі Гази

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Армія Ізраїлю почала наземну операцію в Секторі Гази

ВПС ЦАХАЛ і наземні сили Ізраїлю завдають ударів по Сектору Гази. Операція почалася у відповідь на ракетний обстріл.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Армії оборони Ізраїлю.

"Наземні та повітряні підрозділи армії оборони Ізраїлю нині ведуть атаку в Секторі Гази", - написала у своєму офіційному акаунті в Twitter ізраїльська армія.

Як пише ВВС, наземного вторгнення поки немає, а ізраїльські підрозділи відкрили масований вогонь по цілях на півночі Сектору.

Пізніше офіційний представник ізраїльської армії уточнив, що війська до Гази не увійшли.

За даними видання Times of Israel, ізраїльські підрозділи відкрили масований вогонь по цілях на півночі Гази, використовуючи літаки і вертольоти, а також танки і артилерію.

У відповідь на це палестинські збройні формування відновили обстріл території Ізраїлю. У напрямку південних міст, таких як Ашдод і Ашкелон, були випущені десятки ракет, там лунають сирени повітряної тривоги. Більшість ракет, які випускаються із Сектору Гази, перехоплює ізраїльська система ППО "Залізний купол".

Агентство Reuters також посилається на ізраїльських військових кореспондентів, які стверджують, що наземного вторгнення поки немає, і ізраїльські війська ведуть обстріл Гази зі своєї території. Жителі північних районів сектору, розташованих біля кордону, кажуть, що ізраїльських солдатів не бачать, але чують активний артилерійський вогонь і повітряні удари.

За словами свідків, багато палестинських сімей, які живуть біля кордону, залишили свої будинки, деякі з них ховаються в школах, що працюють під управлінням ООН.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху виступив із заявою, у якій говориться, що Ізраїль має намір завдати великої шкоди палестинському руху ХАМАС і буде продовжувати операцію в секторі Газа "стільки, скільки буде потрібно"

"Я сказав, що ХАМАС заплатить високу ціну, ми будемо рішуче продовжувати домагатися цього. Останнє слово ще не сказано, і ця операція триватиме стільки, скільки буде потрібно", - сказав він.

Нетаньяху зазначив, що Ізраїль веде боротьбу на два фронти: в Секторі Гази, а також з конфліктами між євреями і арабами всередині країни. Він пообіцяв відновити порядок у країні, а також закликав ізраїльтян "не брати закон у свої руки".

Нагадаємо, ракетні удари між Ізраїлем і Сектором Гази тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні, на Ізраїль. Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді запровадили надзвичайний стан.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Ізраїль завдає по Сектору Гази настільки точкові удари, що палестинські оператори не бояться знімати бомбардування. ВIДЕО

Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом у Секторі Гази. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершений.

Одна з ракет, випущених терористичним угрупуванням ХАМАС по території Ізраїлю, пробила систему захисту "Залізний купол".

Влада Ізраїлю повідомила про загибель 16 членів збройного підрозділу ХАМАС у результаті обстрілу Сектору Гази. За даними органів охорони здоров'я Палестини, з моменту початку ескалації конфлікту в Газі було вбито щонайменше 56 осіб. В Ізраїлі, за даними влади, загинули шестеро людей.

Арабська меншина становить приблизно 21% ізраїльських громадян - переважно це люди, які жили в країні ще до створення держави Ізраїль у 1948 році і залишилися у своїх містах.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+26
Как тока услышим в кулуарах ООН блеянья кацапов, на манер бубочки, мол, нААда перестать стрелять, значит израильтяне выполнили программу минимум по уничтожению хамазо-аленей... Зачистка будет продолжена.
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14.05.2021 02:11
+21
" Бачу, як ізраїльтяни жорстко відповідають арабам, я з гіркотою розумію,
що Україні в президенти дістався бракований єврей " (с)
Армия Израиля начала наземную операцию в Секторе Газа - Цензор.НЕТ 3610
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14.05.2021 04:28
+19
May 13th, 2021
"Если молишься о дожде - будь готов ходить по лужам"? Похоже, палестинцы допрыгались?)
Заявление Нетаньяху, если оно будет официально озвучено (пишут, что пока что это - проект), не только лишит Лапида последних шансов сформировать правительство. Она выступает против мировых двойных стандартов, проявляет заботу о мирных жителях Газы и намерение "решить проблему" этого сектора в пользу Израиля:

"Мы, народ Израиля, в долгу перед вами, ХАМАС. Вы добились успеха там, где потерпели поражение. Потому что никогда прежде в истории современного Государства Израиль еврейский народ не был так сплочен, как один человек с единым сердцем. Все в Израиле, слева направо, светские и религиозные, едины в понимании того, что врага, поклявшегося в геноциде нашего народа, невозможно примирить.
И теперь, когда вы продолжаете без разбора запускать смертоносные ракеты, направленные на то, чтобы искалечить и убить как можно больше мирных жителей, в то время как вы трусливо прячетесь за своими собственными гражданами, вы продолжаете вдохновлять нас твердо держаться нашего единства. Какие бы споры у нас, евреев, ни возникали друг с другом, теперь мы знаем, что у нас одна общая цель: мы победим вас.
Но сейчас мы даем вам последний шанс.
В течение 24 часов, все ракетные обстрелы - я имею в виду все ракетные обстрелы - прекратятся.
Полностью. Навсегда.
Официально уведомляю, что наши танки сосредоточены у границы с Газой, наготове артиллерийская и авиационная поддержка. Мы уже сбросили листовки над северными частями сектора Газа, предупреждая мирных жителей о нашем приближающемся прибытии и о том, что они должны немедленно эвакуироваться на юг.
Если вам не удастся выполнить наш ультиматум, мы придем и, с Божьей помощью, на этот раз не уйдем. Каждый сантиметр завоеванной нами земли будет присоединен к Израилю, так что оттуда никогда не будет больше нападений на наших мирных жителей.
Даже в этом случае, мы продолжим держать дверь открытой, чтобы позволить вам изящно сдаться. В тот момент, когда вы объявите, что складываете оружие, мы остановим наше продвижение и наметим новые границы. Если вы продолжите атаковать наших граждан, мы продолжим катиться на юг, изгоняя вас с территории, которую вы никогда больше не заразите своим злым присутствием.
Мне очень больно, что ваши мирные жители останутся без крова. Но мы не выбрали эту войну; ты сделал. И если наш выбор - между тем, чтобы позволить нашим гражданам быть безжалостными жертвами вашей жестокости геноцида, или превратить ваших гражданских лиц в беженцев, я сожалею, что мы должны выбрать последнее.
Если бы вы любили свой народ так же сильно, как ненавидите наш, этой войны никогда бы не произошло.

Остальному миру: Израиль устал от ваших непрекращающихся упреков, что мы должны «проявлять сдержанность». Когда все ваше население будет находится под постоянным ракетным обстрелом непримиримого врага, заявленная цель которого - убийство каждого мужчины, женщины и ребенка на вашей земле, - тогда вы можете прийти и поговорить с нами о «сдерживании».
А до тех пор, мы с уважением предлагаем вам держать свои двойные стандарты при себе.
На этот раз, ХАМАС зашел слишком далеко, и мы сделаем все возможное, чтобы защитить наше население.
ХАМАС, еще раз благодарю вас за то, что вы собрали наших людей вместе с такой ясностью ума и единством целей. Народ Израиля не боится предстоящего долгого пути".
___________________
Вот какая разница:
Когда Израиль обстреливают ракетами - в ответ летят бомбы и ракеты.
А когда Украину обстреливают обдроченцы и кацапы - ЗЕлёное чмо блеет о "просто перестать стрелять" и "всеобъемлющем перемирии"...
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14.05.2021 02:53
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О ну всё ясно... Религиозный фанатик, и гордый еще...
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14.05.2021 06:21 Відповісти
Красножопых фанатиков Ближнего Востока готовили в Москве.... Армия Израиля начала наземную операцию в Секторе Газа - Цензор.НЕТ 7131Хафеза Асада в том числе...
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14.05.2021 06:23 Відповісти
Байрактары Эрдогана будут утюжить Мавзолейных Крыс не хуже нового дрона Эрдогана Акинчи... Армия Израиля начала наземную операцию в Секторе Газа - Цензор.НЕТ 3425
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14.05.2021 06:22 Відповісти
Аосмотри какие бпла у америки и байрактары окажутся простыми птичкамм
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14.05.2021 06:23 Відповісти
Омерика и Пентагон не воюет с с кремлевским быдлоПОНТЫгоном... Армия Израиля начала наземную операцию в Секторе Газа - Цензор.НЕТ 4710 тушонкой Рузвельта кормит,да ножками БУША-старшего...Армия Израиля начала наземную операцию в Секторе Газа - Цензор.НЕТ 562
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14.05.2021 06:25 Відповісти
Удачного дня.Время работу работать. Армия Израиля начала наземную операцию в Секторе Газа - Цензор.НЕТ 4334
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14.05.2021 06:28 Відповісти
Интересно скоро появятся палестинские Буряты
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14.05.2021 06:36 Відповісти
Так, бо в одній дружєствєнной афріканской рєспубліке їх почали ловити і відстрілювати як скажених псів)))
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14.05.2021 06:59 Відповісти
от же ті євреї, не знають вони хвормули успіху. Ви тільки подумайте, яка б мирна країна була Ізраіль, якби вони просто перестали стріляти.
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14.05.2021 07:08 Відповісти
Прочиталось ...Армия Израиля начала наземную операцию в Биробиджане Армия Израиля начала наземную операцию в Секторе Газа - Цензор.НЕТ 9623 Армия Израиля начала наземную операцию в Секторе Газа - Цензор.НЕТ 9807
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14.05.2021 07:20 Відповісти
Как по мне, это фото очень обо многом говорит -
Армия Израиля начала наземную операцию в Секторе Газа - Цензор.НЕТ 2238
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14.05.2021 07:31 Відповісти
это же антисимитизм! надо просто перестать стрелять и все рассосется
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14.05.2021 08:02 Відповісти
Вмикаю зануду.
По-перше - антисЕмітизм. А по-друге - араби та євреї відносятся до семітських народів і коли вони вбивають один одного, то це, в деякій мірі, атисемітизм. Ото таке...
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14.05.2021 09:06 Відповісти
форум любителей кацапской филологии, лексики и фонетики - прямо и за обосцаным углом
отож
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14.05.2021 19:35 Відповісти
Как же так можно? А как же "нашалюдя"? А что скажет Европа?
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14.05.2021 08:32 Відповісти
Так вони ж - МИШЄБРАТЬЯ
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14.05.2021 08:50 Відповісти
Євреї "мишебратьям" голови відбивають без ВАГАНЬ і перешкод. І свою Землю в "міжнародних судах відсуджувати" не збираються. Вони їі захищають, бо це і є ДЕРЖАВА.
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14.05.2021 09:07 Відповісти
израильтяне все неправильно делают, нужно просто заглянуть в глаза ХАМАСУ и остановиться где-то посередине Израиля Армія Ізраїлю почала наземну операцію в Секторі Гази - Цензор.НЕТ 4525 , пусть у зеленого клоуна спросят, он им на эту тему мастер-класс с видосиками покажет...
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14.05.2021 09:01 Відповісти
А за одно, и у Шоколадной Мрази спросят, много ли она в "міжнародних судах" нашей Земли отсудила...
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14.05.2021 09:11 Відповісти
Фигачили артой и бомбами всю ночь. Очень прикольно сложилось "метро" Газы. Точность попаданий впечатляет.
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14.05.2021 10:01 Відповісти
Интересно, а арабские ракеты не попали случайно в наворовавшихся в Украине и скрывающихся в Израиле Дмитрию Табачнику и Эдуарду Ставицкому? А в офис Арсения Яценюка?
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14.05.2021 16:59 Відповісти
А любимчики ***** из ХАМАСа не подохли, не знаете?
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14.05.2021 22:12 Відповісти
Ну их фамилии я не знаю, я про конкретные фамилии тех, кто на топ-должностях грабил Украину, а скрывается теперь в Израиле. Вы за воров?
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14.05.2021 23:38 Відповісти
Вы из свидетелей мальчика в трусиках? Манипуляции похожие.
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15.05.2021 17:03 Відповісти
Где же у меня манипуляции?

Дмитрий Табачник Украину грабил или нет? Но точно известен факт разграбления им и Пшонкой частной коллекции холодного оружия, у одного пенсионера МВД из Днепра (найдены экспонаты в домах Пшонки и Табачника). Или вы поддерживаете воров?

Эдуард Ставицкий даже специальную комнату в здании министерства организовал, куда свозили и упаковывали неучтенный нал правящей банды Януковичей. Или вы оправдываете вора Ставицкого, оставившего на столе кабинета 5 млн долларов наличными, коллекцию ручных часов, стоимостью примерно 5,5 млн долларов и несколько кг золота? Кстати, Яценюк тогда лгал про 160 тысяч грн на казначейских счетах (сколько Ставицкий на столе налом оставил?) и молчал про примерно 5 млрд долларов в гос хранилищах, которые банда со сцены Майдана тихонько увела у народа Украины после бегства Бандюковича...
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15.05.2021 18:45 Відповісти
Манипуляция - притягивать какого-то табачника, фуячника и кого-либо другого к ракетным обстрелам.
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15.05.2021 19:31 Відповісти
Я этих гнид к обстрелам не притягивал. Я лишь поинтересовался, а эти гниды, разворовывавшие ранее мою Украину, часом при этих обстрелах не пострадали?
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15.05.2021 19:39 Відповісти
А "офис Арсения Яценюка"? Это что? Место, где он праздновал 1 миллиард?
Израильская служба тыла публикует имена погибших, наверное, присосать к этому списку каких-то уголовников, неуместно и манипулятивно.
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15.05.2021 20:52 Відповісти
А Израильская служба тыла не публикует фамилии ворья, наворовавшего в других странах большие деньги и скрывающиеся от правосудия в Израиле, из которого, как известно, преступников-евреев не выдают?

У Яценюка есть теперь несколько офисов, в разных странах, там, куда он перевел наворованное тут. Есть офис и в Израиле, и в США...
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15.05.2021 21:14 Відповісти
Вы хотите, чтоб блин с лопаты да в рот вам запихнули?
Про наворованный офис в Израиле дайте ссылку, если таковая есть.
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15.05.2021 21:42 Відповісти
Офис не наворованный. Офис руководит бизнесом в Израиле, купленном на деньги, которые Яценюк украл у украинцев. Не даром в Украине самый негативный рейтинг имеют трое - Медведчук, Порошенко и Яценюк.
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15.05.2021 22:29 Відповісти
Я просил ссылки, а не ваши фантазии.
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15.05.2021 23:06 Відповісти
Ссылки?
Яценюк получил денег на строительство "Восточного вала". Где стена?
Обложил налогами фермеров. Где фермеры?
Сссылку на то, как он кормился с контрабандной поставки продовольствия, в оккупированный Крым, дать не могу, потому как мне про это рассказали гайцы, дежурившие там на блок-посту и которым Аваков запрещал трогать фуры Яценюка.
В Казначействе, когда Яценюк стал Премьер-министром, лежало 5 млрд долларов наличными, но вот где они растворились, на то ссылок нет.

Я понимаю, что вы считаете Яценюка тупым бараном, раз требуете ДОКУМЕНТАЛЬНОГО подтверждения его воровства, но он не совсем тупой баран, к тому же юрфак закончил и кое что за лобовые кости зацепилось.

Ну и есть видео, как Яценюк ЛИЧНО, с калькулятором в руках, пояснял гражданам, что газ для населения должен стоить 7 грн 20 коп за куб. А Шуфрич, владеющий газодобывающей компанией в Украине, утверждает, что стоимость добычи куба, не превышает 3 грн/куб (с 30% рентабельности), ну плюс доставка, итого 3,3 грн/куб, ну пусть 4 грн., но остальное = воровство и Яценюк ЛИЧНО за это ВОРОВСТВО АГИТИРОВАЛ!!!
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16.05.2021 13:16 Відповісти
Ещё раз, ваши домыслы оставьте жене, или любовнице. Или кому вы по жизни лапшу отвешиваете. Факты давайте об израильском офисе управления ворованными миллиардами. Название компании, адрес, учредители, бенефициары.
Хотя бы заведенные уголовные дела на эту тему.
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16.05.2021 16:28 Відповісти
Вы предполагаете, что еврей Зеленский, заведет уголовные дела на еврея Яценюка, да еще и женатого на женщине из такого еврейского рода? Да его тут же порвут.
Собственно вам пояснять нет смысла, вы же наверняка подельник, по крайней мере именно так это описывает книга Аккерман Роуз "Государство и коррупция".
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16.05.2021 17:59 Відповісти
Я вижу только то, что вы антисемит. И не очень умный пропагандон. С остальным все банально.
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16.05.2021 18:23 Відповісти
Ну какой же я антисемит? Я уважительно отношусь к таким семитским народам, как палестинцы, сирийцы... А евреи? Ну евреям я пока не могу простить организацию Голодомора в Украине, Коллективизации, репрессий, нынешний Геноцид украинской нации и уничтожение нашей экономики. Пусть сначала признают свою вину, покаются, вернут наворованное.
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16.05.2021 18:45 Відповісти
Евреи, значит, осуществили голодомор. Какая красота игры. Не кацапы, не маларосы-подкацапники, ни грузины-армяне, а именно евреи. Такой нежный и непритязательный пропагандонский тезис. И как-то в стороне за кадром остается людоедская коммуняцкая идеология. И восточные людоеды не при чем.
И много шариковых ведется на такую туфту?
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16.05.2021 19:15 Відповісти
Да, руководили именно евреи, так как Октябрьский переворот сделали евреи, все члены ЦК были евреями, почти всё руководство ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ было евреями.
А социалистическую идеологию, как и грабящую народы, либеральную, придумали именно евреи.
У детского сказочника Волкова есть такая книга "Урфин Джюс и его деревянные солдаты". Вот Урфин, это образ еврея, а деревянные Дуболомы, это как раз его подручные-кацапы.
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16.05.2021 19:27 Відповісти
Антисемитизм, как он есть. Взлелеянный русским имперским шовинизмом.
Еще протоколы сионских мудрецов вспомните.
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16.05.2021 21:09 Відповісти
Еще раз - я не антисемит, так как я отношусь нормально, к семитам палестинцам и к семитам сирийцам. Но к евреям отношусь негативно, так как они принесли украинцам много горя и не каются за это. Или вы скажите, что Израиль признал Голодомор украинского народа?
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16.05.2021 21:40 Відповісти
В США призвали евреев извиниться за убийство Христа

https://lenta.ru/news/2021/05/08/jesus/
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16.05.2021 21:41 Відповісти
А что там раша тудей пописывает? А то не слежу за кацапоидными СМИ.
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16.05.2021 21:51 Відповісти
И за Петром Сывочолым не следишь ? А что там про очередные ,,перемоги,,вашего ,,гетьмена,, пописывают в вашей же раша-тудей ? Или его рассеянская невестушка уже стала вашей родненькой ,,украинушкой,, для вас -свидетелей рошеновского переможного чоколядногого чудо -бодуна Пэдро Мальдивыча ?
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16.05.2021 23:39 Відповісти
Когда вы пытаетесь говорить, создается стойкое впечатление, что вы бредите.
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17.05.2021 00:04 Відповісти
Хоть и не следите, но почитываете? Армія Ізраїлю почала наземну операцію в Секторі Гази - Цензор.НЕТ 8016

Я вообще не слежу за кацапскими СМИ, но внимательнейшим образом слушаю выступления, типа оппозиционных россссиян на украинских площадках - по крупицам можно многое понять.
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17.05.2021 13:21 Відповісти
С лета 14-го не читаю и не смотрю кацапоновости. Несколько раз не удержался и заходил порадоваться за дарагих рассиян после их пабеды при Дейр-эз-Зором и после геостратегической победы Газпрома в стокгольмском суде. Грешен. Но отмолил сии грехи.
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17.05.2021 16:29 Відповісти
Всё же согрешили.
Покайтесь. Покаяться никогда не бывает ЛИШНИМ разом.
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17.05.2021 16:39 Відповісти
Не могу понять смысл арабам обстреливать Израиль. А как запланированная провокация, чтобы еще отжать территории у Палестины очень даже ничего
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14.05.2021 10:16 Відповісти
Иран мстит за испорченую фабрику по обогащению урана.
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14.05.2021 10:57 Відповісти
А так же за тот террористический акт, когда спец службы Израиля убили ведущего иранского ученого-ядерщика.
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14.05.2021 16:57 Відповісти
Такой же как у сепаров.
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14.05.2021 17:22 Відповісти
У арабов очень часто в действиях нет никакого смысла и логики. Только вера в свое "правое дело". Средневековье, как оно есть. Вот прямо как у кацапов - у них дела обстоят абсолютно аналогично. Именно на этой почве у террористов из ХАМАС и кацапов такая прочная мужская дружба. До десен.
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14.05.2021 17:46 Відповісти
В направлении южных городов, таких как Ашдод и Ашкелон, были выпущены десятки ракет/ Украинский флажок: фуйло - зашкварилось))все ж таки ракеты - фабричные, да в таком количестве что явно сделаны где-нить в рашке.То же говорят флажки израильские. А официальный Израиль Путина не обвиняет. Почему?
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14.05.2021 20:25 Відповісти
Порошенко, Зеленский... думал, ну, вот, наконец-то нами пришли править евреи и у нас будет как в Израиле. Видимо, евреев, как и технику, надо завозить из Израиля, а не пользоваться "made in ukraine"
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14.05.2021 21:47 Відповісти
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