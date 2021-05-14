Армия Израиля начала наземную операцию в Секторе Газа

ВВС ЦАХАЛ и наземные силы Израиля наносят удары по Сектору Газа. Операция началась в ответ на ракетные обстрелы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Наземные и воздушные подразделения армии обороны Израиля сейчас ведут атаку в секторе Газа", - написала в своем официальном аккаунте в Twitter израильская армия.

Как пишет ВВС, наземного вторжения пока нет, а израильские подразделения открыли массированный огонь по целям на севере Cектора.

Позже официальный представитель израильской армии уточнил, что войска в Газу не вошли.

Northern Gaza is being crushed by warplanes! pic.twitter.com/ohorBPgIPq — Muhammad Smiry 🇵🇸 (@MuhammadSmiry) May 13, 2021

По данным издания Times of Israel, израильские подразделения открыли массированный огонь по целям на севере Газы, используя самолеты и вертолеты, а также танки и артиллерию.

В ответ на это палестинские вооруженные формирования возобновили обстрел территории Израиля. В направлении южных городов, таких как Ашдод и Ашкелон, были выпущены десятки ракет, там звучат сирены воздушной тревоги. Большинство ракет, которые выпускаются из сектора Газа, перехватывает израильская система ПВО "Железный купол".

Агентство Reuters также ссылается на израильских военных корреспондентов, которые утверждают, что наземного вторжения пока нет, и израильские войска ведут обстрел Газы со своей территории. Жители северных районов сектора, расположенных около границы, говорят, что израильских солдат не видят, но слышат активный артиллерийский огонь и воздушные удары.

По словам свидетелей, многие палестинские семьи, которые живут около границы, покинули свои дома, некоторые из них укрываются в школах, работающих под управлением ООН.

Как сообщает Интерфакс-Украина, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением, в котором говорится, что Израиль намерен нанести тяжелый урон движению палестинскому движению ХАМАС и будет продолжать операцию в секторе Газа "столько, сколько потребуется"

"Я сказал, что ХАМАС заплатит высокую цену, мы будем решительно продолжать добиваться этого. Последнее слово ещё не сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется", - сказал он.

Нетаньяху отметил, что Израиль ведёт борьбу на два фронта: в секторе Газа, а также с конфликтами между евреями и арабами внутри страны. Он пообещал восстановить порядок в стране, а также призвал израильтян "не брать закон в свои руки".

Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль. Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

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Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАСом в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.

Одна из ракет, выпущенных террористической группировкой ХАМАС по территории Израиля, пробила систему защиты "Железный купол".

Власти Израиля сообщили о гибели 16 членов вооруженного подразделения ХАМАС в результате обстрела сектора Газа. По данным органов здравоохранения Палестины, с момента начала эскалации конфликта в Газе были убиты по меньшей мере 56 человек. В Израиле, по данным властей, погибли шесть человек.

Арабское меньшинство составляет около 21% израильских граждан - в основном это люди, которые жили в стране еще до создания государства Израиль в 1948 году и остались в своих городах.