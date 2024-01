Армия Израиля начала наземную операцию в Секторе Газа

ВВС ЦАХАЛ и наземные силы Израиля наносят удары по Сектору Газа. Операция началась в ответ на ракетные обстрелы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Наземные и воздушные подразделения армии обороны Израиля сейчас ведут атаку в секторе Газа", - написала в своем официальном аккаунте в Twitter израильская армия.

Как пишет ВВС, наземного вторжения пока нет, а израильские подразделения открыли массированный огонь по целям на севере Cектора.

Позже официальный представитель израильской армии уточнил, что войска в Газу не вошли.

Northern Gaza is being crushed by warplanes! pic.twitter.com/ohorBPgIPq