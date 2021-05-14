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Армия Израиля начала наземную операцию в Секторе Газа

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Армия Израиля начала наземную операцию в Секторе Газа

ВВС ЦАХАЛ и наземные силы Израиля наносят удары по Сектору Газа. Операция началась в ответ на ракетные обстрелы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Наземные и воздушные подразделения армии обороны Израиля сейчас ведут атаку в секторе Газа", - написала в своем официальном аккаунте в Twitter израильская армия.

Как пишет ВВС, наземного вторжения пока нет, а израильские подразделения открыли массированный огонь по целям на севере Cектора.

Позже официальный представитель израильской армии уточнил, что войска в Газу не вошли.

По данным издания Times of Israel, израильские подразделения открыли массированный огонь по целям на севере Газы, используя самолеты и вертолеты, а также танки и артиллерию.

В ответ на это палестинские вооруженные формирования возобновили обстрел территории Израиля. В направлении южных городов, таких как Ашдод и Ашкелон, были выпущены десятки ракет, там звучат сирены воздушной тревоги. Большинство ракет, которые выпускаются из сектора Газа, перехватывает израильская система ПВО "Железный купол".

Агентство Reuters также ссылается на израильских военных корреспондентов, которые утверждают, что наземного вторжения пока нет, и израильские войска ведут обстрел Газы со своей территории. Жители северных районов сектора, расположенных около границы, говорят, что израильских солдат не видят, но слышат активный артиллерийский огонь и воздушные удары.

По словам свидетелей, многие палестинские семьи, которые живут около границы, покинули свои дома, некоторые из них укрываются в школах, работающих под управлением ООН.

Как сообщает Интерфакс-Украина, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением, в котором говорится, что Израиль намерен нанести тяжелый урон движению палестинскому движению ХАМАС и будет продолжать операцию в секторе Газа "столько, сколько потребуется"

"Я сказал, что ХАМАС заплатит высокую цену, мы будем решительно продолжать добиваться этого. Последнее слово ещё не сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется", - сказал он.

Нетаньяху отметил, что Израиль ведёт борьбу на два фронта: в секторе Газа, а также с конфликтами между евреями и арабами внутри страны. Он пообещал восстановить порядок в стране, а также призвал израильтян "не брать закон в свои руки".

Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль. Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Израиль наносит по Сектору Газа настолько точечные удары, что палестинские операторы не боятся снимать бомбежку. ВИДЕО

Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАСом в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.

Одна из ракет, выпущенных террористической группировкой ХАМАС по территории Израиля, пробила систему защиты "Железный купол".

Власти Израиля сообщили о гибели 16 членов вооруженного подразделения ХАМАС в результате обстрела сектора Газа. По данным органов здравоохранения Палестины, с момента начала эскалации конфликта в Газе были убиты по меньшей мере 56 человек. В Израиле, по данным властей, погибли шесть человек.

Арабское меньшинство составляет около 21% израильских граждан - в основном это люди, которые жили в стране еще до создания государства Израиль в 1948 году и остались в своих городах.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+26
Как тока услышим в кулуарах ООН блеянья кацапов, на манер бубочки, мол, нААда перестать стрелять, значит израильтяне выполнили программу минимум по уничтожению хамазо-аленей... Зачистка будет продолжена.
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14.05.2021 02:11
+21
" Бачу, як ізраїльтяни жорстко відповідають арабам, я з гіркотою розумію,
що Україні в президенти дістався бракований єврей " (с)
Армия Израиля начала наземную операцию в Секторе Газа - Цензор.НЕТ 3610
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14.05.2021 04:28
+19
May 13th, 2021
"Если молишься о дожде - будь готов ходить по лужам"? Похоже, палестинцы допрыгались?)
Заявление Нетаньяху, если оно будет официально озвучено (пишут, что пока что это - проект), не только лишит Лапида последних шансов сформировать правительство. Она выступает против мировых двойных стандартов, проявляет заботу о мирных жителях Газы и намерение "решить проблему" этого сектора в пользу Израиля:

"Мы, народ Израиля, в долгу перед вами, ХАМАС. Вы добились успеха там, где потерпели поражение. Потому что никогда прежде в истории современного Государства Израиль еврейский народ не был так сплочен, как один человек с единым сердцем. Все в Израиле, слева направо, светские и религиозные, едины в понимании того, что врага, поклявшегося в геноциде нашего народа, невозможно примирить.
И теперь, когда вы продолжаете без разбора запускать смертоносные ракеты, направленные на то, чтобы искалечить и убить как можно больше мирных жителей, в то время как вы трусливо прячетесь за своими собственными гражданами, вы продолжаете вдохновлять нас твердо держаться нашего единства. Какие бы споры у нас, евреев, ни возникали друг с другом, теперь мы знаем, что у нас одна общая цель: мы победим вас.
Но сейчас мы даем вам последний шанс.
В течение 24 часов, все ракетные обстрелы - я имею в виду все ракетные обстрелы - прекратятся.
Полностью. Навсегда.
Официально уведомляю, что наши танки сосредоточены у границы с Газой, наготове артиллерийская и авиационная поддержка. Мы уже сбросили листовки над северными частями сектора Газа, предупреждая мирных жителей о нашем приближающемся прибытии и о том, что они должны немедленно эвакуироваться на юг.
Если вам не удастся выполнить наш ультиматум, мы придем и, с Божьей помощью, на этот раз не уйдем. Каждый сантиметр завоеванной нами земли будет присоединен к Израилю, так что оттуда никогда не будет больше нападений на наших мирных жителей.
Даже в этом случае, мы продолжим держать дверь открытой, чтобы позволить вам изящно сдаться. В тот момент, когда вы объявите, что складываете оружие, мы остановим наше продвижение и наметим новые границы. Если вы продолжите атаковать наших граждан, мы продолжим катиться на юг, изгоняя вас с территории, которую вы никогда больше не заразите своим злым присутствием.
Мне очень больно, что ваши мирные жители останутся без крова. Но мы не выбрали эту войну; ты сделал. И если наш выбор - между тем, чтобы позволить нашим гражданам быть безжалостными жертвами вашей жестокости геноцида, или превратить ваших гражданских лиц в беженцев, я сожалею, что мы должны выбрать последнее.
Если бы вы любили свой народ так же сильно, как ненавидите наш, этой войны никогда бы не произошло.

Остальному миру: Израиль устал от ваших непрекращающихся упреков, что мы должны «проявлять сдержанность». Когда все ваше население будет находится под постоянным ракетным обстрелом непримиримого врага, заявленная цель которого - убийство каждого мужчины, женщины и ребенка на вашей земле, - тогда вы можете прийти и поговорить с нами о «сдерживании».
А до тех пор, мы с уважением предлагаем вам держать свои двойные стандарты при себе.
На этот раз, ХАМАС зашел слишком далеко, и мы сделаем все возможное, чтобы защитить наше население.
ХАМАС, еще раз благодарю вас за то, что вы собрали наших людей вместе с такой ясностью ума и единством целей. Народ Израиля не боится предстоящего долгого пути".
___________________
Вот какая разница:
Когда Израиль обстреливают ракетами - в ответ летят бомбы и ракеты.
А когда Украину обстреливают обдроченцы и кацапы - ЗЕлёное чмо блеет о "просто перестать стрелять" и "всеобъемлющем перемирии"...
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14.05.2021 02:53
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О ну всё ясно... Религиозный фанатик, и гордый еще...
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14.05.2021 06:21 Ответить
Красножопых фанатиков Ближнего Востока готовили в Москве.... Армия Израиля начала наземную операцию в Секторе Газа - Цензор.НЕТ 7131Хафеза Асада в том числе...
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14.05.2021 06:23 Ответить
Байрактары Эрдогана будут утюжить Мавзолейных Крыс не хуже нового дрона Эрдогана Акинчи... Армия Израиля начала наземную операцию в Секторе Газа - Цензор.НЕТ 3425
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14.05.2021 06:22 Ответить
Аосмотри какие бпла у америки и байрактары окажутся простыми птичкамм
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14.05.2021 06:23 Ответить
Омерика и Пентагон не воюет с с кремлевским быдлоПОНТЫгоном... Армия Израиля начала наземную операцию в Секторе Газа - Цензор.НЕТ 4710 тушонкой Рузвельта кормит,да ножками БУША-старшего...Армия Израиля начала наземную операцию в Секторе Газа - Цензор.НЕТ 562
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14.05.2021 06:25 Ответить
Удачного дня.Время работу работать. Армия Израиля начала наземную операцию в Секторе Газа - Цензор.НЕТ 4334
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14.05.2021 06:28 Ответить
Интересно скоро появятся палестинские Буряты
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14.05.2021 06:36 Ответить
Так, бо в одній дружєствєнной афріканской рєспубліке їх почали ловити і відстрілювати як скажених псів)))
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14.05.2021 06:59 Ответить
от же ті євреї, не знають вони хвормули успіху. Ви тільки подумайте, яка б мирна країна була Ізраіль, якби вони просто перестали стріляти.
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14.05.2021 07:08 Ответить
Прочиталось ...Армия Израиля начала наземную операцию в Биробиджане Армия Израиля начала наземную операцию в Секторе Газа - Цензор.НЕТ 9623 Армия Израиля начала наземную операцию в Секторе Газа - Цензор.НЕТ 9807
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14.05.2021 07:20 Ответить
Как по мне, это фото очень обо многом говорит -
Армия Израиля начала наземную операцию в Секторе Газа - Цензор.НЕТ 2238
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14.05.2021 07:31 Ответить
это же антисимитизм! надо просто перестать стрелять и все рассосется
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14.05.2021 08:02 Ответить
Вмикаю зануду.
По-перше - антисЕмітизм. А по-друге - араби та євреї відносятся до семітських народів і коли вони вбивають один одного, то це, в деякій мірі, атисемітизм. Ото таке...
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14.05.2021 09:06 Ответить
форум любителей кацапской филологии, лексики и фонетики - прямо и за обосцаным углом
отож
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14.05.2021 19:35 Ответить
Как же так можно? А как же "нашалюдя"? А что скажет Европа?
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14.05.2021 08:32 Ответить
Так вони ж - МИШЄБРАТЬЯ
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14.05.2021 08:50 Ответить
Євреї "мишебратьям" голови відбивають без ВАГАНЬ і перешкод. І свою Землю в "міжнародних судах відсуджувати" не збираються. Вони їі захищають, бо це і є ДЕРЖАВА.
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14.05.2021 09:07 Ответить
израильтяне все неправильно делают, нужно просто заглянуть в глаза ХАМАСУ и остановиться где-то посередине Израиля Армія Ізраїлю почала наземну операцію в Секторі Гази - Цензор.НЕТ 4525 , пусть у зеленого клоуна спросят, он им на эту тему мастер-класс с видосиками покажет...
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14.05.2021 09:01 Ответить
А за одно, и у Шоколадной Мрази спросят, много ли она в "міжнародних судах" нашей Земли отсудила...
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14.05.2021 09:11 Ответить
Фигачили артой и бомбами всю ночь. Очень прикольно сложилось "метро" Газы. Точность попаданий впечатляет.
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14.05.2021 10:01 Ответить
Интересно, а арабские ракеты не попали случайно в наворовавшихся в Украине и скрывающихся в Израиле Дмитрию Табачнику и Эдуарду Ставицкому? А в офис Арсения Яценюка?
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14.05.2021 16:59 Ответить
А любимчики ***** из ХАМАСа не подохли, не знаете?
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14.05.2021 22:12 Ответить
Ну их фамилии я не знаю, я про конкретные фамилии тех, кто на топ-должностях грабил Украину, а скрывается теперь в Израиле. Вы за воров?
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14.05.2021 23:38 Ответить
Вы из свидетелей мальчика в трусиках? Манипуляции похожие.
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15.05.2021 17:03 Ответить
Где же у меня манипуляции?

Дмитрий Табачник Украину грабил или нет? Но точно известен факт разграбления им и Пшонкой частной коллекции холодного оружия, у одного пенсионера МВД из Днепра (найдены экспонаты в домах Пшонки и Табачника). Или вы поддерживаете воров?

Эдуард Ставицкий даже специальную комнату в здании министерства организовал, куда свозили и упаковывали неучтенный нал правящей банды Януковичей. Или вы оправдываете вора Ставицкого, оставившего на столе кабинета 5 млн долларов наличными, коллекцию ручных часов, стоимостью примерно 5,5 млн долларов и несколько кг золота? Кстати, Яценюк тогда лгал про 160 тысяч грн на казначейских счетах (сколько Ставицкий на столе налом оставил?) и молчал про примерно 5 млрд долларов в гос хранилищах, которые банда со сцены Майдана тихонько увела у народа Украины после бегства Бандюковича...
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15.05.2021 18:45 Ответить
Манипуляция - притягивать какого-то табачника, фуячника и кого-либо другого к ракетным обстрелам.
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15.05.2021 19:31 Ответить
Я этих гнид к обстрелам не притягивал. Я лишь поинтересовался, а эти гниды, разворовывавшие ранее мою Украину, часом при этих обстрелах не пострадали?
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15.05.2021 19:39 Ответить
А "офис Арсения Яценюка"? Это что? Место, где он праздновал 1 миллиард?
Израильская служба тыла публикует имена погибших, наверное, присосать к этому списку каких-то уголовников, неуместно и манипулятивно.
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15.05.2021 20:52 Ответить
А Израильская служба тыла не публикует фамилии ворья, наворовавшего в других странах большие деньги и скрывающиеся от правосудия в Израиле, из которого, как известно, преступников-евреев не выдают?

У Яценюка есть теперь несколько офисов, в разных странах, там, куда он перевел наворованное тут. Есть офис и в Израиле, и в США...
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15.05.2021 21:14 Ответить
Вы хотите, чтоб блин с лопаты да в рот вам запихнули?
Про наворованный офис в Израиле дайте ссылку, если таковая есть.
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15.05.2021 21:42 Ответить
Офис не наворованный. Офис руководит бизнесом в Израиле, купленном на деньги, которые Яценюк украл у украинцев. Не даром в Украине самый негативный рейтинг имеют трое - Медведчук, Порошенко и Яценюк.
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15.05.2021 22:29 Ответить
Я просил ссылки, а не ваши фантазии.
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15.05.2021 23:06 Ответить
Ссылки?
Яценюк получил денег на строительство "Восточного вала". Где стена?
Обложил налогами фермеров. Где фермеры?
Сссылку на то, как он кормился с контрабандной поставки продовольствия, в оккупированный Крым, дать не могу, потому как мне про это рассказали гайцы, дежурившие там на блок-посту и которым Аваков запрещал трогать фуры Яценюка.
В Казначействе, когда Яценюк стал Премьер-министром, лежало 5 млрд долларов наличными, но вот где они растворились, на то ссылок нет.

Я понимаю, что вы считаете Яценюка тупым бараном, раз требуете ДОКУМЕНТАЛЬНОГО подтверждения его воровства, но он не совсем тупой баран, к тому же юрфак закончил и кое что за лобовые кости зацепилось.

Ну и есть видео, как Яценюк ЛИЧНО, с калькулятором в руках, пояснял гражданам, что газ для населения должен стоить 7 грн 20 коп за куб. А Шуфрич, владеющий газодобывающей компанией в Украине, утверждает, что стоимость добычи куба, не превышает 3 грн/куб (с 30% рентабельности), ну плюс доставка, итого 3,3 грн/куб, ну пусть 4 грн., но остальное = воровство и Яценюк ЛИЧНО за это ВОРОВСТВО АГИТИРОВАЛ!!!
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16.05.2021 13:16 Ответить
Ещё раз, ваши домыслы оставьте жене, или любовнице. Или кому вы по жизни лапшу отвешиваете. Факты давайте об израильском офисе управления ворованными миллиардами. Название компании, адрес, учредители, бенефициары.
Хотя бы заведенные уголовные дела на эту тему.
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16.05.2021 16:28 Ответить
Вы предполагаете, что еврей Зеленский, заведет уголовные дела на еврея Яценюка, да еще и женатого на женщине из такого еврейского рода? Да его тут же порвут.
Собственно вам пояснять нет смысла, вы же наверняка подельник, по крайней мере именно так это описывает книга Аккерман Роуз "Государство и коррупция".
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16.05.2021 17:59 Ответить
Я вижу только то, что вы антисемит. И не очень умный пропагандон. С остальным все банально.
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16.05.2021 18:23 Ответить
Ну какой же я антисемит? Я уважительно отношусь к таким семитским народам, как палестинцы, сирийцы... А евреи? Ну евреям я пока не могу простить организацию Голодомора в Украине, Коллективизации, репрессий, нынешний Геноцид украинской нации и уничтожение нашей экономики. Пусть сначала признают свою вину, покаются, вернут наворованное.
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16.05.2021 18:45 Ответить
Евреи, значит, осуществили голодомор. Какая красота игры. Не кацапы, не маларосы-подкацапники, ни грузины-армяне, а именно евреи. Такой нежный и непритязательный пропагандонский тезис. И как-то в стороне за кадром остается людоедская коммуняцкая идеология. И восточные людоеды не при чем.
И много шариковых ведется на такую туфту?
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16.05.2021 19:15 Ответить
Да, руководили именно евреи, так как Октябрьский переворот сделали евреи, все члены ЦК были евреями, почти всё руководство ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ было евреями.
А социалистическую идеологию, как и грабящую народы, либеральную, придумали именно евреи.
У детского сказочника Волкова есть такая книга "Урфин Джюс и его деревянные солдаты". Вот Урфин, это образ еврея, а деревянные Дуболомы, это как раз его подручные-кацапы.
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16.05.2021 19:27 Ответить
Антисемитизм, как он есть. Взлелеянный русским имперским шовинизмом.
Еще протоколы сионских мудрецов вспомните.
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16.05.2021 21:09 Ответить
Еще раз - я не антисемит, так как я отношусь нормально, к семитам палестинцам и к семитам сирийцам. Но к евреям отношусь негативно, так как они принесли украинцам много горя и не каются за это. Или вы скажите, что Израиль признал Голодомор украинского народа?
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16.05.2021 21:40 Ответить
В США призвали евреев извиниться за убийство Христа

https://lenta.ru/news/2021/05/08/jesus/
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16.05.2021 21:41 Ответить
А что там раша тудей пописывает? А то не слежу за кацапоидными СМИ.
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16.05.2021 21:51 Ответить
И за Петром Сывочолым не следишь ? А что там про очередные ,,перемоги,,вашего ,,гетьмена,, пописывают в вашей же раша-тудей ? Или его рассеянская невестушка уже стала вашей родненькой ,,украинушкой,, для вас -свидетелей рошеновского переможного чоколядногого чудо -бодуна Пэдро Мальдивыча ?
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16.05.2021 23:39 Ответить
Когда вы пытаетесь говорить, создается стойкое впечатление, что вы бредите.
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17.05.2021 00:04 Ответить
Хоть и не следите, но почитываете? Армія Ізраїлю почала наземну операцію в Секторі Гази - Цензор.НЕТ 8016

Я вообще не слежу за кацапскими СМИ, но внимательнейшим образом слушаю выступления, типа оппозиционных россссиян на украинских площадках - по крупицам можно многое понять.
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17.05.2021 13:21 Ответить
С лета 14-го не читаю и не смотрю кацапоновости. Несколько раз не удержался и заходил порадоваться за дарагих рассиян после их пабеды при Дейр-эз-Зором и после геостратегической победы Газпрома в стокгольмском суде. Грешен. Но отмолил сии грехи.
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17.05.2021 16:29 Ответить
Всё же согрешили.
Покайтесь. Покаяться никогда не бывает ЛИШНИМ разом.
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17.05.2021 16:39 Ответить
Не могу понять смысл арабам обстреливать Израиль. А как запланированная провокация, чтобы еще отжать территории у Палестины очень даже ничего
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14.05.2021 10:16 Ответить
Иран мстит за испорченую фабрику по обогащению урана.
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14.05.2021 10:57 Ответить
А так же за тот террористический акт, когда спец службы Израиля убили ведущего иранского ученого-ядерщика.
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14.05.2021 16:57 Ответить
Такой же как у сепаров.
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14.05.2021 17:22 Ответить
У арабов очень часто в действиях нет никакого смысла и логики. Только вера в свое "правое дело". Средневековье, как оно есть. Вот прямо как у кацапов - у них дела обстоят абсолютно аналогично. Именно на этой почве у террористов из ХАМАС и кацапов такая прочная мужская дружба. До десен.
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14.05.2021 17:46 Ответить
В направлении южных городов, таких как Ашдод и Ашкелон, были выпущены десятки ракет/ Украинский флажок: фуйло - зашкварилось))все ж таки ракеты - фабричные, да в таком количестве что явно сделаны где-нить в рашке.То же говорят флажки израильские. А официальный Израиль Путина не обвиняет. Почему?
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14.05.2021 20:25 Ответить
Порошенко, Зеленский... думал, ну, вот, наконец-то нами пришли править евреи и у нас будет как в Израиле. Видимо, евреев, как и технику, надо завозить из Израиля, а не пользоваться "made in ukraine"
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14.05.2021 21:47 Ответить
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