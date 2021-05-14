Армия Израиля начала наземную операцию в Секторе Газа
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ВВС ЦАХАЛ и наземные силы Израиля наносят удары по Сектору Газа. Операция началась в ответ на ракетные обстрелы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
"Наземные и воздушные подразделения армии обороны Израиля сейчас ведут атаку в секторе Газа", - написала в своем официальном аккаунте в Twitter израильская армия.
Как пишет ВВС, наземного вторжения пока нет, а израильские подразделения открыли массированный огонь по целям на севере Cектора.
Позже официальный представитель израильской армии уточнил, что войска в Газу не вошли.
Northern Gaza is being crushed by warplanes! pic.twitter.com/ohorBPgIPq— Muhammad Smiry 🇵🇸 (@MuhammadSmiry) May 13, 2021
По данным издания Times of Israel, израильские подразделения открыли массированный огонь по целям на севере Газы, используя самолеты и вертолеты, а также танки и артиллерию.
В ответ на это палестинские вооруженные формирования возобновили обстрел территории Израиля. В направлении южных городов, таких как Ашдод и Ашкелон, были выпущены десятки ракет, там звучат сирены воздушной тревоги. Большинство ракет, которые выпускаются из сектора Газа, перехватывает израильская система ПВО "Железный купол".
Агентство Reuters также ссылается на израильских военных корреспондентов, которые утверждают, что наземного вторжения пока нет, и израильские войска ведут обстрел Газы со своей территории. Жители северных районов сектора, расположенных около границы, говорят, что израильских солдат не видят, но слышат активный артиллерийский огонь и воздушные удары.
По словам свидетелей, многие палестинские семьи, которые живут около границы, покинули свои дома, некоторые из них укрываются в школах, работающих под управлением ООН.
Как сообщает Интерфакс-Украина, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением, в котором говорится, что Израиль намерен нанести тяжелый урон движению палестинскому движению ХАМАС и будет продолжать операцию в секторе Газа "столько, сколько потребуется"
"Я сказал, что ХАМАС заплатит высокую цену, мы будем решительно продолжать добиваться этого. Последнее слово ещё не сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется", - сказал он.
Нетаньяху отметил, что Израиль ведёт борьбу на два фронта: в секторе Газа, а также с конфликтами между евреями и арабами внутри страны. Он пообещал восстановить порядок в стране, а также призвал израильтян "не брать закон в свои руки".
Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.
Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль. Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.
Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАСом в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.
Одна из ракет, выпущенных террористической группировкой ХАМАС по территории Израиля, пробила систему защиты "Железный купол".
Власти Израиля сообщили о гибели 16 членов вооруженного подразделения ХАМАС в результате обстрела сектора Газа. По данным органов здравоохранения Палестины, с момента начала эскалации конфликта в Газе были убиты по меньшей мере 56 человек. В Израиле, по данным властей, погибли шесть человек.
Арабское меньшинство составляет около 21% израильских граждан - в основном это люди, которые жили в стране еще до создания государства Израиль в 1948 году и остались в своих городах.
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По-перше - антисЕмітизм. А по-друге - араби та євреї відносятся до семітських народів і коли вони вбивають один одного, то це, в деякій мірі, атисемітизм. Ото таке...
отож
Дмитрий Табачник Украину грабил или нет? Но точно известен факт разграбления им и Пшонкой частной коллекции холодного оружия, у одного пенсионера МВД из Днепра (найдены экспонаты в домах Пшонки и Табачника). Или вы поддерживаете воров?
Эдуард Ставицкий даже специальную комнату в здании министерства организовал, куда свозили и упаковывали неучтенный нал правящей банды Януковичей. Или вы оправдываете вора Ставицкого, оставившего на столе кабинета 5 млн долларов наличными, коллекцию ручных часов, стоимостью примерно 5,5 млн долларов и несколько кг золота? Кстати, Яценюк тогда лгал про 160 тысяч грн на казначейских счетах (сколько Ставицкий на столе налом оставил?) и молчал про примерно 5 млрд долларов в гос хранилищах, которые банда со сцены Майдана тихонько увела у народа Украины после бегства Бандюковича...
Израильская служба тыла публикует имена погибших, наверное, присосать к этому списку каких-то уголовников, неуместно и манипулятивно.
У Яценюка есть теперь несколько офисов, в разных странах, там, куда он перевел наворованное тут. Есть офис и в Израиле, и в США...
Про наворованный офис в Израиле дайте ссылку, если таковая есть.
Яценюк получил денег на строительство "Восточного вала". Где стена?
Обложил налогами фермеров. Где фермеры?
Сссылку на то, как он кормился с контрабандной поставки продовольствия, в оккупированный Крым, дать не могу, потому как мне про это рассказали гайцы, дежурившие там на блок-посту и которым Аваков запрещал трогать фуры Яценюка.
В Казначействе, когда Яценюк стал Премьер-министром, лежало 5 млрд долларов наличными, но вот где они растворились, на то ссылок нет.
Я понимаю, что вы считаете Яценюка тупым бараном, раз требуете ДОКУМЕНТАЛЬНОГО подтверждения его воровства, но он не совсем тупой баран, к тому же юрфак закончил и кое что за лобовые кости зацепилось.
Ну и есть видео, как Яценюк ЛИЧНО, с калькулятором в руках, пояснял гражданам, что газ для населения должен стоить 7 грн 20 коп за куб. А Шуфрич, владеющий газодобывающей компанией в Украине, утверждает, что стоимость добычи куба, не превышает 3 грн/куб (с 30% рентабельности), ну плюс доставка, итого 3,3 грн/куб, ну пусть 4 грн., но остальное = воровство и Яценюк ЛИЧНО за это ВОРОВСТВО АГИТИРОВАЛ!!!
Хотя бы заведенные уголовные дела на эту тему.
Собственно вам пояснять нет смысла, вы же наверняка подельник, по крайней мере именно так это описывает книга Аккерман Роуз "Государство и коррупция".
И много шариковых ведется на такую туфту?
А социалистическую идеологию, как и грабящую народы, либеральную, придумали именно евреи.
У детского сказочника Волкова есть такая книга "Урфин Джюс и его деревянные солдаты". Вот Урфин, это образ еврея, а деревянные Дуболомы, это как раз его подручные-кацапы.
Еще протоколы сионских мудрецов вспомните.
https://lenta.ru/news/2021/05/08/jesus/
Я вообще не слежу за кацапскими СМИ, но внимательнейшим образом слушаю выступления, типа оппозиционных россссиян на украинских площадках - по крупицам можно многое понять.
Покайтесь. Покаяться никогда не бывает ЛИШНИМ разом.