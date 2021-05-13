Байден провел переговоры с Нетаньяху: Израиль "имеет право защищаться"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джо Байден выразил надежду на то, что разгоревшийся в последние дни конфликт между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа побыстрее завершится.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в Белом доме.
"Я надеюсь, что это закончится, причем лучше, чтобы это произошло "раньше", а не "позже"", - сказал он
Байден отметил, что провел переговоры по этой теме с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
Также президент США подчеркнул, что в этой ситуации Израиль "имеет право защищаться".
Как сообщалось, 10 мая начались массированные обстрелы территории Израиля из Газы. По данным Минобороны Израиля, радикалы боевого крыла ХАМАС Бригады Иззэддина аль-Кассама и Исламского джихада выпустили свыше 1000 ракет. По сообщениям, в результате обстрелов погибли более 40 палестинцев, в том числе 13 детей, и по меньшей мере шесть израильтян, около 500 человек получили ранения.
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Заваруха началась после похорон убитого жилом палестинца.
«Представим себе человека, от природы здорового, сильного, умного, способного и незлого, - а именно таким и считают все, и весьма справедливо, наш русский народ. И вот мы узнаём, что он, в лице значительной части своей интеллигенции, хотя и не может считаться формально умалишённым, однако, одержим ложными идеями, граничащими с манией величия и манией вражды к нему всех и каждого».
«Равнодушный к своей действительной пользе и действительному вреду, он (народ), воображает несуществующие опасности и основывает на них самые нелепые предположения. Ему кажется, что все соседи его обижают, недостаточно преклоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют».
«Всякого из своих домашних он обвиняет в стремлении ему навредить, отделиться от него и перейти к врагам - а врагами своими он считает всех соседей. И вот, вместо того, чтобы жить своим честным трудом на пользу себе и ближним, он готов тратить всё своё состояние и время на борьбу против мнимых козней. Воображая, что соседи хотят подкопать его дом и даже напасть на него вооружённой рукой, он предлагает тратить огромные деньги на покупку пистолетов и ружей, на железные заборы и затворы. Остающееся от этих забот время он считает своим долгом снова употреблять на борьбу со своими домашними…».
( С. Соловьёв, русский историк, «Мнимые и действительные меры к подъёму народного благосостояния», статья в альманахе «Вестник Европы», сентябрь 1892 года).
«Риторика враждебного окружения порождает коллективную ксенофобию. А культ власти - всеобщую покорность и послушание.Достижение лучшей жизни виделось только по экстенсивному пути, посредством захвата новых территорий. Богатство должно было прирасти то с Сибирью, то с Казахстаном, то с Кавказом, то ещё с чем-то. Какая это война и победа, если не присоединены новые территории?».
«Русский идёт по порочному кругу истории, не сознавая, что это круг и он порочен…».
(В. Ерофеев, русский писатель, «Энциклопедия русской души»).