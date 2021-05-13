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Байден провів переговори з Нетаньяху: Ізраїль "має право захищатися"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден провів переговори з Нетаньяху: Ізраїль

Президент США Джо Байден висловив сподівання на те, що конфлікт, який спалахнув останніми днями між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями із Сектору Гази, якнайшвидше завершиться.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам у Білому домі.

"Я сподіваюся, що це закінчиться, до того ж краще, щоб це сталося "раніше", а не "пізніше"", - сказав він

Байден зазначив, що провів переговори на цю тему з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Також президент США підкреслив, що в цій ситуації Ізраїль "має право захищатися".

Також читайте: Небо Ізраїлю - все в ракетах. Потрібно негайно зупинити ескалацію заради життя людей, - Зеленський

Як повідомлялося, 10 травня почалися масовані обстріли території Ізраїлю з Гази. За даними Міноборони Ізраїлю, радикали бойового крила ХАМАС бригади Іззеддіна аль-Кассама та Ісламського джихаду випустили понад 1000 ракет. За повідомленнями, в результаті обстрілу загинули понад 40 палестинців, зокрема 13 дітей, і щонайменше шість ізраїльтян, приблизно 500 людей зазнали поранень.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
За ті гроші, які світова спільнота вбухала в сектор Газа, ті "трутні" вже могли Дубай створить... Але вони - достойні учні кацапів.
«Представим себе человека, от природы здорового, сильного, умного, способного и незлого, - а именно таким и считают все, и весьма справедливо, наш русский народ. И вот мы узнаём, что он, в лице значительной части своей интеллигенции, хотя и не может считаться формально умалишённым, однако, одержим ложными идеями, граничащими с манией величия и манией вражды к нему всех и каждого».
«Равнодушный к своей действительной пользе и действительному вреду, он (народ), воображает несуществующие опасности и основывает на них самые нелепые предположения. Ему кажется, что все соседи его обижают, недостаточно преклоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют».
«Всякого из своих домашних он обвиняет в стремлении ему навредить, отделиться от него и перейти к врагам - а врагами своими он считает всех соседей. И вот, вместо того, чтобы жить своим честным трудом на пользу себе и ближним, он готов тратить всё своё состояние и время на борьбу против мнимых козней. Воображая, что соседи хотят подкопать его дом и даже напасть на него вооружённой рукой, он предлагает тратить огромные деньги на покупку пистолетов и ружей, на железные заборы и затворы. Остающееся от этих забот время он считает своим долгом снова употреблять на борьбу со своими домашними…».
( С. Соловьёв, русский историк, «Мнимые и действительные меры к подъёму народного благосостояния», статья в альманахе «Вестник Европы», сентябрь 1892 года).
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13.05.2021 07:28
+13
А от кого им защищаться то? Евреи не нападают на них. Отгородились стеной и предоставили возможность, как угодно. Но. нет. Надо непременно лезть к Израилю.
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13.05.2021 07:32
+7
Значит Украине тоже нудно ролучить американские картбланш и оружие...
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13.05.2021 07:40
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арабы тоже
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13.05.2021 07:25 Відповісти
А от кого им защищаться то? Евреи не нападают на них. Отгородились стеной и предоставили возможность, как угодно. Но. нет. Надо непременно лезть к Израилю.
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13.05.2021 07:32 Відповісти
Очень удобная позиция : сперва аннексировать чужие территории, а потом отгородиться стеной... Ничего не напоминает ?
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13.05.2021 07:44 Відповісти
Які чужі території?Палестинці -це той же симітський народ,що і євреї,тільки прийняли іслам.А от араби -це дійсно пришлий народ.
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13.05.2021 08:03 Відповісти
бред пишите .палестинский народ как понятие появился с подачи суслова это примерно так же как донбасский народ а к семитам относятся и арабы которые кстати коренной народ
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13.05.2021 08:30 Відповісти
Что значит, не нападают?
Заваруха началась после похорон убитого жилом палестинца.
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13.05.2021 08:10 Відповісти
не . заваруха началась после того как евреи начали сносить на храмовой горе дома арабов которые построили вокруг своей мечети кучу незаконных построек а во то . что сносить начали перед выборами в Израиле это уже вопрос к нетаньяху который боится уходить - тюрьма светит
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13.05.2021 08:35 Відповісти
Когда жил давил машиной палестинцев на тротуаре, кабы никто, кроме них не заметил?
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13.05.2021 09:15 Відповісти
ну таки и палестинец давил евреев машиной и еврей давил евреев . межнациональная рознь она такая
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13.05.2021 09:51 Відповісти
"Евреи не нападают на них" - брехати негарно. Постійно драконять жителів окупованого Західного Берега. Знищують садки та посіви під різними приводами, відбирають землю. Про це в тирнеті купа інформації.
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13.05.2021 08:12 Відповісти
так еще и работать поголовно едут в Израиль..кормятся с него а потом радуются когда на Израиль летят ракеты. Это примерно как в ОРДЛО..едут к нам за пенсиеи и другими няшками..а потом несут борщи,,нашим мальчикам"...и угощают наших воинов медом ..со взрывчаткой внутри
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13.05.2021 08:19 Відповісти
Ты ещё напиши что ***** - защищаясь от Украины оккупировал Донбасс...
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13.05.2021 07:36 Відповісти
Ты ещё напиши что ***** - защищаясь от Украины оккупировал Донбасс./Оккупировал Донбасс с полным пониманием и одобрением путинской проститутки Нетаньяхи. Потому что: "Израиль захватил сирийские Голанские высоты и провозгласил свой суверенитет над этой территорией. Резолюция Совбеза ООН признала аннексию недействительной".
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13.05.2021 07:45 Відповісти
Опять эти скрепоносцы с болгарскими фамилиями - несут в массы юдофобию...
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13.05.2021 07:59 Відповісти
Тобто, коли та Сирія (з Єгиптом, Йорданією і тд) почала кілька воєн проти Ізраїлю - то це тобі ок? Ну і захищати Асадів може лише ватаа!
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13.05.2021 08:04 Відповісти
Лапоть.Голанські висоти ніколи не належали Сирії-це була територія Османської імперії.Франція(Віші-прогітлерівське),яка мала мандат на управління цією територією,передала її Сірії,а ті дурні,як і кацапи,не знайшли нічого кращого ніж обладнати там артилерійські позиції і почати обстріли Ізраїлю.Ну і догралися,що у 1967 році їх вибили з тих висот.
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13.05.2021 08:16 Відповісти
Лапоть.Голанські висоти ніколи не належали Сирії / Евросоюз не будет признавать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Голаны являются частью Сирии, указали в Брюсселе. Такие дела, онуча.
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13.05.2021 08:49 Відповісти
Читай свою кацапську вікіпедію.Мандаты[править | править код]В апреле 1920 года, после Первой мировой войны, в городе Сан-Ремо (Италия) состоялось заседание Верховного совета держав Антанты и присоединившихся к ним государств, где произошло распределение мандатов класса «А» Лиги Наций по управлению территориями бывшей Османской империи на Ближнем Востоке. В соответствии с Декларацией Бальфура 1917 года, Лига Наций включила Голанские высоты в состав Британского мандата на Палестину[3][4]. Подмандатная территория, где, как указывалось в тексте шестого параграфа мандата, «поощрялось заселение евреями земель», была выкроена по географическим границам Эрец-Исраэль[7].Тогда же, в 1920 году, было основано «Сирийское арабское королевство» с центром в Дамаске. Королём был объявлен Фейсал из династии Хашимитов, позже ставший королём Ирака. Но независимость Сирии длилась недолго. Уже через несколько месяцев французская армия оккупировала Сирию, разгромив 23 июля сирийские войска в битве у перевала Мейсалун.В 1922 году Лига Наций приняла решение разделить бывший сирийский доминион Турции между Великобританией и Францией. Великобритания получила Палестину, включающую современную Иорданию, а Франция - современную территорию Сирии и Ливана (так называемый «мандат Лиги Наций»). Лига Наций, на основании решений конференции в Сан-Ремо, вручила Великобритании мандат на Палестину, объясняя это необходимостью «установления в стране политических, административных и экономических условий для безопасного образования еврейского национального дома»[8].
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13.05.2021 09:49 Відповісти
безопасного образования еврейского национального дома/ Иван Петрович Сидоров гражданин Украины, а не Израиля. И для него важна безопасность Украины , которой Израиль, военный союзник Путина, угрожает./ Трамп заявил о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.- Это может легитимизировать захват Крыма Россией. В обоих случаях одно суверенное государство захватывает территорию другого суверенного государства и аннексирует его. Израиль и Россия - члены ООН, а они не соблюдают международные соглашения. США легитимизирует акты агрессии. Поэтому это очень плохие новости для Украины.
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13.05.2021 10:25 Відповісти
ну таки интересный взгляд на историю учитывая что сирия вообще как государство появилась ровно 100 лет назад . с таким подходом можно и заявить про арабский халифат со столицей в дамаске в который и испания входила
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13.05.2021 08:50 Відповісти
ишак арафатский
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13.05.2021 07:49 Відповісти
А Україна немає такого права. Нам нав'язали мінське перемир'я. Для Європи і США ми завжди були розмінною монетою, нею і залишаємося.
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13.05.2021 07:25 Відповісти
На Лахте разбудили взвод зраднюков?
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13.05.2021 07:37 Відповісти
потому что ти гой, а они избранные
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13.05.2021 07:47 Відповісти
За ті гроші, які світова спільнота вбухала в сектор Газа, ті "трутні" вже могли Дубай створить... Але вони - достойні учні кацапів.
«Представим себе человека, от природы здорового, сильного, умного, способного и незлого, - а именно таким и считают все, и весьма справедливо, наш русский народ. И вот мы узнаём, что он, в лице значительной части своей интеллигенции, хотя и не может считаться формально умалишённым, однако, одержим ложными идеями, граничащими с манией величия и манией вражды к нему всех и каждого».
«Равнодушный к своей действительной пользе и действительному вреду, он (народ), воображает несуществующие опасности и основывает на них самые нелепые предположения. Ему кажется, что все соседи его обижают, недостаточно преклоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют».
«Всякого из своих домашних он обвиняет в стремлении ему навредить, отделиться от него и перейти к врагам - а врагами своими он считает всех соседей. И вот, вместо того, чтобы жить своим честным трудом на пользу себе и ближним, он готов тратить всё своё состояние и время на борьбу против мнимых козней. Воображая, что соседи хотят подкопать его дом и даже напасть на него вооружённой рукой, он предлагает тратить огромные деньги на покупку пистолетов и ружей, на железные заборы и затворы. Остающееся от этих забот время он считает своим долгом снова употреблять на борьбу со своими домашними…».
( С. Соловьёв, русский историк, «Мнимые и действительные меры к подъёму народного благосостояния», статья в альманахе «Вестник Европы», сентябрь 1892 года).
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13.05.2021 07:28 Відповісти
Дуже доречно.першоджерела не перевіряв, але вірю хоча не зрозуміло, як це дозволяє більш розвиненим (або дурнішим ,або сильнішим-мудрішим ,"посвященным" і т д., БУЛО Б БАЖАННЯ ) у "нагляк" захоплювати не своє,Ні загарбання ніхто не відміняв але 21сторіччя здопомогою грошей ідей власного цивілізаціонного розвитку - "по собственному жєланию",як у старому радянському анєгдоті
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13.05.2021 08:45 Відповісти
«Россияне уверены: «Вокруг враги, ВСЕ - враги… Всё равно мы лучше их! Мы силачи. Украина, к ноге!».
«Риторика враждебного окружения порождает коллективную ксенофобию. А культ власти - всеобщую покорность и послушание.Достижение лучшей жизни виделось только по экстенсивному пути, посредством захвата новых территорий. Богатство должно было прирасти то с Сибирью, то с Казахстаном, то с Кавказом, то ещё с чем-то. Какая это война и победа, если не присоединены новые территории?».
«Русский идёт по порочному кругу истории, не сознавая, что это круг и он порочен…».
(В. Ерофеев, русский писатель, «Энциклопедия русской души»).
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13.05.2021 09:08 Відповісти
Израиль был организован евреями-миллиардерами США по образцу приюта для бездомных и престарелых.И теперь США за него в ответе. США предоставят Израилю военную помощь на 38 миллиардов долларов.
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13.05.2021 07:29 Відповісти
ну израиля не было бы вообще если бы сталин ему не помог с созданием как противовесу британии на востоке
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13.05.2021 08:57 Відповісти
Израиль имеет от США полный карт-бланш : он может делать всё что вздумается. Кто может вспомнить случай, когда США в чём-либо осудили действия Израиля ?
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13.05.2021 07:34 Відповісти
Значит Украине тоже нудно ролучить американские картбланш и оружие...
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13.05.2021 07:40 Відповісти
Украине нужно получить такое же лобби как и Израиль. Недаром США называют вторым израилем. И если б они не прикрывали евреев, то конфликт бы как-нибудь разрешился. Вернулись бы в свои границы, отведенные им в 1948 и не лезли к соседям.
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13.05.2021 09:37 Відповісти
продаю велосипед Орленок ( без сиденья) состояние на ходу
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13.05.2021 07:34 Відповісти
зеля з руками і ногами забере.
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13.05.2021 07:42 Відповісти
Беня!!!..снова вы? и таки да! А ваш Орленок ..зеленого цвета??? И зачем вы казанского стрелка Богом назвали?
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13.05.2021 08:05 Відповісти
Все имеют право защищатся
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13.05.2021 07:37 Відповісти
Абсолютно неэффективная бессмысленная пальба....причем с двух сторон.
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13.05.2021 07:38 Відповісти
твои слова - это антисимитизм.
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13.05.2021 07:46 Відповісти
Мои слова - это правда. Остальные формулировки не имеют значения.
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13.05.2021 08:06 Відповісти
Шановний пан , де Ви побачили антисимитизм чи це так аби ляпнуть.
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13.05.2021 08:22 Відповісти
ну почему . хамас получает деньги от ирана и показывает свою решимость в борьбе с израилем . нетаньяху показывает свою решимость защищать израиль и хочет ещё побыть премьер-министром . все при деле и гешефте
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13.05.2021 09:02 Відповісти
Выпускать ракеты из жилых зон по жилым кварталам - тактика террористов из Газы и д/лнр. И то и другое под управлением рф.
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13.05.2021 07:44 Відповісти
ну и хамас частый гость в кремле
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13.05.2021 09:04 Відповісти
Израиль имеет прпво, а Украине нужно просто перестать стрелять
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13.05.2021 07:45 Відповісти
В современных войнах нападающая сторона кричит что она защищается .
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13.05.2021 07:46 Відповісти
Оккупированые палестинцы такого права не имеют, и это норм. *********** однако.
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13.05.2021 07:51 Відповісти
Як пьіні в очі заглядати будете? Хамас це найкраще творіння фсб, а ви по них ракетами. Нєхорошо.
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13.05.2021 07:51 Відповісти
везде, где заводятся жиды- начинается колотнеча
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13.05.2021 08:05 Відповісти
Емм, а нічого, що вони там жили більше 3000 років, а понаєхавші якраз араби? Тут швидше, аналогія з Кримом, де століттями жили татари, а потім туди понаєхало кацапів!
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13.05.2021 08:45 Відповісти
А коли нам дозволять та ще й допоможуть млрд так на кількасот звільнити своє , та ще й прихопить прилічненько так те що входило колись до складу УРСР. ведь там і зараз "на четверть бывший наш народ" а може й більше?
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13.05.2021 08:15 Відповісти
Джо не самый лучший вариант, но на ноябрь 2020го другого не было, а валить рыжего *********** надо было немедленно и сейчас и видимо я не один из тех республиканцев хто к етому приложил руку... Байден провів переговори з Нетаньяху: Ізраїль "має право захищатися" - Цензор.НЕТ 3752
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13.05.2021 10:05 Відповісти
Двойные стандарты в действии. Обстреляли Израиль - имеют право защищаться. Обстреляли Украину - приветствуют режим тишины. Байден провів переговори з Нетаньяху: Ізраїль "має право захищатися" - Цензор.НЕТ 4629
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13.05.2021 10:20 Відповісти
а ще таємно скупляють старовинну радянську "ювєлірку" і годинники ремонтують "надому")))
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13.05.2021 12:43 Відповісти
Вопрос почему Украина не могла и не может защищаться от российских оккупантов?
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13.05.2021 11:37 Відповісти
Евреям все можно.гоям ничего))
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13.05.2021 12:43 Відповісти
Якщо від імені Ізраїлю подякував, то це сприйняти можна. А якщо від власного імені, то хай свожмуикорєфану пуцину лякує, до якого на паради їздив і який йому стрічку колорадську на пинджак вішав. Краще хай би цв'яхом прибив. Нетаньязу - то ізрчїльуий Додон, чи Земан.
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16.05.2021 15:51 Відповісти
 
 