Байден провів переговори з Нетаньяху: Ізраїль "має право захищатися"

Президент США Джо Байден висловив сподівання на те, що конфлікт, який спалахнув останніми днями між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями із Сектору Гази, якнайшвидше завершиться.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам у Білому домі.

"Я сподіваюся, що це закінчиться, до того ж краще, щоб це сталося "раніше", а не "пізніше"", - сказав він

Байден зазначив, що провів переговори на цю тему з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Також президент США підкреслив, що в цій ситуації Ізраїль "має право захищатися".

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Як повідомлялося, 10 травня почалися масовані обстріли території Ізраїлю з Гази. За даними Міноборони Ізраїлю, радикали бойового крила ХАМАС бригади Іззеддіна аль-Кассама та Ісламського джихаду випустили понад 1000 ракет. За повідомленнями, в результаті обстрілу загинули понад 40 палестинців, зокрема 13 дітей, і щонайменше шість ізраїльтян, приблизно 500 людей зазнали поранень.