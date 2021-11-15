23 915 145
"Мне 38 и я не лох", - Разумков. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Курьезы
Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков прокомментировал разговор украинского врача-педиатра, телеведущего Евгения Комаровского и журналиста Дмитрия Гордона, которые сочли ошибкой решение публично поддержать Владимира Зеленского на выборах 2019 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после просмотра видеозаписи этого фрагмента разговора Гордона и Комаровского, Разумков в эфире телеканала "Украина 24" ответил на вопрос, чувствует ли он себя лохом.
"Перефразируя классика, знаете... Мне 38 и я не лох", - сказал экс-спикер
Топ комментарии
+50 Ksenia VB
показать весь комментарий15.11.2021 12:44
+45 Вольный Каменьщик
показать весь комментарий15.11.2021 12:44
+42 Ksenia VB
показать весь комментарий15.11.2021 12:47
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Во всех случаях он не заслуживает быть политиком и должен исчезнуть вместе с зеленой плесенью.
в хід пішла жорстка критика екс-спікера на адресу зеленого халапоротьки. Таке вже було в КДБ. «Злий слідчий» (з чотирма класами освіти зламав щелепу Сергію Корольову на допиті). «Добрий слідчий» (дав побитому підозрюваному громадянину закурити). Дуже схожа ця метушня на проект «Зе-2».
Кто-то признает, а кто-то ним-таки остаётся...
Чи дочекаємося колись, щоб танцпол "граблі" тріснув?
И это хорошо.
Пусть олигархические янелохи воюют каждый за свою долю лоховатого электората, пусть забирают проценты друг у друга, пусть дробят надвое единый фронт, верящих в сказки лохов.
Их противостояние расчистит дорогу для прогрессивных патриотических сил.