РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12174 посетителя онлайн
Новости Видео Политика УкраиныКурьезы
23 915 145
Гордон (114) Комаровский Евгений (24) Разумков Дмитрий (1521)

"Мне 38 и я не лох", - Разумков. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Курьезы

Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков прокомментировал разговор украинского врача-педиатра, телеведущего Евгения Комаровского и журналиста Дмитрия Гордона, которые сочли ошибкой решение публично поддержать Владимира Зеленского на выборах 2019 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после просмотра видеозаписи этого фрагмента разговора Гордона и Комаровского, Разумков в эфире телеканала "Украина 24" ответил на вопрос, чувствует ли он себя лохом.

"Перефразируя классика, знаете... Мне 38 и я не лох", - сказал экс-спикер

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гордон и Комаровский извинились, что поддержали на выборах Зеленского: "73% лоханулись и мы с тобой лоханулись! Я виноват, признаю!" ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+50
показать весь комментарий
15.11.2021 12:44
+45
ще один
показать весь комментарий
15.11.2021 12:44
+42
Разумкофф мітить на лохівський лохотрат. Зебуїни ж нікуди не ділись. Порошенка вони і досі не визнають, хоч і всрались без нього аж через Атлантику смородом тягне...
То от цей розумник планує охлос в свою отару перегнати. А чьо нє ?
показать весь комментарий
15.11.2021 12:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Комаровский с Гордоном хотя бы извинились за то что агитировали за Зе-крысу (но прощать нельзя). А он похоже не собирается извиняться за то что бессовестно помог им дорваться во власть.
показать весь комментарий
15.11.2021 14:07 Ответить
перепрошую,а де гордон извінілся?
показать весь комментарий
15.11.2021 15:17 Ответить
Ого, як порошки занепокоїлися...
показать весь комментарий
15.11.2021 14:11 Ответить
Слишком интеллектуальная шутка для местного планктона.
показать весь комментарий
15.11.2021 14:12 Ответить
А зачем Разумков активно помогал Зе прийти к власти? Он считал его Василием Голобородько, как те кто проголосовал за него? Или по-приколу.

Во всех случаях он не заслуживает быть политиком и должен исчезнуть вместе с зеленой плесенью.
показать весь комментарий
15.11.2021 14:14 Ответить
Що це все дуже підозріло з рокіровкою Расумкова і створенням ним чергової «партії-одноденки»? Ще не висохло чорнило на мокрій печатки Статуту партії, а
в хід пішла жорстка критика екс-спікера на адресу зеленого халапоротьки. Таке вже було в КДБ. «Злий слідчий» (з чотирма класами освіти зламав щелепу Сергію Корольову на допиті). «Добрий слідчий» (дав побитому підозрюваному громадянину закурити). Дуже схожа ця метушня на проект «Зе-2».
показать весь комментарий
16.11.2021 09:22 Ответить
А что? Он реально не лох, в отличии от ЗЕ. З мозгами дружит, это видно.
показать весь комментарий
15.11.2021 14:16 Ответить
Діма! Ти не "лох", ти наступний проект кремля!
показать весь комментарий
15.11.2021 14:20 Ответить
Разумков не лох, " великий " ватник.
показать весь комментарий
15.11.2021 14:25 Ответить
отож такой комар лох и как врач
показать весь комментарий
15.11.2021 14:33 Ответить
Молодого Литвина нагадує.
показать весь комментарий
15.11.2021 14:37 Ответить
Он тоже в 38 не был лохом?)
показать весь комментарий
15.11.2021 23:41 Ответить
Рыг до гробовой доски!
показать весь комментарий
15.11.2021 14:51 Ответить
"Дурак, признавшийся, что он дурак, уже не дурак" - очень старая поговорка.
Кто-то признает, а кто-то ним-таки остаётся...
показать весь комментарий
15.11.2021 15:16 Ответить
Ну да, он не лох, он ватный п"дар, бывший член молодежной Партии Регионов. Папаша его также был ватаном и любителем России.
показать весь комментарий
15.11.2021 15:32 Ответить
Тітка Галька просила передати що ви велика падлюка.
показать весь комментарий
15.11.2021 15:33 Ответить
лох, все знают, лег под ахметку и никто тебя не выбирет
показать весь комментарий
15.11.2021 15:39 Ответить
Льох під ахмєтку
показать весь комментарий
15.11.2021 23:43 Ответить
старе-нове...- знову розкручують нам гівно ..., бЄнефіцаріїї "України" розкладають яйця по кошикам ..., і знову розведуть дурнів ...
показать весь комментарий
15.11.2021 16:04 Ответить
Лохи это мы,которые выбрали таких бездарей,а вы просто проститутки.
показать весь комментарий
15.11.2021 16:15 Ответить
Дай Боже, щоб я помилилася, але відчуваю, що наступні вибори будуть на кшталт: у попа була собака...
Чи дочекаємося колись, щоб танцпол "граблі" тріснув?
показать весь комментарий
15.11.2021 16:24 Ответить
Сегодня завоевать симпатии разочарованного 73-х процентного лоховатого электората пытаются два олигархических пёсика - янелох бенинский и янелох ахметовский.
И это хорошо.
Пусть олигархические янелохи воюют каждый за свою долю лоховатого электората, пусть забирают проценты друг у друга, пусть дробят надвое единый фронт, верящих в сказки лохов.
Их противостояние расчистит дорогу для прогрессивных патриотических сил.
показать весь комментарий
15.11.2021 18:25 Ответить
показать весь комментарий
15.11.2021 23:26 Ответить
это ж надо умудриться, собрать в ЗЕпартию столько "янелохов" для ЗЕленой шоблы, "янелох", это звучит "гордо"!!! ...
показать весь комментарий
15.11.2021 18:32 Ответить
Янелох Якуневич))
показать весь комментарий
15.11.2021 23:44 Ответить
Ну це ми ще подивимось
показать весь комментарий
15.11.2021 18:53 Ответить
Разумков один из претендентов на пост президента, и не исключено что выиграет следущие ввборы.
показать весь комментарий
15.11.2021 19:31 Ответить
Звідки такі точні дані?
показать весь комментарий
16.11.2021 14:32 Ответить
Ви бачите в моєму дописі " точні дані"? Це мої припущення , і думаю не помилкові.
показать весь комментарий
16.11.2021 15:59 Ответить
АХахах))) Янєлох №2 намалювався)
показать весь комментарий
15.11.2021 21:28 Ответить
Партія
показать весь комментарий
15.11.2021 23:40 Ответить
Ти може і не лох,а от ті, хто тобі рейтинг роблять-лошари 100%!
показать весь комментарий
15.11.2021 22:44 Ответить
показать весь комментарий
15.11.2021 23:27 Ответить
Ця фраза стане девізом майбутньої передвиборчої кампанії Разумкова.))
показать весь комментарий
15.11.2021 23:38 Ответить
Одному 42...іншому 38...Хто наступний?
показать весь комментарий
15.11.2021 23:49 Ответить
Ахметівський ублюдок
показать весь комментарий
16.11.2021 05:14 Ответить
А ведь Янелох 38ой был в ЗЕбил команде Янелоха 42 го. И в его характеристики должно быть написано склонен к измене.....
показать весь комментарий
16.11.2021 07:46 Ответить
Ты не лох, ты гнид.
показать весь комментарий
16.11.2021 08:34 Ответить
То не лох, то клон. Зе-клон.
показать весь комментарий
16.11.2021 08:48 Ответить
Дебілковим ти був дебілковим і залишишся
показать весь комментарий
16.11.2021 14:31 Ответить
Так, Розумков не лох,але чи випустить його з своїх "обіймів"Коломойський?
показать весь комментарий
06.12.2021 10:16 Ответить
І ще хочу добавити ,що ми не навчилися розбиратися в людях.Нам пообіцяють золоті гори а ми і чекаємо їх.В мене велика практика за ті тридцять років. Кучма за ним Ющенко потім Янукович,Порошенко і тепер Зеленський.Кучма створив олігархат.Ющенко дуже ******** друзів,які були йому "вдячні" бо ці руки не крали а брали. Ну Янукович жив по своїх не писаних законах. Порошннкова патологічна скупість погубила його. Гройсман підігрував йому і це будівництвом доріг під час військового конфлікту.Але він (Порошенко)не поганий міжнародник.Зеленський просто іграшка в руках олігарха так як практики адміністрування -зеро,але вхопився за крадівництво тут же.Чуйка спрацювала.Тепер про тих кому варто повірити.Це в першу чергу Смешко,як міжнародник і військовий стратег.(див.біографію) ..Його особистість найкраще підходить на посаду президента так як у військових честь все таки ще не втрачена.(правда не у всіх,оособливо молодь на честь не дуже звертає увагу) За всі роки самостійності набільше для людей старалася Тимошенко. Ніхто зараз не згадує,що вона започаткувала накопичуючий пенсійний фонд,Як не помиляюся недавно п.Рева висловився,що на цьому рахунку знаходилося понад 600 мілйонів гривень,які щезли з нього.Про компенсацію вкладів Радянського союзу мимохідь недавно згадали.При її примєрстві кожен квартал бюджетникам піднімалася зврплата.А при зміні зарплати в бюджетній сфері треба було добре попрацювати ,бо там враховується -категорія, стаж і коли понад 400 людей очі лізуть на лоб.Я ворчала,але вона що заробила старалася покращити добробут людей.Але ми такі,віримо в казкові чудеса і вибираєм байкарів накштал Зеленського.Знаєтев його виступ в ВР першого числа можуть повірити тільки наївні люди. Програма дія і її використання при голосувані,надіюсь що це жарт.
показать весь комментарий
06.12.2021 12:00 Ответить
Страница 2 из 2
 
 