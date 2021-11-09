Гордон и Комаровский извинились, что поддержали на выборах Зеленского: "73% лоханулись и мы с тобой лоханулись! Я виноват, признаю!" ВИДЕО

Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский и журналист Дмитрий Гордон назвали ошибкой решение публично поддержать Владимира Зеленского в 2019 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Комаровский заявил, что, по его мнению, Зеленский, за которого голосовали на выборах, и Зеленский образца 2021 года – это два разных человека.

"Я не понимаю, что должно произойти с мужчиной, чтобы он даже задумался над тем, чтобы нарушить обещание, которое он дал миллионам людей. Если ты сказал: "Я иду на один срок..." Но мы же сейчас видим, что явно зачищается информационное поле [под выборы], что выясняются отношения со всеми, кто только вякнул... Это же очевидные вещи. Это неправильно", – сказал Комаровский.



По его мнению, публичные люди, которые поддерживали Зеленского, должны собраться и высказать свое мнение по поводу происходящего.

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"Если 73% населения выбирают и ошибаются – значит, есть фундаментальная ошибка в алгоритмах принятия решений. И нам, людям публичным, которые умеют разговаривать, умеют объяснять, умеют рассказывать, надо не критиковать просто так, а собраться, может быть, всем вместе и дать рекомендации людям, чтобы такое никогда не повторилось. Мы не имеем права никогда больше выбрать президента без списка команды. Никогда больше!" – убежден доктор.



По его мнению, выбирая президента, люди должны также выбирать команду, идеи и план.



"Так команды же [у Зеленского] не было", – отреагировал Гордон.



"Так это и была наша с тобой дурная ошибка. Мы с тобой лоханулись и 73% [избирателей, поддержавших Зеленского] точно так же лоханулись. Потому что нам было важно, чтобы это не была команда [пятого президента Петра] Порошенко. Мы лохи. Реальные. Я чувствую себя виноватым. Но у меня не было выбора на тот момент. Не было. Ситуация была такая: у тебя есть два гриба. Этот гриб называется мухомор, а этот гриб непонятно какой. Он съедобный или несъедобный? Я выбрал непонятно что. Такова была логика. Но логика не сработала", – считает Комаровский.



"Но давайте скажем: слава богу, что победил Зеленский, а не Порошенко", – возразил Гордон, раскритиковав моральные качества пятого президента.



"Нет. Я тебе объясню. Вот приход президента. Как мы оцениваем эффективность управления? Мы оцениваем эффективность управления по уровню зажиточности людей, эмиграции, рождаемости, уровню свобод... А ты уверен, что если бы победил Порошенко, то на сегодня уровень свобод был бы хуже, эмиграция была бы больше? Не было бы хуже. Это больно признавать, но надо", – заявил Комаровский.