Гордон и Комаровский извинились, что поддержали на выборах Зеленского: "73% лоханулись и мы с тобой лоханулись! Я виноват, признаю!" ВИДЕО
Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский и журналист Дмитрий Гордон назвали ошибкой решение публично поддержать Владимира Зеленского в 2019 году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Комаровский заявил, что, по его мнению, Зеленский, за которого голосовали на выборах, и Зеленский образца 2021 года – это два разных человека.
"Я не понимаю, что должно произойти с мужчиной, чтобы он даже задумался над тем, чтобы нарушить обещание, которое он дал миллионам людей. Если ты сказал: "Я иду на один срок..." Но мы же сейчас видим, что явно зачищается информационное поле [под выборы], что выясняются отношения со всеми, кто только вякнул... Это же очевидные вещи. Это неправильно", – сказал Комаровский.
По его мнению, публичные люди, которые поддерживали Зеленского, должны собраться и высказать свое мнение по поводу происходящего.
"Если 73% населения выбирают и ошибаются – значит, есть фундаментальная ошибка в алгоритмах принятия решений. И нам, людям публичным, которые умеют разговаривать, умеют объяснять, умеют рассказывать, надо не критиковать просто так, а собраться, может быть, всем вместе и дать рекомендации людям, чтобы такое никогда не повторилось. Мы не имеем права никогда больше выбрать президента без списка команды. Никогда больше!" – убежден доктор.
По его мнению, выбирая президента, люди должны также выбирать команду, идеи и план.
"Так команды же [у Зеленского] не было", – отреагировал Гордон.
"Так это и была наша с тобой дурная ошибка. Мы с тобой лоханулись и 73% [избирателей, поддержавших Зеленского] точно так же лоханулись. Потому что нам было важно, чтобы это не была команда [пятого президента Петра] Порошенко. Мы лохи. Реальные. Я чувствую себя виноватым. Но у меня не было выбора на тот момент. Не было. Ситуация была такая: у тебя есть два гриба. Этот гриб называется мухомор, а этот гриб непонятно какой. Он съедобный или несъедобный? Я выбрал непонятно что. Такова была логика. Но логика не сработала", – считает Комаровский.
"Но давайте скажем: слава богу, что победил Зеленский, а не Порошенко", – возразил Гордон, раскритиковав моральные качества пятого президента.
"Нет. Я тебе объясню. Вот приход президента. Как мы оцениваем эффективность управления? Мы оцениваем эффективность управления по уровню зажиточности людей, эмиграции, рождаемости, уровню свобод... А ты уверен, что если бы победил Порошенко, то на сегодня уровень свобод был бы хуже, эмиграция была бы больше? Не было бы хуже. Это больно признавать, но надо", – заявил Комаровский.
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Вчітся визнавати свої помилки люди й вам вдасця змінити життя на краще, як своє так й в країні у цілому.
За отсутствием новых ходатайств, суд объявил подготовительную часть завершённой и назначил основные заседания на 14 декабря и 12 января.
Два месяца назад, Гордон обещал устроить из суда супер-шоу, вызвать топовых свидетелей, направить запрос в ФСБ - не шпион ли Порошенко, и транслировать всё это великолепие в прямом эфире на своём сайте. Всех переиграть и уничтожить.
Ничего из этой пиротехники не состоялось, и уже не состоится.
Вопрос о переписке с ФСБ даже не ставился. Трех свидетелей, которых Гордон предлагал в прошлый раз, суд отказался вызывать, поскольку он так и не объяснил, что именно они могут пояснить с учетом его позиции «я ничего не утверждал, это оценочные суждения». Повторно этот вопрос также не поднимался.
Камер "gordonua.com" в зале не было, и заявок от них не поступало».
А ці гаспада бажають спілкуватись росіскою.
пусть к барыге сходит и про продажу Рошен напомнит)
дебил лысый! ш л ю ха продажная
Він правильно констатує: У МЕНЕ НЕ БУЛО ТОДІ ВИБОРУ. - І це ІСТИНА. - ( 1 )
Але далі він починає міркування свої розказувати: от, мовляв, треба обирати тільки кандидата, у якого є команда, план дій... - Але ж це ПОМИЛКА - ( 2 )
Тому що ЯКЩО ВИБОРУ НЕМАЄ ( 1 ) , ТО НЕМОЖЛИВО ОБРАТИ кандидата, який відповідає твоїм критеріям, наприклад, має команду і план дій чи будь-які інші властивості ( 2 ) !
А тому що в 1-му турі за кожного з кандидатів була якась кількість голосів виборців - це і був справжній вибір громадян. Зокрема: за Зеленського ~ 33-35% голосів, за Порошенка ~ 17% голосів (не хочу зараз копатися в числах історії), але були ще й інші кандидати з меншою кількістю голосів, однак саме вони представляли вибір тих виборців, які за них проголосували... тобто, ні Порошенко, ні Зеленський не були їхнім вибором...
Однак системі байдуже який там вибір у людей - системі важливо, щоб обраним було названо тільки 1 людину незалежно від того, представляє ця людина не те що інтереси, а хоча би, вибір громадян чи ні.
Тому система каже: ОК, погралися у "вибір", а тепер вже гратися припиняємо: тепер у вас є тільки 2 кандидати у 2-му турі, і нам байдуже (або начхати, або насрати - кому як більше подобається), що там виборці хочуть, байдуже, що жоден із цих кандидатів не є вибором частини виборців - так можуть не голосувати взагалі, бо, повторимо ще раз: їхній вибір нам до сраки. - Обирайте лише 1 з 2: "мухомор або невідомо що". ...
Це система, яка робить з людей "лохів".
Адже, якби було бажання представити інтереси всіх виборців - весь спектр, то це ж можна зробити, створивши інші систему представництва. Навіть парламент дає більше наближення до спектру інтересів виборців, тому що там може бути представлений не "переможець може бути тільки 1", а декілька партій одночасно в різних пропорціях, що відповідають пропорціям розподілу вподобань виборців...
Однак і у парламентському представництві є КРИТИЧНО ВАЖЛИВІ НЕДОЛІКИ, ЯКІ РОБЛЯТЬ І ТАКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ЧАСТО НЕАДЕКВАТНИМ,
А САМЕ: ДИСКРЕТНІСТЬ ВИБОРІВ.
Порівняно з цими існуючими системами ЗНАЧНО БІЛЬШ АДЕКВАТНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО - ЦЕ -
СИСТЕМА НЕПЕРЕРВНОЇ ДЕМОКРАТІЇ - https://continuousdemocracy.blogspot.com/ continuousdemocracy.blogspot.com