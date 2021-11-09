РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11447 посетителей онлайн
Новости Видео
81 695 729

Гордон и Комаровский извинились, что поддержали на выборах Зеленского: "73% лоханулись и мы с тобой лоханулись! Я виноват, признаю!" ВИДЕО

Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский и журналист Дмитрий Гордон назвали ошибкой решение публично поддержать Владимира Зеленского в 2019 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Комаровский заявил, что, по его мнению, Зеленский, за которого голосовали на выборах, и Зеленский образца 2021 года – это два разных человека.

"Я не понимаю, что должно произойти с мужчиной, чтобы он даже задумался над тем, чтобы нарушить обещание, которое он дал миллионам людей. Если ты сказал: "Я иду на один срок..." Но мы же сейчас видим, что явно зачищается информационное поле [под выборы], что выясняются отношения со всеми, кто только вякнул... Это же очевидные вещи. Это неправильно", – сказал Комаровский.

По его мнению, публичные люди, которые поддерживали Зеленского, должны собраться и высказать свое мнение по поводу происходящего.

Смотрите также: "Зеленский не пойдет на второй срок. Сильным кандидатом в президенты может быть Ермак", - Гордон. ВИДЕО

"Если 73% населения выбирают и ошибаются – значит, есть фундаментальная ошибка в алгоритмах принятия решений. И нам, людям публичным, которые умеют разговаривать, умеют объяснять, умеют рассказывать, надо не критиковать просто так, а собраться, может быть, всем вместе и дать рекомендации людям, чтобы такое никогда не повторилось. Мы не имеем права никогда больше выбрать президента без списка команды. Никогда больше!" – убежден доктор.

По его мнению, выбирая президента, люди должны также выбирать команду, идеи и план.

"Так команды же [у Зеленского] не было", – отреагировал Гордон.

"Так это и была наша с тобой дурная ошибка. Мы с тобой лоханулись и 73% [избирателей, поддержавших Зеленского] точно так же лоханулись. Потому что нам было важно, чтобы это не была команда [пятого президента Петра] Порошенко. Мы лохи. Реальные. Я чувствую себя виноватым. Но у меня не было выбора на тот момент. Не было. Ситуация была такая: у тебя есть два гриба. Этот гриб называется мухомор, а этот гриб непонятно какой. Он съедобный или несъедобный? Я выбрал непонятно что. Такова была логика. Но логика не сработала", – считает Комаровский.

"Но давайте скажем: слава богу, что победил Зеленский, а не Порошенко", – возразил Гордон, раскритиковав моральные качества пятого президента.

"Нет. Я тебе объясню. Вот приход президента. Как мы оцениваем эффективность управления? Мы оцениваем эффективность управления по уровню зажиточности людей, эмиграции, рождаемости, уровню свобод... А ты уверен, что если бы победил Порошенко, то на сегодня уровень свобод был бы хуже, эмиграция была бы больше? Не было бы хуже. Это больно признавать, но надо", – заявил Комаровский.

Автор: 

Гордон Дмитрий (120) Зеленский Владимир (20348) Комаровский Евгений (24)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+97
Ну і як я маю пробачити 5 років свого зіпсованого життя цим 73% дебілів?!
показать весь комментарий
09.11.2021 11:20
+82
Таки да. Есть такое

показать весь комментарий
09.11.2021 11:31
+77
Кломаровський ладно, а чого вибачається гордон? Це його кредо і він агітує тільки за мразоту, за ворогів України і сам такий.
показать весь комментарий
09.11.2021 11:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 8 из 8
ГИДОТА! ПРОМОСКОВСЬКА!
показать весь комментарий
10.11.2021 15:11 Ответить
Ці двоє не компетентні в політиці, але постійно людям нав'язують свою думку, думаю і дальше будуть якогось дебіла пропихати.
показать весь комментарий
10.11.2021 15:49 Ответить
Комаровському при всьому гівенному спілкуванні з Гордном треба дати належне - він , на відміну від лисого, зізнався ще й у тому, що краще б виграв Порох
показать весь комментарий
10.11.2021 17:34 Ответить
шо коломой, шо зейло, шо ці два виродка - одного поля ягоди
показать весь комментарий
11.11.2021 11:12 Ответить
Два дебіла-єта сіла
показать весь комментарий
11.11.2021 11:52 Ответить
До чого ти тут допис(два дєбіла єто сіла)про ***** й шойгу зробив?
показать весь комментарий
11.11.2021 13:09 Ответить
А тобі,яка,нахєр,різниця? Що.ВЖЕ британія не панує над морями?
показать весь комментарий
11.11.2021 21:44 Ответить
Спалився кацап.
показать весь комментарий
11.11.2021 22:08 Ответить
дебіл ти,прости Господи....
показать весь комментарий
11.11.2021 22:21 Ответить
Це вчинок. Повага за цей вчинок.
Вчітся визнавати свої помилки люди й вам вдасця змінити життя на краще, як своє так й в країні у цілому.
показать весь комментарий
11.11.2021 13:08 Ответить
Уроды. Вам до Пороха как до Киева раком.
показать весь комментарий
11.11.2021 13:16 Ответить
Два маланца,два засранца! Опустили своего поцика
показать весь комментарий
11.11.2021 19:01 Ответить
Содержание заключается в том что есть два гриба оди из них мухомор кто это всем понятно . Только идиот протянет руки опять к мухомору.
показать весь комментарий
12.11.2021 01:19 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3708925.html Адвокат Илья Новиков: « 11 ноября было очень короткое, меньше 5 минут, заседание по иску Петра Порошенко к Дмитрию Гордону.
За отсутствием новых ходатайств, суд объявил подготовительную часть завершённой и назначил основные заседания на 14 декабря и 12 января.
Два месяца назад, Гордон обещал устроить из суда супер-шоу, вызвать топовых свидетелей, направить запрос в ФСБ - не шпион ли Порошенко, и транслировать всё это великолепие в прямом эфире на своём сайте. Всех переиграть и уничтожить.
Ничего из этой пиротехники не состоялось, и уже не состоится.
Вопрос о переписке с ФСБ даже не ставился. Трех свидетелей, которых Гордон предлагал в прошлый раз, суд отказался вызывать, поскольку он так и не объяснил, что именно они могут пояснить с учетом его позиции «я ничего не утверждал, это оценочные суждения». Повторно этот вопрос также не поднимался.
Камер "gordonua.com" в зале не было, и заявок от них не поступало».
показать весь комментарий
12.11.2021 12:09 Ответить
Мне этот Комаровский, Голохвастова напомнил.
показать весь комментарий
12.11.2021 17:36 Ответить
Ні, я вважаю саме Гордона аморальною людиною...тому що все життя брехав і брав гроші за піар політиків, які його про це просили...Пірамидка, Смешко і Зеленський не дасть збрехати...А хто наступний у Гордона? Розумков?
показать весь комментарий
12.11.2021 18:36 Ответить
показать весь комментарий
14.11.2021 05:56 Ответить
КАМАРОВСКИЙ ОШИБСЯ?????? ЗНАЧИТ МОЖЕТ ОШИБИТСЯ И ПРИ ЛЕЧЕНИИ СВОИХ ПАЦИЕНТОВ...ВЫ ПРИМЕТЕ ЕГО ИЗВИНЕНИЯ ЕСЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕГО ОШИБКИ УМРЕТ ВАШ РЕБЕНОК???? НУ ЧТО 73% БЫДЛО ВЕДИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ К НЕМУ НА ПРИЕМ...!!!!
показать весь комментарий
14.11.2021 15:31 Ответить
А чого ця пара не хотіла Порошенка - бо він почав будувати національну українську державу.
А ці гаспада бажають спілкуватись росіскою.
показать весь комментарий
15.11.2021 09:50 Ответить
че он там про обещания вякает?))

пусть к барыге сходит и про продажу Рошен напомнит)
дебил лысый! ш л ю ха продажная
показать весь комментарий
15.11.2021 15:10 Ответить
Гондон точно бабла поднял. В следующий раз за йулу или смешко топить будет.
показать весь комментарий
16.11.2021 01:10 Ответить
То із 2 грибів треба було обрати мухомор?
показать весь комментарий
19.01.2022 03:03 Ответить
Комаровський мислить майже правильно, але не до кінця. Тому що:

Він правильно констатує: У МЕНЕ НЕ БУЛО ТОДІ ВИБОРУ. - І це ІСТИНА. - ( 1 )

Але далі він починає міркування свої розказувати: от, мовляв, треба обирати тільки кандидата, у якого є команда, план дій... - Але ж це ПОМИЛКА - ( 2 )

Тому що ЯКЩО ВИБОРУ НЕМАЄ ( 1 ) , ТО НЕМОЖЛИВО ОБРАТИ кандидата, який відповідає твоїм критеріям, наприклад, має команду і план дій чи будь-які інші властивості ( 2 ) !
показать весь комментарий
19.01.2022 03:11 Ответить
А чому [бажаного варіанту] вибору немає?

А тому що в 1-му турі за кожного з кандидатів була якась кількість голосів виборців - це і був справжній вибір громадян. Зокрема: за Зеленського ~ 33-35% голосів, за Порошенка ~ 17% голосів (не хочу зараз копатися в числах історії), але були ще й інші кандидати з меншою кількістю голосів, однак саме вони представляли вибір тих виборців, які за них проголосували... тобто, ні Порошенко, ні Зеленський не були їхнім вибором...

Однак системі байдуже який там вибір у людей - системі важливо, щоб обраним було названо тільки 1 людину незалежно від того, представляє ця людина не те що інтереси, а хоча би, вибір громадян чи ні.
Тому система каже: ОК, погралися у "вибір", а тепер вже гратися припиняємо: тепер у вас є тільки 2 кандидати у 2-му турі, і нам байдуже (або начхати, або насрати - кому як більше подобається), що там виборці хочуть, байдуже, що жоден із цих кандидатів не є вибором частини виборців - так можуть не голосувати взагалі, бо, повторимо ще раз: їхній вибір нам до сраки. - Обирайте лише 1 з 2: "мухомор або невідомо що". ...
показать весь комментарий
19.01.2022 03:36 Ответить
Чому так? - Тому що ця система створена для того, щоб людям не залишити вибору - щоб у людей не було вибору.

Це система, яка робить з людей "лохів".

Адже, якби було бажання представити інтереси всіх виборців - весь спектр, то це ж можна зробити, створивши інші систему представництва. Навіть парламент дає більше наближення до спектру інтересів виборців, тому що там може бути представлений не "переможець може бути тільки 1", а декілька партій одночасно в різних пропорціях, що відповідають пропорціям розподілу вподобань виборців...
Однак і у парламентському представництві є КРИТИЧНО ВАЖЛИВІ НЕДОЛІКИ, ЯКІ РОБЛЯТЬ І ТАКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ЧАСТО НЕАДЕКВАТНИМ,
А САМЕ: ДИСКРЕТНІСТЬ ВИБОРІВ.
Порівняно з цими існуючими системами ЗНАЧНО БІЛЬШ АДЕКВАТНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО - ЦЕ -

СИСТЕМА НЕПЕРЕРВНОЇ ДЕМОКРАТІЇ - https://continuousdemocracy.blogspot.com/ continuousdemocracy.blogspot.com
показать весь комментарий
19.01.2022 03:38 Ответить
Страница 8 из 8
 
 