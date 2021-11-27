РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
44796 посетителей онлайн
Видео Политика Украины
20595 115
Зеленский (10418) переворот (120) Данилюк_Спільна справа (52) мятеж (6)

Зеленский бредит покушениями и переворотами, - Данилюк. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что президент Владимир Зеленский "мечтает о покушениях и переворотах".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук политика, об этом Данилюк заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Зеленский бредит покушениями и переворотами. В 2019-м он говорил, что переворот планирует Порошенко, потом – что власть хочет захватить Аваков, а сейчас пришел черед Ахметова", - заявил Данилюк.

По его словам, президент Зеленский является человеком, легко поддающимся влиянию.

"В 2019 году я имел возможность в этом убедиться, когда он за несколько минут до начала Всемирного конгресса евреев позвонил и сказал, что не пойдет туда, потому что там 40 чеченцев, которые могут его убить. На мероприятии, которое охраняли лучшие спецслужбы мира. Никаких сомнений в том, что им кто-то манипулировал в тот момент. Очевидно, кто-то это делает и сейчас", - подчеркнул Данилюк.

Читайте также: Зеленский сравнил отношения с Ахметовым с войной: Если кто-то стреляет – стрелять будем

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+33
Давайте поставлю всему этому диагноз.

По-моему, уже очевидно, что государством управляет человек, не готовый к этому ни интеллектуально, ни психологически. Поэтому страна живет от скандала к скандалу, а думающим людям становится все грустнее.

Я уже молчу о том, что вероятно в окружении президента есть российский "крот", провоцирующий его на все более неадекватные действия.

Тем не менее, я не вижу, чтобы в обществе были серьезные протестные настроения. Недовольство растет, рейтинги падают, но этого мало. Да, митинги будут, но не такие, чтобы на Банковой что-то поменялось.

✔️Поэтому считаю, что лучшим исходом станет, если осенью 2022 года пройдут досрочные выборы.

Для этого нужно, чтобы рейтинги продолжали падать, а депутаты-слуги начали бежать из фракции. Если беглецов наберется достаточное количество, парламент может стать недееспособным. И тогда сложатся условия для досрочных выборов.

Счастья после них мы не обретем, но необходимость создания коалиции сдержит вредоносные действия главы государства.

✔️К сожалению, пока ситуация идет по другому сценарию. Худшему.

Вчера под шум баяна о госперевороте Зеленский рассказал о собственном перевороте. Он назначил двух судей Конституционного суда на вакансии, которых не было И теперь у нас на 2 табуретках 4 судьи.

Также на пресс-конференции Зеленский сказал, что депутаты могут подать в Конституционный суд, чтобы определить, когда же проводить плановые выборы в Раду - в октябре 2023, как это прописано в Конституции, или же в октябре 2024, как этого хочется президенту. Это ровно тот сценарий, что я описывал.

Если КСУ в обновленном составе решит, что раз барину хочется, то пусть владеет страной в одни руки подольше, а условия для досрочных выборов не сложатся, хроники трындеца мы будем наблюдать еще годик бонусом.

Судя по тенденциям, шиза только крепчает, поэтому дальше будет только хуже и привести это может к очень и очень печальным последствиям.

Мне бы этого не хотелось.
показать весь комментарий
27.11.2021 14:21
+31
Злые языки говорят, что 1 декабря без ковида-сертификата с кюар-кодом или без ПЦР-теста на госпереворот не пустят. Так же надо будет пройти сертификацию у эксперта по путчам Лизы Богуцкой. Если она не подтвердит ваше соответствие с высокими стандартами госпепеворотчика, то вас не допустят к участию в путче. Так же отдельно стоит отметить, что те, кто записывались на участие в путче в 2019 году могут могут принять участие и в 2021 даже без повторной регистрации. Так же ваша заявка будет действительной для участия в путче и в другие годы, но только при наличии всех разрешений перечисленных выше. Напоминаю, что пароль на участие в госперевороте - "Я президет", а отзыв - "Всё мы президенты". Пароль "Я не лох, мне 42 года" в этом году уже не работает, потому что таки лох и уже 43.
показать весь комментарий
27.11.2021 14:29
+31
"я президент України не просто так"
"я руководил операцієй.."
"ви маєте знати як акцептується операція ."
"я готовий акцептувати любу операцію"
"мені сказали, що тут будуть друзі, а я бачу Шустера"
"мій головний союзник - народ України, тому не може бути інших Майданів, тому що люди бачать, що ми робимо, тому що ми не ворьйо какоє-то"
"ми зробили так, щоб людям було не больно"
"У нас есть не только агентурная информация, у нас есть звуковая информация, где представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине"
"сам Ахметов не готує державний переворот", але деякі товарищі з України хочуть, щоб він включився"
Погрожуєте? Навіщо Ви мені зараз нагадуєте Захарченка? Це різні речі, головнокомандувач і верховний головнокомандувач…"
"Я не тримаю таких складних стратегій у голові"
"я не Янукович, втікати не буду"
"я на державній дачі тимчасово живу"
"я договорился с США о кораблях"
"це велика гра - проводити реформи"
"нецелесообразно терять такого человека лишь потому, что он не нравится Петру Порошенко"
"я десь читав про ДТП Трухіна, але його там за кермом не було"
"суспільство мені дало можливості приймати свої рішення"
"Чи вірю я статистиці? Є Ляшко, є міністр МОЗ. Він гарний міністр. Я довіряю йому. Але помилки в статистиці можуть бути. Бо є ще лікарі. ... От помирає людина. Лікарям вигідно написати, що від ковіду, бо це ж додаткові оплати".
"не корректно сравнивать конфети с медиа ринком, конфеты в РФ это другое, это вам не медиа пространство"
"я знаю всі гроші..."
"покази ви будете давати, а я - президент"
"я не виправдовуюся, але таке є."
"ну, стіна - це умовні речі, ми зараз почали будувати кордон.. ну, фізично стали будувати. Десь це стіна, десь ми закриваємо дірки.., а десь бачимо .. це втручання.. це гібридна історія".
"дуже складно найти професійних людей.. Шурма - дуже потужна людина"
"призначення замів - це питання до керівника офісу, це його питання.."
"я працюю і на вихідних і можу десь залишитися.. я маю дуже багато питань.. а зустрічатися з журналістами я не зобов'язаний"
"я маю аудіосвідоцтво і знаю, що цю людину втягують."
"я задоволений результатами.
"я був продюсером кампании, которая не ложилась под Януковича"
"ми повинні отримати з вами нову реальність"
"не всі представники людей люди, є серед них особі"
"дякую за типічне запитання для нашого суспільства"
"раніше ніхто не знав про рішення РНБО, бо це був пасивний орган, а зараз це потужний орган"
«Завдяки вам це теж відбувається - ось це розхитування постійне ситуації всередині нашої країни»
"всі речі опрацьовуються, но не прямо в лоб. ці питання фундаментально опрацьовуються, але теоретично.."
"я би пішов на те, щоб відчути ризики..."
"відбудеться масовий перехід мислення людей... це має бути такий хайп.. і людина почує стабільність"
"доверіє - моя главная ошибка. Я не думав, що це така спокуса. Оцей доступ до влади.."
"риба гнійот с голови. я стал больше любіть своіх собак."
"мне надо било бистро покупать дом, два дома. Ето било ошибкой"
"завдяки вам мої не можуть ходити без охорони"
"я можу їздити туди, де хочу. Да, Єрмак був зі мною.."
"так постраждала наша держава, що я один день відпочив.."
"літак президента не працює, він ремонтується. Директор ДУС боїться.."
"я по сути чєловек такой, я непоправимих ошибок не допускаю"
"голова офісу повинен воювати і має мати своє військо"
"ето ваше панібратство, я - президент України і по щелчку не відповідаю"
"я ж не знав, що пану Татарову повернули повноваження, але я хочу бути у курсі всього.."
"з бутербротами і Єрмаком я полетів в Гуту. Маю право. Циган не викликав і вас не викликав"
"достатньо з мене тягнути кров, сокі і всю енергію"
"мене поважає армія.."
"Гордон із штанов вибрасиваєтся"
"Медійна політика Рената Леонідовича перейшла в нездорову фазу"
"Я - вибір людей і частково їм належу"
"я захищаю посаду - президент України"
"це не свобода слова, це дестабілізація держави"
показать весь комментарий
27.11.2021 14:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Жаль що Омельченко помер. Ы його б Ахмэтка витягнув ыз нафталину.
показать весь комментарий
27.11.2021 15:25 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2021 16:08 Ответить
Начались приступы "бонапартизма" с манией преследования. Это уже не смешно.
показать весь комментарий
27.11.2021 16:19 Ответить
теперь я понял почему у нас скопление руских танков на границе ..вдруг переворот - танки едут на Киев
показать весь комментарий
27.11.2021 16:54 Ответить




Житомирянин


@Aleks_Kovalyuk

·
21 год



Хто Зеленського чує, той над Клічком не сміється. Карма є. Гундос який насміхавсь на Віталіком виявився сам тупим і з розмовним рівнем вівці.
показать весь комментарий
27.11.2021 16:57 Ответить
Таргани скрізь.
показать весь комментарий
27.11.2021 17:12 Ответить
віддайте вже йому лєнку. нехай він її переворочує
показать весь комментарий
27.11.2021 17:19 Ответить
Куме, а ви знаєте, як називають партію "Слуга уроду"?
- Як?
- Роялісти.
А його лідера - знаєте, як називають?
- Як?
- Цюцюрон.
- За зріст, чи за гру хєром на роялі?
- За "краснорєчіє
показать весь комментарий
27.11.2021 17:23 Ответить
Здається Вова впевнено йде по доріжці, яка веде його до другого президенства! Такі "президенти" в спеціалізованих медичних закладах "наполеонами" називаються...
показать весь комментарий
27.11.2021 18:06 Ответить
Якутського шамана треба запрошувати "лікувати страхи".
показать весь комментарий
27.11.2021 18:32 Ответить
данілюк ХВОРИЙ на голову
показать весь комментарий
27.11.2021 19:26 Ответить
так смішно набрали тупих ботів й навчили трі слова писати
показать весь комментарий
27.11.2021 20:01 Ответить
3 - треба писати "три"
показать весь комментарий
28.11.2021 20:24 Ответить
Ты сам даун. Тупой бот
показать весь комментарий
28.11.2021 00:15 Ответить
смотри не пукни от напряжения
показать весь комментарий
28.11.2021 20:21 Ответить
Страница 2 из 2
 
 