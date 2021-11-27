Зеленский бредит покушениями и переворотами, - Данилюк. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что президент Владимир Зеленский "мечтает о покушениях и переворотах".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук политика, об этом Данилюк заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
"Зеленский бредит покушениями и переворотами. В 2019-м он говорил, что переворот планирует Порошенко, потом – что власть хочет захватить Аваков, а сейчас пришел черед Ахметова", - заявил Данилюк.
По его словам, президент Зеленский является человеком, легко поддающимся влиянию.
"В 2019 году я имел возможность в этом убедиться, когда он за несколько минут до начала Всемирного конгресса евреев позвонил и сказал, что не пойдет туда, потому что там 40 чеченцев, которые могут его убить. На мероприятии, которое охраняли лучшие спецслужбы мира. Никаких сомнений в том, что им кто-то манипулировал в тот момент. Очевидно, кто-то это делает и сейчас", - подчеркнул Данилюк.
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Житомирянин
@Aleks_Kovalyuk
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21 год
Хто Зеленського чує, той над Клічком не сміється. Карма є. Гундос який насміхавсь на Віталіком виявився сам тупим і з розмовним рівнем вівці.
- Як?
- Роялісти.
А його лідера - знаєте, як називають?
- Як?
- Цюцюрон.
- За зріст, чи за гру хєром на роялі?
- За "краснорєчіє