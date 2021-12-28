Жириновский призывает бомбить Украину в новогоднюю ночь. ВИДЕО

Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский утверждает, что сам отдал бы такой приказ, будь он президентом.

Об этом он заявил в эфире российского государственного "Первого канала", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Газета.ру".

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"Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января. Часа в 4 утра, в 5 утра. Уже все подшофе. Не обязательно их всех бомбить! Но выборочно - наказать их надо кого-то, испугать их надо кого-то", - сказал Жириновский.

Он добавил, что будь он президентом РФ, лично отдал бы этот приказ.

Ранее Жириновский предлагал полностью "присоединить" Украину к России. По его мнению, властям РФ было бы легко получить на это "разрешение Вашингтона".

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