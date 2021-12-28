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Жириновский призывает бомбить Украину в новогоднюю ночь. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский утверждает, что сам отдал бы такой приказ, будь он президентом.

Об этом он заявил в эфире российского государственного "Первого канала", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Газета.ру".

"Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января. Часа в 4 утра, в 5 утра. Уже все подшофе. Не обязательно их всех бомбить! Но выборочно - наказать их надо кого-то, испугать их надо кого-то", - сказал Жириновский.

Он добавил, что будь он президентом РФ, лично отдал бы этот приказ.

Ранее Жириновский предлагал полностью "присоединить" Украину к России. По его мнению, властям РФ было бы легко получить на это "разрешение Вашингтона". 

Также смотрите: Партия Жириновского выдвинула на выборах в Госдуму неонациста Антона Раевского, воевавшего на Донбассе против Украины. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+90
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27.12.2021 23:09
+72
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27.12.2021 23:16
+63
Вчора дегенерат кадирка "приєднував" Україну, сьогодні цей моральний виродок бомбити закликає ...

Передноворічний конкурс фриків розпочався.
Хто наступний "побєдун" ?
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27.12.2021 23:15
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Страница 3 из 3
это выродок из окна как кусок говна, голый, тоже вывалится!
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28.12.2021 08:09 Ответить
гебельс тоже плохо кончил ..... рашка - профашистское террористическое недогосударство .... вся история рашизма : подраться на кулаках деревня на деревню или захватить ,ограбить , превратить в руины иное УСПЕШНОЕ государство
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28.12.2021 08:22 Ответить
эти все твари против Геббельса как Путин противв Муссолини - ну да, похожи - две руки и ноги, но сами то говно ведь тупое.
под стать "качеству народа" - если быдлу похрен на то что его в совке десятками миллионов морили и убивали, но подавай им вяличие - то и такие как есть пропагордоны сойдут.
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31.12.2021 14:07 Ответить
Ви гляньте на нього він вже на канцлера Палпатіна стає схожий
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28.12.2021 08:55 Ответить
100%
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28.12.2021 12:20 Ответить
Одним словом - придурок!
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28.12.2021 08:59 Ответить
Меня заява Жирика успокоила. Он же политический флюгер и контекст кремлевский считывает предельно точно. А они сейчас запугивают и блефуют, Жирик просто ярче всех. Значит таки прав Р.Бессмертнвй , что Хутин уже проиграл эту игру вокруг Украины, Байден не повелся и остался равнодушен к чекистким понтам. Теперь им надо как то выкручиваться , химичиь, гиборидничать..Жирик чует ситуацию и кликушиствует до абсурда. Правы кто пишет, что надо заводить дело на Ж. Дело надо заводить..но потешные заявы для царя наоборот успокаивают, пусть тявкает - это демонстрация слабости.
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28.12.2021 09:03 Ответить
Просто Гнида !
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28.12.2021 09:06 Ответить
Так как Кадыр успел " лизнуть" у патрона раньше, до Жирику приходится быть более "радикальным" (* лизнуть поглубже) чтобы его старания заметили и оценили.
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28.12.2021 09:07 Ответить
После таких выступлений депутата параши, наш МИД ОБЯЗАН звонить в колокола по всему миру, делать заявления в ООН, вызывать парашенского посла для разъяснений. Если они это проглотят и не отреагируют, то грош цена МИДУ!!!
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28.12.2021 09:13 Ответить
Кто будет реагироаать?
Дежурный по шапито?
Не смешно, а печально
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28.12.2021 09:42 Ответить
треба вимагати негайної реакції від офісу Генерального прокурора , бо Венедіктова у таких випадках за звичай глуха...бо це не палець Леросу)) Вони ******* різні фейсбукти та інстаграми то треба Венедіктовій на її сторінці писати щоб негайно вносили вЄРДР та оголошували підозру по ст.ст. 436 та 437 КК України...викликати на допит та оголошувати в розшук . Бо це не лише патякання старого блазня Ейдельштейна, а позиція керівника фракції ЛДПР у Держдумі країни агресора!
Стаття 436. Пропаганда війни . Публічні заклики до агресивної війни або до розв'язування воєнного конфлікту, а також виготовлення матеріалів із закликами до вчинення таких дій з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів - Стаття 437. Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни. Планування, підготовка або розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій, - караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років. Ч.2. Ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій -карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
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28.12.2021 11:32 Ответить
і реагувати так саме і на патякання Кадирова.
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28.12.2021 11:42 Ответить
Это опасно!!!
Что у жирика на языке то пуйла на уме.
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28.12.2021 09:55 Ответить
Тут тот случай когда - "собака лает, караван идет" НО КОНКРЕТНО В ДАННОМ СЛУЧАЕ, ПУТИН ПРОВЕРЯЕТ КАК НАРОД ОТРЕАГИРУЮТ НА "ЗАКИДОНЫ ЖИРИКА"!!!?? Он понятное дело придурок, до мозга кости, но на нем смотрят реакцию потенциального большинства... И это печально до жути..
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29.12.2021 12:49 Ответить
Цей придурочний , вже чоботи мив в Індійському океані .Екземпляр для досліджень в дурці .
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28.12.2021 09:16 Ответить
И таких психопатов у них 130 миллионов.
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28.12.2021 10:46 Ответить
Пора би здохнути цьому пархатому юродивому, а воно все гавкає і гавкає. ****, тебе вже Кобзон заждався, а ти все ходиш і паскудиш повітря своім смородом.
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28.12.2021 09:17 Ответить
зелені проковтнуть. звикли ковтати....після відсмоктування....
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28.12.2021 09:23 Ответить
Медицина в даному випадку безсильна...
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28.12.2021 09:23 Ответить
жирик всегда транслирует провалившиеся планы кремля. в случае чего фашики просто скажут, что он дурачок.
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28.12.2021 09:26 Ответить
Вот же тварь, уже бы пора остепенится, а он хайпует. дебил.
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28.12.2021 09:32 Ответить
Жириновский так легко готов убивать людей... Бомбить, смерти, горе, так просто идти и убивать, и только за то что с ним не согласны, уже за это в новогоднюю ночь нужно убивать?
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28.12.2021 09:33 Ответить
Они всегда готовы убивать...Вся история об этом кричит!
Но вам надо в из зеницах увидеть мир?
Мда..история ничему не учит...
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28.12.2021 09:44 Ответить
Депутат гослумы! Офигеть "россия ведет миролюбивую политику*******).
Это не страна, а стадо ипанутых шизофренов.
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28.12.2021 09:40 Ответить
Росія - суцільні маніяки
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28.12.2021 09:43 Ответить
Ти падло вже давно здохнути повинен ,а ти до цих пір смердиш ,а твою рашиську ідеологію як і тебе на звалище історіі,здохни наволоч.
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28.12.2021 09:50 Ответить
Потвора.
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28.12.2021 09:59 Ответить
Цей клоун може собі в лапті хіба що бомбонути ))))) мені от цікаво- ця істота сама піде в окоп? ))))
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28.12.2021 10:01 Ответить
Чому його батьки знехтували засобами контрацепції??? На одного рашистського ублюдка було б менше.
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28.12.2021 10:03 Ответить
Животное
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28.12.2021 10:10 Ответить
Рятують свою агентуру в ОПі від майдану як можуть.
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28.12.2021 10:17 Ответить
ДАЙТЕ ЕМУ СЕЛЕДКИ!!!
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28.12.2021 10:22 Ответить
какой то не мыролюбный мордыхай эдельштейн.
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28.12.2021 10:35 Ответить
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28.12.2021 10:41 Ответить
Цей старий кровожерливий гомік - це лице і суть рашки
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28.12.2021 10:48 Ответить
Да они такие - Наши братья !!!! Хорошо ,что мы знаем!!!!!А жириновский болен, и скоро он просто растворится и станет тишиной!!!
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28.12.2021 11:09 Ответить
Нормальний руский, а чо.
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28.12.2021 11:11 Ответить
Це відео треба транслювати щодня замість заставки новин усім телеканалам. Дякую Вольфовичу за відвертість і щирість.
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28.12.2021 11:17 Ответить
ну-у, мир и дальше будет содрогаться от воспоминаний о германских концлагерях или обратит свой инфантильный взор на подобных недожаренных , кошерных, под шофе 31 декабря петухов, получивших чудовищно несправедливый акт милосердия, избежав тех застенков?! не упускайте возможности завернуть это с павлиньим хвостом в фольгу и не сомневайтесь, что с запуском северного потока в германии будут какие либо проблемы с розжигом духовки.
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28.12.2021 11:21 Ответить
Дедушка МОРОЗ, если в новогоднюю ночь случаются чудеса.
Награди пожалуйста этого ******** старого, СпиДа Раком и пусть он живёт ещё лет так 30 с этим.
Заранее спс.
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28.12.2021 11:27 Ответить
МИРОЛЮБИВІ НАЦИСТИ !!!
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28.12.2021 11:36 Ответить
Когда на Западе подшофе, на россии уже все в дрова. И дело тут не в разнице во времени
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28.12.2021 11:38 Ответить
Жирик конечно сученок,но подобные планы нравятся большинству жителей недоразвалившейся засрашкинской империи,поэтому все возможно.
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28.12.2021 11:48 Ответить
У жирика вместо мозгов шкварки свинные.
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28.12.2021 11:51 Ответить
Совсем дед плохой стал. мозги усохли
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28.12.2021 12:07 Ответить
Раньше он был смешным клоуном, а сейчас стал Наполеоном, с шестой палаты.
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28.12.2021 12:20 Ответить
Тю, шо бамбіть, шо бамбіть? Русскіє ж тоже в тіх містах проживають і хачу замєтіть , що дуже не погано.
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28.12.2021 12:21 Ответить
Щоб в тебе, жирик, два чиряка вислочило. Один на ж..пі, щоб сидіти не міг, другий на язиці. І так до кінця твого мерзенного життя.
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28.12.2021 12:56 Ответить
а давайте убьём Жириновского в Новогоднюю ночь?
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28.12.2021 13:13 Ответить
смотрю на его рожу и кажется еще год-два и инсульт парализует ему половину туловища, будет ли он продолжать в том же духе или его запакуют в какой-то пансионат?
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28.12.2021 13:49 Ответить
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28.12.2021 15:35 Ответить
Надеюсь ДБР возбудится уголовным делом " за разжигание агрессивной войны " на эти слова Жириновского ? Или они способны возбуждатся иключительно против украинских журналистов ?
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28.12.2021 13:20 Ответить
А чого нас має хвилювати що там пропонує ця мерзота?
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28.12.2021 13:29 Ответить
а огребут в итоге все те, кто нам дерьма желает. Ничего и кадырку на бутылку посадим и ***** обезглавим, еще чуть чуть осталось.
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28.12.2021 14:02 Ответить
Вже років 25, як українські політики помітили, що цей маньяк завжди озвучує те, про що думають у московському Кремлі. Люта, патологічнна й надзвіряча ненависть 70 відсотків московититів до 1) українців; 2)тувинців, чукчів і якутів, 3) прибалтів і поляків; 4) США; 5)всіх інших народів світу, без винятку - це майже візитна картка Московської імперії останніх 100 років. Цю прозору істину варто було б вже засвоїти ******** українцям -малоросам й недоросам, а також зеленим, що нині обсіли владу. А то вони аж стогнуть, так горнуться до "братньої РФ".
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28.12.2021 14:03 Ответить
Мразь
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28.12.2021 14:58 Ответить
Жириновський про плани росії на Зеленського

https://www.youtube.com/watch?v=wQ1gHHEma4Y

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28.12.2021 15:23 Ответить
ЖИРИНОВСКИЙ НА НОВЫЙ ГОД ПОЙДЕТ В БАНЮ И БУДЕТ СОСАТЬ !)
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28.12.2021 15:33 Ответить
зевова стремительно превращается в жирика:
- тупой, наглый, хамовитый
и патологический трус
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28.12.2021 16:07 Ответить
прикольно будет смотреть на пьяных срусских пилотов .... главное что бы они не начали москву бомбить ....что бы это не сделали солдаты нато.
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28.12.2021 16:56 Ответить
Жириновський закликає бомбити Україну в новорічну ніч. Джерело: https://censor.net/ua/n3307450

Старого маразматика вже ковбасить
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28.12.2021 19:47 Ответить
Дайте ему селедки
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29.12.2021 04:13 Ответить
чтоб ты здох в новогоднюю ночь до 5 утра я уже за это выпил и вся Украина тоже
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29.12.2021 17:11 Ответить
Жидюра - повний старий дебіл.
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07.01.2022 22:10 Ответить
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