69 975 271
Жириновский призывает бомбить Украину в новогоднюю ночь. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский утверждает, что сам отдал бы такой приказ, будь он президентом.
Об этом он заявил в эфире российского государственного "Первого канала", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Газета.ру".
"Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января. Часа в 4 утра, в 5 утра. Уже все подшофе. Не обязательно их всех бомбить! Но выборочно - наказать их надо кого-то, испугать их надо кого-то", - сказал Жириновский.
Он добавил, что будь он президентом РФ, лично отдал бы этот приказ.
Ранее Жириновский предлагал полностью "присоединить" Украину к России. По его мнению, властям РФ было бы легко получить на это "разрешение Вашингтона".
Топ комментарии
+90 Павло ШОвте
показать весь комментарий27.12.2021 23:09
+72 piligrim
показать весь комментарий27.12.2021 23:16
+63 Zlata Dara
показать весь комментарий27.12.2021 23:15
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
под стать "качеству народа" - если быдлу похрен на то что его в совке десятками миллионов морили и убивали, но подавай им вяличие - то и такие как есть пропагордоны сойдут.
Дежурный по шапито?
Не смешно, а печально
Стаття 436. Пропаганда війни . Публічні заклики до агресивної війни або до розв'язування воєнного конфлікту, а також виготовлення матеріалів із закликами до вчинення таких дій з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів - Стаття 437. Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни. Планування, підготовка або розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій, - караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років. Ч.2. Ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій -карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
Что у жирика на языке то пуйла на уме.
Но вам надо в из зеницах увидеть мир?
Мда..история ничему не учит...
Это не страна, а стадо ипанутых шизофренов.
Награди пожалуйста этого ******** старого, СпиДа Раком и пусть он живёт ещё лет так 30 с этим.
Заранее спс.
https://www.youtube.com/watch?v=wQ1gHHEma4Y
- тупой, наглый, хамовитый
и патологический трус
Старого маразматика вже ковбасить