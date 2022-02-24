Белорусские танки пересекли границу с Украиной, - CNN. ВИДЕО

Белорусские танки пересекли украинскую границу.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.

"CNN в прямом эфире стал свидетелем того, как войска на колонне военной техники въезжают в Украину через пограничный переход с Беларусью", - говорится в сообщении.

Войска заметили на пересечении Сеньковки, Украина, с Веселовкой, Беларусь

Около 6:48 утра по местному времени колонна была замечена на въезде в Украину.

Ранее сообщалось, что войска РФ при поддержке Беларуси атаковали госграницу Украины

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