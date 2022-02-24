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Белорусские танки пересекли границу с Украиной, - CNN. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Белорусские танки пересекли украинскую границу.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.

"CNN в прямом эфире стал свидетелем того, как войска на колонне военной техники въезжают в Украину через пограничный переход с Беларусью", - говорится в сообщении.

Войска заметили на пересечении Сеньковки, Украина, с Веселовкой, Беларусь

Около 6:48 утра по местному времени колонна была замечена на въезде в Украину.

Ранее сообщалось, что войска РФ при поддержке Беларуси атаковали госграницу Украины

Также читайте: Взрывы, обстрелы, продвижение войск РФ, есть раненые: обнародована информация, которая поступает по каналам полиции относительно ситуации в Украине

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+49
От суки!!!
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24.02.2022 08:36
+48
тараканья армия!
предатели Беларуси и рашистские марионетки.
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24.02.2022 08:37
+47
Маски сброшены, да Бульбофюрер? А говорил что с Беларашки никто нападать не будет. Ну теперь держись падло.
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24.02.2022 08:37
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Страница 2 из 2
Усатого ублюдка на осину вместе с плешивой падалью.
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24.02.2022 08:46 Ответить
а где же погранцы
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24.02.2022 08:47 Ответить
Це ще треба перевірити -

CNN буває і фейки вкидає заради сенсацій.

Але реакцію Джавелінів и британських гранатометів чекаємо
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24.02.2022 08:47 Ответить
Со всех сторон падлы
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24.02.2022 08:48 Ответить
Кто-нибудь знает почему сообщения только об атаках орков? Почему нет сообщеий (кроме сбития пяти самолётов и вертолёта) о сопротивлении украинской армии? Как это - танки вот взяли и заехали в Украину? Где хвалёные стугны, джавелины и корнеты? Где армия и тероборона?

Я слушаю CNN и CBC в Канаде, но даже здесь в украинских СМИ как-то всё вяглядит как будто сопротивления и нету.
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24.02.2022 08:48 Ответить
Ни кто не встретил на погран переходах. Где Джавелины?
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24.02.2022 08:52 Ответить
Не панікуй, а то всерешься на радість Пукіну
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24.02.2022 08:53 Ответить
При чём тут паника? Резонный вопрос: война в принципе ожидалась, Лукашеску полностью оскотинился и даже угрожал Украине. И что, на въезде даже не приготовили сюрпризы для танков???
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24.02.2022 09:16 Ответить
Що ти хотів - Зе президент, більше питань маю надію не буде.
На кожен кацапський танк є Джавелін чи Стугна.
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24.02.2022 09:20 Ответить
идут жесткие бои на севери чернигова.у меня сын там служит.Госоди сохрани!
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24.02.2022 08:58 Ответить
тварі цветочние белоруські - ненависть на десятиліття!
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24.02.2022 08:48 Ответить
Як що когось ненавидіти, так це кацапів.
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24.02.2022 08:51 Ответить
А бульбашів що - пробачити , бо їх абманулі ?(
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24.02.2022 16:16 Ответить
Будуть контрибуцію платити за збитки державі Україна.
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24.02.2022 16:25 Ответить
О потенційний труп з шашличниці відгукнувся
Будеш в танку, чекай на Джавелін сєпар.
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24.02.2022 08:52 Ответить
Гэта не беларусы. Гэта лукашысты.
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24.02.2022 08:50 Ответить
Раз мовчки все це підтримуєте , то лукашисти ви усі ((
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24.02.2022 16:18 Ответить
надеюсь чёрные пакеты с собой взяли или нам их так хоронить потом?
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24.02.2022 08:51 Ответить
"Братишки", где ж мы вас хоронить будем?
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24.02.2022 08:51 Ответить
У зямлі ўкраінскай. Лукашыстаў не шкада ні разу. Але не разумею чаму не ператварылі гэтую калону ў груду металу ўжо. Дзе Джавеліны?
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24.02.2022 08:55 Ответить
нет ничего хуже первых суток войны, ничего не понятно ничего не известно.
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24.02.2022 08:53 Ответить
Россия бросает фейки как она всех победила. Всё как всегда.
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24.02.2022 08:54 Ответить
Хочеш виграти, будь з холодною головою.
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24.02.2022 08:54 Ответить
Будьте ви прокляті, путінські запроданці.
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24.02.2022 08:53 Ответить
Неякої паніки - ця інфа йще не підтверженна ...
В іноземних агенціях деякі журналісти працюють виключно на сенсацію .
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24.02.2022 08:58 Ответить
Убивать будем всех оккупантов.
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24.02.2022 09:03 Ответить
буде смажена бульба!
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24.02.2022 09:07 Ответить
Враг напал на нашу землю. Никакой паники братья, верим в ВСУ, волонтерим, помогаем чем, можем. Формируем отряды самообороны и готовимся клепать ватных тварей.
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24.02.2022 09:10 Ответить
Без паники . Обьединяемся вооружаемся .. Все будет Украина
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24.02.2022 09:12 Ответить
Василий СПРУТ

Без паники . Обьединяемся вооружаемся .

*****

Чем и где ?
Закон об оружии принят ВРУ только в первом чтении .
*8" лет не хватило......
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24.02.2022 09:19 Ответить
Бандера-смузі
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18.08.2022 21:53 Ответить
горите в пекле, белорусы
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24.02.2022 09:20 Ответить
В Канаде СВС освещает события, берут интервью у украинцев, цитируют министра иностранных дел и Зеленского.
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24.02.2022 09:23 Ответить
Ну все, ***** вас бульбаши.
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24.02.2022 09:34 Ответить
вот теперь Белорусь и Приднестровье надо точно поделить между Украиной Польшей и Молдовой
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24.02.2022 09:54 Ответить
белорусы такие же ублюдки как и кацапы!твари!
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24.02.2022 10:05 Ответить
Беларусы разные, как и немцы во времена ВМВ, как и др. народы. Часть беларусов воюет за вашу свободу, рядом с вами. Надеюсь ,что вам удастся отстоять свою свободу, и право на государство.
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24.02.2022 11:11 Ответить
Надеюсь ,что все таки не беларуские. Хотя и в том, что накш агрофюрер предоставиль Пуутину кори дор, хорошего мало.
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24.02.2022 11:08 Ответить
***** завали... тварь путинская!
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24.02.2022 11:52 Ответить
Віримо ВСУ! Героям Слава
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24.02.2022 16:23 Ответить
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