В Сумах происходит уличное сражение, - Геращенко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В пятницу, 25 февраля, состоится экстренный саммит НАТО. Он будет касаться нападения России на Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутных войск ВСУ.
"Украинские герои-защитники мужественно сопротивляются российским шовинистам в Сумах", - говорится в сообщении Сухопутных войск.
По информации советника главы МВД Антона Геращенко, в Сумах проходит уличный бой.
Топ комментарии
+43 Lvbnhj
показать весь комментарий25.02.2022 06:06
+29 Muron
показать весь комментарий25.02.2022 06:08
+29 вставай
показать весь комментарий25.02.2022 06:10
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
смерть москалям.
вже навоювалися
https://twitter.com/hashtag/Okhtyrka?src=hashtag_click
https://twitter.com/buch10_04/status/1496989192739602434