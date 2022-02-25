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В Сумах происходит уличное сражение, - Геращенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В пятницу, 25 февраля, состоится экстренный саммит НАТО. Он будет касаться нападения России на Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутных войск ВСУ.

"Украинские герои-защитники мужественно сопротивляются российским шовинистам в Сумах", - говорится в сообщении Сухопутных войск.

По информации советника главы МВД Антона Геращенко, в Сумах проходит уличный бой.

Также читайте: Россияне взяли в кольцо Конотоп, техника идет через Сумскую область на Киев, - ОГА

В Сумах происходит уличное сражение, - Геращенко 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+43
Слава нації
смерть москалям.
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25.02.2022 06:06
+29
Вже потрібно думати про перемогу і створення буферної держави з московією на території прилеглих областей Ерефії: Ростовська, Білгородська, Курська
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25.02.2022 06:08
+29
Гарне місто! Нищіть кацапську погань!!! Сили і наснаги!!!
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25.02.2022 06:10
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Слава нації
смерть москалям.
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25.02.2022 06:06 Ответить
Вже потрібно думати про перемогу і створення буферної держави з московією на території прилеглих областей Ерефії: Ростовська, Білгородська, Курська
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25.02.2022 06:08 Ответить
Мури ..та рів з крокодилами!?
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25.02.2022 06:10 Ответить
Ні...мордор повинен бути знищений
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25.02.2022 06:11 Ответить
Идеально было бы огородить их от ВСЕГО мира, пусть бы поубивали друг друга, медленно и не спеша.
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25.02.2022 06:44 Ответить
Тільки рів з крокодилами!
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25.02.2022 06:11 Ответить
от і буде кому крокодилів годувати
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25.02.2022 06:15 Ответить
не кому, а чем
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25.02.2022 07:15 Ответить
Аэропорт отбит
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25.02.2022 06:34 Ответить
Гарне місто! Нищіть кацапську погань!!! Сили і наснаги!!!
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25.02.2022 06:10 Ответить
Знищенa ворожа техніка агресора в місті Охтирка, Сумська область.

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25.02.2022 06:11 Ответить
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25.02.2022 06:11 Ответить
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25.02.2022 06:12 Ответить
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25.02.2022 06:13 Ответить
4-та гвардійська танкова Кантемирівська ордена Леніна Червонопрапорна дивізія імені Юрія Андропова (4 ТД, в/ч 19612)[1] - танкове з'єднання сухопутних військ СРСР і згодом Росії.

вже навоювалися
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25.02.2022 06:16 Ответить
Ьула Кантеміровська, стала КРАНТИміровська
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25.02.2022 06:55 Ответить
Вчерашний твіт.

https://twitter.com/hashtag/Okhtyrka?src=hashtag_click
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25.02.2022 06:15 Ответить
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25.02.2022 06:15 Ответить
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25.02.2022 06:16 Ответить
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25.02.2022 06:16 Ответить
кацап заснув , відпочиває і слухає Кабиздоха
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25.02.2022 06:18 Ответить
харашо лeжать!
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25.02.2022 08:35 Ответить
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25.02.2022 06:17 Ответить
Невже "Українська з перцем" напився без закуски
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25.02.2022 06:19 Ответить
Міцного здоров'я і незламної ерекції усім дохлим кацапам.
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25.02.2022 06:27 Ответить
Человек в кедах. Врядле армия паРаши обувает своих вояк в кеды. Неужели это был один из наших?
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25.02.2022 07:07 Ответить
если не ошибаюсь, на видео памятник Кожедубу, значит заруба идет возле моста.
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25.02.2022 06:27 Ответить
Это кадетский корпус а то афганская церковь
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25.02.2022 06:43 Ответить
Сдохни,***** прокляте!!!!!!!!!Будь ти проклятий!!!!!!!!!!!
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25.02.2022 06:32 Ответить
Слава Героям Украіны!!!👏👏👏🇺🇦🇺🇦🇺🇦🤍❤️🤍
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25.02.2022 06:36 Ответить
Ну вот где мрази окопались ? Как бы свати подойти к ним и расстрелять.
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25.02.2022 06:47 Ответить
Слава героям.Суми респект и повага.
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25.02.2022 06:51 Ответить
Слава нашим бойцам! Смерть рашистам!
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25.02.2022 07:08 Ответить
Сумы... центр города... и Олег, приехавший "собрать людей"...

https://twitter.com/buch10_04/status/1496989192739602434
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25.02.2022 07:16 Ответить
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25.02.2022 07:18 Ответить
На экстренном саммите НАТО , выразят глубокую озабоченность , реально помогают страны которые поставляют современное оружие , одежду продовольствие и так далее , всё что необходимо ВСУ . Главное отбить первые атаки , начало всегда тяжёлое . Победа за Украиной , уже видно . Всячески поддерживайте ВСУ и помогайте им реально .
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25.02.2022 07:23 Ответить
 
 