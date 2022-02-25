В Сумах происходит уличное сражение, - Геращенко. ВИДЕО

В пятницу, 25 февраля, состоится экстренный саммит НАТО. Он будет касаться нападения России на Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутных войск ВСУ.

"Украинские герои-защитники мужественно сопротивляются российским шовинистам в Сумах", - говорится в сообщении Сухопутных войск.

По информации советника главы МВД Антона Геращенко, в Сумах проходит уличный бой.

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