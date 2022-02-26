РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7719 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
85 773 137
война (46795) Запорожье (2340) ликвидация (1938)

Российскую ДРГ ликвидировали в Запорожье во время задержания. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Запорожье поймали российскую ДРГ.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Запорожье. Минус 1 группа диверсантов", - говорится в сообщении.

Читайте также: Более тысячи военных: армия РФ понесла в Украине рекордные потери, - ВСУ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+131
Супер. Просто добили. Так і треба з окупантом.
показать весь комментарий
26.02.2022 16:47
+97
Бо чесно, нема часу з ними тягатись. Вони ж пруть у всі щілини.. треба нових гасити.
показать весь комментарий
26.02.2022 16:48
+84
Він точно потягнувся за гранатою,я бачив....ти ж теж..??
показать весь комментарий
26.02.2022 16:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
__ЕСЛИ ХОТЯТ?__ТО ПОЛУЧАТ__ПО ПОЛНОЙ !__

Хотят ли якобы русские? ( кацапы -москали) войны?
Спросите вы у тех казламордых -оккупантах, солдат,
Что под украинскими териконами дохлые гниют -лежат,
И вам из гадкой лапотной страны ответят их сыны,
Хотят ли "русские", хотят ли "русские" ****** войны!

И не за свою страну эти лапти гибнут в эту страшную войну!
Да, кацапы всё пробуют воевать, и видно хотят, чтобы опять,
Солдаты их падали в бою на землю совсем чужую а не свою.
Спросите вы у их жён и матерей, и вы тогда понять должны.
Хотят ли "русские", хотят ли якобы "русские" но кацапы, войны!

Поймёт народ всей лапотной страны -поймёт любой кацап, хоть и дурак,
Поймёт люмпен рабочий и батрак, но не поймёт фашист )(уйло никак,
Хотят ли "русские", хотят ли "русские"? Хотят ли оккупанпы - войны!
*
показать весь комментарий
26.02.2022 17:24 Ответить
Дуже сподіваємось що наше Запоріжжя вистоїть.
показать весь комментарий
26.02.2022 17:24 Ответить
Никогда не думал что поддержу тов.Берию - нет человека,нет проблем.Слава тов.Берии.Тем более какие они к черту человеки.
показать весь комментарий
26.02.2022 17:31 Ответить
вот в том то и дело что Берия людей убивал, а это - не люди а свинособачня
показать весь комментарий
26.02.2022 20:42 Ответить
В отличии от Берии который убивал невиновных здесь все по закону и гуманно. Террористы и диверсанты не подпадают под женевскую конвенцию. Да и никто животных не мучал, все быстро и без мучений. Я бы даже сказал через чур гуманно по сравнению с тем что ети твари делали с нашими пленными.
показать весь комментарий
26.02.2022 21:19 Ответить
Оце вже діло. Красунчики👍👍👍
показать весь комментарий
26.02.2022 17:31 Ответить
Вот так вот рушатся иллюзии. На рэфии чеченцы круты, как говорят. А тут на тебе и никакого пиетету))
показать весь комментарий
26.02.2022 17:33 Ответить
Прелестно и без пафоса
показать весь комментарий
26.02.2022 23:30 Ответить
Все правильно! В Україні военний стан ворог знищуеться без попереджень!
показать весь комментарий
26.02.2022 17:34 Ответить
Bravo!
показать весь комментарий
26.02.2022 17:35 Ответить
Ці відео, як бальзам на душу. Добивайте їх к х#ям, полонених вже достатньо.
показать весь комментарий
26.02.2022 17:36 Ответить
Оце перемовини. Я розумію

Мабуть не йшли на контакт. Слава Україні !!!
показать весь комментарий
26.02.2022 17:37 Ответить
Снято возле Днепрогэса. Одна из двух ДРГ, уничтоженных сегодня в Запорожье.
показать весь комментарий
26.02.2022 17:50 Ответить
Таких же чеченов ликвидировали в Одессе час назад в центре. Значит террористы Путлера
показать весь комментарий
26.02.2022 18:01 Ответить
Я люблю тебе Запоріжжя !!!
показать весь комментарий
26.02.2022 18:02 Ответить
Чикаго любить Лєну Тєрєхіну!
показать весь комментарий
26.02.2022 18:28 Ответить
Это хорошая новость. Поймал...приговорил... и тут же приговор привёл в исполнение
показать весь комментарий
26.02.2022 18:03 Ответить
Короче ихтамнебыло
показать весь комментарий
26.02.2022 18:16 Ответить
В полон не беремо!

"Москалику, і - вже! Пух, пух,...
З фільма Вавілон-20 словами Степанкова-бендерівця.
показать весь комментарий
26.02.2022 18:27 Ответить
Кадыровцев стрелять на месте!
показать весь комментарий
26.02.2022 18:55 Ответить
думаю что им будет позорней как раз попасть в плен. Гордый баран и в плену.
показать весь комментарий
26.02.2022 18:57 Ответить
ТА на кой нам с ними возиться? Они не потерялись, они знают куда и зачем едут. Нас бы они не щадили. Марать руки об черножопых не хочется, но нужно.
показать весь комментарий
26.02.2022 19:00 Ответить
думаю що потрібно зняти пару десятків відосиків з полоненими чеченами. Це конче потрібно, для деморалізації. На жаль якщо відосик зробити, то живим потрібно залишити. На жаль.
показать весь комментарий
26.02.2022 19:28 Ответить
Хорошая идея! В добавок посадить на бутылку и пусть гнида просит своего Кадырку, забрать его отсюда! Официальные чечены сказали, мы не причем, валите кадыровцев, ибо они трусы и предатели своего народа и религии.
показать весь комментарий
26.02.2022 19:45 Ответить
и вдруг. Нардеп Гончаренко. "Гостомель! Кадыровцы на коленях! Скоро будет много видео. Рамзан, тебя ждет много сюрпризов))))))"
показать весь комментарий
26.02.2022 19:51 Ответить
Отдать их по очереди Ляшку.После такого позора точно сами повесятся и весь их род будет проклят)
показать весь комментарий
26.02.2022 20:01 Ответить
ну ти й садюга. . Але я чомусь не проти такого.
показать весь комментарий
26.02.2022 20:09 Ответить
Кадырова бы пустить по кругу, а потом пристрелить как вшивую собаку! Хотя, чего это я, он тоже здохнет как собака.
показать весь комментарий
26.02.2022 20:12 Ответить
Свои же и грохнут...
показать весь комментарий
26.02.2022 20:41 Ответить
Дай Бог, ну дай Бог что бы так и было!
показать весь комментарий
26.02.2022 20:43 Ответить
Для своих он предатель (солдат *****, как сам же и заявлял) и две чеченские войны тому свидетельство...
показать весь комментарий
26.02.2022 21:03 Ответить
Мудачіло
показать весь комментарий
26.02.2022 21:47 Ответить
показать весь комментарий
26.02.2022 21:53 Ответить
да тут все гуманно. но как такие рожи проехали блок пост ! или тут уже бьіли ?
показать весь комментарий
26.02.2022 22:45 Ответить
показать весь комментарий
20.03.2022 19:29 Ответить
Страница 2 из 2
 
 