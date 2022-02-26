Российскую ДРГ ликвидировали в Запорожье во время задержания. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Запорожье поймали российскую ДРГ.
Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Запорожье. Минус 1 группа диверсантов", - говорится в сообщении.
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+131 Ksenia VB
показать весь комментарий26.02.2022 16:47
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Хотят ли якобы русские? ( кацапы -москали) войны?
Спросите вы у тех казламордых -оккупантах, солдат,
Что под украинскими териконами дохлые гниют -лежат,
И вам из гадкой лапотной страны ответят их сыны,
Хотят ли "русские", хотят ли "русские" ****** войны!
И не за свою страну эти лапти гибнут в эту страшную войну!
Да, кацапы всё пробуют воевать, и видно хотят, чтобы опять,
Солдаты их падали в бою на землю совсем чужую а не свою.
Спросите вы у их жён и матерей, и вы тогда понять должны.
Хотят ли "русские", хотят ли якобы "русские" но кацапы, войны!
Поймёт народ всей лапотной страны -поймёт любой кацап, хоть и дурак,
Поймёт люмпен рабочий и батрак, но не поймёт фашист )(уйло никак,
Хотят ли "русские", хотят ли "русские"? Хотят ли оккупанпы - войны!
*
Мабуть не йшли на контакт. Слава Україні !!!
"Москалику, і - вже! Пух, пух,...
З фільма Вавілон-20 словами Степанкова-бендерівця.