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Безоружные жители временно оккупированного Мелитополя противостоят колонне российских оккупантов: "Убийцы! Фашисты!" ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Безоружные жители Мелитополя заблокировали колонну российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, жители города перекрыли движение колонны российских оккупантов и, несмотря на выстрелы из автоматов, не пропускают технику.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мелитополь временно оккупирован, - мэр Федоров. ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+43
Тому нас і беруть і ЄС.
Україна єдина !
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01.03.2022 15:10
+43
кацапы-фашисты 21 века.мрази и подонки
это клеймо на них
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01.03.2022 15:10
+38
Кто скажет что эти безоружные люди меньшие герои чем те наши ребята кто с оружием сражается? Народ готов рвать их голыми руками, это в голове у них не укладывается!
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01.03.2022 15:13
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Тому нас і беруть і ЄС.
Україна єдина !
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01.03.2022 15:10 Ответить
кацапы-фашисты 21 века.мрази и подонки
это клеймо на них
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01.03.2022 15:10 Ответить
Хто такі нацики?
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01.03.2022 15:11 Ответить
нацисти-кацапи мабуть
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01.03.2022 15:14 Ответить
не реагируйте на бота,просто баньте))
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01.03.2022 15:50 Ответить
*********,пшел на ***.
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01.03.2022 15:15 Ответить
На мосту под Бучей тоже "нацики утеклы". Кацапские тушки по сей день тлеют. И главное забрать никто не хочет. Вам самим на себя даже *****.))
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01.03.2022 15:28 Ответить
Вас тут на сайті аж два такий ******, 1 пише інший лиже. Підарасний тандем
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01.03.2022 15:39 Ответить
Ребята все будет Украина. Немного терпенья. Они могут только проходить и гореть. Оккупировать все города у них физически не хватит сил. А ночи в Украине темные и ножи острые.
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01.03.2022 15:11 Ответить
Москальня вважає що якщо російськомовні, то будуть всикатись як на московії, нах.. пішли.
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01.03.2022 15:11 Ответить
Кто скажет что эти безоружные люди меньшие герои чем те наши ребята кто с оружием сражается? Народ готов рвать их голыми руками, это в голове у них не укладывается!
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01.03.2022 15:13 Ответить
Не сци Петро, те що у вас відключать світло, не означає кінець ЦН, купи краще відро керосину.
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01.03.2022 15:15 Ответить
Шановні адміни, забаньте будь ласка цього покидька !
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01.03.2022 15:16 Ответить
Тебе в гробу не о чем будет жалеть.
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01.03.2022 15:26 Ответить
Я так понимаю Петя - это петух, а кто такие петухи знают все. Просто не обращайте внимания на Петю *************.
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01.03.2022 15:58 Ответить
"Пачиму нас назьівают фошьіздами, мьі жьі антифошьіздьі, ат фошьізма вас асвабаждать приєхали! Єта кокойта загавар, им пендосьі дали 10 долароф, как жонам падводнекаф курска!"
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01.03.2022 15:15 Ответить
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01.03.2022 15:23 Ответить
Так фашистам и убийцам то пох@й! Они понимают только когда их е@ашат!
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01.03.2022 15:15 Ответить
Нашу націю..не перемогти.
Слава Україні Смерть москалям
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01.03.2022 15:15 Ответить
Кацапоидов нужно выжигать а не голыми руками останавливать. Кацапоиды не восприимчивы к протестам и свободовыявлению народа. Они видите уже автозаки везут и скоро начнут загонять всех в лагеря.
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01.03.2022 15:16 Ответить
Ну Кемеровський ОМОН намагався на автозаках Київ штурмувати, це назвали "самою дивною військовою операцією", всі трупи.
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01.03.2022 15:18 Ответить
А за ними підуть спец війська для зачистки. Не розуміють вони слів. Зустрічати треба тільки зброєю або коктейлями молотова.
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01.03.2022 15:16 Ответить
Держіться браття! Ми з вами!
Не наражайте сильно себе на небезпеку,не лягайте під колеса,ваше життя найцінніше!
Помста повинна бути з холодною головою та гарячим серцем!!!
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01.03.2022 15:19 Ответить
Ну що,почули кацапи ,що про вас кажуть російськомовні громадяни України?
Горіть в аду, вбивці.
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01.03.2022 15:19 Ответить
Потрібно взривчатку під капот їм підкладати,щоб горіли суки
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01.03.2022 15:20 Ответить
Толпой бы накинулись на этого пи..аса, забрали автомат
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01.03.2022 15:21 Ответить
Суки сгорят в своих железных гробах.
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01.03.2022 15:22 Ответить
Поговорили? Ну теперь Джавелины поговорят.
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01.03.2022 15:24 Ответить
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01.03.2022 15:24 Ответить
УБИВАТЬ тварей ,всех до единого УБИВАТЬ подонков !!!
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01.03.2022 15:25 Ответить
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01.03.2022 15:26 Ответить
Как мы классно подготовились к войне... Люди голыми руками пытаются остановить русскую армию, но дороги у нас "хорошие"....
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01.03.2022 15:30 Ответить
вот тут нельзя не согласиться,выброшеные деньги
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01.03.2022 15:53 Ответить
Нажаль заклики виходьте, зупиняйте танки може закінчитися трагедією, бо у окупантів-карателів є бойова задача - знищувати українців. Спочатку вони можуть і зупинитися, але після повторного наказу поїдуть траками по людях, бо наказ має виконуватися. А засмажений трупяк, вже нікуди не рушить і віддай йому хоч 100 наказів не виконає.
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01.03.2022 15:30 Ответить
я помню такие же кадры на Донбассе,когда военная техника была украинской.Там особо сильно военные не настаивали,вели себя не так как эти умники из РФ-ии.Эти оккупанты себя так ведут,будто они у себя дома )) оборзевшие,конечно,вкрай.Украине СЛАВА!!! что ж вас без оружия-то оставили?
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01.03.2022 15:30 Ответить
А где коктейли молотова? Парашенцы понимают только силу, все остальное не для них.
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01.03.2022 15:32 Ответить
сильные люди
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01.03.2022 15:34 Ответить
Якi ж вони тварини-вбивцi, але вiримо ЗСУ!!! Смерть ворогам!
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01.03.2022 15:35 Ответить
колоти колеса
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01.03.2022 15:42 Ответить
МОЛОДЦЫ!Все таки запустить пару коктейлей Молотова ,было бы тоже неплохо…Это же нелюди,они язык человека-не понимают
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01.03.2022 15:43 Ответить
вот так "неонацисты/бандеровцы" кроют татарским матом "асвабадитялей", чтоб им понятнее было, куда возвращаться
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01.03.2022 15:45 Ответить
Почему не кидают бутылки? Что за детский сад?
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01.03.2022 15:55 Ответить
фашисты приехали!

Z - это naZZi
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01.03.2022 15:56 Ответить
скільки там людей? 50? 20 тримає машину.... де все місто?
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01.03.2022 15:58 Ответить
можна балончиком з фарбою лобовухи позафарбовувати
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01.03.2022 15:58 Ответить
Жгите *********, слова их не остановят.
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01.03.2022 16:00 Ответить
А порозкидати на асфальті маленьких їжачків, шипи, щоби шини проколоти???
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01.03.2022 16:50 Ответить
они еще "добрые"
остоожно, некоторые точно не будут ценемониться а просто
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01.03.2022 17:26 Ответить
А потом мелитопольцы выстроились в очередь за пайками от оккупантов, как выразился один гражданин Мелитополя "Это же акт гуманизма". Видео есть в доступе.
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03.03.2022 20:07 Ответить
 
 