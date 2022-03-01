Безоружные жители временно оккупированного Мелитополя противостоят колонне российских оккупантов: "Убийцы! Фашисты!" ВИДЕО
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Безоружные жители Мелитополя заблокировали колонну российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, жители города перекрыли движение колонны российских оккупантов и, несмотря на выстрелы из автоматов, не пропускают технику.
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+43 Ksenia VB
показать весь комментарий01.03.2022 15:10
+43 metal35
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+38 Eugene Dneprovsky
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Україна єдина !
это клеймо на них
Слава Україні Смерть москалям
Не наражайте сильно себе на небезпеку,не лягайте під колеса,ваше життя найцінніше!
Помста повинна бути з холодною головою та гарячим серцем!!!
Горіть в аду, вбивці.
Z - это naZZi
остоожно, некоторые точно не будут ценемониться а просто