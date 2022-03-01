Безоружные жители временно оккупированного Мелитополя противостоят колонне российских оккупантов: "Убийцы! Фашисты!" ВИДЕО

Безоружные жители Мелитополя заблокировали колонну российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, жители города перекрыли движение колонны российских оккупантов и, несмотря на выстрелы из автоматов, не пропускают технику.

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