Мелитополь временно оккупирован, - мэр Федоров. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Мелитополь не сдался, Мелитополь временно оккупирован.
Об этом городской глава Мелитополя Иван Федоров заявил в прямом эфире на странице в Фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня остро стоит вопрос о выдаче наличных денег в банкоматах и банках. К сожалению, проблема есть, занимаемся решением вопросов. Хотел бы донести ключевой месседж до центральных отделений банков и отделений финансовых учреждений: "Мелитополь не сдался, Мелитополь временно оккупирован. Здесь живут жители Украины, у которых есть потребности в наличных, чтобы приобрести продукты", - подчеркнул мэр.
В прямой эфир он выходил из центра предоставления социальной помощи, организованного соцслужбами.
Городской глава также отметил, что с сегодняшнего дня в СМИ начинают выкладывать фотографии тех, кто занимался мародерством в городских магазинах. "Кто с целью личного интереса пытался обогатиться тем, что им не нужно, таким образом причиняя вред как обществу, так и имуществу наших предпринимателей", - отметил Федоров.
В городе возникла проблема с доставкой молока для новорожденных и молодых мам. Для того чтобы ее решить, на территории Мелитопольского молокозавода, что в Новом Мелитополе, организована продажа молока в неограниченном количестве, но после предоставления документов.
Как ранее сообщалось, 24 февраля в Мелитополе на территории военной базы раздались взрывы. 26 февраля мэр сообщил о том, что представители местных властей потеряли контроль над административными зданиями.
Пожалуйста, подождите...
Любой ватный мер города !!!
Помните ****** у нас бутылок
ОЧЕНЬ
ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ МНОГО !!!
Только попробуйте саботировать !!!
Мерам патриотам респект !!!
https://www.facebook.com/vseua/videos/532400228123406/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
А угрозы не было, это все коллективный запад нагнетал!
Что непонятного?!
⚡️Росавиация рекомендует россиянам, находящимся за границей, не ждать гуманитарных рейсов, а искать варианты возвращения через третьи страны, используя коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний.
Війна, Військовий час, Облога, Окупація, ...
А Мелітопольский Молокозавод до сих пір ПРОДАЕ молоко для немовлят, так ще тільки з ДОКУМЕНТАМИ!
Я вже мовчу, про "фотографії мародерів".
Треба розуміти - вся ця мокшанська і картопляна сіра наволоч не буде панувати в Україні. Скоро їхній бліц-****** накриється мідним тазом. Питання - з зброї від Європи. Все буде "************".
⚡️Премьер Британии Борис Джонсон: Европа должна отказаться от российских нефти и газа, несмотря на болезненность таких мер
https://444.hu/2022/03/01/szijjarto-peter-tamogatjuk-ukrajna-unios-csatlakozasat
Об этом сообщил Дмитрий Разумков.
"Пять минут назад Вооруженные Силы Украины нанесли удар Точкой-У по аэродрому Бердянска, где захватчики сосредоточили большое количество войск. Ночью пара украинских асов на Су-25 нанесли удар по колонне оккупанта возле села Победа, которая шла захватывать Бровары", - говорится в сообщении.