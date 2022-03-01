РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
53254 посетителя онлайн
Новости Война в Украине
27448 52
армия РФ (3316) Мелитополь (62) Запорожская область (469) Федоров Иван (1)

Мелитополь временно оккупирован, - мэр Федоров. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Мелитополь не сдался, Мелитополь временно оккупирован.

Об этом городской глава Мелитополя Иван Федоров заявил в прямом эфире на странице в Фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня остро стоит вопрос о выдаче наличных денег в банкоматах и ​​банках. К сожалению, проблема есть, занимаемся решением вопросов. Хотел бы донести ключевой месседж до центральных отделений банков и отделений финансовых учреждений: "Мелитополь не сдался, Мелитополь временно оккупирован. Здесь живут жители Украины, у которых есть потребности в наличных, чтобы приобрести продукты", - подчеркнул мэр.

В прямой эфир он выходил из центра предоставления социальной помощи, организованного соцслужбами.

Городской глава также отметил, что с сегодняшнего дня в СМИ начинают выкладывать фотографии тех, кто занимался мародерством в городских магазинах. "Кто с целью личного интереса пытался обогатиться тем, что им не нужно, таким образом причиняя вред как обществу, так и имуществу наших предпринимателей", - отметил Федоров.

В городе возникла проблема с доставкой молока для новорожденных и молодых мам. Для того чтобы ее решить, на территории Мелитопольского молокозавода, что в Новом Мелитополе, организована продажа молока в неограниченном количестве, но после предоставления документов.

Как ранее сообщалось, 24 февраля в Мелитополе на территории военной базы раздались взрывы. 26 февраля мэр сообщил о том, что представители местных властей потеряли контроль над административными зданиями.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+37
🔥 Херсонська область, пишуть що МІГ-35 русні втомився і приліг відпочити
показать весь комментарий
01.03.2022 13:32
+29
Важно !!!

Любой ватный мер города !!!

Помните пидоры у нас бутылок

ОЧЕНЬ

ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ МНОГО !!!

Только попробуйте саботировать !!!

Мерам патриотам респект !!!
показать весь комментарий
01.03.2022 13:28
+22

⚡️Росавиация рекомендует россиянам, находящимся за границей, не ждать гуманитарных рейсов, а искать варианты возвращения через третьи страны, используя коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний.
показать весь комментарий
01.03.2022 13:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Важно !!!

Любой ватный мер города !!!

Помните ****** у нас бутылок

ОЧЕНЬ

ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ МНОГО !!!

Только попробуйте саботировать !!!

Мерам патриотам респект !!!
показать весь комментарий
01.03.2022 13:28 Ответить
https://www.facebook.com/vseua/videos/532400228123406/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
показать весь комментарий
01.03.2022 13:30 Ответить
хороший анализ,все правильно)) но херсон сейчас занят...
показать весь комментарий
01.03.2022 13:46 Ответить
прекрасно!пусть рыдают
показать весь комментарий
01.03.2022 13:50 Ответить
******. Земля їм усім скловатою.
показать весь комментарий
01.03.2022 14:02 Ответить
Тримаємось, друзи!
https://www.facebook.com/vseua/videos/532400228123406/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
показать весь комментарий
01.03.2022 13:31 Ответить
🔥 Херсонська область, пишуть що МІГ-35 русні втомився і приліг відпочити
показать весь комментарий
01.03.2022 13:32 Ответить
вікі пише що серійних було 2
показать весь комментарий
01.03.2022 13:41 Ответить
у него просто не было противоялия от Жала.
показать весь комментарий
01.03.2022 13:59 Ответить
а Херсоне русня пешком ходит по городу, гасят артой по многоэтажкам есть.
показать весь комментарий
01.03.2022 14:11 Ответить
Мразь. Сдал город ещё два дня назад.
показать весь комментарий
01.03.2022 13:33 Ответить
Молодий же ж хлопець, а ватний
показать весь комментарий
01.03.2022 13:44 Ответить
а в самом деле почему крымский мост еще цел
показать весь комментарий
01.03.2022 13:35 Ответить
Тому, що в нас НЕМА "НЕПТУНІВ"!
показать весь комментарий
01.03.2022 13:39 Ответить
Нам нужны были дороги! Вы ничего не понимаете!
А угрозы не было, это все коллективный запад нагнетал!

Что непонятного?!
показать весь комментарий
01.03.2022 14:01 Ответить
Бо куди ж москалі втвкати будуть????
показать весь комментарий
01.03.2022 14:17 Ответить

⚡️Росавиация рекомендует россиянам, находящимся за границей, не ждать гуманитарных рейсов, а искать варианты возвращения через третьи страны, используя коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний.
показать весь комментарий
01.03.2022 13:36 Ответить
aha ha vjeslami pustj grebut urody !!!!!
показать весь комментарий
01.03.2022 13:50 Ответить
Ось, у мене питання:
Війна, Військовий час, Облога, Окупація, ...
А Мелітопольский Молокозавод до сих пір ПРОДАЕ молоко для немовлят, так ще тільки з ДОКУМЕНТАМИ!
Я вже мовчу, про "фотографії мародерів".
показать весь комментарий
01.03.2022 13:37 Ответить
Слухай уважно! Мер сказав ,що молоко будуть РОЗДАВАТИ!
показать весь комментарий
01.03.2022 14:15 Ответить
Треба зрозуміти - хтось підсуєтився, щоб здати південь України. Можна було рашкоцапів завалити на виходы з пів-остріва. ОК, потім дізнаємося - хто і проштрикнемо шомпуром йому яйла.

Треба розуміти - вся ця мокшанська і картопляна сіра наволоч не буде панувати в Україні. Скоро їхній бліц-****** накриється мідним тазом. Питання - з зброї від Європи. Все буде "************".
показать весь комментарий
01.03.2022 13:37 Ответить
Я не знаю. Як не знаю того, чому пересічні масово літали до сраної Хургади і в Турцію, раділи латанню доріг для своїх таратайок, але ніколи не вийшли на маніфестацію, щоб запитати владу, якого *** вона нічого не робить для укріплення армії, яка воює з 2014.
показать весь комментарий
01.03.2022 13:51 Ответить
Посадите труханова, кивалова и скорика в одессе в сизо - это слабое звено
показать весь комментарий
01.03.2022 13:39 Ответить
И еще Портянкина с ними...
показать весь комментарий
01.03.2022 14:18 Ответить
Гарний дядько Борис
⚡️Премьер Британии Борис Джонсон: Европа должна отказаться от российских нефти и газа, несмотря на болезненность таких мер
показать весь комментарий
01.03.2022 13:39 Ответить
Чехи в чатах пишут что готовы, многие выключили батереи и дома в куртках...СССР никто не хочет, 68 год никто не забыл
показать весь комментарий
01.03.2022 14:16 Ответить
Ни слова о сопротивлении. Фактически начал работать на новую ,,власть''
показать весь комментарий
01.03.2022 13:44 Ответить
«Крысы бегут с корабля»
показать весь комментарий
01.03.2022 13:49 Ответить
Венгрия.Петер Сийярто: Мы поддерживаем статус кандидата в члены ЕС как можно скорее

https://444.hu/2022/03/01/szijjarto-peter-tamogatjuk-ukrajna-unios-csatlakozasat
показать весь комментарий
01.03.2022 13:51 Ответить
поки зайняті північчю, південь здають((
показать весь комментарий
01.03.2022 13:54 Ответить
окупували хай забезпечують.
показать весь комментарий
01.03.2022 13:56 Ответить
пробивають сухопутний кордон в крим((
показать весь комментарий
01.03.2022 13:56 Ответить
Мелитополь, потерпите немного. Русня как тараканы - расползлось столько, что рук не хватает всех прибивать. Они все на сладкое - на Киев сбежались. Ща их там потравим малёхо и до Мелитополя очередь дойдёт.
показать весь комментарий
01.03.2022 14:01 Ответить
https://kievvlast.com.ua/base/dose-fedorov-ivan-sergeevich интересно тут написано об этом мэре.
показать весь комментарий
01.03.2022 14:02 Ответить
Украинские военные разгромили врага из тактического ракетного комплекса.

Об этом сообщил Дмитрий Разумков.

"Пять минут назад Вооруженные Силы Украины нанесли удар Точкой-У по аэродрому Бердянска, где захватчики сосредоточили большое количество войск. Ночью пара украинских асов на Су-25 нанесли удар по колонне оккупанта возле села Победа, которая шла захватывать Бровары", - говорится в сообщении.
показать весь комментарий
01.03.2022 14:05 Ответить
Гнида шмарката.
показать весь комментарий
01.03.2022 14:19 Ответить
Ничего, украинцы его скоро денацифицируют от рашистов.
показать весь комментарий
01.03.2022 16:33 Ответить
 
 