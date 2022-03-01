УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13561 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні
27489 52
армія РФ (2698) Мелітополь (59) Запорізька область (458) Федоров Іван (2)

Мелітополь тимчасово окупований, - мер Федоров. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мелітополь не здався, Мелітополь тимчасово окуповано.

Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив у прямому ефірі на сторінці у Фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні гостро стоїть питання щодо видачі готівки у банкоматах та банках. На жаль, проблема є, займаємося вирішенням питань. Хотів би донести ключовий меседж до центральних відділень банків та відділень фінансових установ: "Мелітополь не здався, Мелітополь тимчасово окуповано. Тут живуть жителі України, у яких є потреби у готівці, щоб придбати продукти", - підкреслив мер.

У прямий ефір він виходив з центру надання соціальної допомоги, який було організовано соцслужбами.

"Міський голова також зазначив, що від сьогодні у ЗМІ починають викладати фотографії тих, хто займався мародерством у міських магазинах. "Хто з метою особистого інтересу намагався збагатитися тим, що їм не потрібно, таким чином завдаючи шкоди як суспільству, так і майну наших підприємців", - зазначив Федоров.

У місті виникла проблема з доставкою молока для немовлят та молодих мам. Для того, щоб її вирішити, на території Мелітопольського молокозаводу, що у Новому Мелітополі, організовано продаж молока у необмеженій кількості, але після надання документів.

Як раніше повідомлялося, 24 лютого у Мелітополі на території військової бази пролунали вибухи. 26 лютого мер повідомив про те, що представники місцевої влади втратили контроль над адміністративними будівлями.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+37
🔥 Херсонська область, пишуть що МІГ-35 русні втомився і приліг відпочити
показати весь коментар
01.03.2022 13:32
+29
Важно !!!

Любой ватный мер города !!!

Помните пидоры у нас бутылок

ОЧЕНЬ

ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ МНОГО !!!

Только попробуйте саботировать !!!

Мерам патриотам респект !!!
показати весь коментар
01.03.2022 13:28
+22

⚡️Росавиация рекомендует россиянам, находящимся за границей, не ждать гуманитарных рейсов, а искать варианты возвращения через третьи страны, используя коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний.
показати весь коментар
01.03.2022 13:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Важно !!!

Любой ватный мер города !!!

Помните ****** у нас бутылок

ОЧЕНЬ

ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ МНОГО !!!

Только попробуйте саботировать !!!

Мерам патриотам респект !!!
показати весь коментар
01.03.2022 13:28 Відповісти
https://www.facebook.com/vseua/videos/532400228123406/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
показати весь коментар
01.03.2022 13:30 Відповісти
хороший анализ,все правильно)) но херсон сейчас занят...
показати весь коментар
01.03.2022 13:46 Відповісти
прекрасно!пусть рыдают
показати весь коментар
01.03.2022 13:50 Відповісти
******. Земля їм усім скловатою.
показати весь коментар
01.03.2022 14:02 Відповісти
Тримаємось, друзи!
https://www.facebook.com/vseua/videos/532400228123406/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
показати весь коментар
01.03.2022 13:31 Відповісти
🔥 Херсонська область, пишуть що МІГ-35 русні втомився і приліг відпочити
показати весь коментар
01.03.2022 13:32 Відповісти
вікі пише що серійних було 2
показати весь коментар
01.03.2022 13:41 Відповісти
у него просто не было противоялия от Жала.
показати весь коментар
01.03.2022 13:59 Відповісти
а Херсоне русня пешком ходит по городу, гасят артой по многоэтажкам есть.
показати весь коментар
01.03.2022 14:11 Відповісти
Мразь. Сдал город ещё два дня назад.
показати весь коментар
01.03.2022 13:33 Відповісти
Молодий же ж хлопець, а ватний
показати весь коментар
01.03.2022 13:44 Відповісти
а в самом деле почему крымский мост еще цел
показати весь коментар
01.03.2022 13:35 Відповісти
Тому, що в нас НЕМА "НЕПТУНІВ"!
показати весь коментар
01.03.2022 13:39 Відповісти
Нам нужны были дороги! Вы ничего не понимаете!
А угрозы не было, это все коллективный запад нагнетал!

Что непонятного?!
показати весь коментар
01.03.2022 14:01 Відповісти
Бо куди ж москалі втвкати будуть????
показати весь коментар
01.03.2022 14:17 Відповісти

⚡️Росавиация рекомендует россиянам, находящимся за границей, не ждать гуманитарных рейсов, а искать варианты возвращения через третьи страны, используя коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний.
показати весь коментар
01.03.2022 13:36 Відповісти
aha ha vjeslami pustj grebut urody !!!!!
показати весь коментар
01.03.2022 13:50 Відповісти
Ось, у мене питання:
Війна, Військовий час, Облога, Окупація, ...
А Мелітопольский Молокозавод до сих пір ПРОДАЕ молоко для немовлят, так ще тільки з ДОКУМЕНТАМИ!
Я вже мовчу, про "фотографії мародерів".
показати весь коментар
01.03.2022 13:37 Відповісти
Слухай уважно! Мер сказав ,що молоко будуть РОЗДАВАТИ!
показати весь коментар
01.03.2022 14:15 Відповісти
Треба зрозуміти - хтось підсуєтився, щоб здати південь України. Можна було рашкоцапів завалити на виходы з пів-остріва. ОК, потім дізнаємося - хто і проштрикнемо шомпуром йому яйла.

Треба розуміти - вся ця мокшанська і картопляна сіра наволоч не буде панувати в Україні. Скоро їхній бліц-****** накриється мідним тазом. Питання - з зброї від Європи. Все буде "************".
показати весь коментар
01.03.2022 13:37 Відповісти
Я не знаю. Як не знаю того, чому пересічні масово літали до сраної Хургади і в Турцію, раділи латанню доріг для своїх таратайок, але ніколи не вийшли на маніфестацію, щоб запитати владу, якого *** вона нічого не робить для укріплення армії, яка воює з 2014.
показати весь коментар
01.03.2022 13:51 Відповісти
Посадите труханова, кивалова и скорика в одессе в сизо - это слабое звено
показати весь коментар
01.03.2022 13:39 Відповісти
И еще Портянкина с ними...
показати весь коментар
01.03.2022 14:18 Відповісти
Гарний дядько Борис
⚡️Премьер Британии Борис Джонсон: Европа должна отказаться от российских нефти и газа, несмотря на болезненность таких мер
показати весь коментар
01.03.2022 13:39 Відповісти
Чехи в чатах пишут что готовы, многие выключили батереи и дома в куртках...СССР никто не хочет, 68 год никто не забыл
показати весь коментар
01.03.2022 14:16 Відповісти
Ни слова о сопротивлении. Фактически начал работать на новую ,,власть''
показати весь коментар
01.03.2022 13:44 Відповісти
«Крысы бегут с корабля»
показати весь коментар
01.03.2022 13:49 Відповісти
Венгрия.Петер Сийярто: Мы поддерживаем статус кандидата в члены ЕС как можно скорее

https://444.hu/2022/03/01/szijjarto-peter-tamogatjuk-ukrajna-unios-csatlakozasat
показати весь коментар
01.03.2022 13:51 Відповісти
поки зайняті північчю, південь здають((
показати весь коментар
01.03.2022 13:54 Відповісти
окупували хай забезпечують.
показати весь коментар
01.03.2022 13:56 Відповісти
пробивають сухопутний кордон в крим((
показати весь коментар
01.03.2022 13:56 Відповісти
Мелитополь, потерпите немного. Русня как тараканы - расползлось столько, что рук не хватает всех прибивать. Они все на сладкое - на Киев сбежались. Ща их там потравим малёхо и до Мелитополя очередь дойдёт.
показати весь коментар
01.03.2022 14:01 Відповісти
https://kievvlast.com.ua/base/dose-fedorov-ivan-sergeevich интересно тут написано об этом мэре.
показати весь коментар
01.03.2022 14:02 Відповісти
Украинские военные разгромили врага из тактического ракетного комплекса.

Об этом сообщил Дмитрий Разумков.

"Пять минут назад Вооруженные Силы Украины нанесли удар Точкой-У по аэродрому Бердянска, где захватчики сосредоточили большое количество войск. Ночью пара украинских асов на Су-25 нанесли удар по колонне оккупанта возле села Победа, которая шла захватывать Бровары", - говорится в сообщении.
показати весь коментар
01.03.2022 14:05 Відповісти
Гнида шмарката.
показати весь коментар
01.03.2022 14:19 Відповісти
Ничего, украинцы его скоро денацифицируют от рашистов.
показати весь коментар
01.03.2022 16:33 Відповісти
 
 