Мелітополь тимчасово окупований, - мер Федоров. ВIДЕО
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Мелітополь не здався, Мелітополь тимчасово окуповано.
Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив у прямому ефірі на сторінці у Фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні гостро стоїть питання щодо видачі готівки у банкоматах та банках. На жаль, проблема є, займаємося вирішенням питань. Хотів би донести ключовий меседж до центральних відділень банків та відділень фінансових установ: "Мелітополь не здався, Мелітополь тимчасово окуповано. Тут живуть жителі України, у яких є потреби у готівці, щоб придбати продукти", - підкреслив мер.
У прямий ефір він виходив з центру надання соціальної допомоги, який було організовано соцслужбами.
"Міський голова також зазначив, що від сьогодні у ЗМІ починають викладати фотографії тих, хто займався мародерством у міських магазинах. "Хто з метою особистого інтересу намагався збагатитися тим, що їм не потрібно, таким чином завдаючи шкоди як суспільству, так і майну наших підприємців", - зазначив Федоров.
У місті виникла проблема з доставкою молока для немовлят та молодих мам. Для того, щоб її вирішити, на території Мелітопольського молокозаводу, що у Новому Мелітополі, організовано продаж молока у необмеженій кількості, але після надання документів.
Як раніше повідомлялося, 24 лютого у Мелітополі на території військової бази пролунали вибухи. 26 лютого мер повідомив про те, що представники місцевої влади втратили контроль над адміністративними будівлями.
Будь ласка, зачекайте...
Любой ватный мер города !!!
Помните ****** у нас бутылок
ОЧЕНЬ
ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ МНОГО !!!
Только попробуйте саботировать !!!
Мерам патриотам респект !!!
https://www.facebook.com/vseua/videos/532400228123406/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
А угрозы не было, это все коллективный запад нагнетал!
Что непонятного?!
⚡️Росавиация рекомендует россиянам, находящимся за границей, не ждать гуманитарных рейсов, а искать варианты возвращения через третьи страны, используя коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний.
Війна, Військовий час, Облога, Окупація, ...
А Мелітопольский Молокозавод до сих пір ПРОДАЕ молоко для немовлят, так ще тільки з ДОКУМЕНТАМИ!
Я вже мовчу, про "фотографії мародерів".
Треба розуміти - вся ця мокшанська і картопляна сіра наволоч не буде панувати в Україні. Скоро їхній бліц-****** накриється мідним тазом. Питання - з зброї від Європи. Все буде "************".
⚡️Премьер Британии Борис Джонсон: Европа должна отказаться от российских нефти и газа, несмотря на болезненность таких мер
https://444.hu/2022/03/01/szijjarto-peter-tamogatjuk-ukrajna-unios-csatlakozasat
Об этом сообщил Дмитрий Разумков.
"Пять минут назад Вооруженные Силы Украины нанесли удар Точкой-У по аэродрому Бердянска, где захватчики сосредоточили большое количество войск. Ночью пара украинских асов на Су-25 нанесли удар по колонне оккупанта возле села Победа, которая шла захватывать Бровары", - говорится в сообщении.