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В Москве ночью выстроились огромные очереди к банкоматам. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В столице РФ в Москве люди даже ночью стоят в огромных очередях к банкоматам.

Такие видео очевидцы публикуют в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

"Москва. Очереди в банкоматы даже ночью", - подписано видео.

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Топ комментарии
+126
никогда страна у которой на гербе курица не победит страну у которой на гербе вилка
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09.03.2022 08:40
+66
Нехай стоять, на них бомби не падають. А шкода.
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09.03.2022 08:41
+59
За банкоматами скоро будут ставить автозаки и прямым путем свежее мясо в военкоматы, как у младших обезьян в лугандонии делают.
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09.03.2022 08:41
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Всего лишь?Эта очередь должна стоять на кастрацию,как вся территория Z(zero)-это минимум.
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09.03.2022 11:50 Ответить
Да ВЫФСЁВРЁТИ! Это бесплатные путёвки на Кипр раздают!
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09.03.2022 18:47 Ответить
Они были вне политики...
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09.03.2022 18:53 Ответить
Свої "тугрики" міняють на бакси. А ...йло вірить тільки у "тугрики". ШО буде? ШО?
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09.03.2022 19:18 Ответить
НАДО ЧТОБЫ У НИХ БОЛЬШЕ БЫЛИ ОЧЕРЕДИ И ЗА ХЛЕБОМ !!!
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10.03.2022 04:05 Ответить
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