В Москве ночью выстроились огромные очереди к банкоматам. ВИДЕО
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В столице РФ в Москве люди даже ночью стоят в огромных очередях к банкоматам.
Такие видео очевидцы публикуют в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
"Москва. Очереди в банкоматы даже ночью", - подписано видео.
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