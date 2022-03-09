В Москве ночью выстроились огромные очереди к банкоматам. ВИДЕО

В столице РФ в Москве люди даже ночью стоят в огромных очередях к банкоматам.

Такие видео очевидцы публикуют в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

"Москва. Очереди в банкоматы даже ночью", - подписано видео.

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