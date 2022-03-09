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Росія (47144) санкції (6834)

Російському КамАЗу не вистачає деталей через санкції

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Російському КамАЗу не вистачає деталей через санкції

Найбільший у Росії виробник автомобілів КамАЗ через санкції зіткнувся з нестачею деталей для виготовлення вантажівок.

Про це пишуть російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше російські КамАЗи комплектувалися двигунами Cummins (США), коробкою передачі ZF (Німеччина) та паливною апаратурою Bosch (Німеччина).

Через запроваджені санкції проти Росії виник дефіцит іноземних запчастин, тому завод змушений використовувати російські комплектуючі.

"У зв'язку з цим автомобілі всього модельного ряду К3 з березня будуть вироблятися переважно в комплектаціях з російськими аналогами - КПП 154, двигунами КамАЗ, паливною апаратурою АЗПІ", - йдеться в листі, який завод надіслав у ЗМІ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+23
а майстер Лєвша навіть в першоджерелі чим "прославився"? англійці зробили механічну блоху в масштабі 1:1 і вона вміла навіть стрибати(десь середина 19ст.), а той самий Лєвша типу "підкував" її - а насправді просто зробив так, що вона більше не змогла стрибати - що кацапу не дай - все поламає; мабуть та історія навіть відразу була тонким стьобом
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09.03.2022 08:36
+16
Камаз пішов на х*й
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09.03.2022 08:32
+13
Импортозамещение началось!
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09.03.2022 08:31
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А шо ж мастер Левша?
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09.03.2022 08:30 Відповісти
а майстер Лєвша навіть в першоджерелі чим "прославився"? англійці зробили механічну блоху в масштабі 1:1 і вона вміла навіть стрибати(десь середина 19ст.), а той самий Лєвша типу "підкував" її - а насправді просто зробив так, що вона більше не змогла стрибати - що кацапу не дай - все поламає; мабуть та історія навіть відразу була тонким стьобом
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09.03.2022 08:36 Відповісти
А говна и палок у кацапов - немерено. Из них и будут собирать шайтан-машины
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09.03.2022 08:30 Відповісти
в процессе на палках было решено сэкономить.
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09.03.2022 09:03 Відповісти
А як же ж , хвальоноє - імпортозамєщєніє .. ? Де воно , кацапи . ??
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09.03.2022 08:31 Відповісти
процесс локализации моторов Cummins. С самого начала для сборки своих двигателей на ЗАО «Камминз Кама» было нацелено на использование комплектующих деталей и компонентов, произведённых российскими предприятиями. Сейчас более 114 компонентов по двигателям Cummins серии B завод получает от российских предприятий, тем самым обеспечено более 60% локализации.

тобто 40 відсотків "імпортозаміщеного"мотору кацапи замінити не можуть..) прийдеться відновлювати запуск моторів ПОПЕРЕДНЬОГО ПОКОЛІННЯ...
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09.03.2022 08:39 Відповісти
*****, сплошная русофобия
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09.03.2022 08:31 Відповісти
есть еще?
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09.03.2022 08:37 Відповісти
Где-то в гараже валяется карбюратор от москвича, могу отслать, да почта не працюе
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09.03.2022 08:46 Відповісти
Импортозамещение началось!
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09.03.2022 08:31 Відповісти
Баби ісчо наражают
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09.03.2022 08:31 Відповісти
Камаз пішов на х*й
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09.03.2022 08:32 Відповісти
"ну если заканчивается то можна использовать вёсла!"
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09.03.2022 08:32 Відповісти
Русский военный КаМвз - иди на Х.Й!!!!!!
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09.03.2022 08:33 Відповісти
Росіяни ви чмошники https://youtu.be/rx2CO0czE28 навіть у піснях про це співают
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09.03.2022 08:35 Відповісти
На российских комплектующих доедешь до первой дорожной ямы, и долетишь до первой(она же последней) воздушной ямы. Приятной поездки.
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09.03.2022 08:36 Відповісти
Большие потери понимаешь, больше скотча и впярод прямым путем в ближайшую бярозу
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09.03.2022 08:38 Відповісти
коробкою передачі ZF (Німеччина) та паливною апаратурою Bosch (Німеччина) можливо безболісно "імпортозамінити"..

Cummins (США) -НІ.
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09.03.2022 08:40 Відповісти
Ось тут і почнуться чудеса.
У виконанні рукодупих орків.
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09.03.2022 08:41 Відповісти
Не за горами полное импортозамещение.

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09.03.2022 08:41 Відповісти
СТАНКИ ,ЧТО ИЗГОТОВЛЯЮТ КОРОБКИ И ДВИГАТЕЛИ ,ТОЖЕ ИЗ-ЗА БУГРА
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09.03.2022 08:41 Відповісти
З гімна і гілок вони тепер будувати будуть.
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09.03.2022 08:43 Відповісти
Хах, так у тих камазах бачу не було нічого парашного, тільки рама і кабіна кацапські!
Ну так правильно, касміческая страна!
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09.03.2022 08:43 Відповісти
А зачем им теперь КАМАЗ . . Теперь команда Камаз- Мастер будет гонки с газелями устраивать на трассе "Нижний Новгород - Набережные Члены"
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09.03.2022 08:48 Відповісти
Работники СТО потирают руки.
О щас работа повалит.
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09.03.2022 08:52 Відповісти
В них все одно найближчим часом грошей на це не буде. Хай буханці зрізають дах - буде вантажівка. В неї ні чого не змінилося із випуску першої автівки. Там все бухий дядя Вася рашпилем та кувалдою відремонтує у гаражі
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09.03.2022 08:52 Відповісти
Як співав Кола Бельди
-"Камаз харашо
-а алені лучше.."
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09.03.2022 09:00 Відповісти
С кацапскими двигателями и КПП камазы придется комплектовать полным кузовом гаечных ключей и отвёрток.
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09.03.2022 09:01 Відповісти
Рузкая технология болт закручивается молотком!
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09.03.2022 09:14 Відповісти
.....это еще сАвЭцкая технология.
Приятель практику проходил в 80х на ЗиЛе - на полном серьезе видел, как криво всаженный и не идущий болт вбивали кувалдой (крепление движка к коробке).
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09.03.2022 09:41 Відповісти
А не всё равно с каким мотором Камаз будет расхерачен в Украине ?
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09.03.2022 10:16 Відповісти
 
 