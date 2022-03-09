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Російському КамАЗу не вистачає деталей через санкції
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Найбільший у Росії виробник автомобілів КамАЗ через санкції зіткнувся з нестачею деталей для виготовлення вантажівок.
Про це пишуть російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Раніше російські КамАЗи комплектувалися двигунами Cummins (США), коробкою передачі ZF (Німеччина) та паливною апаратурою Bosch (Німеччина).
Через запроваджені санкції проти Росії виник дефіцит іноземних запчастин, тому завод змушений використовувати російські комплектуючі.
"У зв'язку з цим автомобілі всього модельного ряду К3 з березня будуть вироблятися переважно в комплектаціях з російськими аналогами - КПП 154, двигунами КамАЗ, паливною апаратурою АЗПІ", - йдеться в листі, який завод надіслав у ЗМІ.
Топ коментарі
+23 Константин См
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+16 Саша Иванов 67f184a3
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+13 Сергей Середа
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Будь ласка, зачекайте...
тобто 40 відсотків "імпортозаміщеного"мотору кацапи замінити не можуть..) прийдеться відновлювати запуск моторів ПОПЕРЕДНЬОГО ПОКОЛІННЯ...
Cummins (США) -НІ.
У виконанні рукодупих орків.
Ну так правильно, касміческая страна!
О щас работа повалит.
-"Камаз харашо
-а алені лучше.."
Приятель практику проходил в 80х на ЗиЛе - на полном серьезе видел, как криво всаженный и не идущий болт вбивали кувалдой (крепление движка к коробке).