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Украинская армия отражает атаки на ключевых направлениях, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Благодаря нашим военным, нацгвардейцам, пограничникам, полицейским, теробороновцам и всем присоединившимся к защите - мы не стали рабами

Об этом сообщил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы обороняем наше государство уже 15-й день. Мы выстояли. Украинская армия отражает атаки на ключевых направлениях. Благодаря нашим военным, нацгвардейцам, пограничникам, полицейским, теробороновцам и всем присоединившимся к защите - мы не стали рабами. И никогда не станем рабами. Потому что это – наш дух, это наша судьба", - подчеркнул глава государства.

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Топ комментарии
+18
тут такая хрень. мордва и удмурты разгоняют такую инфу что с мацквабада утек монголоид шойга и сами свинособаки не могут его найти. по ходу крыга скресла.
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10.03.2022 13:55
+9
Сейчас им скажут, что сахара никогда и не бьіло - завтра уже поверят.
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10.03.2022 14:01
+9
дерьмак никто и зовут его никак.
мыролюбного плана бэ уже не будет, от слова совсем.
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10.03.2022 14:03
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тут такая хрень. мордва и удмурты разгоняют такую инфу что с мацквабада утек монголоид шойга и сами свинособаки не могут его найти. по ходу крыга скресла.
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10.03.2022 13:55 Ответить
так его же х..йло захотел арестовать - так как он типа провалил "операцыю Ы"
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10.03.2022 13:58 Ответить
короче русня начинает стрелки персонально на ***** переводить, типа это только педофил виноват в их вяличии и што он рептилоидам продался чтобы нароисюжку навперду извести.
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10.03.2022 14:00 Ответить
Знаешь, вот у меня мудрая жена-українка. Она мне сказала: "Какая разница, каких они там потом жидо-рептилоидов наплетут. Вьірвать им зубьі - и пусть тогда шамкают своим беззубьім хлебалом вааще что хотят".

На раисе почти вся официальная история - єто теория заговора. Я учился на мехмате мгу - так и там, потоку математиков, "историк" нес юйню про то, что єтруски - єто русские, шумерьі - єто русские. И єто еще даже не фоменковец бьіл.
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10.03.2022 14:07 Ответить
Хорошо бы, чтобы именно Кожедупович первым рванул когти, но они все как крысиный король хвостами переплетены. Они сами не дадут кому-нибудь соскочить с Путаника.
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10.03.2022 13:59 Ответить
краще б від придушив *****
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10.03.2022 14:01 Ответить
*він
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10.03.2022 14:01 Ответить
А накуды КАЗЛАбековичу бежать??? На ПАРАШЕ его найдут, в цивилизованном мире оно изгой и тоже повяжут. Разве что к плохишу в сев. корею, но там у него кантактафф нету. Скорее всего КУЙло его того.....бритвой по горлу и в колодец
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10.03.2022 14:27 Ответить
А втой же час в росії щез цукор. Розсосався
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10.03.2022 13:57 Ответить
будет мордве и сахар и соль, и зеленка для намазывание лба.
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10.03.2022 13:59 Ответить
Сейчас им скажут, что сахара никогда и не бьіло - завтра уже поверят.
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10.03.2022 14:01 Ответить
буде як за совку, ти мені цукор, я тобі туфлі чи куфайку кремплінову
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10.03.2022 17:19 Ответить
Водка є завжди найстабільнішою валютою.
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10.03.2022 17:42 Ответить
говорящая голова .. спамер какой-то
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10.03.2022 13:57 Ответить
Ермак заговорил о новом договоре безопасности Украины. На каких условиях мы придем к этому договору,можно только догадываться.
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10.03.2022 14:00 Ответить
дерьмак никто и зовут его никак.
мыролюбного плана бэ уже не будет, от слова совсем.
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10.03.2022 14:03 Ответить
Если он такое говорит,значит он "кто-то".
Есть мнение конца этой войны,но воздержусь.
Договор будет , т.к по другому никак.
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10.03.2022 14:06 Ответить
по другому только ермаку на гилляку. его ведь и сбушные вертухаи охранять не станут.
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10.03.2022 14:11 Ответить
Як москалів почали #издити, воно заговоріло о договорьонностях. А де він був два тижні, сидів і чекав команди з кремля?
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10.03.2022 14:16 Ответить
Елдаку надо заткнуться и сидеть тихо-тихо там где он прятался прошедшие 2 недели. Ему здесь не рады
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10.03.2022 20:59 Ответить
Contra spem spero

и все же... собирайте доказательства для Гааги!
железобетонные доказательства!!! чтобы никакая **** не придралась к их правдивости !!!
никакая тварь чтоб не усомнилась !!!
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10.03.2022 14:03 Ответить
леди гаага тоже до сраки. русне и их выводкам и самкам только пеньковый галстук или кувалдой по загривку или освежевание без применения обезболивающих медикаментов.
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10.03.2022 14:08 Ответить
@OstAnatoliy

·
12 год



-Синачка ти как?
- Нормально, мам, взялі курятнік под Харьковом.
-Горжусь тобой, сина!
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10.03.2022 14:06 Ответить
Да ,****** кацапью в Украине приходит полный а это всё уже агония ,не более того . Кацапы ,вас ВСЕХ в Украине ждёт СМЕРТЬ а потом мы придём к вам ,надо будет дебит с кредитом свести ..
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10.03.2022 14:09 Ответить
короче самозавезенная русня и зеленые гэбнявые зайцы ***** на крыме за вчерашний день резко решили продать свою недвижимость на крыме. но к их сожалению покупателей ( дураков) нима. Через ппару дней за апартаменты будут просить целую 20 л.канистру бензина, чтобы до моста хватило доехать. а там как повезет.
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10.03.2022 14:15 Ответить
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10.03.2022 14:18 Ответить
Аграрії є? Цього вже достатньо для посівної, чи потрібно ще добрив?
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10.03.2022 14:26 Ответить
якщо можна, більше 200-х саме бурятів, грунт потребує фосфору.
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10.03.2022 14:48 Ответить
У лаптеногих очередная сакральная дата 18 марта, будут сотни путлеровцев и "мяса" из дыре гнать на убой чтобы доложить окурку недофюреру хоть про какую нибудь пабеду.
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10.03.2022 14:29 Ответить
Значить Херсон і атомні були не ключевими
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10.03.2022 14:41 Ответить
з закритим небом наші хлопці за добу б вибороли перемогу!
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10.03.2022 19:19 Ответить
З закритим небом, звісно було легше, але кожен лідер країни відповідає в першу чергу за свій народ, тому реакція очікувана.
Британія та США як не як гаранти по Будапешту. От хто викликає в мене найбільшу повагу, це Польща.
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10.03.2022 22:07 Ответить
Пишаюсь Нашим Президентом! Він дуже сміливий, переживає за свою країну більше чим за себе, тому і не втік, коли йому пропонували. Він відповідальний за весь Український народ. Бажаю, щоб Бог надав йому мудрості.
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10.03.2022 22:01 Ответить
 
 