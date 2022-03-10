Украинская армия отражает атаки на ключевых направлениях, - Зеленский. ВИДЕО

Благодаря нашим военным, нацгвардейцам, пограничникам, полицейским, теробороновцам и всем присоединившимся к защите - мы не стали рабами

Об этом сообщил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы обороняем наше государство уже 15-й день. Мы выстояли. Украинская армия отражает атаки на ключевых направлениях. Благодаря нашим военным, нацгвардейцам, пограничникам, полицейским, теробороновцам и всем присоединившимся к защите - мы не стали рабами. И никогда не станем рабами. Потому что это – наш дух, это наша судьба", - подчеркнул глава государства.

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