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Украинская армия отражает атаки на ключевых направлениях, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Благодаря нашим военным, нацгвардейцам, пограничникам, полицейским, теробороновцам и всем присоединившимся к защите - мы не стали рабами
Об этом сообщил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Мы обороняем наше государство уже 15-й день. Мы выстояли. Украинская армия отражает атаки на ключевых направлениях. Благодаря нашим военным, нацгвардейцам, пограничникам, полицейским, теробороновцам и всем присоединившимся к защите - мы не стали рабами. И никогда не станем рабами. Потому что это – наш дух, это наша судьба", - подчеркнул глава государства.
Топ комментарии
+18 Igr 44
показать весь комментарий10.03.2022 13:55
+9 Nikolay Ivankov 071fa753
показать весь комментарий10.03.2022 14:01
+9 Igr 44
показать весь комментарий10.03.2022 14:03
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На раисе почти вся официальная история - єто теория заговора. Я учился на мехмате мгу - так и там, потоку математиков, "историк" нес юйню про то, что єтруски - єто русские, шумерьі - єто русские. И єто еще даже не фоменковец бьіл.
мыролюбного плана бэ уже не будет, от слова совсем.
Есть мнение конца этой войны,но воздержусь.
Договор будет , т.к по другому никак.
и все же... собирайте доказательства для Гааги!
железобетонные доказательства!!! чтобы никакая **** не придралась к их правдивости !!!
никакая тварь чтоб не усомнилась !!!
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12 год
-Синачка ти как?
- Нормально, мам, взялі курятнік под Харьковом.
-Горжусь тобой, сина!
Британія та США як не як гаранти по Будапешту. От хто викликає в мене найбільшу повагу, це Польща.