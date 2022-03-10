Зеленский присвоил звание Героя Украины 14 военным, шестерым из них – посмертно
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Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины 14 военнослужащим, шестерым из них посмертно.
Соответствующий указ №122/2022 опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что звание присвоено "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".
Президент присвоил звание "Герой Украины" с удостоением ордена "Золотая Звезда" посмертно младшему лейтенанту Юрию Блохе, младшему сержанту Евгению Волкову, старшему сержанту Андрею Ивашко, подполковнику Александру Капичуну, капитану Александру Корпану и подполковнику Андрею Летуну.
Также звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено майору Евгению Бове, капитану Василию Боечко, ссержанту Олегу Морозу, генерал-майору Виктору Николюку, подполковнику Вячеславу Пономаренко, матросу Валерию Самофалову, полковнику Леониду Ходе, подполковнику Александру Яковенко.
Пожалуйста, подождите...
а вас касаби сожруть собаки потім висеруть і не залишиться нічого так як би вас ублюдків і не було цьому світі
Сегодня Карлик говорит-отдайте нам Украину, а то ёпнем ядерной бонбой.
Завтра он скажет - не защищайте страны Балтии, а то шарахнем атомом.
Потом Польша.
Затем - Финляндия...
Затем...
Затем...
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Отдайте нам Пенсильванию а то шарахнем по Вашингтону ?????
заляпаний будеш по самісіньску скрепу....
Йде війна з армією символом якої є зірка, на літаках, які бомбардують наші міста червона зірка, а Президент роздає нашім Героям зірки...
Этот символ русня просто ********, как ворует и все остальное, бо мозгов нема
Створена ним оборона витримала третю навалу на Миколаїв!
Добре хоч перестали друкувати звання та обставини загибелі, по яким одразу зрозумілі кількість збитих льотчиків.
Слово - це Головна Зброя Твоєї Душі.
Приснилось.
Прошу миттєво поширити.
"Іду дорогою
Іду Господньою
Над моєю дорогою
Божий дім стоїть
Ісуса Христа
В тому Домі
Іван Золотоуст стоїть
Дванадцять ключів золотих
В руках держить
Моїм ворогам замикає
Руки і ноги
Зуби і губи
Очі і язики
Ото моїм ворогам
І кара вся.
Амінь."