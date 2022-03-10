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Зеленский присвоил звание Героя Украины 14 военным, шестерым из них – посмертно

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Зеленский присвоил звание Героя Украины 14 военным, шестерым из них – посмертно

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины 14 военнослужащим, шестерым из них посмертно.

Соответствующий указ №122/2022 опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что звание присвоено "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

Президент присвоил звание "Герой Украины" с удостоением ордена "Золотая Звезда" посмертно младшему лейтенанту Юрию Блохе, младшему сержанту Евгению Волкову, старшему сержанту Андрею Ивашко, подполковнику Александру Капичуну, капитану Александру Корпану и подполковнику Андрею Летуну.

Также звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено майору Евгению Бове, капитану Василию Боечко, ссержанту Олегу Морозу, генерал-майору Виктору Николюку, подполковнику Вячеславу Пономаренко, матросу Валерию Самофалову, полковнику Леониду Ходе, подполковнику Александру Яковенко.

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ми своїх поховаем з пошаною і запамятаемо.. як Героїв

а вас касаби сожруть собаки потім висеруть і не залишиться нічого так як би вас ублюдків і не було цьому світі
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10.03.2022 12:33 Ответить
Неужели Запад не понимает, что потакание ядерному шантажу Кремля - это дорога в один конец?
Сегодня Карлик говорит-отдайте нам Украину, а то ёпнем ядерной бонбой.
Завтра он скажет - не защищайте страны Балтии, а то шарахнем атомом.
Потом Польша.
Затем - Финляндия...
Затем...
Затем...
......
......
Отдайте нам Пенсильванию а то шарахнем по Вашингтону ?????
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10.03.2022 12:36 Ответить
Пенсильванию? - хоть хто приходь - бери.
заляпаний будеш по самісіньску скрепу....
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10.03.2022 12:41 Ответить
Коли до Зірки Героя дійде декомунізація???
Йде війна з армією символом якої є зірка, на літаках, які бомбардують наші міста червона зірка, а Президент роздає нашім Героям зірки...
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10.03.2022 12:43 Ответить
Пятиконечная звезда - пентакль - как символ охраны и безопасности известна более трёх тысяч лет. Её использовали в своих тотемах и ритуальных рисунках первобытные люди и представители самых ранних цивилизаций на территориях современных Греции, Ирана, Ирака и Турции...
Этот символ русня просто ********, как ворует и все остальное, бо мозгов нема
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10.03.2022 12:46 Ответить
Вечная память Героям.
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10.03.2022 12:47 Ответить
Де звання Героя генералу Марченко?
Створена ним оборона витримала третю навалу на Миколаїв!
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10.03.2022 12:52 Ответить
Якщо вже совкова скрєпа роздавати мідалькі така нездолана, то невже не можна було придумати нову нагороду, яка не зганеблена такою кількістю ватної мерзоти, яка отримала Герой України?
Добре хоч перестали друкувати звання та обставини загибелі, по яким одразу зрозумілі кількість збитих льотчиків.
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10.03.2022 12:55 Ответить
Замовляння Українського Воїна-Переможця.
Слово - це Головна Зброя Твоєї Душі.
Приснилось.
Прошу миттєво поширити.

"Іду дорогою
Іду Господньою
Над моєю дорогою
Божий дім стоїть
Ісуса Христа
В тому Домі
Іван Золотоуст стоїть
Дванадцять ключів золотих
В руках держить
Моїм ворогам замикає
Руки і ноги
Зуби і губи
Очі і язики
Ото моїм ворогам
І кара вся.
Амінь."
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10.03.2022 13:46 Ответить
 
 