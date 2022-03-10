Зеленський присвоїв звання Героя України 14 військовим, шістьом із них - посмертно

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України 14 військовослужбовцям, шістьом із них – посмертно.

Відповідний указ №122/2022 опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що звання присвоєно "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

Президент присвоїв звання "Герой України" з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно молодшому лейтенанту Юрію Блосі, молодшому сержанту Євгенію Волкову, старшому сержанту Андрію Івашку, підполковнику Олександру Капічуну, капітану Олександру Корпану та підполковнику Андрію Літуну.

Також звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно майору Євгенію Бові, капітану Василю Боєчку, сержанту Олегу Морозу, генерал-майору Віктору Ніколюку, підполковнику В’ячеславу Пономаренку, матросу Валерію Самофалову, полковнику Леоніду Ході, підполковнику Олександру Яковенку.

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