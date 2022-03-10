Зеленський присвоїв звання Героя України 14 військовим, шістьом із них - посмертно
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України 14 військовослужбовцям, шістьом із них – посмертно.
Відповідний указ №122/2022 опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що звання присвоєно "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".
Президент присвоїв звання "Герой України" з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно молодшому лейтенанту Юрію Блосі, молодшому сержанту Євгенію Волкову, старшому сержанту Андрію Івашку, підполковнику Олександру Капічуну, капітану Олександру Корпану та підполковнику Андрію Літуну.
Також звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно майору Євгенію Бові, капітану Василю Боєчку, сержанту Олегу Морозу, генерал-майору Віктору Ніколюку, підполковнику В’ячеславу Пономаренку, матросу Валерію Самофалову, полковнику Леоніду Ході, підполковнику Олександру Яковенку.
Будь ласка, зачекайте...
а вас касаби сожруть собаки потім висеруть і не залишиться нічого так як би вас ублюдків і не було цьому світі
Сегодня Карлик говорит-отдайте нам Украину, а то ёпнем ядерной бонбой.
Завтра он скажет - не защищайте страны Балтии, а то шарахнем атомом.
Потом Польша.
Затем - Финляндия...
Затем...
Затем...
......
......
Отдайте нам Пенсильванию а то шарахнем по Вашингтону ?????
заляпаний будеш по самісіньску скрепу....
Йде війна з армією символом якої є зірка, на літаках, які бомбардують наші міста червона зірка, а Президент роздає нашім Героям зірки...
Этот символ русня просто ********, как ворует и все остальное, бо мозгов нема
Створена ним оборона витримала третю навалу на Миколаїв!
Добре хоч перестали друкувати звання та обставини загибелі, по яким одразу зрозумілі кількість збитих льотчиків.
Слово - це Головна Зброя Твоєї Душі.
Приснилось.
Прошу миттєво поширити.
"Іду дорогою
Іду Господньою
Над моєю дорогою
Божий дім стоїть
Ісуса Христа
В тому Домі
Іван Золотоуст стоїть
Дванадцять ключів золотих
В руках держить
Моїм ворогам замикає
Руки і ноги
Зуби і губи
Очі і язики
Ото моїм ворогам
І кара вся.
Амінь."