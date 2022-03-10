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Зеленський присвоїв звання Героя України 14 військовим, шістьом із них - посмертно

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Зеленський присвоїв звання Героя України 14 військовим, шістьом із них - посмертно

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України 14 військовослужбовцям, шістьом із них – посмертно.

Відповідний указ №122/2022 опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що звання присвоєно "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

Президент присвоїв звання "Герой України" з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно молодшому лейтенанту Юрію Блосі, молодшому сержанту Євгенію Волкову, старшому сержанту Андрію Івашку, підполковнику Олександру Капічуну, капітану Олександру Корпану та підполковнику Андрію Літуну.

Також звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно майору Євгенію Бові, капітану Василю Боєчку, сержанту Олегу Морозу, генерал-майору Віктору Ніколюку, підполковнику В’ячеславу Пономаренку, матросу Валерію Самофалову, полковнику Леоніду Ході, підполковнику Олександру Яковенку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання Героя України 12 українським воїнам, 6 посмертно

Автор: Наталя Джума
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ми своїх поховаем з пошаною і запамятаемо.. як Героїв

а вас касаби сожруть собаки потім висеруть і не залишиться нічого так як би вас ублюдків і не було цьому світі
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10.03.2022 12:33 Відповісти
Неужели Запад не понимает, что потакание ядерному шантажу Кремля - это дорога в один конец?
Сегодня Карлик говорит-отдайте нам Украину, а то ёпнем ядерной бонбой.
Завтра он скажет - не защищайте страны Балтии, а то шарахнем атомом.
Потом Польша.
Затем - Финляндия...
Затем...
Затем...
......
......
Отдайте нам Пенсильванию а то шарахнем по Вашингтону ?????
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10.03.2022 12:36 Відповісти
Пенсильванию? - хоть хто приходь - бери.
заляпаний будеш по самісіньску скрепу....
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10.03.2022 12:41 Відповісти
Коли до Зірки Героя дійде декомунізація???
Йде війна з армією символом якої є зірка, на літаках, які бомбардують наші міста червона зірка, а Президент роздає нашім Героям зірки...
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10.03.2022 12:43 Відповісти
Пятиконечная звезда - пентакль - как символ охраны и безопасности известна более трёх тысяч лет. Её использовали в своих тотемах и ритуальных рисунках первобытные люди и представители самых ранних цивилизаций на территориях современных Греции, Ирана, Ирака и Турции...
Этот символ русня просто ********, как ворует и все остальное, бо мозгов нема
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10.03.2022 12:46 Відповісти
Вечная память Героям.
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10.03.2022 12:47 Відповісти
Де звання Героя генералу Марченко?
Створена ним оборона витримала третю навалу на Миколаїв!
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10.03.2022 12:52 Відповісти
Якщо вже совкова скрєпа роздавати мідалькі така нездолана, то невже не можна було придумати нову нагороду, яка не зганеблена такою кількістю ватної мерзоти, яка отримала Герой України?
Добре хоч перестали друкувати звання та обставини загибелі, по яким одразу зрозумілі кількість збитих льотчиків.
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10.03.2022 12:55 Відповісти
Замовляння Українського Воїна-Переможця.
Слово - це Головна Зброя Твоєї Душі.
Приснилось.
Прошу миттєво поширити.

"Іду дорогою
Іду Господньою
Над моєю дорогою
Божий дім стоїть
Ісуса Христа
В тому Домі
Іван Золотоуст стоїть
Дванадцять ключів золотих
В руках держить
Моїм ворогам замикає
Руки і ноги
Зуби і губи
Очі і язики
Ото моїм ворогам
І кара вся.
Амінь."
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10.03.2022 13:46 Відповісти
 
 