8 человек получили ранения в результате ночного обстрела войск РФ в Николаеве, 11 домов полностью разрушены, - мэр Сенкевич. ВИДЕО

В Николаеве в результате ночного обстрела 8 человек получили ранения, повреждены 167 домов, из которых 11 – полностью разрушены.

Об этом мэр города Александр Сенкевич сообщил в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В общей сложности этот обстрел был исключительно по объектам гражданской инфраструктуры… Всего за этот обстрел было повреждено 167 домов… И также надо сказать, что 11 частных домов были полностью разрушены. По объектам здравоохранения – больница №3 пострадала, но по объектам образования - 11 учебных заведений: детских садов и школ. За прошлые обстрелы пострадали восемь гражданских людей, раненых. К счастью, обошлось: не было погибших", - сказал Сенкевич в своем видеообращении в субботу.

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По его словам, в городе найдены взрывоопасные предметы по 182 адресам – их разминируют взрывотехники, а также проверено 124 адреса, где изъято 36 взрывоопасных веществ.

"Сейчас возобновляется электроэнергия, теплоснабжение по двум котельным и газоснабжение (там, где были повреждены – ред.)", - добавил мэр Николаева.

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