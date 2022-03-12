8 людей дістали поранення внаслідок нічного обстрілу військ РФ у Миколаєві, 11 будинків повністю зруйновано, - мер Сєнкевич. ВIДЕО
У Миколаєві внаслідок нічного обстрілу 8 людей отримали поранення, пошкоджено 167 будинків, з яких 11 – повністю зруйновано.
Про це мер міста Олександр Сєнкевич повідомив у своєму фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ
"Загалом цей обстріл був виключно по об'єктах цивільної інфраструктури… Усього за цей обстріл було пошкоджено 167 будинків… І також треба сказати, що 11 приватних будинків були повністю зруйновані. По об'єктах охорони здоров'я – лікарня №3 постраждала, та по об'єктах освіти – 11 навчальних закладів: дитячих садків та шкіл. За минулий обстріл постраждали вісім громадянських людей, поранених. На щастя, обійшлося: не було загиблих", – сказав Сєнкевич у своєму відеозверненні у суботу.
За його словами, у місті знайдено вибухонебезпечні предмети за 182 адресами – їх розмінують вибухотехніки, а також перевірено 124 адреси, де вилучено 36 вибухонебезпечних речовин.
"Зараз відновлюється електроенергія, теплопостачання за двома котельнями та газопостачання (там, де були пошкоджені – ред.)", – додав мер Миколаєва.
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