УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13244 відвідувача онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
5 346 3

8 людей дістали поранення внаслідок нічного обстрілу військ РФ у Миколаєві, 11 будинків повністю зруйновано, - мер Сєнкевич. ВIДЕО

У Миколаєві внаслідок нічного обстрілу 8 людей отримали поранення, пошкоджено 167 будинків, з яких 11 – повністю зруйновано.

Про це мер міста Олександр Сєнкевич повідомив у своєму фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ

"Загалом цей обстріл був виключно по об'єктах цивільної інфраструктури… Усього за цей обстріл було пошкоджено 167 будинків… І також треба сказати, що 11 приватних будинків були повністю зруйновані. По об'єктах охорони здоров'я – лікарня №3 постраждала, та по об'єктах освіти – 11 навчальних закладів: дитячих садків та шкіл. За минулий обстріл постраждали вісім громадянських людей, поранених. На щастя, обійшлося: не було загиблих", – сказав Сєнкевич у своєму відеозверненні у суботу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мінометний обстріл житлових будинків в Миколаєві. ВIДЕО камер спостереження

За його словами, у місті знайдено вибухонебезпечні предмети за 182 адресами – їх розмінують вибухотехніки, а також перевірено 124 адреси, де вилучено 36 вибухонебезпечних речовин.

"Зараз відновлюється електроенергія, теплопостачання за двома котельнями та газопостачання (там, де були пошкоджені – ред.)", – додав мер Миколаєва.

Також дивіться: Війська РФ змінили тактику і хаотично обстрілюють Миколаїв: 2 людини поранено, - голова ОВА Кім. ВIДЕО

Миколаїв (1805) обстріл (28449) Сєнкевич Олександр (229)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Держитесь!
показати весь коментар
12.03.2022 16:11 Відповісти
Где Ким?
показати весь коментар
12.03.2022 16:20 Відповісти
на месте
показати весь коментар
12.03.2022 19:26 Відповісти
 
 