Российские оккупанты избивают людей прямо на улицах в Энергодаре. ВИДЕО
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Российские оккупанты в Энергодаре устроили настоящий террор, людей откровенно бьют прямо на улицах.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила Ольга Мельничук, передает Цензор.НЕТ.
"У некоторых забирают автомобили, а кого-то "упаковывают" и увозят в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
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раша, мені вас після цього навіть не шкода
і ви ще не начинали навіть платити за це усе
а поки що скигліть, що у вас тамка макдаки закрили
..
Слава нації
Смерть москалям
Купи? Где? Грамма пороха уже нигде нет. Магазини закрити. Оформить документи в военное время "низя" ...
остановить эту орду может только физическое их физическое уничтожение, чем и занимается доблестное ЗСУ.. война должна перекинуться на территорию мордора, кто бы как это не отрицал..
если украинцы не разрушат мордор, то мира в Украине не будет..
у украинцев историческая миссия - уничтожить роzийский фашизм и сам мордор..
Те що ви видали указ з дозволом боронити країну - добре, але де взяти/купити зброю та набої ?
Добути в бою? Перти з вилами на танк/БТР/автомат/... ?
ТРО? Мішки з піском не допомагають вилам А Бандеросмузі - то тільки в містах/горах, де техніку можна "зажати", та й то ...
Де закон про цивільну зброю? Тільки не те непорозуміння 5708, а повноцінний 5708-1 ?????!!!!
Зараз пів країни хоче купити ЗА БУДЬ ЯКІ ГРОШІ зброю щоби боронити дім та рідних ...
"Картинка" коли цивільні "зупиняють танк голіруч" звісно красива, але контрпродуктивна!!!!
Ну стримаєш ти танк на 2 секунди, далі він просто переїде тебе й попре далі ...
Ну пройдешся ти з прапором по вулиці, а коли будеш йти з мітингу додому один тебе "запакують" ...
Те що в Києві роздали 20 тис автоматів - то добре ...
А дати на ОДНЕ село хоч по 20 шт ?
То ворог не почувався-б так "вольготно" ...
PS: Панянки Києвлянки, особливо тЮлька ...
Пофоткалися з "кулеметами/NLAW", "попіарилися" ? -
Віддайте зброю тим хто її дійсно потребує!
В разговорах больше не звучит слово - давай после войны.
Звучит - давай после ПОБЕДЫ.
В разговорах больше не звучит слово - давай после войны.
Звучит - давай после ПОБЕДЫ.