Российские оккупанты избивают людей прямо на улицах в Энергодаре. ВИДЕО

Российские оккупанты в Энергодаре устроили настоящий террор, людей откровенно бьют прямо на улицах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Ольга Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"У некоторых забирают автомобили, а кого-то "упаковывают" и увозят в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

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