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Российские оккупанты избивают людей прямо на улицах в Энергодаре. ВИДЕО

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Российские оккупанты в Энергодаре устроили настоящий террор, людей откровенно бьют прямо на улицах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Ольга Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"У некоторых забирают автомобили, а кого-то "упаковывают" и увозят в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+28
В людей немає зброї. А без зброї важко щось зробити.
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13.03.2022 15:01
+21
посіяв вітер -пожнеш бурю
раша, мені вас після цього навіть не шкода
і ви ще не начинали навіть платити за це усе

а поки що скигліть, що у вас тамка макдаки закрили
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13.03.2022 15:01
+17
РАШИЗМ = ФАШИЗМ
..
Слава нації
Смерть москалям
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13.03.2022 15:01
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посіяв вітер -пожнеш бурю
раша, мені вас після цього навіть не шкода
і ви ще не начинали навіть платити за це усе

а поки що скигліть, що у вас тамка макдаки закрили
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13.03.2022 15:01 Ответить
РАШИЗМ = ФАШИЗМ
..
Слава нації
Смерть москалям
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13.03.2022 15:01 Ответить
В людей немає зброї. А без зброї важко щось зробити.
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13.03.2022 15:01 Ответить
Так иди в ТРО или купи. Что тебе мешает? Достали халявщики, все им дай.
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13.03.2022 15:03 Ответить
новой полиции дали же оружие и где они?
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13.03.2022 15:12 Ответить
У нашей полиции за два дня до захода орков изъяли все оружие и вывезли с города в Запорожье, вот така ху.ня малятка
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13.03.2022 15:30 Ответить
А воно на те схоже...
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13.03.2022 18:13 Ответить
Дебил? ТРО дадут оружие ? Да максимум єто дадут лопату песок в мешки набирать
Купи? Где? Грамма пороха уже нигде нет. Магазини закрити. Оформить документи в военное время "низя" ...
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13.03.2022 15:12 Ответить
Да и за что купить,тоже большой вопрос.
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13.03.2022 15:15 Ответить
Так и лопаты не дают , попадалось как через волонтеров искали лопаты желающие попасть в тро Запорожье и их отослали копать на окраине города со словами - лопаты сами найдете
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13.03.2022 15:24 Ответить
ПНХ, сволочь лапотная!
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13.03.2022 15:15 Ответить
Слышь убогий ты ещё напиши что вооружать народ это не обязанность государства ,
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13.03.2022 15:22 Ответить
В Енергодаре не давали оружие ТРО! Говорили "Едь в Запорожье", а оттуда возвращали назад!
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13.03.2022 15:51 Ответить
І це пряма відповідальність місцевої влади!
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13.03.2022 16:47 Ответить
История повторяется, 100 лет назад махновцы резали солдат "дикой дивизии" на куски за их "подвиги" в селах Украины. Все будет.
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13.03.2022 15:20 Ответить
гундяйкин одобряет..
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13.03.2022 15:01 Ответить
А где полиция Энергодара? Испарились? Почему они не ****** рашистов. Спрятались в райотделе наверное...
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13.03.2022 15:03 Ответить
не3.14зди в окно а по одному режте кадиров я твой рот епал мразь
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13.03.2022 15:04 Ответить
Представь , они по одному не ходят , только группами
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13.03.2022 15:26 Ответить
Схоже на кадирівських шакалів. Ніякої пощади цим тваринам на нашій землі не повинно бути, ніякого полону, тільки жорстока смерть
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13.03.2022 15:04 Ответить
І кадировцям і КАЦАПАМ смерть!
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13.03.2022 16:19 Ответить
Смерть раша- окупантам!!!
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13.03.2022 15:04 Ответить
виродки кацапские
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13.03.2022 15:05 Ответить
Чічени тільки перед беззбройними можуть вийобуватись.Ослойоби як і їх підар педофіл мухамад
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13.03.2022 15:08 Ответить
Не тільки чечени. Кавказці здебільшого всі такі - нахабні тільки в зграї.
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13.03.2022 15:17 Ответить
Кацапня також така.
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13.03.2022 16:20 Ответить
орки снимают маски, и теперь открыто демонстрируют, что они нелюдь..
остановить эту орду может только физическое их физическое уничтожение, чем и занимается доблестное ЗСУ.. война должна перекинуться на территорию мордора, кто бы как это не отрицал..
если украинцы не разрушат мордор, то мира в Украине не будет..
у украинцев историческая миссия - уничтожить роzийский фашизм и сам мордор..
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13.03.2022 15:09 Ответить
роздайте вже людям по Україні зброю з боєкомплектом - хуже вже нЄ будЄт... да, Зєля, Вєрховний.?.. ми не станемо нищити знайомих та сусідів - тільки агресора і захищати свою хату..(
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13.03.2022 15:10 Ответить
СМЕРТЬ муртадам ,кадировцам, московитам!!!!!! чудь запоребриковая здохни😡
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13.03.2022 15:13 Ответить
От результат того, коли влада не дає зброю громадянам тому, що боїться їх більше кадирівських чеченів.
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13.03.2022 15:19 Ответить
Сдать стратегический город практически без боя ето пздц. И что теперь безоружным людям делать? Умирать в росийском Гестаппо?
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13.03.2022 15:21 Ответить
Місто саме не повстало як слід! Ніхто не готувався, крім кілька десятків людей патріотів. Ще більше, на наступний день після окупації більшість енергодарців вийшла на вулиці, як ні в чому не бувало гуляти, з дітьми на велосипедиках, з шариками...то хто здав місто? Домовлялися з ними...одним словом -Енергодар промоскальське місто у своїй більшості...а от тепер мені до болю жаль цих людей, нікому з них не бажаю такого руZZкого миру. Бажаю вижити і любити Україну, яка дозволяла , нажаль, дуже багато цим руzzким . Це поперше. А по друге, шановний авторе, ви бачили 64 км колону різноматнітної військової техніки, яка вперлася в нашу Україну??????? Вперлася як орда. Знищувала села... І це тільки з півночі, а ще таке йшло зі східного боку. Вам це нічого не кажить. Ви думаєте, що наша ЗСУ лежала на дивані? А от НАЕК повів себе дійсно не зрозуміло. Чого не очоловив оборону своїх об'єктів? Взагалі нічого не зробив, крім того захисту, який було передбачено у мирні дні. ГАНЬБА.
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10.04.2022 07:20 Ответить
Скажите, как помогло ваша либеральность и вежливость вплоть до жоповылизывания к кацапским пленным в отношении кацапов к нашим людям?
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13.03.2022 15:23 Ответить
Это не чеченцы, а трусливые *******-КАДЫРОВЦЫ! КАДЫРОВ, ТЫ СВИНЬЯ ******!
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13.03.2022 15:28 Ответить
Верховний Головнокомандувачу. Пане Зе!
Те що ви видали указ з дозволом боронити країну - добре, але де взяти/купити зброю та набої ?
Добути в бою? Перти з вилами на танк/БТР/автомат/... ?
ТРО? Мішки з піском не допомагають вилам А Бандеросмузі - то тільки в містах/горах, де техніку можна "зажати", та й то ...

Де закон про цивільну зброю? Тільки не те непорозуміння 5708, а повноцінний 5708-1 ?????!!!!

Зараз пів країни хоче купити ЗА БУДЬ ЯКІ ГРОШІ зброю щоби боронити дім та рідних ...

"Картинка" коли цивільні "зупиняють танк голіруч" звісно красива, але контрпродуктивна!!!!
Ну стримаєш ти танк на 2 секунди, далі він просто переїде тебе й попре далі ...
Ну пройдешся ти з прапором по вулиці, а коли будеш йти з мітингу додому один тебе "запакують" ...

Те що в Києві роздали 20 тис автоматів - то добре ...
А дати на ОДНЕ село хоч по 20 шт ?
То ворог не почувався-б так "вольготно" ...

PS: Панянки Києвлянки, особливо тЮлька ...
Пофоткалися з "кулеметами/NLAW", "попіарилися" ? -
Віддайте зброю тим хто її дійсно потребує!
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13.03.2022 15:31 Ответить
Відомо, що за військовми мордора йдуть спеціальні поліцейські сили і в захвачених населених пунктах вони і господарюють. А вони навчені бити демонстрантів, арештованих ... Ось тут підпільникам є робота. Вдарило чмо українця, вночі вбили орка.
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13.03.2022 15:33 Ответить
Интересное наблюдение.
В разговорах больше не звучит слово - давай после войны.
Звучит - давай после ПОБЕДЫ.
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13.03.2022 16:47 Ответить
Интересное наблюдение.
В разговорах больше не звучит слово - давай после войны.
Звучит - давай после ПОБЕДЫ.
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13.03.2022 16:48 Ответить
А потом эти орки, попав в плен, будут говорить, что они думали, что это учения.
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13.03.2022 18:08 Ответить
До якої партії належить мер Енергодара?
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13.03.2022 18:19 Ответить
Все это очень плохо. Людям не раздали оружие, город не защищали. Держитесь земляки
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13.03.2022 18:48 Ответить
А ИХ НЕ ПЗДИТЬ НАДО, А УБИВАТЬ !!! ДО ПОСЛЕДНЕГО !)
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14.03.2022 07:14 Ответить
кадирівці - позор Чеченського народу!
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14.03.2022 10:31 Ответить
Яка різниця на якій мові вони розмовляють? Всі вони нелюди! Зрозумійте це в кінці кінців! Маю велику надію, що українські люди вціліють у своїй більшості і припинять назавжди жадати руzzкого миру! Спасіння вам, Енергодарці!
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10.04.2022 07:03 Ответить
 
 