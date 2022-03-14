10-я ГШБр уничтожила колонну российской техники. ВИДЕО
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10-я горно-штурмовая бригада опубликовала видео с уничтоженной техникой российских оккупантов.
Соответствующее видео бригада опубликовала на своей страничке в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Немного гостеприимства нашим фашистским соседям. Один минус - цена на сдачу металлолома падает", - говорится в подписи к записи.
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Переводим деньги, помогаем беженцам, пинаю депутатов и правительство, чтобы помогали вам больше.
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