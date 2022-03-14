10-я ГШБр уничтожила колонну российской техники. ВИДЕО

10-я горно-штурмовая бригада опубликовала видео с уничтоженной техникой российских оккупантов.

Соответствующее видео бригада опубликовала на своей страничке в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Немного гостеприимства нашим фашистским соседям. Один минус - цена на сдачу металлолома падает", - говорится в подписи к записи.

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