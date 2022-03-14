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"Все! Минус одна машина!", - защитники Мариуполя уничтожают бронемашину оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Мариуполя продолжают героические бои за город с российскими оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

"Бои за украинский Мариуполь продолжаются, несмотря на то, что город находится в осаде. Защитники города продолжают битву за каждого горожанина, несмотря на то, что враг пытается захватить город. Бойцы стойко и самоотверженно борются с российской ордой, которая постоянно атакует Мариуполь авиацией и артиллерией", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Разрушения в Мариуполе после обстрелов. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+70
Красавчики.
Слава героям!
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14.03.2022 15:28
+40
Сумская тероборона.
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14.03.2022 15:34
+33
Український World of Tanks....
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14.03.2022 15:31
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Красавчики.
Слава героям!
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14.03.2022 15:28 Ответить
Наши Герои. Чтобы мы делали без Вас?
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14.03.2022 15:40 Ответить
З "Буцефала"?
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14.03.2022 15:29 Ответить
Класна мелодія - тук тук тук тук...
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14.03.2022 15:30 Ответить
Український World of Tanks....
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14.03.2022 15:31 Ответить
Видно, что им явно не хватает птрк. Такую хрень легко уничтожить одним выстрелом..
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14.03.2022 15:31 Ответить
2 недели в окружении, я вообще удивлен, что им есть ещё чем воевать пр итаком массированном наступлении.... наверное трофеями сейчас воюют! Молодчики!
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14.03.2022 15:33 Ответить
ПТРК никогда не хватает. На взвод один противотанковый расчет. А БМП и так пробивается, конечно рисковали парни, ведь могло и в их сторону прилететь.
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14.03.2022 15:34 Ответить
Вже вистачає, тільки джавелінів 17 000
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14.03.2022 15:49 Ответить
В оточеному Маріуполі? Шапкозакидництво
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14.03.2022 16:05 Ответить
Есть пробитие
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14.03.2022 15:31 Ответить
Чета слышал про вторую армию мира. А какая ж тогда первая?
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14.03.2022 15:32 Ответить
Сумская тероборона.
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14.03.2022 15:34 Ответить
Цыгане...
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14.03.2022 18:53 Ответить
а ножки то забегали за *********, надеюсь ножкам тоже досталось)))
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14.03.2022 15:32 Ответить
туди теж популяли під днище
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14.03.2022 15:36 Ответить
яж про це й кажу))
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14.03.2022 15:37 Ответить
Это и оператор видел, поэтому и дал очередь под днище выкашивая пехоту сзади БМП.
Вообще красавчики!!!!
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14.03.2022 15:45 Ответить
положили
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14.03.2022 16:02 Ответить
Пишут, что в столице свободного Бамбаса точка У уухнула и пару десятков бамабасян с собой забрала
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14.03.2022 15:32 Ответить
Так, 20 трупів й 28 поранених... Перемудрили вони із пусками свого металобрухту по нашим... Інші ракети долітали, але не вибухали, а ця ракета вирішила зробити навпаки...)))
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14.03.2022 15:34 Ответить
Ага, кацапи вже шнягу запустили, що вбили бабусь, які стояли за пенсією.
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14.03.2022 15:35 Ответить
самі по собі влупили,як завжди
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14.03.2022 15:42 Ответить
подозрительно у них падают снаряды и не взрываются
просто видимо както странно
везде "укронацисты" а донецк че то целый
надо чтобы немного потрепало
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14.03.2022 15:55 Ответить
это дауны из кацапии сами ударили по донецку-что б простимулировать мужское население луг-гандонии вступать в ряды поклонников кобздона
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14.03.2022 15:59 Ответить
КАЦАП, знай:
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!

Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден цей, та нині
Відплата вбивцям надійшла.

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
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14.03.2022 15:32 Ответить
Херамба!!!
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14.03.2022 15:33 Ответить
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14.03.2022 15:33 Ответить
Лірично...
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14.03.2022 15:33 Ответить
Хлопці, бережіть себе, залиштесь живими.
Хочу бачити вас на параді в Києві, ЖИВИМИ ГЕРОЯМИ УКРАЇНИ.
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14.03.2022 15:33 Ответить
А это с чего пуляют?
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14.03.2022 15:35 Ответить
30-мм автогармата...
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14.03.2022 15:37 Ответить
Скорее всего 23мм БТР 70 Д , но меня там не было).
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14.03.2022 15:45 Ответить
Если присмотрется к камере, то видно что стоит на ОФ, КПВТ отпадает.
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14.03.2022 15:50 Ответить
КПВТ по темпу стрельбы уже отпадает
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14.03.2022 16:02 Ответить
Добре синку добре
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14.03.2022 15:36 Ответить
Просто лучшие.оператор-стрелок отлично отработал под днище по лаптям что там мельтешили.прятались.
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14.03.2022 15:37 Ответить
Украинцы ЛУЧШИЕ ! Самые лучшие Люди и Воины на Земле !
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14.03.2022 15:39 Ответить
Ой пацаны! Аккуратно там. Без лишнего геройства! Видео, прости Господи, прям как из игры компьютерной...
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14.03.2022 15:41 Ответить
Гарний москаль..
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14.03.2022 15:42 Ответить
Украина мать Героев - уже и экипаж Буцефала становится легендой.
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14.03.2022 15:42 Ответить
Пи**ец Ад
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14.03.2022 15:44 Ответить
Гарний кацап - смажений кацап
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14.03.2022 15:48 Ответить
это надо быть гениями
чтобы всю свою технику помечать буквам со всех сторон
теперь их легко отличить от своих))
руснявые генералы гении
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14.03.2022 15:52 Ответить
это от дружественного огня-что б своя авиация и птрк не побили-но при их бардаке они уже не раз по своим гасили (видать понабирали с горных аулов всягих дагов и бурятов -они по русски со словарем читают,куда уж им латынь)
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14.03.2022 16:04 Ответить
Не, цапы, к вам культурно стучать нельзя - тока так 30мм пушкой ну и так далее по возрастанию калибра.
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14.03.2022 15:59 Ответить
красавчики, держитесь там, херачьте кацапню
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14.03.2022 16:16 Ответить
Яка гарна кацапобiika!
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14.03.2022 16:40 Ответить
щоб 'денацифікувати' декілька азовців кацапи вже вбили ТИСЯЧІ маріупольців! ефективність їх 'денацифікації' не просто нульова, а сильно ВІД'ЄМНА!
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14.03.2022 16:43 Ответить
Отлично мужики работают ЗСУ мощь !
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14.03.2022 19:42 Ответить
Молодцы! Все делали четко и быстро - профессиональная работа.
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15.03.2022 10:03 Ответить
 
 