"Все! Минус одна машина!", - защитники Мариуполя уничтожают бронемашину оккупантов. ВИДЕО

Защитники Мариуполя продолжают героические бои за город с российскими оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

"Бои за украинский Мариуполь продолжаются, несмотря на то, что город находится в осаде. Защитники города продолжают битву за каждого горожанина, несмотря на то, что враг пытается захватить город. Бойцы стойко и самоотверженно борются с российской ордой, которая постоянно атакует Мариуполь авиацией и артиллерией", - говорится в сообщении.

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