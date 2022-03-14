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"Все! Минус одна машина!", - защитники Мариуполя уничтожают бронемашину оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Мариуполя продолжают героические бои за город с российскими оккупантами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.
"Бои за украинский Мариуполь продолжаются, несмотря на то, что город находится в осаде. Защитники города продолжают битву за каждого горожанина, несмотря на то, что враг пытается захватить город. Бойцы стойко и самоотверженно борются с российской ордой, которая постоянно атакует Мариуполь авиацией и артиллерией", - говорится в сообщении.
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+70 Александр d30dc4a6
показать весь комментарий14.03.2022 15:28
+40 Назар Курта
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показать весь комментарий14.03.2022 15:31
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Слава героям!
Вообще красавчики!!!!
просто видимо както странно
везде "укронацисты" а донецк че то целый
надо чтобы немного потрепало
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!
Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден цей, та нині
Відплата вбивцям надійшла.
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
Хочу бачити вас на параді в Києві, ЖИВИМИ ГЕРОЯМИ УКРАЇНИ.
чтобы всю свою технику помечать буквам со всех сторон
теперь их легко отличить от своих))
руснявые генералы гении