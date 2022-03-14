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Оккупанты уничтожают все. День 19. Итоги. БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Девятнадцатый день Народной войны. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.

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Автор: Анастасія Потіха
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Кацапи. Вони такі, якщо хтось раніше не усвідомлював.
Як казали в 40вих роках - прийшли визволяти нас від хліба та сала.
Знову повітряну тривогу оголосили.
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14.03.2022 20:36 Ответить
***** буде перти до кінця. І бомбити буде.
Бо скоро 9 травня - найсвятіше для кацапа свято. А як кацапи зможуть спокійно нести дідів на палках і святкувати день перемоги над фашизмом, коли їм тільки-но напередодні свята наваляли "фашисти" (як вони нас називають).
Тому шизоїд буде максимально закидувати Україну м'ясом і бомбити міста. Я вважаю до 9 не зупиниться, бо у нього не буде виправдань
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14.03.2022 20:41 Ответить
у него к 1 апреля самолеты кончатся-либо собьют,либо выкатают моторесурс,либо повредят (подмногомесячный ремонт),либо летчики откажутся летать .
тож самое и по бронетехнике и живой силе
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14.03.2022 20:47 Ответить
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14.03.2022 21:04 Ответить
 
 