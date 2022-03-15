Украинский "Байрактар" уничтожил российский ЗРК 9К331 "Тор-М1". ВИДЕО
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Украинский "Байрактар" уничтожил российский ЗРК 9К331 "Тор-М1".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки украинского беспилотника опубликовал Антон Геращенко.
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