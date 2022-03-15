Российский танк в Мариуполе выстрелил в пожилого мужчину. ВИДЕО

Войска РФ из танка выстрелили по гражданскому жителю Мариуполя. Пожилой мужчина пытался привлечь к себе внимание, чтобы в него не стреляли.

Видео опубликовал полк "Азов", сообщает Цензор.НЕТ.

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