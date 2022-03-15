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Российский танк в Мариуполе выстрелил в пожилого мужчину. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ из танка выстрелили по гражданскому жителю Мариуполя. Пожилой мужчина пытался привлечь к себе внимание, чтобы в него не стреляли.
Видео опубликовал полк "Азов", сообщает Цензор.НЕТ.
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+98 Alex Best
показать весь комментарий15.03.2022 21:28
+91 Давыдов Владимир
показать весь комментарий15.03.2022 21:29
+29 Саша Пончик
показать весь комментарий15.03.2022 21:29
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Однажды читал об одном эпизоде Второй мировой, в котором немчура со включёнными сиренами скидывали авиабомбы в толпу женщин с детьми...
понятно о чем я?
как может "немчура" принимать беженцев с Украины, поставлять Украине оружие, помогать финансово и политически?! как это все сочетается с немчурой?!!
хватит уже эти глупые штампы вешать на всех и вся.
Ніякої особливої різниці між вермахтом і Ваффен-СС у ставленні до цивільного населення не було.
Але існували так звані зондеркоманди. Тут уже інша справа. Ці здійснювали каральні акції, робили зачистки потенційно нелояльної частини населення.
Сьогоднішні орки, то нащадки тих вертухаїв.
пленный это когда в плену. а в канаве это дохлый москаль. и когда идет бой никаких свидетелей нет.
Сергей Тарасов ba5e82b5
если расстреливать пленных...
ДО ОСТАННЬОГО УБЛЮДКА...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ ...!!! СМЕРТЬ рашиським ублюдкам...!!!
Захід зацькує - нєгуманноє отношеніє к воєнноплєнним.
Украина за нами,
Кацапы под нами,
Победа за нами!!!
Горіть в пеклі московські фашисти !
Дуло у танка влево смотрит, чел прямо по курсу танка находился.
Выстрел не из танка был... Об этом же говорят и другие челы...
Орки ********, конечно, но не нужно уподобляться им и гнать пургу...
а когда у них это не получается, просят, чтобы вы их пожалели"
Уинстон Черчилль